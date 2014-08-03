Ужасы Xeeming Watcher
Все, что известно о легендарном Xeeming, то что его реальное имя Дмитрий, он проживает в Донецке (Украина) и увлекается темной цифровой живописью. Среди его работ так же есть множество приличных рисунков карандашом на бумаге, тоже весьма впечатляющих. Дмитрий рисует как для души, так и для некоторых проектов хоррор тематики (The Amityville Project: Phobos ), одна из его работ иллюстрирует кавер металл-банды DESPAIR из Коста-Рики.
The gates of uncertainty
The great devourment
Lament of the broken
Innsmouth
The amityville project phobos cibophobia
Среди художников, которые оказали на него влияние Дмитрий отмечает Kristian Wåhlin, Yoshitaka Amano, Ayami Kojima, Kazuma Kaneko, Junji Ito, Herbert James Draper, Bosch, Boucher, Michael Whelan, Dore, Giger, Adrian Smith, в литературе он отмечает творчество Лавкрафта, Р. Шекли, Ч. Дикенса, из фильмов художник выделяет Дракулу Ф. Копполы, Phantasm, Detroit Metal City анимэ, Прикосновение и др.
Heir of the abyss
Reason of life
Cryptstalker
The temple of deimos
Incursion of chaos
Shadow walkers
Child of chaos
Cradle of storm
Сюрреалистичные темные миры очень рельефно и красочно представлены в работах художника. В них присутствует все, что присуще этому жанру - необычные сцены с разными чудовищами и мертвечиной, кишки, кровь, скелеты, могилы на заброшенных кладбищах и ожившие ночные кошмары. Наслаждайтесь на здоровье!
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 3
Ключевые слова: Xeeming Watcher сюрреализм ужасы хоррор