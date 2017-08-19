Северная Осетия: Кобанское ущелье, турбаза Кахтисар и потерянный фуникулёр

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:31 by

Приветствую читателей!Так получилось, что в феврале и марте мне довелось дважды съездить "на юга" - сначала на 4 дня в Азербайджан, а затем на 5 дней в Осетию. По этому поводу я собираюсь написать несколько фотопостов, когда время будет.Начну сегодня и покажу вам горы, и немного расскажу о заброшенной турбазе Кахтисар, об исчезнувшем столетнем фуникулёре и о горной речке Гизельдон, которая журчит даже подо льдом.В советское время на вершине перевала между Кобанским и Даргавским ущельями была построена турбаза Кахтисар (осет. Къæхтысæр), которой удалось пережить и развал Союза, и 1990-е, и даже военный конфликт с Ингушетией.К сожалению, турбаза была закрыта в 2009 году — через 7 лет после того, как оказалась засыпана сошедшим ледником Колка проходившая через соседнее Кармадонское ущелье трасса. Вероятнее всего, основная причина закрытия турбазы — именно то, что она оказалась на маршруте строящейся новой дороги через перевал. Хотя не стоит также исключать фактор снижения потока туристов из-за ухудшения транспортной доступности турбазы после катастрофы.Наш путь начался от стоянки перед Гизельдонской ГЭС - именно до сюда получилось доехать на такси из Владикавказа. Дальше дорога резко сворачивала на довольно стрёмный мост из бетонных блоков и продолжалась в сопровождении табличек о ремонте, опасностях и особой экологической зоне вблизи ГЭСДоговориться об осмотре ГЭС изнутри мы даже не пытались - ни заранее, ни непосредственно около неё, так как слабо верим в свои дипломатические навыки, да и я уже несколько лет как задолжала РусГидро отчет об экскурсии на другой объект. Ограничились беглым осмотром снаружи - она весьма красивая.Стоит обратить внимание читателей на то, что Гизельдонская ГЭС является старейшей действующей гидроэлектростанцией Северного Кавказа и одной из старейших ГЭС в России. На момент ввода в эксплуатацию, Гизельдонская ГЭС была самой высоконапорной гидроэлектростанцией в Европе, а в настоящее время она использует самый большой напор среди ГЭС России и является наиболее мощной российской ГЭС, использующей ковшовые гидроагрегаты. Большая часть оборудования гидроэлектростанции находится в эксплуатации с момента её пуска — более 70 лет, продолжая функционировать и в настоящее время.На википедии есть достаточно обширная статья о Гизельдонской ГЭС, которую все интересующиеся могут прочитать - в частности, обратите внимание на раздел об истории её строительства, она весьма любопытна.Ну а наш путь пролегал вперёд по дороге - достаточно ровной и живописной, не взирая на крутые склоны ущелья. Вдоль всей дороги проходит ЛЭПДорога идёт вдоль реки Гизельдон - вернее, вдоль того, что остается от неё после того, как выше по течению часть воды уходит по подземному каналу на ГЭС. А остаётся от неё примерно ничего - во всяком случае, в марте. Половодье на этой реке приходится на конец весны - начало лета, ну а мы приехали задолго до него, поэтому вместо бурной горной речки наблюдали незначительный прохладный ручей. Вот он, в нижней части фотки:Что касается самой дороги, существует она здесь достаточно давно. Наверное, со времён строительства ГЭС. Единственное, мне показалось, что сравнительно недавно ее укрепили и несколько расширили, на что указывают свежесрезанные выходы скалСрез очень гладкий - хотелось бы видеть ту пилу, которой это делалось :) К слову, на этих ровных срезах уже полным полно даунских граффити в духе "тут был вася" - я их зашопила, как могла, чтобы не так противно былоОпоры ЛЭП торчат в разных местах по дороге - справа, слева и даже где-то наверхуТакже вдоль дороги с верхних частей скал в нескольких местах стекают небольшими водопадами ручейки от таяния остатков снегаВообще, дорога крайне живописная, и я очень рада, что мы ходили по ней пешком, а не перемещались на машине. Впрочем, при наличии машины удалось бы побывать в большем количестве мест, чем получилось без оной. Ну ничего, - всегда можно вернуться.В одном месте дорога вновь пересекает реку, а прямо над мостом висят провода линии электропередач. Висят они достаточно высоко, однако, параллельно мосту проходит также труба газопровода, который на остальных участках дороги прикопан.Над трубой сооружена такая вот отводящая конструкция на изоляторах - видимо, чтобы газопровод не пострадал при провисании или обрыве линии. Достаточно любопытная штука. В общем-то, после моста труба газопровода ныряет снова под засыпь, чтобы вернуться в эту историю несколько позжеДальнейшее наше движение вдоль дороги не сопровождалось ничем, кроме незначительного подъёма и удаления от реки - до тех пор, пока мы вдруг не обратили внимание на отсутствие звука журчащей воды, который длительное время сопутствовал нашему маршруту... Оказалось, что в какой-то момент река превратилась из журчащей в замёрзшую. Мы не заметили этого, т.