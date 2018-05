Иллюстрации Anita Kunz

Анита Кунз (Anita Kunz) живет в Канаде. Окончила Колледж Искусства и Дизайна Онтарио. Сотрудничает с Time magazine, Rolling Stone, Vanity Fair, The New Yorker, GQ, The New York Times, Sony Music и многими другими.Автор артов - Анита Кунз.

