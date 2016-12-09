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Истории из жизни

Встреча с Ыркой

На этом сайте прочел про Ырку и вспомнил одну историю.

Приехал в гости в соседнюю деревню к знакомым. Попарились в бане, поели шашлыка. Ночевать собирался у них, а на следующий день домой в свою деревню. Только вот не сложилось - какие-то дебаты, не пришли к общему соглашению, поспорили, потом вообще переругались. Причем, большинство против меня выступило. Мне надоело спорить, разозлили меня сильно, и я, послав всех куда подальше, отправился домой.

На улице уже давно ночь, а чтобы сократить путь, я решаю не по дороге идти, а срезать через поле. Иду я по полю и вдруг слышу за спиной:
- Куда идешь? Подожди!

"Кто-то из тех, кто со мной поссорился, вдогонку побежал, - думаю. - Видать, совесть замучила, хотят, чтобы я вернулся. Но нет. Мы люди гордые, не будем внимания обращать". Иду дальше, а мне в спину опять:
- Стой!

Я злой, как не знаю кто, полон адреналина, ярость во мне опять начала закипать.

"Да пошли вы все куда подальше!" - думаю и дальше иду.

И тут с одной стороны ко мне кто-то подбежит, потом с другой и периодически зовет:
- Да подожди ты! Остановись!

А я иду себе. Думаю: "Вот вывели меня из себя, теперь пусть вас совесть замучает. Не буду обратно возвращаться". И тут ЭТО оббегает меня и становится у меня на дороге. И я вижу: никого из моих знакомых даже близко не напоминает. Хотя голос, которым меня звали, очень похож на одного из них. А существо это похоже на человека, только сутулится сильно и глаза светятся.

Не будь я в ярости - испугался бы точно. А тут у меня только одно желание - лицо набить кому-нибудь, да вот хотя бы этому со светящимися глазами. Делаю шаг к нему и, пока размышляю, чем ему двинуть - рукой или с ноги, достаю сигареты, прикуриваю. Существо тут же куда-то смоталось.

Иду дальше, курю. Со спины меня еще несколько раз окликнули, но я в ответ просто послал его неприличными словами, сообщив, что состоял в интимной связи с его родственниками. И так постепенно перешел поле, там дорогу пересек и за дорогой это существо от меня отстало. Ну, еще минут 15, - и я дома.

И вот сейчас думаю - может, это и была вышеописанная Ырка?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08 by ArhipПросмотров: 545Комментарии: 7
+15

Ключевые слова: Существо ссора дерзость сигарета авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 08:30
+4
Группа: Посетители
Репутация: (563|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 405
Ну вот, отличная же история!) огонь и ярость помогли получается,от меня первый плюс) а Вы потом у друзей или местных не интересовались, может они тоже такую каку видели?
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#2 написал: Madam Papillon
Сегодня, 08:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (30|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 82
Видимо, так и есть. Все совпадает с поведением Ырки. Плюс.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#3 написал: Летяга
Сегодня, 09:03
+5
Группа: Модераторы
Репутация: (7825|-2)
Публикаций: 201
Комментариев: 5 881
И вот сейчас думаю - может, это и была вышеописанная Ырка?

Ну, под описание попадает однозначно!
Огонёк зажигалки тварину отпугнул. А ещё говорят, что курить вредно crazy
Плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#4 написал: Крокозябла
Сегодня, 10:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 181
Arhip, у тебя просто стальные нервы!
Мне бабуля рассказывала про подобных, только она их стрижаками называла. Говорит, эти стрижаки в поле людей пугают. не знаю, может это еще кто-то, кто в поле вместе с этими Ырками обитает? 316
Зарегистрирован: 26.07.2017
#5 написал: Arhip
Сегодня, 10:40
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (46|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 171
Цитата: Tigger power
а Вы потом у друзей или местных не интересовались, может они тоже такую каку видели?


Как-то не пришло в голову поинтересоваться
Цитата: Крокозябла
Arhip, у тебя просто стальные нервы!
Мне бабуля рассказывала про подобных, только она их стрижаками называла. Говорит, эти стрижаки в поле людей пугают. не знаю, может это еще кто-то, кто в поле вместе с этими Ырками обитает? 316

Дык столько адреналина в крови что попадись мне там Черт я бы ему рога отшиб и хвост в три узла завязал. А потом пинком в дальний полет отправил бы
Зарегистрирован: 29.08.2017
#6 написал: Black Bagira
Сегодня, 10:58
0
Онлайн
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Репутация: (387|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 706
Да , не повезло маленько Ырке, не на того нарвался, чуть пиндалей не получил! yahh А что за история про Ырка здесь была вы пишите? Дайте ссылку?

Всем плюсы!
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#7 написал: Fantom2015
Сегодня, 11:06
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Публикаций: 15
Комментариев: 330
Цитата: Arhip
Дык столько адреналина в крови что попадись мне там Черт я бы ему рога отшиб и хвост в три узла завязал. А потом пинком в дальний полет отправил бы

Представила, как черт без рогов и с завязанным хвостом, летит куда-то прочь, повизгивая и поскуливая как побитая собачонка smile
Плюс)
Зарегистрирован: 27.10.2015
 
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