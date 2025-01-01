"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть девятая

"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть девятаяЗдравствуйте, дорогие читатели! В прошлый раз мы обсуждали оригинальный сериал "Мрачные (тёмные) Тени" 1966-1970-х годов, а также два фильма, снятых по его мотивам - "Дом мрачных (тёмных) теней" (1970 года) и "Ночь мрачных (тёмных) теней" (1971 года). В данной статье речь пойдёт о другом сериале, ремейке оригинала 1991 года, известном как "Мрачные (тёмные) тени. Возрождение"). Но, прежде чем начать о нём говорить, стоит упомянуть о том, как вселенная "Мрачных Теней" изображалась в комиксах. Ещё в далёком 1969 году американское издательство Gold Key начало выпускать комиксы, основанные на оригинальном телесериале. Всего было выпущено тридцать пять комиксов до 1976 года. В июне 1970 года издатель также опубликовал повесть под названием "Dark Shadows Story Digest Magazine". Этот том с тех пор переиздавался, как и весь тираж Gold Key, издательством Hermes Press. Здесь почти все персонажи были срисованы с актёров, исполнивших свои ключевые роли в сериале (Барнабас Коллинз изображался с лицом Джонатана Фрида, да и остальные герои тоже были весьма узнаваемы публикой).
А вот так в комиксах выглядела ведьма Анжелика Бушар:
Причем в некоторых версиях она все меньше походила на игравшую ее актрису - Лару Паркер:
Также есть комикс, в котором Барнабас Коллинз встречает Анжелику, вдохновленную «Ночью темных теней», и между ними происходит эротическая сцена - точь-в-точь похожая на то, что мы видели у Тима Бёртона! А потом Анжелика превращает персонажа в вампира...
[img]https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNWj8t2HCYu9pkst6EQTNR9jVgZ_AswACdoJIwtTOXQQ0tAyMZm-Z9V6NOeoteihmG9ZfXgmPOL2W38NOjgz1QF3UfNVYdWfK9buKiOm7px5L9hJb2YAusUB0CvKmwT2VVk9ZH7-nFciCI/s640/ds+year+one+3+angelique%2527s+death.jpg[/img]
О чем же гласил сюжет комиксов "Мрачные Тени"? Пока доктор Джулия Хоффман проводила эксперименты в отчаянных попытках излечить кровожадное проклятие Барнабаса, он лично то и дело отправлялся в соседний город, будучи благородным и испытывающим чувство вины персонажем... и обнаруживал, что он - вовсе не единственное неестественное существо, преследующее добычу! Следуя за таинственной женщиной в ночь, Барнабас Коллинз часто сталкивается со зловещими силами из своего прошлого, причем у каждого из них есть личная вендетта, которую нужно уладить! Вампир часто помогал своему кузену Квентину избавиться от собственного проклятия или сражался с другими монстрами, которых встречал по сюжету. Анжелика Бушар в этих историях не принимала живого участия. Часто в комиксах пародировались и литературные произведения, например - "Остров Доктора Моро" Герберта Уэллса. Также в них можно было встретить и Николаса Блэра, показанного в сериале лишь дважды:
Со временем и сам Коллинвуд, и главные герои стали меняться внешне:
Коллинвуд, родовой особняк на отдаленном побережье штата Мэн, является домом для семьи Коллинз, династии, часто преследуемой всевозможными тайнами и сверхъестественным проклятием, охватывающим два столетия. По сюжету комиксов, как и в сериале, Барнабас Коллинз сталкивается с неопределенным будущим и новыми угрозами. Тем не менее, комиксы игнорируют тот факт, что в сериале были моменты, когда Барнабасу удавалось приостановить проклятие вампира. На бумаге персонаж остается проклятым до конца, играя роль то антигероя, то спасителя семьи. Однако, это были далеко не последние комиксы. Поскольку в 1970-х годах сериал продолжал пользоваться популярностью у зрителей того времени, с марта 1971 по март 1972 года издательство Newspaper Enterprise Association синдицировала ежедневный газетный комикс "Dark Shadows", который появлялся в таких американских газетах, как "Los Angeles Times", "New York Daily News", "Denver Post" и многих других. Полосы газетных комиксов по будням и субботам печатались в черно-белом варианте, а по воскресеньям — в цвете. Прекрасно иллюстрированный Кеннетом Брюсом Болдом, комикс включал шесть сюжетных линий и выглядел примерно так:
