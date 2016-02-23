Как защититься от русалок на Троицкой неделе

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:34

Edvin Просмотров: 190 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:34 by

Различные источники по-разному предлагают рассматривать роль полыни в магии, но все сходятся в одном. Это наиболее эффективное средство против русалок и схожих с ними мифологических персонажей славянского фольклора. И чаще всего полынь применяли на Троицкой неделе – в период появления русалок.Полынь, "трава окаянная, бесколенная", при борьбе с русалками считалась снадобьем, равносильным освященной вербе и свечам Страстной недели, а также ладану. В России, на Украине, в Полтавской губернии, в Харьковской губернии, да и в других городах и селах, полынь и подобные ей травы раскидывали по дому, клали на окна, пороги, под стрехи домов, дабы защититься от русалок, выходящих в эту ночь из своих вод на сушу, а если "на зеленые святки" приходилось ночевать на открытом воздухе, клали ее под голову.От нападения русалок носили с собой полынь; ее же бросали в воду, если все же случалось купаться. Защищаясь от русалок, девушки носили полынь за пазухой; ее вплетали в косы, полагая, что тогда русалка не станет их щекотать. Болгары и сербы приписывали ей способность отгонять самодив, караконджулов и демонов болезней.Интересно, что вовсе не обязательно было носить с собой само растение; считалось, что даже одного названия полыни достаточно, чтобы русалки разбежались. Во многих контекстах полынь встречается не одна, а вместе с каким-либо растением, либо синонимичным ей по отгонной функции (зоря, любисток), либо, напротив, привлекающим русалок (мята, петрушка).И не забудьте при встрече с русалками о простейшем заклинании. На вопрос русалки: "Что у тебя в руках?" - полагалось отвечать: "Полынь", тогда она скажет: "Чур тебя, печет тебе! Сгинь, уйди!", а затем исчезнет.В Пруссии же, Баварии и других германских землях полынь использовалась в тех же целях, что рябина в Шотландии - то есть, для защиты от ведьм. Прусские фермеры складывали стожки из этой травы на въездах и вокруг лугов, где паслись коровы, чтобы защитить животных и их молоко от ведьм.В Японии жители ограбленного дома, обнаружив следы грабителя, жгут на них полынь, чтобы уязвить его ноги и не дать ему убежать от полиции.

Ключевые слова: Русалки нечисть трава полынь защита поверье купание

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