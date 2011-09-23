Будильник, заткнись,

Будильник, заткнисьБудильник, заткнись,
Не сверли мозги,
Заляг поглубже в песок,
И не вспугни
Благодатный бриз -
Пусть дальше дышит в висок.
Мне море доползло до колен
И шепчет: ложись, держу,
И я сдаюсь в добровольный плен
Подводному рубежу,
И чайка белым сверкает в высь,
А волны как мятный чай,
И под одною из них - мой приз,
Мой смысл, покой, причал.
Рука и галька, из рыбок вихрь,
Песчано-ракушечный бред,
Моя подушка - солёный зефир
Распухла от снов и лет,
Моя подружка мурлычет в ногах
Мне - море, ей - молоко,
А чайке - чай, снегирям - снега,
Дням - дно, а во сне - легко.
Но волны - бабушкин крепдешин
Вот-вот превратятся в прах
И под одною из них пищит
Смартфон у меня в руках.
Сегодня, 06:30 by Lollipop39Просмотров: 77Комментарии: 3
Ключевые слова: Море сон поиски авторский стих