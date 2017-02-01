Маршрут №85

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:56

Roland Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:56 by

Денис стоял на остановке в центре города и ждал автобус №85, который должен был, судя по расписанию, прибыть уже 7 минут назад. На улице было в районе тридцати трех градусов жары и полное отсутствие ветра, на небе не было ни единого облачка. Солнце пекло сверху, раскаленный асфальт обдавал жаром снизу. Денис чувствовал себя между молотом и наковальней. Ему казалось, что он простоял тут уже не меньше часа, а то и больше, но его наручные старенькие часы говорили, что прошло ровно пятнадцать минут с тех пор, как он добрался до остановки. Пот огромными каплями выступил на лбу, стал сбиваться в более крупные капли и скатываться по пухлым щекам до подбородка, вниз по шее и впитываться в воротник желтовато-серой рубашки с коротким рукавом. От жара, идущего от асфальта, было трудно дышать. Ему вспомнилось, как в детстве, когда он болел, мать заставляла его накрываться с головой ватным одеялом над кастрюлей с только что сваренной горячей картошкой. Горячий воздух обжигал горло. Сердце работало на повышенных оборотах, которые отдавались в ушах гулкими ударами.В глазах у Дениса начало рябить, когда из-за поворота показался долгожданный автобус с большой цифрой 85 на лобовом стекле, написанной на желтом листе бумаги. Он не торопясь подкатил к остановке, с шипением раскрыл перед Денисом свои двери. Внутри оказалось еще хуже, чем снаружи. Несмотря на то, что все окна в салоне были открыты, там было в несколько раз жарче, чем на остановке. Денис подошел к водителю, передал за проезд мелочь и вытирая платком заливавший со лба пот обернулся к пассажирам в салоне. Все места, чему он совершенно не удивился, потому что день с самого утра шел наперекосяк, были заняты. Несколько секунд у него таилась надежда в барабанящем сердце, что кто-то из пассажиров, например студенты-парень и девушка, слушающие музыку в одних наушниках, или девочка лет девяти, которая сидела рядом с видимо своей бабушкой и смотрела на него исподлобья, увидят измученного жарой, пожилого, упитанного (он не решался называть себя жирным, хотя так на самом деле и было) человека и уступят ему место, но двери с тем же шипением закрылись и автобус медленно тронул вперед. Ему ничего не оставалось, как повернуться лицом к водителю, ухватиться покрепче за поручень и надеяться, что пробок в городе не будет и его путь в этой микроволновой печи на колесах будет недолгим.Из-за того, что он стоял, ему был виден только маленький участок дороги, убегающий под колеса медленно ползущего автобуса. Дорогу он знал хорошо, потому что каждый день возвращался по ней домой на злосчастном 85 маршруте и поэтому мысленно прикидывал где он сейчас проезжает. По его прикидкам, до его остановки оставалось где-то минут двадцать-двадцать пять мучений.Через все окна в салон проникал воздух с улицы, но лучше бы окна были закрыты-воздух был раскален от жара, идущего от асфальта и от него становилось только хуже. У Дениса опять начало рябить в глазах, а вид монотонно убегающей под автобус дороги только усиливал начинающееся головокружение, поэтому он решил отвлечься на что-нибудь пока он не плюхнулся без сознания посреди салона. Автобус остановился и Денис немного наклонился, чтобы увидеть где он сейчас находится. Автобус остановился перед перекрестком улиц Николаева и Норманди-Неман, справа в здании на первом этаже неоновой вывеской мигала аптека, на крыльце стояла седоволосая бабушка, которая, видимо, только что вышла из аптеки, в которой наверняка работал кондиционер и теперь привыкала к окутывающей ее на улице жаре.Денис выпрямился, темная рябь перед глазами на секунду усилилась, он почти ничего не видел, но потом быстро спала. Хоть что-то. Сердце продолжало бешено колотиться, насквозь мокрая от пота рубашка прилипла к дряблому толстому телу. Он обернулся к пассажирам, их положение совершенно не изменилось с того момента, как он вошел в автобус, а ехали они уже минут двадцать. Девочка, сидящая, как предположил Денис, со своей бабушкой все так же исподлобья смотрела на него. Он подумал, что она и не отводила от него этот взгляд всю дорогу и от этого ему стало жутко, было в этой маленькой милой девочке что-то жуткое, даже дьявольское. Он перевел взгляд на студентов, которые, как он рассчитывал, уступят ему место, но они сидели в той же позе, слушая музыку, выражение их лиц ни на йоту не изменилось, они казались стеклянными. Первая мысль, проскочившая у него, что ни черта они не студенты, как он