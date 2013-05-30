Несчастная душа

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sansmaslina Просмотров: 622 Комментарии: 9 +12 Сегодня, 06:19 by

Этот случай произошел со мной в середине лета прошлого года, когда я собирался сходить в недолгий поход до одного из скальников, расположенного у берегов реки Олха. Такие путешествия становились для меня уже чем-то обыденным, поскольку по своей натуре человеком я был, скажем так, неусидчивым, однако те места для меня были не очень знакомы, а потому эта вылазка должна была бы стать некоей разведкой, после которой я мог бы спланировать более долгий маршрут в том направлении.Взяв с собой собранный с вечера рюкзак, ранним утром я сел на электричку, которая должна была привезти меня к начальной точке моего пути. Найти пустую скамейку в вагоне мне удалось без труда, потому как людей внутри оказалось немного. Удобно расположившись на ней и забросив рюкзак на полку, я начал рассматривать пролетающие мимо меня за окном пейзажи здешних мест.Через час была объявлена моя остановка, и вскоре я уже стоял на перроне, расположенном где-то на краю лесного массива. Сверившись с заранее составленным маршрутом, я выдвинулся вглубь леса по небольшой тропинке, которая была не сильно исхожена.Чтобы дойти до скальника, мне нужно было перейти небольшой горный перевал, с чем я справился без особого труда, потому как имел неплохой опыт хождения по такой местности. И вот передо мной предстал он – высокий, несокрушимый, молчаливый монолит, называемый Витязем. У его основания располагалась небольшая турбаза, на которой, к моему удивлению, не было ни одного туриста. На подходах к ней меня встретил местный сторож, который рассказал о некоторых правилах пребывания здесь. На первый взгляд все как обычно: не мусорить, не жечь костры вблизи здания и так далее, однако меня удивила его фраза, которую он сказал напоследок:- Ах, да, парень, не советую тебе подниматься на вершину скальника, хотя я уверен, что тебе очень хочется. Но если все-таки решишься, то будь осторожен с тем, что ты, скорее всего, увидишь там.Хоть совет сторожа я и взял на заметку, желание покорить эту скалу оказалось сильнее страха встретиться с чем-то ужасным наверху, и после недолгого отдыха я выдвинулся искать подходящее место для подъема. Поскольку ближайшая к лагерю сторона скальника являлась отвесной, мне пришлось обойти его с противоположной стороны, которая, к моему счастью, оказалось более пологой. Спустя полчаса мне, цепляясь за различные уступы и растущие здесь деревья, удалось пройти по склону до самой вершины. С этого места открывался замечательный вид на близлежащие окрестности: виднеющиеся вдалеке заснеженные горные массивы, бурная река Олха, пробивающая себе путь через густой лес. Однако больший интерес для меня представляли другие скальники, верхушки которых едва выглядывали из-за высоких деревьев. В голове у меня уже рисовались новые маршруты в эти места, которые в недалеком будущем я мог бы преодолеть. Но мои размышления прервал чей-то мечтательный голос, раздавшийся позади меня:- Эх, как же все-таки красиво в этом месте… Думаю, тебе хотелось бы остаться здесь навсегда и любоваться этим пейзажем вечно, не так ли?Обернувшись, я увидел невысокого парня лет двадцати, который был одет в типичную для походника одежду, а на его спине красовался небольшой туристический рюкзак. Осознав, что кто-то еще разделяет мои интересы к походам и любовь к природе, мне захотелось завести разговор с этим неожиданным гостем.- Полностью с тобой согласен, – спокойно ответил я.Усмехнувшись, парень подошел поближе и уселся на камни около меня, представившись Алексеем. В процессе разговора мне удалось узнать, что он живет где-то неподалеку уже около двух лет и каждый день приходит на этот скальник, дабы насладиться красотами природы. Я же в свою очередь рассказал ему о своей жизни и о своем желании в будущем покорить остальные высоты в этом районе, после чего мой собеседник, улыбаясь, сказал мне:- Ну что же, удачи тебе в твоих начинаниях. А пока я, пожалуй, с тобой попрощаюсь. Мне нужно идти.После этих слов он встал и быстрым шагом направился вниз по склону, однако мне все еще хотелось побольше узнать об этом загадочном незнакомце.- Слушай, а может, покажешь где ты живешь? – обернувшись в его сторону спросил я.- Ты уж прости, но не в этот раз, ведь тебе еще так много нужно сделать в твоей жизни, так что не забивай голову всякой ерундой, – уходя от меня все дальше ответил он.Через некоторое время его силуэт полностью скрылся среди деревьев, и мне ничего не оставалось, кроме как возвращаться обратно к турбазе. Во время спуска я тщательно обдумывал последнюю сказанную им фразу, пытаясь понять истинный смысл его слов. Интерес к такому интересному собеседнику до сих пор не угасал, а потому, спустившись, я подошел к сторожу лагеря и спросил у него об этом Алексее, который, как мне казалось, должен был знать больше информации о нем.- Говорил я тебе не подниматься на вершину, да вы молодые все приключений ищете. Что поделать, придется рассказать мне тебе эту историю. Дело было два года назад. Наша турбаза и тогда не пользовалась большой популярностью, а потому для меня было счастье поговорить с немногочисленными путешественниками, которые приходили сюда с целью покорить вершину Витязя. Одним из таких людей был и тот самый Леша. Парень он был разговорчивый, и я сразу предложил ему пообедать у себя в домике. Он, конечно, с радостью согласился. За обедом он рассказал мне о своей тяжелой жизни и о разочаровании в людях, из-за чего и решил отдалиться от них здесь, вдали от города, на природе. Также он заявил о своем желании остаться жить здесь навсегда. Посмеявшись над этим, я сказал, что ему, так или иначе, придется снова вернуться обратно к себе домой и попытаться наладить свою жизнь. Эх, я до сих пор жалею, что так небрежно отнесся к его проблемам. После моих слов он собрал все свои вещи и побежал в сторону склона, по которому можно было с легкостью забраться на вершину скальника.- Что же случилось потом? – с интересом спросил я.- Ну, поначалу я думал, что он просто решил, как и все, покорить вершину, но в сердце я чувствовал что-то неладное. С нетерпением я ждал, когда смогу увидеть его отсюда на самом верху и действительно, вскоре его силуэт показался на краю скалы. Однако спустя мгновение я увидел то, что до сих пор не могу себе простить. Раскинув руки в стороны, Леша стремительно начал падать вниз и вскоре его тело приземлилось у берега реки. Как сказали позже эксперты, смерть наступила мгновенно, а дело замяли, списав все на самоубийство. Спустя несколько месяцев я, наконец, смог забыть этот кошмар и снова приступить к своим обязанностям. Все шло хорошо, пока в один из дней я не заметил на вершине того самого Лешу, который, казалось, махал мне рукой. После этого я, наконец, осознал, что он действительно остался здесь жить навсегда, но не понимал какие теперь у него намерения. Кто знает, хорошо ли ему там одному или он хотел бы найти себе друзей. Не хочу я, чтобы кто-то повторил его судьбу, просто не хочу. Потому я и пытаюсь отговорить всех проходящих здесь не подниматься наверх, как пытался отговорить и тебя.Впитав все, что рассказал мне сторож, я со смешанными чувствами поспешил поскорее покинуть это место и начал возвращаться обратно к железной дороге. Приехав домой, я долго размышлял о том, чего именно хотел от меня призрак давно умершего несчастного человека. Спустя время я успокоился и решил все-таки организовать себе несколько маршрутов в те места, однако ни один из них даже близко не проходил через этот злосчастный скальник. Кто знает, чего он будет хотеть от меня, если я встречусь с ним еще раз.

Ключевые слова: Призрак природа скалы душа авторская история

Другие, подобные истории: