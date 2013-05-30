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Истории из жизни

Несчастная душа

Этот случай произошел со мной в середине лета прошлого года, когда я собирался сходить в недолгий поход до одного из скальников, расположенного у берегов реки Олха. Такие путешествия становились для меня уже чем-то обыденным, поскольку по своей натуре человеком я был, скажем так, неусидчивым, однако те места для меня были не очень знакомы, а потому эта вылазка должна была бы стать некоей разведкой, после которой я мог бы спланировать более долгий маршрут в том направлении.

Взяв с собой собранный с вечера рюкзак, ранним утром я сел на электричку, которая должна была привезти меня к начальной точке моего пути. Найти пустую скамейку в вагоне мне удалось без труда, потому как людей внутри оказалось немного. Удобно расположившись на ней и забросив рюкзак на полку, я начал рассматривать пролетающие мимо меня за окном пейзажи здешних мест.

Через час была объявлена моя остановка, и вскоре я уже стоял на перроне, расположенном где-то на краю лесного массива. Сверившись с заранее составленным маршрутом, я выдвинулся вглубь леса по небольшой тропинке, которая была не сильно исхожена.

Чтобы дойти до скальника, мне нужно было перейти небольшой горный перевал, с чем я справился без особого труда, потому как имел неплохой опыт хождения по такой местности. И вот передо мной предстал он – высокий, несокрушимый, молчаливый монолит, называемый Витязем. У его основания располагалась небольшая турбаза, на которой, к моему удивлению, не было ни одного туриста. На подходах к ней меня встретил местный сторож, который рассказал о некоторых правилах пребывания здесь. На первый взгляд все как обычно: не мусорить, не жечь костры вблизи здания и так далее, однако меня удивила его фраза, которую он сказал напоследок:

- Ах, да, парень, не советую тебе подниматься на вершину скальника, хотя я уверен, что тебе очень хочется. Но если все-таки решишься, то будь осторожен с тем, что ты, скорее всего, увидишь там.

Хоть совет сторожа я и взял на заметку, желание покорить эту скалу оказалось сильнее страха встретиться с чем-то ужасным наверху, и после недолгого отдыха я выдвинулся искать подходящее место для подъема. Поскольку ближайшая к лагерю сторона скальника являлась отвесной, мне пришлось обойти его с противоположной стороны, которая, к моему счастью, оказалось более пологой. Спустя полчаса мне, цепляясь за различные уступы и растущие здесь деревья, удалось пройти по склону до самой вершины. С этого места открывался замечательный вид на близлежащие окрестности: виднеющиеся вдалеке заснеженные горные массивы, бурная река Олха, пробивающая себе путь через густой лес. Однако больший интерес для меня представляли другие скальники, верхушки которых едва выглядывали из-за высоких деревьев. В голове у меня уже рисовались новые маршруты в эти места, которые в недалеком будущем я мог бы преодолеть. Но мои размышления прервал чей-то мечтательный голос, раздавшийся позади меня:

- Эх, как же все-таки красиво в этом месте… Думаю, тебе хотелось бы остаться здесь навсегда и любоваться этим пейзажем вечно, не так ли?

Обернувшись, я увидел невысокого парня лет двадцати, который был одет в типичную для походника одежду, а на его спине красовался небольшой туристический рюкзак. Осознав, что кто-то еще разделяет мои интересы к походам и любовь к природе, мне захотелось завести разговор с этим неожиданным гостем.

- Полностью с тобой согласен, – спокойно ответил я.

Усмехнувшись, парень подошел поближе и уселся на камни около меня, представившись Алексеем. В процессе разговора мне удалось узнать, что он живет где-то неподалеку уже около двух лет и каждый день приходит на этот скальник, дабы насладиться красотами природы. Я же в свою очередь рассказал ему о своей жизни и о своем желании в будущем покорить остальные высоты в этом районе, после чего мой собеседник, улыбаясь, сказал мне:

- Ну что же, удачи тебе в твоих начинаниях. А пока я, пожалуй, с тобой попрощаюсь. Мне нужно идти.

После этих слов он встал и быстрым шагом направился вниз по склону, однако мне все еще хотелось побольше узнать об этом загадочном незнакомце.

- Слушай, а может, покажешь где ты живешь? – обернувшись в его сторону спросил я.

- Ты уж прости, но не в этот раз, ведь тебе еще так много нужно сделать в твоей жизни, так что не забивай голову всякой ерундой, – уходя от меня все дальше ответил он.

Через некоторое время его силуэт полностью скрылся среди деревьев, и мне ничего не оставалось, кроме как возвращаться обратно к турбазе. Во время спуска я тщательно обдумывал последнюю сказанную им фразу, пытаясь понять истинный смысл его слов. Интерес к такому интересному собеседнику до сих пор не угасал, а потому, спустившись, я подошел к сторожу лагеря и спросил у него об этом Алексее, который, как мне казалось, должен был знать больше информации о нем.

- Говорил я тебе не подниматься на вершину, да вы молодые все приключений ищете. Что поделать, придется рассказать мне тебе эту историю. Дело было два года назад. Наша турбаза и тогда не пользовалась большой популярностью, а потому для меня было счастье поговорить с немногочисленными путешественниками, которые приходили сюда с целью покорить вершину Витязя. Одним из таких людей был и тот самый Леша. Парень он был разговорчивый, и я сразу предложил ему пообедать у себя в домике. Он, конечно, с радостью согласился. За обедом он рассказал мне о своей тяжелой жизни и о разочаровании в людях, из-за чего и решил отдалиться от них здесь, вдали от города, на природе. Также он заявил о своем желании остаться жить здесь навсегда. Посмеявшись над этим, я сказал, что ему, так или иначе, придется снова вернуться обратно к себе домой и попытаться наладить свою жизнь. Эх, я до сих пор жалею, что так небрежно отнесся к его проблемам. После моих слов он собрал все свои вещи и побежал в сторону склона, по которому можно было с легкостью забраться на вершину скальника.

- Что же случилось потом? – с интересом спросил я.

- Ну, поначалу я думал, что он просто решил, как и все, покорить вершину, но в сердце я чувствовал что-то неладное. С нетерпением я ждал, когда смогу увидеть его отсюда на самом верху и действительно, вскоре его силуэт показался на краю скалы. Однако спустя мгновение я увидел то, что до сих пор не могу себе простить. Раскинув руки в стороны, Леша стремительно начал падать вниз и вскоре его тело приземлилось у берега реки. Как сказали позже эксперты, смерть наступила мгновенно, а дело замяли, списав все на самоубийство. Спустя несколько месяцев я, наконец, смог забыть этот кошмар и снова приступить к своим обязанностям. Все шло хорошо, пока в один из дней я не заметил на вершине того самого Лешу, который, казалось, махал мне рукой. После этого я, наконец, осознал, что он действительно остался здесь жить навсегда, но не понимал какие теперь у него намерения. Кто знает, хорошо ли ему там одному или он хотел бы найти себе друзей. Не хочу я, чтобы кто-то повторил его судьбу, просто не хочу. Потому я и пытаюсь отговорить всех проходящих здесь не подниматься наверх, как пытался отговорить и тебя.

Впитав все, что рассказал мне сторож, я со смешанными чувствами поспешил поскорее покинуть это место и начал возвращаться обратно к железной дороге. Приехав домой, я долго размышлял о том, чего именно хотел от меня призрак давно умершего несчастного человека. Спустя время я успокоился и решил все-таки организовать себе несколько маршрутов в те места, однако ни один из них даже близко не проходил через этот злосчастный скальник. Кто знает, чего он будет хотеть от меня, если я встречусь с ним еще раз.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:19 by SansmaslinaПросмотров: 622Комментарии: 9
+12

Ключевые слова: Призрак природа скалы душа авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 07:53
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 286
Щекотливая тема истории. Не лучше ли принять бой с ненавистными людьми, чем кончать жизнь самоубийством, ведь все равно жив останешься, правда в другом состоянии. Я думаю, что лучше погибнуть достойно, чем от жалости и от обиды, зато есть шанс стать сильным. Сейчас очень много похожих случаев, потому что много слабых людей, практически не разбирающихся в собственном негативе и как бороться с этим негативом. Победивший многих - всесилен, победивший сам себя - всемогущ.
Измельчала школа, нет идеи, нет стремлений, все за деньги.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Крапива
Сегодня, 08:41
-3
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Публикаций: 0
Комментариев: 63
Очередная сказочка. Раздел не тот.
Зарегистрирован: 1.08.2016
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 08:55
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Комментариев: 491
Что значит списали на самоубийство? Это ведь оно и было. Больше на легенду похоже конечно, но поставлю+
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:07
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Цитата: Крапива
Очередная сказочка. Раздел не тот.

Даже если сказочка и легенда. Тема актуальна, сверх актуальна. Такие сказочки очень часто случаются в реале.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#5 написал: PUFIK
Сегодня, 09:41
+2
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Публикаций: 21
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История, действительно, смахивает на легенду. Наверное, в каждом лагере, на каждой турбазе, есть подобные. Но от этого история не стала менее интересной. А почему бы этому случаю не произойти на самом деле? - считаю я. Плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#6 написал: КИМ
Сегодня, 10:07
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 44
Комментариев: 5 175
Давно не было рассказов о покорителях вершин и призраках встречающихся им на пути. Но,мы верим в бабушек и дедушек,живущих после смерти где-нить в коммуналке,годами.Разве нет?) А также в души самоубийц,терроризирующих целые многоэтажки. Почему бы и не поверить в суицид разочарованного романтика,оставшегося на вершине? Не знаю,стиль написания таков что смахивает на легенду,или призраки сотен идентичных историй не дают поверить,но кажется,что история заблудилась.
Зарегистрирован: 11.08.2013
           
#7 написал: lidia1
Сегодня, 10:08
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Комментариев: 588
Жуткая история... Жаль парнишку. Судя по всему, он превратился в доброго призрака, который не хочет забирать новые души. Но кто знает, каким он станет через много лет. За душу Алексея можно помолиться в храме Святого Уара в Москве. Святой Уар по церковной традиции является заступником самоубийц перед Богом. Тогда бессмертная душа Алексея вернётся на небеса, чтобы начать новую жизнь. История очень интересная, хорошо написана.+++++5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#8 написал: Black Bagira
Сегодня, 11:28
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Репутация: (272|0)
Публикаций: 2
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История понравилась, но всегда,когда читаю такие ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ, всегда удивляюсь, неужели призрак выглядит, как настоящий человек и говорит обычным голосом и его даже не отлечишь от обычного человека? Неужели это правда? Я всегда считала, что призраки и привидения выглядят, как какая то дымка , какое- то очертание человека и общаться они могут только жестами... Жаль, не могу проверить, не встречалоась ни разу в жизни с привидениями))) Плюс поставила, спасибо.
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#9 написал: Talisha
Сегодня, 11:51
0
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Репутация: (638|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 620
Скучно ему там одному. Даже красивые виды приедаются, когда застреваешь где-то, откуда не можешь уйти. Вот и радуется каждому общению. А чего сторож боится - непонятно, никого этот Леша за собой не утаскивает +
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
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