к. на этом участке течет она в стороне от дороги.Глядя на фотки с хэштегом "гизельдон" в инстаграме, я увидела несколько довольных щщей на фоне симпатичных бурлящих порогов. Ну а в наш визит те самые пороги представляли из себя такую вот ледяную красотеньЧто весьма занятно, так это то, что под достаточно толстым и прочным льдом река всё же течёт и даже вполне себе журчит.Благодаря льду можно позволить себе поснимать ее с разных стороны и ракурсов, а не только лишь с того, который все снимают летом. Без бурления и порогов, зато разнообразно!Оборачиваясь назад от реки, видим ущелье, по которому мы сюда пришли, и относительно свежую насыпь серпантина, которым дорога поднимается наверх. Также можно видеть зелёную лесенку, параллельную жёлтой трубе газопровода, возвращение которого в эту историю я пообещала несколькими снимками ранее.Ну а дорога прежде заканчивалась здесь - у подножия перевала - причём еще достаточно недавно! С противоположной его стороны расположено водохранилище и водозабор ГЭС, к которому работникам как-то нужно было добираться. И для этой цели здесь был сооружен самый настоящий фуникулёр! Рельсовый путь длиной чуть более полукилометра поднимал тележки на высоту пару сотен метров.Механизмы и тележки возрастом в сотню лет, к сожалению, оказались сначала заброшены, а затем уничтожены... Фотки из гуглаНа спутниковых снимках яндекса, сделанных до восстановления дороги, видна линия пути фуникулёра, а на более поздних - факт того, что он был полностью разрушен для строительства нового серпантина, причем вместе с существовавшей рядом альтернативной тропой «3илӕнтӕ» - пешеходным серпантином в 33 поворотаНеобходимость строительства дороги именно здесь возникла из-за того, что прежде существовавшая дорога в Кармадонском ущелье оказалась засыпана в 2002 году при катастрофическом сходе ледника Колка. Однако началось это строительство далеко не сразу, но, вероятно, именно оно привело к закрытию турбазы, к руинам которой мы как раз и направлялись.Возвращаемся к нашей истории. Труба с лестницей - отличная альтернатива длительной прогулке по серпантину. Особо учитывая тот факт, что у ограды трубы нет калитки, что как бы приглашает всех желающих воспользоваться лесенкойПодъем по лесенке - занятие утомительное, но привычное. Тем более, что каждая остановка дает возможность обернуться назад и насладиться прекрасными видами на реку и проходящий здесь же рядом серпантинПока мы поднимались по лесенке, над головами кружил и издавал кудахтающие звуки орёл. Помимо этого слышался также незнакомый птичий голос, издаваемый группой довольно крупных (с 2-3 воробья) расписных птиц с хохолками, в которых узнаются сойкиРаз уж я вооружилась телевиком для фотоохоты на птичек в кустах, появилась возможность заснять удалённые скалы и остатки древних крепостных стен (а также сосчитать всю грязь на матрице камеры)Вид на тот самый "изоляторный" мостик и остановившуюся возле него машину каких-то туристовСерпантин с достаточно свежими срезами скалНу и вот, наконец мы добрались до нашей цели.В сети можно найти некоторое количество информации об истории этой турбазы, а также петицию от бывших сотрудников, призывающих восстановить уникальный курорт...Такая вот грустная история, в результате которой оказалось возможно посещение этого заброшенного объекта, с которого действительно открываются потрясающие видыВнизу творится какое-то вялое строительство, к которому построен альтернативный грузовой фуникулёр - крайне беспонтовый в сравнении с тем, что был здесь преждеСама турбаза представляет из себя комплекс деревянных и кирпичных построек, от которых за прошедшие 8 лет мало что сохранилось. К счастью, туристические домики еще не сожженыВиды кругом - просто атас. Горный воздух, приятный весенний ветер, уютная заброшка... Прекрасная атмосфераМестами еще лежит снег - начало марта, как-никакЗаглядываем в подвалы, т.к. мы всё же диггеры :)Ну и внутрь корпусов обязательно заходим, будучи ценителями заброшекСостояние весьма норм, если бы не провалившиеся местами полыМестами совсем пусто, а местами кучи типичного хламаВиды из окон корпусаПустой высокогорный бассейнУделяем внимание местной живописиТакже обращаем внимание на необычное старое "граффити" в стороне от турбазы. Кажется, это Сталин или кто-то очень на него похожий :)Около Сталина цветут крокусы, которые вполне можно принять за подснежники :)Осматриваем оставшиеся корпуса, чтобы поставить точку на этом объектеВ завершение осмотра заглядываем в старую трансформаторную будку на краю территории турбазыВнутри будки некоторое количество плакатов и табличек дожидаются добровольцев, которые их оттуда спасут :)Ну а я на этом завершаю этот свой обзор.Хотелось бы пообещать постараться написать продолжение, ведь после осмотра турбазы мы отправились по котловине в сторону знаменитых склепов Даргавса, а назад возвращались под крайне ярким светом полной луны.Спасибо за просмотр :)Автор: Lana Sator.

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