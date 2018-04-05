Иллюстрации от Chase Stone

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:08

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 17:08 by

Chase Stone - цифровой художник-иллюстратор из Нью-Йорка. Многие из его иллюстраций были опубликованы в таких изданиях, как 2DArtist Magazine, Digital Masters, и Digital Painting Techniques. Стоит отметить, что Chase Stone является настоящим мастером своего дела и создаёт потрясающие картины в стиле фэнтези и фантастика. В первую очередь, в его работах зрителя привлекает необычайная реалистичность. Такая вещь, как высокий реализм, детализированность и качество в стилистике фэнтези важны потому, что помогают зрителю глубже проникнуть в выдуманный мир, лучше его понять, пропитаться его духом, вжиться в роль главных героев.Помимо высокой реалистичности, Chase Stone обладает настоящим талантом и безграничным воображением. Он выдумывает сюжеты, за которыми всегда интересно и увлекательно следить, а его герои, будь то обычные люди, воины или чудовища, всегда выглядят очень своеобразно. Благодаря своему воображению, художник, даже изображая рыцарей и драконов, которые являются главными героями картин тысяч других художников, сохраняет особенный почерк и делает свои работы оригинальными, очень интересными и свежими по замыслу. Красивое творчество от талантливого художника-фантаста.

Ключевые слова: Chase Stone художник иллюстратор фентези темное искусство

Другие, подобные истории: