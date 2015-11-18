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Мистические иллюстрации Aegis
Автор артов - Aegis.
Источник
.
Сегодня, 15:22 by
Qusto
Просмотров: 24
Комментарии: 2
+3
Ключевые слова:
Мистика
иллюстратор
художник
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Комментарии
#1 написал:
Spirit Forester
Сегодня, 15:58
+1
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:
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Репутация:
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0
)
Публикаций: 8
Комментариев: 832
Классные работа, особенно предпоследняя)
++
#2 написал:
Летяга
Сегодня, 16:09
0
Группа
:
Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 591
Комментариев: 7 544
Цитата: Spirit Forester
особенно предпоследняя)
Да)) Меня тоже именно она больше зацепила. А вообще красивые, нарядные работы
+++
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