Ужасы Xeeming Watcher

Все, что известно о легендарном Xeeming, то что его реальное имя Дмитрий, он проживает в Донецке (Украина) и увлекается темной цифровой живописью. Среди его работ так же есть множество приличных рисунков карандашом на бумаге, тоже весьма впечатляющих. Дмитрий рисует как для души, так и для некоторых проектов хоррор тематики (The Amityville Project: Phobos ), одна из его работ иллюстрирует кавер металл-банды DESPAIR из Коста-Рики.The gates of uncertaintyThe great devourmentLament of the brokenInnsmouthThe amityville project phobos cibophobiaСреди художников, которые оказали на него влияние Дмитрий отмечает Kristian Wåhlin, Yoshitaka Amano, Ayami Kojima, Kazuma Kaneko, Junji Ito, Herbert James Draper, Bosch, Boucher, Michael Whelan, Dore, Giger, Adrian Smith, в литературе он отмечает творчество Лавкрафта, Р. Шекли, Ч. Дикенса, из фильмов художник выделяет Дракулу Ф. Копполы, Phantasm, Detroit Metal City анимэ, Прикосновение и др.Heir of the abyssReason of lifeCryptstalkerThe temple of deimosIncursion of chaosShadow walkersChild of chaosCradle of stormСюрреалистичные темные миры очень рельефно и красочно представлены в работах художника. В них присутствует все, что присуще этому жанру - необычные сцены с разными чудовищами и мертвечиной, кишки, кровь, скелеты, могилы на заброшенных кладбищах и ожившие ночные кошмары. Наслаждайтесь на здоровье!