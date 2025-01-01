Камень-седло

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:39

Причина: Стилистика автора сохранена

Demagog Просмотров: 59 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:39 by

Во многих регионах России есть так называемые священные камни – крупные валуны, издавна почитаемые местным населением как волшебные, способные исцелять людей. В Пермском крае тоже есть такой камень.«…в с. Архангельском, в ограде вновь восстановленной в наше время Михайло-Архангельской церкви, лежит знаменитый на весь Коми-Пермяцкий край камень-седло. До сих пор ходят разные версии о происхождении камня. Одни считают его метеоритного происхождения, другие – седлом Ильи-пророка, третьи – седлом какого-то местного коми-пермяцкого богатыря. Так или иначе, в конце XIX века этот камень особого внимания на себя у жителей с. Архангельского не обращал. Он находился в селе на самом краю берега реки Иньвы, с правой стороны.Вот о чём гласит народная легенда: «Как-то одним июньским тёплым вечером молодые парни села, не зная, чем себя занять, решили толкнуть этот камень в Иньву. Молодые люди столкнули камень с высокого, почти вертикального берега. Камень полетел вниз, но в самой середине крутого берега вдруг резко остановился. Парни испугались. На следующий день о данном случае рассказали взрослым. Вскоре жители села на общем совете (сходе) восприняли данное событие как божье чудо, а камень признали священным. Они решили поднять камень обратно на берег и соорудить на берегу часовню. Камень поднимали те же парни, которые его толкнули, при этом использовали верёвки. На крутом берегу села построили часовню» (Налимов, 1907, с.34).После к камню приходили лечиться многие жители близлежащих деревень.«Достаточно было прислониться на камень, — рассказывают старожилы, — и становилось легче. Порой вскоре проходила болезнь или выздоравливал сам заболевший человек» (Налимов, 1907, с. 37).В наше время у священного камня в с. Архангельском Юсьвенского района часто можно увидеть родителей с детьми. К камню приходят очищаться, полечить не только тело, но и, наверное, душу. Он является своеобразным оберегом села и близлежащих деревень. Считают, что помогает во всех жизненно важных делах.: Мальцев Г.И. Народная медицина коми-пермяков конца XIX – начала XX веков. На коми-пермяцком и русском языках. – Кудымкар:Изд-во ГОУП «Кудымкарская типография», 2004, с. 77-79.

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