Хозяйственный ЫркаУ речки степной старый Ырка
Усердно полощет белье.
Затеял, наверное, стирку,
Да только белье - не свое!
Похоже, что с жертв своих жалких
Хозяйственный Ырка все снял.
У Ырки хватает смекалки:
Людей съел, одежду продал!
А если найдет, скажем, дырку,
Иль крови, допустим, пятно -
То дырку заштопает Ырка,
И пятна он сводит умно...
Меж шумных торговок на рынке,
Хабалок, нахалок и стерв,
Сидит незамеченным Ырка -
Торгует одеждою жертв...
Сегодня, 11:01 by Шарлотта КордеПросмотров: 71Комментарии: 2
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