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Заброшки


Заброшки

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Приветствую читателей!
Так получилось, что в феврале и марте мне довелось дважды съездить "на юга" - сначала на 4 дня в Азербайджан, а затем на 5 дней в Осетию. По этому поводу я собираюсь написать несколько фотопостов, когда время будет.
Начну сегодня и покажу вам горы, и немного расскажу о заброшенной турбазе Кахтисар, об исчезнувшем столетнем фуникулёре и о горной речке Гизельдон, которая журчит даже подо льдом.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

В советское время на вершине перевала между Кобанским и Даргавским ущельями была построена турбаза Кахтисар (осет. Къæхтысæр), которой удалось пережить и развал Союза, и 1990-е, и даже военный конфликт с Ингушетией.
К сожалению, турбаза была закрыта в 2009 году — через 7 лет после того, как оказалась засыпана сошедшим ледником Колка проходившая через соседнее Кармадонское ущелье трасса. Вероятнее всего, основная причина закрытия турбазы — именно то, что она оказалась на маршруте строящейся новой дороги через перевал. Хотя не стоит также исключать фактор снижения потока туристов из-за ухудшения транспортной доступности турбазы после катастрофы.

Наш путь начался от стоянки перед Гизельдонской ГЭС - именно до сюда получилось доехать на такси из Владикавказа. Дальше дорога резко сворачивала на довольно стрёмный мост из бетонных блоков и продолжалась в сопровождении табличек о ремонте, опасностях и особой экологической зоне вблизи ГЭС

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Договориться об осмотре ГЭС изнутри мы даже не пытались - ни заранее, ни непосредственно около неё, так как слабо верим в свои дипломатические навыки, да и я уже несколько лет как задолжала РусГидро отчет об экскурсии на другой объект. Ограничились беглым осмотром снаружи - она весьма красивая.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Стоит обратить внимание читателей на то, что Гизельдонская ГЭС является старейшей действующей гидроэлектростанцией Северного Кавказа и одной из старейших ГЭС в России. На момент ввода в эксплуатацию, Гизельдонская ГЭС была самой высоконапорной гидроэлектростанцией в Европе, а в настоящее время она использует самый большой напор среди ГЭС России и является наиболее мощной российской ГЭС, использующей ковшовые гидроагрегаты. Большая часть оборудования гидроэлектростанции находится в эксплуатации с момента её пуска — более 70 лет, продолжая функционировать и в настоящее время.
На википедии есть достаточно обширная статья о Гизельдонской ГЭС, которую все интересующиеся могут прочитать - в частности, обратите внимание на раздел об истории её строительства, она весьма любопытна.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Ну а наш путь пролегал вперёд по дороге - достаточно ровной и живописной, не взирая на крутые склоны ущелья. Вдоль всей дороги проходит ЛЭП

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Дорога идёт вдоль реки Гизельдон - вернее, вдоль того, что остается от неё после того, как выше по течению часть воды уходит по подземному каналу на ГЭС. А остаётся от неё примерно ничего - во всяком случае, в марте. Половодье на этой реке приходится на конец весны - начало лета, ну а мы приехали задолго до него, поэтому вместо бурной горной речки наблюдали незначительный прохладный ручей. Вот он, в нижней части фотки:

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Что касается самой дороги, существует она здесь достаточно давно. Наверное, со времён строительства ГЭС. Единственное, мне показалось, что сравнительно недавно ее укрепили и несколько расширили, на что указывают свежесрезанные выходы скал

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Срез очень гладкий - хотелось бы видеть ту пилу, которой это делалось :) К слову, на этих ровных срезах уже полным полно даунских граффити в духе "тут был вася" - я их зашопила, как могла, чтобы не так противно было

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Опоры ЛЭП торчат в разных местах по дороге - справа, слева и даже где-то наверху

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Также вдоль дороги с верхних частей скал в нескольких местах стекают небольшими водопадами ручейки от таяния остатков снега

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Вообще, дорога крайне живописная, и я очень рада, что мы ходили по ней пешком, а не перемещались на машине. Впрочем, при наличии машины удалось бы побывать в большем количестве мест, чем получилось без оной. Ну ничего, - всегда можно вернуться.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

