Полуночница. Славянская богиня ночи и бессонницы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:07

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Родословная Полуночницы (или Ночницы) довольно неоднозначная: в одних источниках она описывается как дочь Богумира (что и даёт нам право обозначать её как славянскую богиню), сестра Полуденицы, Купальницы, Вечерки и Зари - Заряницы, в других источниках упоминается только про её связь с Полуденицей, и классифицируется она как низший дух.Полуночница (или Ночница) — в славянской мифологии ночная злобная Навья, нападающая главным образом на детей (иногда только новорожденных) и лишающая их сна, а также вызывая им болезнь (бессонница и крик).Наши предки верили в «урочные» и «неурочные» часы суток. Считалось, что переломные моменты дня и ночи: полночь, полдень, рассвет или закат — время, когда активизируются особые злые духи. Одними из таких созданий, опасных для людей, были Полуночницы.Верили, что Полуночница приходит через дверь или окно, встает у кроватки и всячески беспокоит ребенка: щиплет, бьет, может даже сосать кровь.Кое-где говорили, что Полуночницы могут подменять живых детей на нечисть или на неодушевленные предметы, особенно если мать в сердцах прокляла. Ребенок Полуночницы будет плохо расти и развиваться, может даже вовсе не расти (особенно если в колыбель подложена чурка, а матери кажется, что это живой младенец). Настоящее дитя живет в мире духов, невидимом для всех остальных, из которого его можно вызволить. Распространены сюжеты, когда юноша случайно встречается с девушкой-подменышем, принимая за злого духа, влюбляется в нее, берет в жены, тем самым, спасает от власти нечисти. Но перед этим приходится пройти некое испытание.Много о том быличек рассказывают. Например, такую:Полуночница является не только домой, но и на природе. Ее, наряду с Полуденницей, относят к стихийным духам природных пространств. На тех, кто отдыхает ночью в поле или на пастбище летом после работы, Полуночница может напасть, наслать болезнь, летаргический сон. Однако дух справедлив и часто карает тех, кто действительно виноват в каком-то преступлении.Во многих рассказах Полуночница сливается с образом Кикиморы. В северных заговорах у Полуночницы даже есть личное имя:Другой вариант Полуночницы — «заложный» покойник, упырь, приходящий ночью.Полагали, что Полуночница ходит не одна, а в компании сестер. Их двенадцать, они вызывают у ребенка беспокойство, плач, крик.Облик Полуночницы не определен — часто видят неясные тени, женские силуэты в белых одеждах, в облике либо юных девушек, либо уродливых старух. Могли принимать облик сов, летучих мышей, ночных бабочек. Полуночницы — большие плясуньи, могут заставить прохожего пуститься в пляс. Кто сможет за ними поспеть, тот будет щедро награжден. Опасны они только по ночам, с наступлением утренней зари пропадают.Полуночницы опасны для тех, кто ложится спать на закате. Такая привычка грозит бессонницей, болезнями. Чтобы Полуночница не зашла домой, закрывали окна и двери, не выносили ребенка из дома после заката. Также нельзя было качать пустую зыбку, оставлять ее открытой. Детей старались никогда не оставлять одних, особенно в таких опасных местах, как баня, поле, лес. Если Полуночница напала на человека в чистом поле, то она может начать задавать вопросы, наводить человека на разговор. Чтобы скоротать время и отвлечь духа, следовало отвечать ему обстоятельно и долго.От Полуночниц хорошо помогали обереги-куколки, у которых никогда не было лица, также чертополох. При изготовлении особой куклы-талисмана от Полуночниц произносили:Предполагали, что в момент очередного посещения Полуночница отвлечется на куколку, а живой младенец будет ей не интересен.Считается, что Полуночница пробиралась в дом через дверь или открытое окно, вставала у изголовья кровати и всячески донимала младенца, не давая ему уснуть, таким образом, ночница высасывала жизненные силы из ребенка. Считается, что по ночам она любит залезать в птичьи гнезда и душить птенцов. Но самую большую опасность представляет она на закате солнца. Поскольку она очень легко привязывается к засыпающему человеку, это время суток испокон веков считается самым опасным для сна.Также в разного рода архивах есть упоминание о полуночнике В.Даль сообщает, что Полуночник – род домового, который в полночь обходит всю деревню и возится по задворкам [Даль, 1882]. По поверьям Вологодчины, Полуночь сродни Домовому, Глумице: она появляется и беспокоит людей, «глумится» ночью.Иногда Полуночник ассоциируется с покойником, который «ходит в полночь» (Арх.).Крестьяне Архангельской губернии считали, что «бессонье» – вредоносные существа, порожденные полудневным и полуночным временем, которых должны забрать, «увести к себе» представляемые живыми Утренняя Заря, Земля, Вода: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заря-заряница, заря, красная девица, возьми криксы и плаксы, денны и полуденны, нощны и полунощны, часовы, получасовы, минуты и полуминуты от раба Божьего» (Новг.).«Встану я, раб Божий , благословясь, пойду перекрестясь, из избы в избу, из дверей в двери, из ворот в ворота, под восток, под восточну сторону; под восточной стороной ходит матушка утренняя заря Мария, вечерняя заря Маремьяна, мать сыра земля Пелагея и сине море Елена. Я к ним приду поближе, поклонюсь им пониже: «Вояси ты матушка заря утренняя Мария и вечерняя Маремьяна, приди к нему, рабу Божьему, ко младенцу, возьми ты у него полунощника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ретивого сердца, изо всей плоти...» (Енис.).Упоминается в заговорах и сходная с Полуночницей, полуночью «матенка-полуноченка», «Матер ночная и полуночная». «От бессонницы клали в люльку ребенка краюшку хлеба, цветок чертополоха, косточку из головы поросенка, или рыбы, которую в просторечии называют «сон»; эта косточка имеет фигуру старинной серебряной копейки. Клали еще в люльку девочке прясицу, а мальчику лук и стрелу» [Авдеева, 1842].Охранить от Полуночников и Полуночниц могло, по поверьям, особо осмотрительное поведение, заговоры, молитвы, все это, однако, далеко не всегда уберегало от всепроникающего влияния «порубежных» духов.Авторы статей неизвестны.

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