предположил сначала, а наркоманы, находящиеся под сильным кайфом, пытающиеся это скрыть, но тут «на лице все написано». Тут автобус мягко тронулся, повернул направо и продолжил сближать Дениса с его домом, в котором, он не сомневался, сейчас царит покой и такая необходимая ему сейчас прохлада. Тут его взгляд скользнул абсолютно случайно на других пассажиров, на которых он до этого не обращал внимания. Молодая, на вид около двадцати двух лет, мама с маленьким ребенком на руках. Такое же, как и у «студентов» «стеклянное» лицо, никаких эмоций, даже глаза не моргают, ребенок неподвижно спит на руках. Денису стало не по себе. Он перевел взгляд дальше. Мужчина лет сорока, с двумя пакетами продуктов, зажатыми между ног, такое же «стеклянное» лицо. Тут Дениса охватила настоящая паника. Его взгляд начал метаться от одного пассажира к другому, у всех одинаковое, абсолютно лишенное эмоций лицо, взгляд, устремленный в никуда. Ужас окутал его грудь стальной цепью, ему стало трудно дышать, он стал похож на рыбу, выкинутую волной на берег. Больше всего ему сейчас хотелось выбраться из этого чертового автобуса и остаток пути дойти на своих двоих, хоть и по невыносимой жаре. Придя в себя, он повернулся к водителю и дрожащим, каким-то не своим, захлёбывающимся голосом стал просить его, чтобы он остановил автобус как можно быстрее, потому что ему плохо и срочно нужно покинуть салон. Почему-то, несмотря на ужас, сковавший его, он не удивился, когда водитель никак не отреагировал на его голос и панику в нем. Со спины водитель напоминал манекена, которого используют при краш-тесте автомобиля. Билл видел только его затылок, но он знал, что если заглянет ему в лицо, то увидит тот же пустой взгляд, устремленный в никуда и полное отсутствие эмоций на лице.Переведя вгляд на дорогу, он увидел, что она не уползает под колеса автобуса, как это было раньше. Ногами он чувствовал, что автобус двигается, пол вибрирует под ногами, но глаза говорили другое-автобус стоял. Денис наклонился вперед и увидел, что они стоят на том же перекрестке улиц Николаева и Нормандии-Неман, справа аптека, на крыльце абсолютно в том же положении стоит седоволосая бабушка, тот же пустой взгляд.Паника быстро переросла настоящий ужас. Несколько минут назад он умирал от жары, а теперь ему стало холодно, а из-за мокрой рубашки его пробил озноб. Плечом он что было у него сил как бык врезался в дверь. Естественно она не поддалась. Даже сам автобус не колыхнулся от его мощного удара. Денис сполз на пол, обхватил голову руками и стал кричать. Никто не реагировал на его крик, никто не повернул голову в его направлении. Пассажиры продолжали смотреть прямо перед собой пустым, «стеклянным» взглядом. Денис заплакал. Боковым зрением, через закрытые глаза, он уловил яркий свет слева от себя. Поднял голову, посмотрел на небо сквозь окно двери. Солнце, казавшееся бледным пятном сквозь затонированное окно автобуса, начинало светить все ярче и ярче. Как будто лампочка, на которую повышали и повышали напряжение тока и которая вот-вот взорвется. Свет стал невыносимо ярким, залил белизной все вокруг и из-за него не было видно ничего, а потом он резко погас, все погрузилось во тьму.Возле перекреста улиц Николаева и Нормандия-Неман с пронзительным скрипом покрышек затормозил автобус №85. Дверь с шипением открылась, двое мужчин(одному на вид лет сорок, второй больше похож на студента, из под футболки у него болтались наушники) вынесли на руках пожилого мужчину, достаточно полного, поэтому его смогли отнести только на несколько метров от автобуса и аккуратно опустили на тротуар. Из салона раздавался испуганный детский крик. Бабушка пыталась прикрыть глаза испуганной плачущей девочке, которая только что впервые увидела что такое смерть. Чертыхающийся водитель пытался зачем-то найти автомобильную аптечку, хотя сам прекрасно понимал, что она не пригодится, потому что много раз видел подобное, когда работал водителем скорой. Молодая девушка, одной рукой качая маленького ребенка, который проснулся от криков девочки и тоже собирался зареветь, а второй набирала на своем телефоне номер скорой помощи. Машина приехала быстро, но все что смогли сделать врачи, это констатировать смерть мужчины, который возвращался домой после работы на автобусе. Причиной, как предположили врачи, стал сердечный приступ. Тело погрузили на каталку, накрыли простыней и загрузили в автомобиль скорой. Дети успокоились, все пассажиры заняли свои места, дверь с шипением закрылась, автобус продолжил свой маршрут. У всех пассажиров был пустой взгляд, устремленный в никуда.

Ключевые слова: Автобус жара духота пассажиры

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