В одном месте дорога вновь пересекает реку, а прямо над мостом висят провода линии электропередач. Висят они достаточно высоко, однако, параллельно мосту проходит также труба газопровода, который на остальных участках дороги прикопан.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Над трубой сооружена такая вот отводящая конструкция на изоляторах - видимо, чтобы газопровод не пострадал при провисании или обрыве линии. Достаточно любопытная штука. В общем-то, после моста труба газопровода ныряет снова под засыпь, чтобы вернуться в эту историю несколько позже

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Дальнейшее наше движение вдоль дороги не сопровождалось ничем, кроме незначительного подъёма и удаления от реки - до тех пор, пока мы вдруг не обратили внимание на отсутствие звука журчащей воды, который длительное время сопутствовал нашему маршруту... Оказалось, что в какой-то момент река превратилась из журчащей в замёрзшую. Мы не заметили этого, т.к. на этом участке течет она в стороне от дороги.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Глядя на фотки с хэштегом "гизельдон" в инстаграме, я увидела несколько довольных щщей на фоне симпатичных бурлящих порогов. Ну а в наш визит те самые пороги представляли из себя такую вот ледяную красотень

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Что весьма занятно, так это то, что под достаточно толстым и прочным льдом река всё же течёт и даже вполне себе журчит.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Благодаря льду можно позволить себе поснимать ее с разных стороны и ракурсов, а не только лишь с того, который все снимают летом. Без бурления и порогов, зато разнообразно!

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Оборачиваясь назад от реки, видим ущелье, по которому мы сюда пришли, и относительно свежую насыпь серпантина, которым дорога поднимается наверх. Также можно видеть зелёную лесенку, параллельную жёлтой трубе газопровода, возвращение которого в эту историю я пообещала несколькими снимками ранее.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Ну а дорога прежде заканчивалась здесь - у подножия перевала - причём еще достаточно недавно! С противоположной его стороны расположено водохранилище и водозабор ГЭС, к которому работникам как-то нужно было добираться. И для этой цели здесь был сооружен самый настоящий фуникулёр! Рельсовый путь длиной чуть более полукилометра поднимал тележки на высоту пару сотен метров.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Механизмы и тележки возрастом в сотню лет, к сожалению, оказались сначала заброшены, а затем уничтожены... Фотки из гугла

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

На спутниковых снимках яндекса, сделанных до восстановления дороги, видна линия пути фуникулёра, а на более поздних - факт того, что он был полностью разрушен для строительства нового серпантина, причем вместе с существовавшей рядом альтернативной тропой «3илӕнтӕ» - пешеходным серпантином в 33 поворота

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Необходимость строительства дороги именно здесь возникла из-за того, что прежде существовавшая дорога в Кармадонском ущелье оказалась засыпана в 2002 году при катастрофическом сходе ледника Колка. Однако началось это строительство далеко не сразу, но, вероятно, именно оно привело к закрытию турбазы, к руинам которой мы как раз и направлялись.

Возвращаемся к нашей истории. Труба с лестницей - отличная альтернатива длительной прогулке по серпантину. Особо учитывая тот факт, что у ограды трубы нет калитки, что как бы приглашает всех желающих воспользоваться лесенкой

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Подъем по лесенке - занятие утомительное, но привычное. Тем более, что каждая остановка дает возможность обернуться назад и насладиться прекрасными видами на реку и проходящий здесь же рядом серпантин

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Пока мы поднимались по лесенке, над головами кружил и издавал кудахтающие звуки орёл. Помимо этого слышался также незнакомый птичий голос, издаваемый группой довольно крупных (с 2-3 воробья) расписных птиц с хохолками, в которых узнаются сойки

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Раз уж я вооружилась телевиком для фотоохоты на птичек в кустах, появилась возможность заснять удалённые скалы и остатки древних крепостных стен (а также сосчитать всю грязь на матрице камеры)

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Вид на тот самый "изоляторный" мостик и остановившуюся возле него машину каких-то туристов

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Серпантин с достаточно свежими срезами скал

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Ну и вот, наконец мы добрались до нашей цели.

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

В сети можно найти некоторое количество информации об истории этой турбазы, а также петицию от бывших сотрудников, призывающих восстановить уникальный курорт...

