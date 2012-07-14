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Стихи

Хозяйственный Ырка

У речки степной старый Ырка
Усердно полощет белье.
Затеял, наверное, стирку,
Да только белье - не свое!

Похоже, что с жертв своих жалких
Хозяйственный Ырка все снял.
У Ырки хватает смекалки:
Людей съел, одежду продал!

А если найдет, скажем, дырку,
Иль крови, допустим, пятно -
То дырку заштопает Ырка,
И пятна он сводит умно...

Меж шумных торговок на рынке,
Хабалок, нахалок и стерв,
Сидит незамеченным Ырка -
Торгует одеждою жертв...
Сегодня, 11:01 by Шарлотта КордеПросмотров: 71Комментарии: 2
+9

Ключевые слова: Ырка одежда жертвы

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:09
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 231
Комментариев: 1 963
-Что нынче в тренде?
-Ырка.

Следующий стих минусану из вредности. Сколько можно ловить хайп(или как там) stuck_out_tongue_winking_eye, а пока плюс,+++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:04
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (83|0)
Публикаций: 108
Комментариев: 930
Кажется Ырка становится популярной, и не только в поле, но и на рынке. stuck_out_tongue_closed_eyes Поставлю плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
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