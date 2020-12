Imagines mortis

«Картины смерти» о «Плясках смерти», одно из многих изданий гравюр Ганса Гольбейна (при этом, они все разные).Нашла в себе силы перевести с латинского 1-ю часть книги с этими гравюрами, остальные содержат сплошной нравоучительный текст.Название: IMAGINES MORTIS. His accesserunt, Epigrammata, Gallico idiomate Georgio Aemylio in Latinum translata. Ad haec, Medicina animae, tam ijs, qui firma, qum qui aduersa corporis valetudine praediti sunt, maxim necessaria. Quae his addita sunt, sequens pagina demonstrabit. Coloniae, Apud haeredes Arnoldi Virckmanni, Anno 1555.(Картины Смерти. Эпиграммы к ним переведены Георгом Эмилиусом с галицкого на латинский. Кроме того книга содержит «Медицину Души» - необходимые советы о том, как оставаться здоровым наиболее долгое время. Остальное узнаете на последующих страницах. Издано Арнольдом Биркманном в Кёльне, в 1555 году).Автор: Jean de VauzellesАвтор иллюстраций: Hans HolbeinЕго помощники: Cyprianus, Johannes Chrysostomus, Urbanus Rhegius.Переводчики: Georg Aemilius, Sibastien CastellionЯзык: Latin1. PSAL. LXVIII. Quoniam cum interierit, non sumet secum omnia, neque cum eo descendit gloria eius.Псалом 48:18: «Ибо умирая, не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его».Nobilis baud ullos secum portabit bonores,Deiiciet summo Mors ubi dura loco.Non celebres titulos, claraeque insignia gentisAufert, in tumba nil nisi puluis erit.«Благородные не унесут с собой никаких почестей,Все отнимет Смерть и разнесет под наковальней.И титулы и звания и пиршества баловОстанутся лишь пылью на могиле».2. IOB. XVII. Spiritus meus attenuabitur, dies mei breuiabuntur,& solum mihi superest sepulchrum.Книга Иова 17:1: «Дыхание мое ослабело; дни мои угасают; гробы предо мною».Attenuata meis fugerunt robora membris,Vitaque currentis fluminis instar abit.Quam cito praeteriit nunquam revocabile tepus,Et reliquum tumbam nil mibi praeter erit.Tristia iam longae pertaesus munera vitae,Me precor ut iubeant numina summa mori.«Конечности не слушают меня,Ведь жизнь, как быстротечная река,Ни ту и ни другую вспять не повернуть,И впереди, кроме могилы, только тьма.А впрочем, я, порядком долгой жизньюПресытиться успел, и не прошу уж ничего,Кроме прихода скорой смерти».3. IOB. XXI. Ducunt in bonis dies suos,& in puncto ad inferna descendunt.Книга Иова 21:13: «Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю».Consumunt vitam, per gaudia multa puellae,Omne voluptatum percipiuntque genus.Tristia curisque vacant, animoque solutoOtia deliciis condita semper amant.Sed miserae tandem fato mittuntur ad Orcum,Vertit ubi summus gaudia tanta dolor.«Жизнь проводят девушки в радости,Ни в чем стеснения желаниям не знают,Прискорбно, что не ведают забот,Лишь роскошь, уют, да любовь.Но все ж судьба свое возьмет,Когда в аду они окажутся в конце,Изменятся все радости на скорби».4.RUTH.I. Me & te sola Mors separabit.Книга Руфи 1:17: «Тебя и меня только Смерть разъединит»Hic est verus amor, qui nos coniungit in unum,Et ligat aeterna mutual corda fide.Sed nimis heu paruo durabit tempore, nanqueMors cito coniunctos dividet una duos.«Истинная любовь соединяет нас в одно,И как нам кажется, навечно в верности друг к другу,Но время, увы, слишком быстро течет, -Единое разрубит Смерть надвое»5.IIII.REG.I. Delectulo, super quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris.4-я книга Царств 1:4: «С постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь».Quem premis, o virgo, iuvenili corpora lectum,Non hinc dura tibi surgere fata dabunt.Nam prius ex animem te mors violent domabit,Pallidaque in tumulum corpora falce trabet.«Когда, о дева, первая любовьТебя до бледности накажет,Домашней жизни гнет,Постелью тебя свяжет.Ты, знай, что СмертьТебе одежды уже вяжет»(А может и нет, затрудняюсь найти суть…)6.MATTH.XI. Venite ad me omnes, qui laboratis, & onerati estis.Евангелие от Матвея 11:28: «Придите ко мне все трудящиеся и обремененные…»Huc ades, promptus vestigia nostra sequaris,Pondera qui fesso tergore tanta geris.Iam satis es nummos pro merce forumque secutus:Omnibus his curis exoneratus eris.«Шагайте за нами, уставшие,Мы вашу ношу сможем облегчить.Заработанных денег вам явно хватит,Чтоб в место попасть, где не надо служить».7.GEN.III. In sudore vultus tui vesceris pane tuo.Книга Бытия 3:19: «В поте лица будешь добывать хлеб свой»Ipse tibi multo panem sudore parabis,Praebebit victum nec nisi cultus ager.Post varios usus rerum vitaeque labores,Finiet aerumnas Mors violenta tuas.«Что толку потеть только ради еды?Пахать и пахать всю жизнь одно поле,После съеденных этих трудов,Ничего кроме смерти не станется».8. IOB.XIIII. Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miseriis: qui quasi flos egreditur,& conteritur,& fugit velut umbra.