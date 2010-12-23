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Заброшки


Заброшки

Заброшенные советские атомные маяки

Российское северное побережье занимает огромную территорию. На Севере длинные полярные зимы, практически нет солнечного света – только сплошная полярная ночь длиною в 100 суток..Но Северный берег – самый короткий путь для Российских кораблей, плывущих из восточной части России в западную. Сейчас, с изобретением gps, такой маршрут не представляет никакой сложности. Но раньше gps не было, поэтому Партия приказала построить сеть маяков, полностью автономных, работающих на атомной энергии.
http://lifeglobe.net/x/entry/510/miak1_3.jpg
Маяки строились для того, чтобы вести корабли по верному пути в постоянной арктической тьме. Эти маяки должны были быть полностью автономными, потому что находились в тысячах километров от ближайшей населенной местности. После того, как были рассмотрены различные идеи по автоматизации работы маяков без длительного обслуживания и без длительной заправки топливом, решено было использовать атомную энергию для питания маяков.
http://lifeglobe.net/x/entry/510/lhouse_3.jpg
В ограниченном количестве были созданы специальные радиоизотопные батареи, которые доставили на Северный полюс для установки на маяки. Они могли работать годами без всякого человеческого вмешательства.
http://lifeglobe.net/x/entry/510/rodiiax_3.jpg
Маяк посылал радиосигналы проходящим мимо кораблям, когда необходимо включал световой луч, в зависимости от погодных условий. Это помогало кораблям выбирать правильный курс.
http://lifeglobe.net/x/entry/510/rdcy6_3.jpg
На фото те самые радиоактивные батареи, которые питают атомный маяк
http://lifeglobe.net/x/entry/510/kankava_3.jpg
После развала Советского Союза атомные маяки еще работали некторое время, но затем ресурс был исчерапан, и они превратились в маяки-призраки.
http://lifeglobe.net/x/entry/510/rdciya_3.jpg
Мародеры разобрали все что можно было разобрать, все металлические конструкции, все что было внутри маяков. Добрались даже до самих атомных батарей, не испугала даже высокая радиоактивность
http://lifeglobe.net/x/entry/510/dsr_3.jpg
Эти фотографии были сделаны во время поездки на один из таких маяков, наиболее приближенный к территории России. Судя по всему, на маяке все-таки кто-то находился постоянно, на фото мы видим заполненный журнал, а также санузел. Вероятно, здесь был человек, который координировал работу всех остальных маяков
http://lifeglobe.net/x/entry/510/kukunuir_3.jpg
http://lifeglobe.net/x/entry/510/sgdsg_3.jpg
Огромный фонарь маяка, свет которого был виден за десятки километров
http://lifeglobe.net/x/entry/510/lampaka_3.jpg


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Сегодня, 22:03 by ЛетягаПросмотров: 67Комментарии: 2
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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 22:52
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Жутко как. Представляю себя в роли тамошнего работника. Это как на Луне тебя высадили и сиди дежурь. Плюс за публикацию.
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#2 написал: Lynx
Сегодня, 22:53
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Фотки впечатляющие! Плюс и от меня.
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