Но и это еще не всё. В 2010 -2011 годах в США еще два издательства - Hermes Press (перезапустившая истории комиксов Gold Key) и Dynamite Entertainment выпустили серии комиксов, причем последнее издательство сделало упор на взаимоотношениях Барнабаса и Анжелики, а также попыталось раскрыть вампирское прошлое культового персонажа. Итого было выпущено 68 комиксов о Барнабасе Коллинзе. Также создатели умудрились сделать кроссоверы с Карлом Колчаком и Вампиреллой. Отдельного внимания также заслуживает серия комиксов 1991 года:
Ибо там, вместо знакомой нам истории из оригинальной мыльной оперы 1960-х годов сюжет целиком и полностью был сосредоточен на предыстории Джулии Хоффман, и события этих комиксов были приурочены к третьему эпизоду нового сериала, о котором мы Вам подробно и расскажем. Занимаясь лечением Барнабаса, Джулия параллельно ведет расследование загадочного преступления, произошедшего в городе Барреттстауне, названного в честь фамилии актрисы Нэнси Барретт, сыгравшей в оригинальном сериале роль Кэролайн Стоддард и других похожих внешне на нее персонажей - Миллисент Коллинз, Летицию и Панси Фей, Мелани Коллинз... По сюжету комиксов 1991 года, город имеет темную историю охоты на ведьм, практически не отличающуюся от истории Коллинспорта. Также в рамках этих комиксов нам впервые в жизни показывают семью Джулии Хоффман - двоюродного дедушку Винсента Хоффмана, который является старейшиной города Барреттстаун и его жену, Лару Хоффман, являющуюся по сюжету реинкарнацией Анжелики Бушар (в комиксах почему-то названной Коллинз). Все персонажи столкнулись с новой угрозой - со злым, бессмертным проповедником по имени Редмонд Суонн, который приказал своим уродливым упырям захватить Хоффманов и задумал их казнить. Суонн увидел в Ларе великое зло — и его обвинения были не беспочвенны. Лара обладала определенными способностями к исцелению, ибо была реинкарнацией Анжелики. Весь сюжет строился на том, смогут ли Барнабас и Джулия восстановить справедливость.
А тем временем, спустя уже двадцать один год после выхода последней серии "Мрачных Теней" и фильма "Дом мрачных (тёмных)теней" режиссёр Дэн Кёртис вступил в сотрудничество с американской национальной вещательной компанией (NBC), в настоящее время принадлежащей "General Electric", и совместными усилиями выпустил новый сериал, который транслировался как высокобюджетная еженедельная программа. Причем на его создание Дэна Кёртиса уговорил тогдашний глава по программированию, Брэндон Тартикофф:
Новый, получивший зелёный свет, проект именовался "Возрождением Мрачных Теней", или в оригинале - "Dark Shadows: The Revival". Данный сериал был также спродюсирован компанией Metro Goldwyn Mayer (MGM) Television, как и "Дом Мрачных Теней" 1970 года. К сожалению, из-за начала Первой войны в Персидском заливе сериал часто опережали новостные передачи, что приводило к постоянному пересмотру расписания, замешательству зрителей и, в конечном итоге - низким рейтингам шоу. Всего было выпущено 12 эпизодов, а обложка сериала 1991 года выглядела так:
На сей раз местом съемок для поместья Коллинвуд и основой экстерьера дома послужила новая историческая достопримечательность США - реально существующий особняк Грейстоун, также известный как особняк Дохени, который расположен в Калифорнии:
Что же мы видим в самом сериале? Вместо истории доктора Джулии Хоффман и ее родных из комиксов нам показали фактически ремейк оригинальной мыльной оперы 1960-70-х годов, который ещё и смешали с сюжетом фильма "Дом Мрачных Теней"! Как признавался в интервью сам режиссер и создатель вселенной, Дэн Кёртис,
