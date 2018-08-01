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Теория существ, духов и демонов / Страшно интересно

Полуночница. Славянская богиня ночи и бессонницы

Родословная Полуночницы (или Ночницы) довольно неоднозначная: в одних источниках она описывается как дочь Богумира (что и даёт нам право обозначать её как славянскую богиню), сестра Полуденицы, Купальницы, Вечерки и Зари - Заряницы, в других источниках упоминается только про её связь с Полуденицей, и классифицируется она как низший дух.

Полуночница. Славянская богиня ночи и бессонницы

Полуночница (или Ночница) — в славянской мифологии ночная злобная Навья, нападающая главным образом на детей (иногда только новорожденных) и лишающая их сна, а также вызывая им болезнь (бессонница и крик).
Наши предки верили в «урочные» и «неурочные» часы суток. Считалось, что переломные моменты дня и ночи: полночь, полдень, рассвет или закат — время, когда активизируются особые злые духи. Одними из таких созданий, опасных для людей, были Полуночницы.

Полуночница. Славянская богиня ночи и бессонницы
Полуночница. Художник Андрей Клименко

Кто такая Полуночница, как она выглядит?
Верили, что Полуночница приходит через дверь или окно, встает у кроватки и всячески беспокоит ребенка: щиплет, бьет, может даже сосать кровь.
Кое-где говорили, что Полуночницы могут подменять живых детей на нечисть или на неодушевленные предметы, особенно если мать в сердцах прокляла. Ребенок Полуночницы будет плохо расти и развиваться, может даже вовсе не расти (особенно если в колыбель подложена чурка, а матери кажется, что это живой младенец). Настоящее дитя живет в мире духов, невидимом для всех остальных, из которого его можно вызволить. Распространены сюжеты, когда юноша случайно встречается с девушкой-подменышем, принимая за злого духа, влюбляется в нее, берет в жены, тем самым, спасает от власти нечисти. Но перед этим приходится пройти некое испытание.

Много о том быличек рассказывают. Например, такую:
"Раньше молодые мы были, слушали да кудесили. Раз говорят, кто из байны камень вынесет на похвас. Один пошел, сунул руку в каменку, а там его схватило. Говорит ему: «Возьми меня замуж — отпущу, а не возьмешь — спокою не дам». Пришел на другой день в байну, говорит: «Выходи, кто тут есть». А ему: «Сходи к матери, да возьми пояс, да рубаху принеси». Он взял, накинул на нее пояс, така красавица получилась. Свадьбу сыграли, пошли к ейным родителям. Там мати качает ребенка в зыбке. Она пришла: «Здравствуй, мама». Та говорит: «Кака я тебе мама, я двадцать лет качаю». Она родила ее да в байны оставила ребенка, а его обменили. Девушка говорит: «Дай-ка ребеноцка». Сама взяла его да колотнула о стол, а ето голик оказался. Таких детей называют «обменены»".

Полуночница является не только домой, но и на природе. Ее, наряду с Полуденницей, относят к стихийным духам природных пространств. На тех, кто отдыхает ночью в поле или на пастбище летом после работы, Полуночница может напасть, наслать болезнь, летаргический сон. Однако дух справедлив и часто карает тех, кто действительно виноват в каком-то преступлении.

Полуночница. Славянская богиня ночи и бессонницы
Полуночница. Косплей

Во многих рассказах Полуночница сливается с образом Кикиморы. В северных заговорах у Полуночницы даже есть личное имя:
"Полуношница Анна Ивановна, по ночам не ходи, имярека не буди! Вот тебе работа: днем играй пестом да ступой, а ночью матицей. Во веки веков".

Другой вариант Полуночницы — «заложный» покойник, упырь, приходящий ночью.
Полагали, что Полуночница ходит не одна, а в компании сестер. Их двенадцать, они вызывают у ребенка беспокойство, плач, крик.