С 2009г. в Республике Северная Осетия – Алания прекратила функционировать турбаза Кахтисар.
Надежды на ее возрождение становится с каждым годом все меньше.
Кахтисар - природный памятник расположен на Пуртском завале между Кобанским ущельем и Даргавской котловиной. Он является одним из уникальнейших заповедных мест Северной Осетии. С момента основания Гизельдонской ГЭС у подножия завала в 1928 году и до недавнего времени Кахтисар притягивал к себе не только жителей республики, но и многих настоящих ценителей гор из России и зарубежья.
Организованная в 1975 году турбаза Кахтисар принимала туристов, которые путешествовали по разработанным маршрутам в сопровождении инструкторов. За последние 15 лет на турбазе проводили отдых дети из малообеспеченных семей - до тысячи человек в летний период, где они получали и полноценное питание, и благотворную физическую нагрузку, и знания об истории и культуре собственного народа, и простое человеческое участие. Благодаря своему благоприятному климату и географическому расположению (среднегорье), Кахтисар служил отличной базой для сборов спортсменов республики, многие из которых потом прославили Осетию в качестве чемпионов мира и Европы: борцы-вольники, дзюдоисты, спортсмены по армрестлингу, боксеры и многие другие. Кахтисар был местом вдохновения для художников и студентов художественных специальностей во время учебной практики.
В настоящий момент турбаза представляет собой комплекс полуразрушенных и разрушенных строений, сильно напоминающий бывшее место боевых действий. Дорожки и площадки турбазы, где проводились детские праздники, еще недавно покрытые асфальтом, разрушены; деревья, посаженные работниками турбазы 30 лет назад, срезаны, заброшенные корпуса, мебель и коммуникации разобраны.
Окончательно разрушена и подъемная железная дорога-бремсберг, длиною в 520 метров, поднимавшая людей и грузы на высоту 253 метра, построенная еще в 20-е годы прошлого столетия. Во время Великой Отечественной Войны она служила для подъема раненых.
Обеспокоенность и боль за разрушенный и опустевший природный и исторический памятник Осетии побуждает нас – бывших работников турбазы, педагогов, работавших с детьми в летнем лагере, просто отдыхавших когда-либо в Кахтисаре и других неравнодушных людей обратиться к общественности с призывом к совместным действиям по сохранению турбазы Кахтисар. Сохранение Кахтисара – дело нелегкое и возможно лишь при объединении усилий всех представителей общественности республики и России в целом. Мы обращаемся с просьбой к власти и общественности в содействии сохранения и развития уникальных заповедных мест Осетии. Искренне надеемся, что наши совместные усилия принесут пользу российскому туризму и будут способствовать сохранению национального достояния.

Такая вот грустная история, в результате которой оказалось возможно посещение этого заброшенного объекта, с которого действительно открываются потрясающие виды

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Внизу творится какое-то вялое строительство, к которому построен альтернативный грузовой фуникулёр - крайне беспонтовый в сравнении с тем, что был здесь прежде

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Сама турбаза представляет из себя комплекс деревянных и кирпичных построек, от которых за прошедшие 8 лет мало что сохранилось. К счастью, туристические домики еще не сожжены

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Виды кругом - просто атас. Горный воздух, приятный весенний ветер, уютная заброшка... Прекрасная атмосфера

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Местами еще лежит снег - начало марта, как-никак

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Заглядываем в подвалы, т.к. мы всё же диггеры :)

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Ну и внутрь корпусов обязательно заходим, будучи ценителями заброшек

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Состояние весьма норм, если бы не провалившиеся местами полы

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Местами совсем пусто, а местами кучи типичного хлама

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Виды из окон корпуса

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Пустой высокогорный бассейн

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Уделяем внимание местной живописи

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Также обращаем внимание на необычное старое "граффити" в стороне от турбазы. Кажется, это Сталин или кто-то очень на него похожий :)

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Около Сталина цветут крокусы, которые вполне можно принять за подснежники :)

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Осматриваем оставшиеся корпуса, чтобы поставить точку на этом объекте

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

В завершение осмотра заглядываем в старую трансформаторную будку на краю территории турбазы

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Внутри будки некоторое количество плакатов и табличек дожидаются добровольцев, которые их оттуда спасут :)

Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Ну а я на этом завершаю этот свой обзор.
Хотелось бы пообещать постараться написать продолжение, ведь после осмотра турбазы мы отправились по котловине в сторону знаменитых склепов Даргавса, а назад возвращались под крайне ярким светом полной луны.

Спасибо за просмотр :)


Автор: Lana Sator.
Источник.
Сегодня, 15:31 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 1
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Ключевые слова: Северная Осетия фуникулёр дорога серпантин турбаза заброшка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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Отличная экскурсия в Северную Осетию.+++ blush
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