"основные характеры и отношения те же самые, но то, что они делают, отличается. Я думал, что могу положиться на эти старые сценарии, но обнаружил, что они полны безумных сюжетов, которые мы не можем использовать. Таким образом, все инциденты различны; мы приходим к одним и тем же точкам по совершенно другому маршруту". На первый взгляд в начале сериала 1991 года ничего особо не меняется: Виктория Винтерс, с которой, собственно и начались оригинальные "Мрачные Тени", вновь едет на поезде в Коллинспорт. Кроме того, создатель использует ту же самую музыку Роберта Коберта из заставки оригинального сериала и демонстрирует нам кадры волн, разбивающихся о скалы:
Повторяется также и закадровый текст, который произносится, когда Виктория прибывает в Коллинвуд:
"Меня зовут Виктория Уинтерс. Мое путешествие только начинается. Путешествие, которое, как я надеюсь, каким-то образом начнет раскрывать тайны моего прошлого. Это путешествие приведет меня в странное и темное место, в дом высоко на вершине штормового утеса на краю моря... в дом под названием Коллинвуд. В мир, которого я никогда не знала, с людьми, которых я никогда не встречала; людьми, которые сегодня все еще являются лишь смутными тенями в моем сознании, но которые вскоре заполнят все дни и ночи моего завтрашнего дня". Однако, с первых кадров мы видим существенные различия - если в оригинале героиня ехала в поезде тёмной ночью, то в ремейке она это делает намного раньше - на закате дня:
Роль Виктории Уинтерс в сериале 1991 года сыграла актриса Джоанна Гоинг. Ее персонаж имеет статус очень авторитетного педагога, в отличие от Александры Мольтке из оригинального шоу. По сюжету ремейка, Виктория вовсе не сирота, вернее - о её родителях и предыстории мы толком ничего не знаем. Известно лишь то, что она родом из Нью-Йорка, и её нанимают гувернанткой для Дэвида, как мы нанимаем репетиторов для своих детей. В сериале 1991 года тайну происхождения Виктории отбросили за ненадобностью, зато заменили темой реинкарнации давно погибшей возлюбленной Барнабаса Коллинза, Жозетт ДюПре, духовной связью девушек через столетия. Тогда как в оригинальном шоу эту роль играла Мэгги Эванс, бармен кафе "Синий кит".
В отличие от оригинального сериала, в котором Элизабет Стоддард была почти что матерью Виктории, хоть и старалась это скрыть, лично пригласила девушку в Коллинвуд, дабы загладить свою вину перед ней (что явно подразумевалось по сюжету первых 60 эпизодов), то в сериале 1991 года Виктория Уинтерс приехала к Коллинзам только для того, чтобы учить и перевоспитать её племянника Дэвида. И на сей раз ее вызвал брат Элизабет, Роджер Коллинз, в точности, как и Мэгги Эванс - в фильме "Дом Мрачных Теней". Вот как персонажи из сериала 1991 года говорят о приезде гувернантки:
"Элизабет Стоддард: Будет странно иметь в доме незнакомца..
Миссис Джонсон: Я уверена, Вы приняли правильное решение.
Кэролайн Стоддард: Можете сказать это еще раз. Надеюсь, она принесет хлыст и стул. Это единственное, чего я не пробовала с Дэвидом!"
Миссис Джонсон: Я уверена, Вы приняли правильное решение.
Кэролайн Стоддард: Можете сказать это еще раз. Надеюсь, она принесет хлыст и стул. Это единственное, чего я не пробовала с Дэвидом!"
А теперь сравним это с самым первым эпизодом оригинального сериала:
" Роджер: "Ты стоишь у окна, на ночь глядя, ожидая того, кого не следовало приглашать сюда (Просить прийти). Элизабет, со всеми нашими скелетами в шкафу, нам не нужны чужие в этом доме! Ты даже не знаешь эту девушку... Но, в конце-концов, я твой брат, и думаю только о твоём собственном благополучии. Какая необходимость (зачем) приводить кого-то из Нью-Йорка, дабы сделать то, с чем мы и сами прекрасно справимся?!
Элизабет: Потому, что я так решила! Девушка останется!
