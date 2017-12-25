Восемь польских картин о смерти

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 20:49

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Смерть — неотъемлемая часть жизни. Несмотря на огромный прогресс, человечество все еще не изобрело рецепт бессмертия, хотя некоторые верят, что однажды мы к этому придем. В XIX веке существовал только один способ обрести вечную жизнь: творить искусство.В Польше День всех святых — время, когда по традиции вспоминают тех, кого уже нет среди нас. Но смерть — это тема, которая неоднократно звучит во многих известных произведениях поляков.Представляем подборку выдающихся польских полотен конца XIX столетия, посвященных этой мрачной теме.«Крестьянский гроб», Александр ГерымскийКартина «Крестьянский гроб» написана одним из польских художников-реалистов Александром Герымским в 1894–1895 годах. На момент своего создания это потрясающее полотно, которое изображало горе простых людей, было непохоже ни на одно произведение в европейском искусстве. Трагичность ситуации подчеркивается простой композицией и своеобразным колористическим решением, наиболее заметный элемент которого — голубой детский гроб справа. Картину признали шедевром, кроме того, художник и преподаватель Познаньского художественного университета профессор Януш Марчиняк назвал полотно «живописным эссе на тему судьбы человека, живописным рассказом о тонкости границы между жизнью и смертью».«Шествие смерти», Чеслав ТанскийАвтор этого произведения, Чеслав Танский, известен не только как художник, но и, что удивительно, как пионер в области аэронавтики. В 1896 году он построил первый польский планер. Учитывая его достижения и в искусстве, и в технике, его иногда сравнивают с Леонардо да Винчи. Картина «Шествие смерти», созданное Танским около 1898 года, представляет собой любопытную вариацию на тему danse macabre — средневековой «Пляски смерти». Картина показывает, что все — и богатые, и бедные, и молодые, и старые — равны перед лицом смерти, которая здесь представлена зловещей фигурой с косой, ведущей за собой толпу. Среди группы людей, одетых в одежды XIX века и символизирующих социальный срез общества, можно увидеть танцующую пару — прямую отсылку к средневековой «Пляске смерти».«Траурный марш Шопена», Владислав ПодковиньскийЭта незаконченная работа стала последней картиной известного импрессиониста и символиста Владислава Подковиньского. Когда он работал над ней, он уже был в последней стадии туберкулеза. Некоторые утверждают, что художник предчувствовал скорую кончину, отсюда трагичность темы и названия полотна. Отчаявшийся мужчина практически в центре композиции, вздымающий руки к светящемуся траурному шествию, несущему открытый гроб с телом женщины, по всей видимости, символизирует отчаяние самого художника. Интересно, что Подковиньский утверждал, что на создание этой картины его вдохновила не знаменитая композиция Шопена, а стихотворение, написанное под впечатлением произведения Конрада Уейского «Похоронный марш».«Смерть Паганини», Эдвард ОкуньХудожник Эдвард Окунь, символист и модернист, создал это тревожное полотно в 1898 году и в том же году переехал в Италию, где провел более двух десятилетий. «Смерть Паганини» иллюстрирует легенду о знаменитом итальянском композиторе и скрипаче- виртуозе, в которой говорится, что он продал душу дьяволу в обмен на музыкальный талант. На картине Окуня мы видим фигуру дьявола, который, очевидно считая, что момент расплаты настал, играет на скрипке у тела мертвого виртуоза. Окунь дал своей картине и второе название — «Сон Паганини», что, возможно, отсылает к истории о Джузеппе Тартини, итальянском композиторе, утверждавшем, что написал свою «Дьявольскую сонату» после того, как ему приснился сатана, играющий на скрипке.«Смерть смягчит любого», Мариан ВавженецкийЭто произведение Мариан Вавженецкий создал примерно в 1899 году. Искусствовед Анджей Пенькос в книге «Мотив смерти в изобразительном искусстве» описывает художника как «единственного польского художника, последовательно обращающегося к мрачному и обманчивому образу смерти в символизме». В каталоге выставки «Образы смерти», прошедшей в 2000 году в Национальном музее в Кракове, специалист по творчеству Вавженецкого Ханна Гжещук пишет, что на картине «“Смерть смягчит любого” изображение женщины есть символ смерти, а нагота — символ правды (...). Бык — символ власти, жизненной энергии — становится атрибутом девушки-смерти».«Смерть Елены», Яцек МальчевскийПолотно 1883 года «Смерть Елены» написал известный художник-символист Яцек Мальчевский. Оно изображает сцену из поэмы в прозе «Ангелли» Юлиуша Словацкого, одного из самых значимых польских поэтов-романтиков. Эта картина — фантазия на тему тяжкой судьбы поляков, сосланных в Сибирь после Ноябрьского восстания 1830–1831 годов. Главный герой Ангелли, юноша с чистым сердцем, претерпел многие страдания. Он знакомится с Еленой, которая в прошлом совершила тяжкое преступление, и они начинают жить вместе в уединенной хижине. Его спутница в конце концов умирает от тоски, а Ангелли «не смея тронуть тело, ни сложить вытянутых рук, сел на краю ложа и рыдал». Драматизм сцены подчеркнут скудной цветовой палитрой и иератической композицией, где покойная расположена горизонтально, а живой — вертикально.«Похороны», Войцех ВейсВ отличие от предыдущей картины, изображающей вымышленную сцену, на полотне «Похороны» все кажется абсолютно реальным: страдания скорбящих, скромность кладбища, скудность пейзажа. Аутентичность этой картины, написанной в 1895 году, объясняется личным опытом ее создателя. Известный художник-модернист Войцех Вейс о своем произведении говорил так: «Я писал “Похороны”, когда мне было всего 20 лет. Выражение боли. Группа людей на деревенском кладбище скорбит и падает на колени перед свежей могилой. Я видел это некогда в молодости».«Утешение», Петр Стахевич«Утешение» — картина известного живописца и графика Петра Стахевича. Это последняя из пяти полотен серии «Призраки в мастерской», созданной в 1883–1885 годах. Режиссер и журналист Йозеф Котарбинский говорил, что это серия о «борьбе души художника с человеческой иронией и завистью, с печалью и бедами». Стахевич также дал картине второе название — «Смерть», не оставляя никаких сомнений в том, что за фигура изображена в центре этой загадочной композиции. Два этих названия дают понять, что смерть, покрывающая пустую кровать белым саваном, показана здесь как друг, который приходит, чтобы положить конец людским тревогам.Автор - Marek Kępa.

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