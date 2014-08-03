Детские страхи

ebegen31 Просмотров: 164 Комментарии: 8 +4 Вчера, 18:44 by

В детстве меня не на шутку испугал мультик, - не помню, как он назывался, - в котором улитка преследовала мужчину. Сначала он пытался спастись от улитки, а потом они подружились. Только сегодня я узнал (заодно с названием - "Контакт"), что мультфильм вовсе не о похождениях гигантской улитки, а о встрече человека с инопланетянином. Мультик - из СССР, 1978 года и, естественно, к теме ужасов не имеет никакого отношения. "Показана красота и гармония окружающего мира на примере доброго отношения человека к природе, что всегда можно найти общий язык (посредством музыки) с кем-то другим - не таким, как ты. Раскрывается тема Вселенной, присутствующей в душе и мире каждого из нас". Это - отрывок статьи из Википедии, и, насчёт музыки: до сих пор ясно помню странные дудящие звуки, которые издавало то самое улиткообразное существо.В СССР в конце восьмидесятых годов неожиданно для детей и их родителей появилось множество философских психоделических мультиков, что, я полагаю, было обусловлено чьим-то намерением повлиять на детские умы и психику, так же, как с помощью литературы и кинематографа влияли тогда на взрослые умы, а с помощью новой музыки - на молодые. Не думаю, чтобы моя умственная организация была столь сложной, чтобы воспринять из этих мультфильмов какие-то идеи, но вот душевно на все эти сигналы я откликался: до сих пор вспоминается ощущение какого-то непонятного страха от позднесоветских творений художников-мультипликаторов. В одном мультфильме была показана жизнь людей в некоем сером, угрюмом мире. Все в нём существовали, как муравьи в муравейнике: строем - туда, строем - обратно, все одинаковые, всё одинаковое, жизнь состоит из однообразных действий, из еды и сна в одно и то же время. За копошащейся массой следят суровые полицейские в касках и с электрическими дубинками (пророческий, я вам скажу, момент. В те наивные времена обычные люди и представить себе не могли, что в прогрессивном будущем стражи порядка и "охранники" смогут законно жалить людей электрошокерами). Но вдруг фигурки некоторых из серой массы меняли цвет, становились белыми, а потом у них вырастали крылья, они радостно взмывали в небо и устремлялись вверх, сквозь серые облака к Солнцу. Но, преодолев слой туч и почти достигнув цели, эти герои вдруг вспыхивали и, словно Икар, факелами обрушивались на землю. На месте их падения мгновенно вырастали каменные надгробия, такие черные, массивные, как на старинных кладбищах. Я, ребёнок, в тот момент почему-то испытывал настоящий мистический страх...Или вот мультик "Его жена - курица". Посмотрите на Гусеницу, одного из героев мультфильма. В детстве она снилась мне в кошмарах...Лет до семи (наверное, пока не пошёл в школу), как только выпадал снег, я каждую ночь лежал в своей небольшой кровати, смотрел на тёмное окно и ждал, что сейчас в комнату заглянет Снежная королева. Не помню точно, как поселился во мне этот образ. Скорее всего, после просмотра мультипликационной экранизации сказки Андерсена - советской, старинной, ещё пятидесятых годов (наверное, его смотрели детьми ещё мои мама и папа). Образ королевы из этого мультика почему-то казался мне просто жутким...Громозека же из "Тайны третьей планеты" был добрым персонажем. Но уж если говорить об Алисе Селезнёвой, то в детстве меня не на шутку пугал уже не мультик, а фильм "Лиловый шар". Пугал совсем не визуальным рядом, а апокалиптичностью атмосферы, которая была связана с сюжетом фильма и которую своим детским восприятием я чётко уловил. Действие происходило в конце 21-го века. Алиса и её папа, профессор Селезнёв, на звездолёте "Пегас" (сколько десятков раз я нарисовал его в детстве) стыкуются с кораблём знакомого космического археолога, того самого Громозеки. Громозека обнаружил космический корабль без экипажа, который герои должны были исследовать. Выясняется, что это - легендарный "Чёрный странник". Согласно космическим хроникам, когда-то существа с этого корабля долгие тысячи лет летали по галактике, покоряя населённые планеты и уничтожая местные цивилизации. Селезнёв и Громозека каким-то образом находят на корабле информацию о том, что ровно сто тысяч лет назад (и сам этот факт тоже произвёл тогда на меня сильное впечатление) воины "Чёрного странника" высаживались на Землю. Тогда на ней ещё не было ничего, что могло бы их заинтересовать, но они оставляют на нашей планете Лиловый шар. Этот шар должен был в далёком будущем взорваться и мгновенно распространить среди людей вирус вражды и злобы. Оставив Чёрному страннику Землю со всеми её благами, люди сами уничтожили бы друг друга за считаные месяцы. Теперь солдат "Чёрного странника" уже давно не существует (не помню, почему), но их пустой корабль продолжает летать по галактике. В ближайшее время он должен во второй раз приблизиться к Земле, и тогда шар взорвётся...Я помню тот кадр фильма, когда Странники оставляют шар на древней Земле. Зима, какой-то реликтовый хвойный лес - и гуманоиды в плащах и угрюмых шлемах, похожих на противогазы, кругом стоят на лесной поляне. В центре - Лиловый шар. Сейчас эта картина могла бы напомнить нам расхожие изображения тёмных магических ритуалов, но в детстве ни о чём подобном я ещё не знал. Тем не менее, увиденное всё равно пугало и угнетало меня. А пустой корабль пришельцев весьма походил на спутник "Чёрный рыцарь", который то ли был на самом деле, то ли нет.Роботы в советском кино для меня - отдельная статья детских страхов. Упомяну в связи с этим о двух моментах.Наверное, этот фильм сняли даже не в пятидесятые годы, а ещё до войны. И, если я правильно помню, снят он был по сюжету какой-то западной фантастической книги. Кажется, там один гениальный изобретатель создаёт робота, способного выполнять за человека практически любую умственную и физическую работу. Правительство с радостью принимает идею использовать это изобретение на пользу людям (ага, как же. Это, а вовсе не роботы, было наименее правдоподобной деталью фильма, ха-ха!). Производство роботов налаживают, но, естественно, они в конце концов берут на себя право решать, как и что им должно делать. Роботы, помню, были сногсшибательные: огромные, железные, громоздкие, не чета позднейшему роботу-полицейскому с его стильным титаном. Они напоминали трактора и экскаваторы и покорили меня, как всякая тяжелая техника может покорить ребёнка-мальчика. Но эпизод, когда взбесившиеся роботы в цехе какого-то завода начинают окружать женщину-инженера, надвигаясь на неё железными корпусами, меня не на шутку взволновал. Осмелюсь предположить, дело не только в ужасе перед роботами-тяжеловесами. Был в этом волнении и некоторый фрейдистский момент: хрупкая девушка - и группа больших грозных существ вроде бы мужского пола... Впрочем, это могут быть мои нынешние, взрослые домыслы.Ну и, конечно, "Остров ржавого генерала". Мало кого из моих ровесников это фильм оставил в детстве равнодушным. Причём, опять-таки, непонятно, что нас привлекало больше: возможность испугаться ржавых железных солдат или полюбоваться на девочку, игравшую в фильме Алису.Вот, пожалуй, и всё на сегодня. Хочется ещё рассказать о Мертвецах и вспомнить феноменальное по своей сути явление: пионерский и вообще - детский мистический фольклор советской эпохи. Но об этом, возможно, в следующий раз. А пока закончу персонажами греческой мифологии. Тот "факт", что человек, заглянув в глаза Медузы, навеки превращается в камень, пугал меня маленького гораздо сильнее, чем все древнегреческие чудовища весте взятые. Согласитесь, это сильный и необычный мистический сюжет. Образ человека с головой быка, который живёт в лабиринте (тогда я и узнал, что это такое), также производил на меня сильное впечатление. Минотавр из нашего мультфильма 74-го года после первого же просмотра перекочевал в мои детские кошмары и преследовал меня в них довольно долго.

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