Будильник, заткнись

Lollipop39 Просмотров: 77 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 06:30 by

Будильник, заткнись,Не сверли мозги,Заляг поглубже в песок,И не вспугниБлагодатный бриз -Пусть дальше дышит в висок.Мне море доползло до коленИ шепчет: ложись, держу,И я сдаюсь в добровольный пленПодводному рубежу,И чайка белым сверкает в высь,А волны как мятный чай,И под одною из них - мой приз,Мой смысл, покой, причал.Рука и галька, из рыбок вихрь,Песчано-ракушечный бред,Моя подушка - солёный зефирРаспухла от снов и лет,Моя подружка мурлычет в ногахМне - море, ей - молоко,А чайке - чай, снегирям - снега,Дням - дно, а во сне - легко.Но волны - бабушкин крепдешинВот-вот превратятся в прахИ под одною из них пищитСмартфон у меня в руках.

Ключевые слова: Море сон поиски авторский стих

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