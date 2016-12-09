Встреча с Ыркой

Встреча с ЫркойНа этом сайте прочел про Ырку и вспомнил одну историю.
Приехал в гости в соседнюю деревню к знакомым. Попарились в бане, поели шашлыка. Ночевать собирался у них, а на следующий день домой в свою деревню. Только вот не сложилось - какие-то дебаты, не пришли к общему соглашению, поспорили, потом вообще переругались. Причем, большинство против меня выступило. Мне надоело спорить, разозлили меня сильно, и я, послав всех куда подальше, отправился домой.
На улице уже давно ночь, а чтобы сократить путь, я решаю не по дороге идти, а срезать через поле. Иду я по полю и вдруг слышу за спиной:
- Куда идешь? Подожди!
"Кто-то из тех, кто со мной поссорился, вдогонку побежал, - думаю. - Видать, совесть замучила, хотят, чтобы я вернулся. Но нет. Мы люди гордые, не будем внимания обращать". Иду дальше, а мне в спину опять:
- Стой!
Я злой, как не знаю кто, полон адреналина, ярость во мне опять начала закипать.
"Да пошли вы все куда подальше!" - думаю и дальше иду.
И тут с одной стороны ко мне кто-то подбежит, потом с другой и периодически зовет:
- Да подожди ты! Остановись!
А я иду себе. Думаю: "Вот вывели меня из себя, теперь пусть вас совесть замучает. Не буду обратно возвращаться". И тут ЭТО оббегает меня и становится у меня на дороге. И я вижу: никого из моих знакомых даже близко не напоминает. Хотя голос, которым меня звали, очень похож на одного из них. А существо это похоже на человека, только сутулится сильно и глаза светятся.
Не будь я в ярости - испугался бы точно. А тут у меня только одно желание - лицо набить кому-нибудь, да вот хотя бы этому со светящимися глазами. Делаю шаг к нему и, пока размышляю, чем ему двинуть - рукой или с ноги, достаю сигареты, прикуриваю. Существо тут же куда-то смоталось.
Иду дальше, курю. Со спины меня еще несколько раз окликнули, но я в ответ просто послал его неприличными словами, сообщив, что состоял в интимной связи с его родственниками. И так постепенно перешел поле, там дорогу пересек и за дорогой это существо от меня отстало. Ну, еще минут 15, - и я дома.
И вот сейчас думаю - может, это и была вышеописанная Ырка?
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:08
Сегодня, 08:08 by ArhipПросмотров: 545Комментарии: 7
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