Заброшенные советские атомные маяки

Летяга Просмотров: 67 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 22:03 by

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Российское северное побережье занимает огромную территорию. На Севере длинные полярные зимы, практически нет солнечного света – только сплошная полярная ночь длиною в 100 суток..Но Северный берег – самый короткий путь для Российских кораблей, плывущих из восточной части России в западную. Сейчас, с изобретением gps, такой маршрут не представляет никакой сложности. Но раньше gps не было, поэтому Партия приказала построить сеть маяков, полностью автономных, работающих на атомной энергии.Маяки строились для того, чтобы вести корабли по верному пути в постоянной арктической тьме. Эти маяки должны были быть полностью автономными, потому что находились в тысячах километров от ближайшей населенной местности. После того, как были рассмотрены различные идеи по автоматизации работы маяков без длительного обслуживания и без длительной заправки топливом, решено было использовать атомную энергию для питания маяков.В ограниченном количестве были созданы специальные радиоизотопные батареи, которые доставили на Северный полюс для установки на маяки. Они могли работать годами без всякого человеческого вмешательства.Маяк посылал радиосигналы проходящим мимо кораблям, когда необходимо включал световой луч, в зависимости от погодных условий. Это помогало кораблям выбирать правильный курс.На фото те самые радиоактивные батареи, которые питают атомный маякПосле развала Советского Союза атомные маяки еще работали некторое время, но затем ресурс был исчерапан, и они превратились в маяки-призраки.Мародеры разобрали все что можно было разобрать, все металлические конструкции, все что было внутри маяков. Добрались даже до самих атомных батарей, не испугала даже высокая радиоактивностьЭти фотографии были сделаны во время поездки на один из таких маяков, наиболее приближенный к территории России. Судя по всему, на маяке все-таки кто-то находился постоянно, на фото мы видим заполненный журнал, а также санузел. Вероятно, здесь был человек, который координировал работу всех остальных маяковОгромный фонарь маяка, свет которого был виден за десятки километров