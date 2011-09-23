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Стихи

Будильник, заткнись

Будильник, заткнись,
Не сверли мозги,
Заляг поглубже в песок,
И не вспугни
Благодатный бриз -
Пусть дальше дышит в висок.
Мне море доползло до колен
И шепчет: ложись, держу,
И я сдаюсь в добровольный плен
Подводному рубежу,
И чайка белым сверкает в высь,
А волны как мятный чай,
И под одною из них - мой приз,
Мой смысл, покой, причал.
Рука и галька, из рыбок вихрь,
Песчано-ракушечный бред,
Моя подушка - солёный зефир
Распухла от снов и лет,
Моя подружка мурлычет в ногах
Мне - море, ей - молоко,
А чайке - чай, снегирям - снега,
Дням - дно, а во сне - легко.
Но волны - бабушкин крепдешин
Вот-вот превратятся в прах
И под одною из них пищит
Смартфон у меня в руках.

Сегодня, 06:30 by Lollipop39Просмотров: 77Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Море сон поиски авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 09:39
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 237
Прочитала название и даже читать не захотелось. На мой взгляд слово "заткнись" грубое, вульгарное я бы сказала даже. Поэзия - это не только рифма и ритм, но и красивый литературный язык.
Посему только за одно название ставлю минус.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:31
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 426
Здорово передано то самое состояние, прямо в точку) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#3 написал: Lollipop39
Сегодня, 12:31
+1
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 26
Комментариев: 49
Цитата: kusi
Прочитала название и даже читать не захотелось. На мой взгляд слово "заткнись" грубое, вульгарное я бы сказала даже. Поэзия - это не только рифма и ритм, но и красивый литературный язык.
Посему только за одно название ставлю минус.


Могу Вас понять.

А я не утонченная натура, порой использую слова даже вульгарнее чем "заткнись", как в устной, так и в письменной речи.

Однако сей факт не мешает мне ценить красоту родного языка.

Цитата: Tigger power
Здорово передано то самое состояние, прямо в точку) +++++

Спасибо! smile
Зарегистрирован: 9.12.2015
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