Изменение карты мира после катастрофы в 21 веке.

Во многих пророчествах и предсказаниях упоминается о том, что из-за природных катаклизмов или иных глобальных катастроф карта Земли существенно изменится. Какие-то территории навсегда скроются под водой, а какие-то, наоборот, выйдут из океанских глубин.Экстрасенс Скаллион утверждает, что от ледников Антарктиды не останется и следа, а на её землях будут цвести сады. Из глубин океана появится Атлантида, и человечество займётся освоением новых территорий.Африка расколется на три части, места раскола заполнятся водой и превратятся в гигантский морской путь. Красное море разольётся так, что под воду уйдут египетские пирамиды и Каир. Потеряет свои территории и часть Мадагаскара. А в Аравийском море появятся новые острова.Северная Америка будет представлять собой островное государство, а в центре материка будет плескаться огромное внутреннее море.В волнах скроются многие территории Азии, включая Сахалин и Курильские острова. От Японии останется крохотный кусочек. Утонут Тайвань, Филиппины и почти вся Корея. А Индонезия прирастёт новыми землями.Австралия потеряет 25% территории и соединится с Новой Зеландией, которая значительно увеличится в своих размерах.А самые кардинальные изменения, по словам провидца, ожидают Европу. Весь север материка и почти вся его центральная часть скроются под водой, на месте Скандинавских стран останется лишь горстка мелких островов.От Англии останутся жалкие остатки. Франция будет ютиться на небольшом островке с Парижем в центре. Утонет три четверти Италии, и мы навсегда потеряем Венецию, Геную, Неаполь и Рим. Воды Чёрного моря поглотят Болгарию и Румынию.Между Западной и Восточной Европой заплещутся волны огромного моря.Судьба бывших пятнадцати республик весьма плачевна. Прибалтика и Азербайджан исчезнут. Практически полностью потеряют свои территории Узбекистан, Туркмения и Казахстан. От Украины останется северо-восточная часть, от Белоруссии – крохотный участок на востоке.Исчезнет европейская часть России и Сибирь до самого Енисея. Лишь вершины Уральских гор будут выглядывать из воды. Почти неизменной останется только восточная часть нашей страны, именно ей и суждено стать житницей практически всего мира.Но не всё так страшно, успокаивает Скаллион. Человечество не погибнет окончательно. Конечно, жертв будет много, но многим удастся спастись. А после того как страсти улягутся, для людей настанут интересные времена.Мы разгадаем тайны Бермудского треугольника, найдём наследие атлантов, откроем новые источники энергии. Появятся новые растения, навсегда исчезнут многие болезни, а продолжительность жизни увеличится до 150 лет.

Ключевые слова: Земля мир миры потоп карта 21 век прогнозы

