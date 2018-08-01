Полуночница. Славянская богиня ночи и бессонницы

Полуночница. Славянская богиня ночи и бессонницыРодословная Полуночницы (или Ночницы) довольно неоднозначная: в одних источниках она описывается как дочь Богумира (что и даёт нам право обозначать её как славянскую богиню), сестра Полуденицы, Купальницы, Вечерки и Зари - Заряницы, в других источниках упоминается только про её связь с Полуденицей, и классифицируется она как низший дух.
Полуночница (или Ночница) — в славянской мифологии ночная злобная Навья, нападающая главным образом на детей (иногда только новорожденных) и лишающая их сна, а также вызывая им болезнь (бессонница и крик).
Наши предки верили в «урочные» и «неурочные» часы суток. Считалось, что переломные моменты дня и ночи: полночь, полдень, рассвет или закат — время, когда активизируются особые злые духи. Одними из таких созданий, опасных для людей, были Полуночницы.
Полуночница. Художник Андрей Клименко
Кто такая Полуночница, как она выглядит?
Верили, что Полуночница приходит через дверь или окно, встает у кроватки и всячески беспокоит ребенка: щиплет, бьет, может даже сосать кровь.
Кое-где говорили, что Полуночницы могут подменять живых детей на нечисть или на неодушевленные предметы, особенно если мать в сердцах прокляла. Ребенок Полуночницы будет плохо расти и развиваться, может даже вовсе не расти (особенно если в колыбель подложена чурка, а матери кажется, что это живой младенец). Настоящее дитя живет в мире духов, невидимом для всех остальных, из которого его можно вызволить. Распространены сюжеты, когда юноша случайно встречается с девушкой-подменышем, принимая за злого духа, влюбляется в нее, берет в жены, тем самым, спасает от власти нечисти. Но перед этим приходится пройти некое испытание.
Много о том быличек рассказывают. Например, такую:
"Раньше молодые мы были, слушали да кудесили. Раз говорят, кто из байны камень вынесет на похвас. Один пошел, сунул руку в каменку, а там его схватило. Говорит ему: «Возьми меня замуж — отпущу, а не возьмешь — спокою не дам». Пришел на другой день в байну, говорит: «Выходи, кто тут есть». А ему: «Сходи к матери, да возьми пояс, да рубаху принеси». Он взял, накинул на нее пояс, така красавица получилась. Свадьбу сыграли, пошли к ейным родителям. Там мати качает ребенка в зыбке. Она пришла: «Здравствуй, мама». Та говорит: «Кака я тебе мама, я двадцать лет качаю». Она родила ее да в байны оставила ребенка, а его обменили. Девушка говорит: «Дай-ка ребеноцка». Сама взяла его да колотнула о стол, а ето голик оказался. Таких детей называют «обменены»".
Полуночница является не только домой, но и на природе. Ее, наряду с Полуденницей, относят к стихийным духам природных пространств. На тех, кто отдыхает ночью в поле или на пастбище летом после работы, Полуночница может напасть, наслать болезнь, летаргический сон. Однако дух справедлив и часто карает тех, кто действительно виноват в каком-то преступлении.
Полуночница. Косплей
Во многих рассказах Полуночница сливается с образом Кикиморы. В северных заговорах у Полуночницы даже есть личное имя:
"Полуношница Анна Ивановна, по ночам не ходи, имярека не буди! Вот тебе работа: днем играй пестом да ступой, а ночью матицей. Во веки веков".
Другой вариант Полуночницы — «заложный» покойник, упырь, приходящий ночью.
Полагали, что Полуночница ходит не одна, а в компании сестер. Их двенадцать, они вызывают у ребенка беспокойство, плач, крик.
Облик Полуночницы не определен — часто видят неясные тени, женские силуэты в белых одеждах, в облике либо юных девушек, либо уродливых старух. Могли принимать облик сов, летучих мышей, ночных бабочек. Полуночницы — большие плясуньи, могут заставить прохожего пуститься в пляс. Кто сможет за ними поспеть, тот будет щедро награжден. Опасны они только по ночам, с наступлением утренней зари пропадают.
Меры предосторожности от нападения Полуночницы
Полуночницы опасны для тех, кто ложится спать на закате. Такая привычка грозит бессонницей, болезнями. Чтобы Полуночница не зашла домой, закрывали окна и двери, не выносили ребенка из дома после заката. Также нельзя было качать пустую зыбку, оставлять ее открытой. Детей старались никогда не оставлять одних, особенно в таких опасных местах, как баня, поле, лес. Если Полуночница напала на человека в чистом поле, то она может начать задавать вопросы, наводить человека на разговор. Чтобы скоротать время и отвлечь духа, следовало отвечать ему обстоятельно и долго.
От Полуночниц хорошо помогали обереги-куколки, у которых никогда не было лица, также чертополох. При изготовлении особой куклы-талисмана от Полуночниц произносили: "Крикса-варакса, вот те забавка, с нею играй, а младенца не май".
Предполагали, что в момент очередного посещения Полуночница отвлечется на куколку, а живой младенец будет ей не интересен.
Считается, что Полуночница пробиралась в дом через дверь или открытое окно, вставала у изголовья кровати и всячески донимала младенца, не давая ему уснуть, таким образом, ночница высасывала жизненные силы из ребенка. Считается, что по ночам она любит залезать в птичьи гнезда и душить птенцов. Но самую большую опасность представляет она на закате солнца. Поскольку она очень легко привязывается к засыпающему человеку, это время суток испокон веков считается самым опасным для сна.
Также в разного рода архивах есть упоминание о полуночнике В.Даль сообщает, что Полуночник – род домового, который в полночь обходит всю деревню и возится по задворкам [Даль, 1882]. По поверьям Вологодчины, Полуночь сродни Домовому, Глумице: она появляется и беспокоит людей, «глумится» ночью.
Иногда Полуночник ассоциируется с покойником, который «ходит в полночь» (Арх.).
Крестьяне Архангельской губернии считали, что «бессонье» – вредоносные существа, порожденные полудневным и полуночным временем, которых должны забрать, «увести к себе» представляемые живыми Утренняя Заря, Земля, Вода: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заря-заряница, заря, красная девица, возьми криксы и плаксы, денны и полуденны, нощны и полунощны, часовы, получасовы, минуты и полуминуты от раба Божьего» (Новг.).
«Встану я, раб Божий , благословясь, пойду перекрестясь, из избы в избу, из дверей в двери, из ворот в ворота, под восток, под восточну сторону; под восточной стороной ходит матушка утренняя заря Мария, вечерняя заря Маремьяна, мать сыра земля Пелагея и сине море Елена. Я к ним приду поближе, поклонюсь им пониже: «Вояси ты матушка заря утренняя Мария и вечерняя Маремьяна, приди к нему, рабу Божьему, ко младенцу, возьми ты у него полунощника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ретивого сердца, изо всей плоти...» (Енис.).
Упоминается в заговорах и сходная с Полуночницей, полуночью «матенка-полуноченка», «Матер ночная и полуночная». «От бессонницы клали в люльку ребенка краюшку хлеба, цветок чертополоха, косточку из головы поросенка, или рыбы, которую в просторечии называют «сон»; эта косточка имеет фигуру старинной серебряной копейки. Клали еще в люльку девочке прясицу, а мальчику лук и стрелу» [Авдеева, 1842].
Охранить от Полуночников и Полуночниц могло, по поверьям, особо осмотрительное поведение, заговоры, молитвы, все это, однако, далеко не всегда уберегало от всепроникающего влияния «порубежных» духов.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:07
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