Книга Иова 14:1/2: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями:как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается».Omnis homo veniens gravida mulieris ab aluoNascitur ad variis tempora plena malis.Flos cito marcescens veluti decedit, illeSic perit, tanquam corporis umbra fugit.«Все люди рождаются от живота женщины,В разные времена, но всегда в плену зол.Вянут, как цветы, угасают, как тени,Только мухи от тел исходят…»9.LUC.XI. Cum fortis armatus custodit atrium suum, &c. Siautem fortiori eo superveniens vicerit eum, universa eius arma aufert, in quibus considebat.Евангелие от Луки 21:21/22: «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него»Fortis, armatus, dum vis, vita supersit,Tuta sui servant atria praesidii:Ecce supervenit iunctis Mors fortior armis,Hunc male quae tuta de statione rapit.«Тот кто защищает жизнь силой и мечомДолжен быть готов к скорому концу,Ведь Смерть обладает куда мощным оружиемИ все у него отберет»10.MAT.XVI. Quid prodest homini, si universum Mundum lucretur, animae aute suae detrimentum patiatur.Евангелие от Матвея 16:26: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит»Quid prodest homini totum si sortibus orbem,Ac aleae innumeras arte lucretur opes:Detrimentum animae fato patiatur acerbo,Nulla quod ars, fraus, fors, post reparare queat?«Что пользы человеку, что он весь мир поработит?Иль посредством азартных игр себе богатство сколотит?Вредно сие для души, какая ей будет судьба в ином мире?Ни смошенничать там, ни на случай смотреть,Ничего ей уже не поможет»11.EPHES.V. Ne inebriemini vino, in quo est luxuria.К Эфесянам 5:18: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство…»Parcite mortales nimio vos mergere Baccho,Cui Venus expumans, luxus omnis inest:Ne veniens cogat somno, vinoque sepultos,Mors animam vomitu reddere purpuream.«Остерегайтесь, смертные, искушений Вакха,Кому Венера сопутствует, похотью соблазняя.Не спешите спать, упокоенные вином,А то Смерть придет к вам рвотой багряной »12.PROVER.VII. Quasi agnus lasciviens,& ignorans, nescit quod ad vincula stultus trahatur.Книга притчей Соломоновых 7:22: «…Как олень — на выстрел…» (Дословнее, «Как ягненок игривый и несмышленый, не понимает, что его, дурака связанного, тащат на убой»)Infanire, seire nihil; sua vissima vita est:Optima non itidem. Quid furiosus agit?Securus fati, simplex lascivit ut agnus,Nescius ad mortis vincula quod trabitur.«Проживать жизнь свою,Как несмышленое дитя, иль в безумьи...Не лучше ли так, - бестолковым агнцем быть,И когда Смерть за собою потащит, - не знать?»13.ESAIAE. XXXVIII. Domine, vim patior.Книга Исайи 38:14: «…Господи, тесно мне…»Ut iugulent homines surgunt de nocte latrones:Tollunt, quae plenis fert anus in calathis.Vim patior, clamat, mortem mittit Deus ultor,Quae per carnificem strangulat hos laqueo.«Роковая судьба ждет путников ночью,Когда на корзины покусится вор.К Богу кричат они: «Ущемляют»!И месть себя ожидать не заставит,Смерть ведь уже ему петлю свила»14.MATTH.XV. Caecus caecum ducit:& ambo foveam cadunt.Евангелие от Матвея 15:14: «Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму»Pro duce caecus habet caecum. Dum incertus uterque.Ambulat: in foveam lapsus uterque ruit:Ulterius nam sperat homo dum pergere, tumbaeIn tenebras illum Mors mala praecipitat.«Коли слепой слепого ведет,То неожиданностей не будет:Споткнутся о камень, в яму упадут.Какие тут дальше надежды?В гробнице им будет также темно.Такая вот злая Смерть им»15. CHRON.XXII. Corruit in curru suo.4-я книга царств 9:24: «…И пал он на колеснице своей»Fertur equis auriga, nec audit currus habenas,Dum Mortis pugnat cum ratione timor.Corporis exiliente rota, devoluitur axis:Vina fluunt ruptis sanguinolenta cadis.«Не успел опомниться возничий,Как тележка набок накренилась.Потом намотало тела на колеса,Кровь смешалась с вином из бочек,А Смерть всегда стояла наготове»16.ROM.VII. Miser ego homo? Quis me liberabit de corpore mortis huius?К Римлянам 7: 24: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»Qui cupit exolui, cum Christo vivere, mortemNon metuit. Tali voce sed astra ferit,Infelix ego homo? Quis ab huius corpore mortisLiberet (heu) miserum? Me miserum eripiat?«Тот, кто желает жить со Христом, смертине боится. Взирает на звезды и в голос орет:Я человек несчастный! Кому от этого телаесть прок хоть какой-нибудь?Ну что ж, я воспользуюсь этим несчастным,освобожу от страданий его…?»17.EXODI. IX. Confodietur iaculis.Исход 19:13: «…Или застрелят стрелою…»Hic puer aetate imprudens, est sanguine feruens,Cum parma iaculum (caetera nudus) habet.Infelix puer, atque impar congressus atrociMorti, quae iaculis cosodit hunc propriis.«Глупый мальчик с кипящей кровью,Стреляет стрелами, (голый ходит).Разве может несчастный этотСостязаться в стрельбе со Смертью?»18. Rom.V. Sicut per unum hominem peccatum in hunc Mundum intravit, & per peccatum Mors,ita in omnes homines Mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt.К Римлянам 5:12: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».Автор - Karinalin.

