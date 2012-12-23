Jeff Easley. Картины фэнтези-художника

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 2 +2 Вчера, 17:09 by

Jeff Easley (Джефф Изли) - знаменитый американский художник, иллюстратор. Главным жанром, в котором работает Джефф, является фэнтези. Родился в городе Николасвилль, Кентукки в 1954 году. Работал на такие всемирно известные компании, как Marvel Comics, которая занимается выпуском самых известных в мире комиксов. Здесь он работал над созданием обложек и иллюстраций к комиксам. Также работал с издательством Warren в качестве профессионального иллюстратора. В 1982 году стал членом художественной редакции TSR, которую затем возглавил. Кроме комиксов, иллюстраций для книг, Jeff Easley создал множество рисунков для компьютерных игр, коллекционных карт, обложек музыкальных альбомов, картин. Стоит также отметить, что именно Джефф Изли проиллюстрировал большую часть изданий писателя фантаста Роберта Сальваторе (Звёздные войны, Забытые королевства, Тёмный эльф).За свою жизнь Jeff Easley стал обладателем многих престижных премий и наград в области живописи и иллюстративного искусства. Его имя давно стоит в списке самых лучших фэнтези художников мира и находится рядом с такими гигантами фэнтези мира, как Луис Ройо, Родни Меттьюс, Кен Келли, Борис Валеджо, Джулия Белл и другими. Работы художника всегда необычайно яркие и красочные, наполненные эмоциями и действием. Его иллюстрации сочатся переживаниями и бешеной энергией. Как нельзя лучше они визуализируют тот мир, который описан в книге. Это настоящий талант без примесей самовосхваления, которое всё чаще встречается в современном искусстве. Сумасшедшая фантазия, потрясающая техника и всегда интересные сюжеты - всё это картины одного из самых известных художников фантастов Джеффа Изли (Jeff Easley).Автор - blincov.

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