Облик Полуночницы не определен — часто видят неясные тени, женские силуэты в белых одеждах, в облике либо юных девушек, либо уродливых старух. Могли принимать облик сов, летучих мышей, ночных бабочек. Полуночницы — большие плясуньи, могут заставить прохожего пуститься в пляс. Кто сможет за ними поспеть, тот будет щедро награжден. Опасны они только по ночам, с наступлением утренней зари пропадают.

Полуночница. Славянская богиня ночи и бессонницы

Меры предосторожности от нападения Полуночницы
Полуночницы опасны для тех, кто ложится спать на закате. Такая привычка грозит бессонницей, болезнями. Чтобы Полуночница не зашла домой, закрывали окна и двери, не выносили ребенка из дома после заката. Также нельзя было качать пустую зыбку, оставлять ее открытой. Детей старались никогда не оставлять одних, особенно в таких опасных местах, как баня, поле, лес. Если Полуночница напала на человека в чистом поле, то она может начать задавать вопросы, наводить человека на разговор. Чтобы скоротать время и отвлечь духа, следовало отвечать ему обстоятельно и долго.

От Полуночниц хорошо помогали обереги-куколки, у которых никогда не было лица, также чертополох. При изготовлении особой куклы-талисмана от Полуночниц произносили: "Крикса-варакса, вот те забавка, с нею играй, а младенца не май".
Предполагали, что в момент очередного посещения Полуночница отвлечется на куколку, а живой младенец будет ей не интересен.

Считается, что Полуночница пробиралась в дом через дверь или открытое окно, вставала у изголовья кровати и всячески донимала младенца, не давая ему уснуть, таким образом, ночница высасывала жизненные силы из ребенка. Считается, что по ночам она любит залезать в птичьи гнезда и душить птенцов. Но самую большую опасность представляет она на закате солнца. Поскольку она очень легко привязывается к засыпающему человеку, это время суток испокон веков считается самым опасным для сна.

Также в разного рода архивах есть упоминание о полуночнике В.Даль сообщает, что Полуночник – род домового, который в полночь обходит всю деревню и возится по задворкам [Даль, 1882]. По поверьям Вологодчины, Полуночь сродни Домовому, Глумице: она появляется и беспокоит людей, «глумится» ночью.

Иногда Полуночник ассоциируется с покойником, который «ходит в полночь» (Арх.).

Крестьяне Архангельской губернии считали, что «бессонье» – вредоносные существа, порожденные полудневным и полуночным временем, которых должны забрать, «увести к себе» представляемые живыми Утренняя Заря, Земля, Вода: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заря-заряница, заря, красная девица, возьми криксы и плаксы, денны и полуденны, нощны и полунощны, часовы, получасовы, минуты и полуминуты от раба Божьего» (Новг.).
«Встану я, раб Божий , благословясь, пойду перекрестясь, из избы в избу, из дверей в двери, из ворот в ворота, под восток, под восточну сторону; под восточной стороной ходит матушка утренняя заря Мария, вечерняя заря Маремьяна, мать сыра земля Пелагея и сине море Елена. Я к ним приду поближе, поклонюсь им пониже: «Вояси ты матушка заря утренняя Мария и вечерняя Маремьяна, приди к нему, рабу Божьему, ко младенцу, возьми ты у него полунощника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ретивого сердца, изо всей плоти...» (Енис.).

Упоминается в заговорах и сходная с Полуночницей, полуночью «матенка-полуноченка», «Матер ночная и полуночная». «От бессонницы клали в люльку ребенка краюшку хлеба, цветок чертополоха, косточку из головы поросенка, или рыбы, которую в просторечии называют «сон»; эта косточка имеет фигуру старинной серебряной копейки. Клали еще в люльку девочке прясицу, а мальчику лук и стрелу» [Авдеева, 1842].

Охранить от Полуночников и Полуночниц могло, по поверьям, особо осмотрительное поведение, заговоры, молитвы, все это, однако, далеко не всегда уберегало от всепроникающего влияния «порубежных» духов.

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07 by КосмонастьПросмотров: 41Комментарии: 0
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