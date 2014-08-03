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Страшные Арты

Ужасы Xeeming Watcher

Ужасы Xeeming Watcher

Все, что известно о легендарном Xeeming, то что его реальное имя Дмитрий, он проживает в Донецке (Украина) и увлекается темной цифровой живописью. Среди его работ так же есть множество приличных рисунков карандашом на бумаге, тоже весьма впечатляющих. Дмитрий рисует как для души, так и для некоторых проектов хоррор тематики (The Amityville Project: Phobos ), одна из его работ иллюстрирует кавер металл-банды DESPAIR из Коста-Рики.

The gates of uncertainty

Ужасы Xeeming Watcher

The great devourment

Ужасы Xeeming Watcher

Lament of the broken

Ужасы Xeeming Watcher

Innsmouth

Ужасы Xeeming Watcher

The amityville project phobos cibophobia

Ужасы Xeeming Watcher

Среди художников, которые оказали на него влияние Дмитрий отмечает Kristian Wåhlin, Yoshitaka Amano, Ayami Kojima, Kazuma Kaneko, Junji Ito, Herbert James Draper, Bosch, Boucher, Michael Whelan, Dore, Giger, Adrian Smith, в литературе он отмечает творчество Лавкрафта, Р. Шекли, Ч. Дикенса, из фильмов художник выделяет Дракулу Ф. Копполы, Phantasm, Detroit Metal City анимэ, Прикосновение и др.

Heir of the abyss

Ужасы Xeeming Watcher

Reason of life

Ужасы Xeeming Watcher

Cryptstalker

Ужасы Xeeming Watcher

The temple of deimos

Ужасы Xeeming Watcher

Incursion of chaos

Ужасы Xeeming Watcher

Shadow walkers

Ужасы Xeeming Watcher

Child of chaos

Ужасы Xeeming Watcher

Cradle of storm

Ужасы Xeeming Watcher

Сюрреалистичные темные миры очень рельефно и красочно представлены в работах художника. В них присутствует все, что присуще этому жанру - необычные сцены с разными чудовищами и мертвечиной, кишки, кровь, скелеты, могилы на заброшенных кладбищах и ожившие ночные кошмары. Наслаждайтесь на здоровье!

Ужасы Xeeming Watcher
Ужасы Xeeming Watcher
Ужасы Xeeming Watcher
Ужасы Xeeming Watcher
Ужасы Xeeming Watcher
Ужасы Xeeming Watcher


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Источник2.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Xeeming Watcher сюрреализм ужасы хоррор

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:47
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (9544|-4)
Публикаций: 404
Комментариев: 7 003
Когда сразу много смотришь этой самой "Темной живописи", понимаешь, насколько всё похоже. И тем ценнее те художники, которые даже в рамках выбранного формата умеют сохранить свою индивидуальность.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#2 написал: FataMorgana
Сегодня, 19:05
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (34|-1)
Публикаций: 115
Комментариев: 2 675
Да, все-такие каждый видит темную сторону по-своему.
Плюс.
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 19:40
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 1 784
Такой вот мрачный сюрреализм. ++++++++++
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
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