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Страшные Арты

Иллюстрации от Chase Stone

Chase Stone - цифровой художник-иллюстратор из Нью-Йорка. Многие из его иллюстраций были опубликованы в таких изданиях, как 2DArtist Magazine, Digital Masters, и Digital Painting Techniques. Стоит отметить, что Chase Stone является настоящим мастером своего дела и создаёт потрясающие картины в стиле фэнтези и фантастика. В первую очередь, в его работах зрителя привлекает необычайная реалистичность. Такая вещь, как высокий реализм, детализированность и качество в стилистике фэнтези важны потому, что помогают зрителю глубже проникнуть в выдуманный мир, лучше его понять, пропитаться его духом, вжиться в роль главных героев.

Помимо высокой реалистичности, Chase Stone обладает настоящим талантом и безграничным воображением. Он выдумывает сюжеты, за которыми всегда интересно и увлекательно следить, а его герои, будь то обычные люди, воины или чудовища, всегда выглядят очень своеобразно. Благодаря своему воображению, художник, даже изображая рыцарей и драконов, которые являются главными героями картин тысяч других художников, сохраняет особенный почерк и делает свои работы оригинальными, очень интересными и свежими по замыслу. Красивое творчество от талантливого художника-фантаста.

Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone
Иллюстрации от Chase Stone

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08 by Сделано_в_СССРПросмотров: 31Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Chase Stone художник иллюстратор фентези темное искусство

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Комментарии

#1 написал: Lex__Blunt
Сегодня, 17:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 28
Это он руками? Вы серьезно? Однозначный +, прекрасный художник, умелость и фантазия его подняли в моих глазах до небес)))
Зарегистрирован: 5.04.2018
#2 написал: Летяга
Сегодня, 18:13
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9868|-4)
Публикаций: 526
Комментариев: 7 334
Фантазия да, завидная. Некоторые монстры ну очень понравились
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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