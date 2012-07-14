Хозяйственный Ырка

Шарлотта Корде Просмотров: 71 Комментарии: 2 +9 Сегодня, 11:01 by

У речки степной старый ЫркаУсердно полощет белье.Затеял, наверное, стирку,Да только белье - не свое!Похоже, что с жертв своих жалкихХозяйственный Ырка все снял.У Ырки хватает смекалки:Людей съел, одежду продал!А если найдет, скажем, дырку,Иль крови, допустим, пятно -То дырку заштопает Ырка,И пятна он сводит умно...Меж шумных торговок на рынке,Хабалок, нахалок и стерв,Сидит незамеченным Ырка -Торгует одеждою жертв...

Ключевые слова: Ырка одежда жертвы

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