Роджер: Опомнись, Элизабет! Вот придет девушка, дай ей месячную зарплату и вели вернуться туда, откуда она приехала! А почему бы тебе не отворить настежь все двери и не впустить в наш дом весь город?!
Элизабет: Я попросила мисс Уинтерс жить здесь, и она останется!"
Элизабет: Потому, что я так решила! Девушка останется!
Роджер: Опомнись, Элизабет! Вот придет девушка, дай ей месячную зарплату и вели вернуться туда, откуда она приехала! А почему бы тебе не отворить настежь все двери и не впустить в наш дом весь город?!
Элизабет: Я попросила мисс Уинтерс жить здесь, и она останется!"
И так мы видим, как разнится отношение Элизабет Стоддард из оригинального сериала к приезду Виктории Уинтерс, и его адаптации 1991 года. В ремейке она больше похожа на Роджера. Сразу после изображения поезда, в котором Виктория Уинтерс, как Анна Каренина, прибывает в город Коллинспорт штата Мэн, ремейк 1991 года переносит нас в одну из комнат поместья Коллинвуд, где трое домочадцев - Элизабет Стоддард, её дочь Кэролин и экономка Миссис Джонсон (которую зовут Сара) готовятся к приезду гувернантки. И здесь создатели сильно изменили характеры ключевых персонажей оригинального шоу. Так, из ветреной, кокетливой, скромной и нежной девушки, сыгранной актрисой Нэнси Барретт, Кэролин Стоддард в версии 1991 года в исполнении актрисы Барбары Блэкбёрн превратилась в какую-то развратницу, которая только и делает, что тусит в пабе "Синий кит", часто выпивает да в свободное время любит соблазнять местных представителей мужского пола. Она по-прежнему дружит с Викторией Уинтерс, хотя истоки этой дружбы, в отличие от оригинального сериала, не ясны, и катается на лошади, которую тоже зовут Кэролин. К своему брату Дэвиду Кэролин испытывает явную неприязнь и отзывается о нем с неприкрытым сарказмом.
Элизабет Стоддард из добродушной и степенной женщины, с чувством вины за мнимое убийство пропавшего мужа - моряка Пола Стоддарда 18 -летней давности и терзаемой призраками прошлого превратилась в ремейке 1991 года в эксцентричную затворницу, известной своим странным поведением и тем, что избегала семейных драм. Также Лиз показана в сюжете, как человек большого прагматизма, который страстно предан своей семье. Её мужа, Пола Стоддарда из оригинальной версии, из сюжета ремейка вырезали напрочь. Теперь женщина уже практически ничем не напоминает своего чопорного прототипа - Кэролайн Барнс из фильма или телеспектакля 1950-х годов, не играет на фортепиано и не подвергается никакому шантажу. Из предыстории персонажа мы узнаём, что Элизабет когда-то была замужем за человеком по имени Стоддард, однако о ее ранней жизни известно очень мало. Роль Элизабет Стоддард в ремейке 1991 года досталась американской актрисе Джин Симмонс:
Элизабет Стоддард в ремейке 1991 года была ведущей силой в семейном бизнесе, но большую часть своих повседневных дел вела в Коллинвуде. Пока домочадцы застилали постель к приезду гувернантки, в сериале 1991 года зрителям показали один из "розыгрышей" младшего члена семьи - Дэвида. Когда домработница Миссис Джонсон находит под подушкой коробку из-под обуви, Кэролин Стоддард пытается ее предупредить с неприкрытым сарказмом:
"Я бы не стала ее открывать, если только у кого-нибудь под рукой нет дробовика! Дэвид... добро пожаловать в Коллинвуд! Бедная Виктория Уинтерс!". Тем не менее, любопытство обеих женщин одерживает верх и, когда Элизабет Стоддард осторожно поднимает крышку, она с ужасом замечает внутри окровавленную мертвую крысу:
Элизабет тут же роняет коробку на пол и отшатывается с отвращением:
Когда женщина рассказывает об инциденте с дохлой крысой своему брату Роджеру, тот укоризненно замечает, что его сыну, походу, понадобится психиатр вместо гувернантки и выражает скептицизм по поводу 25-летней девушки, нанятой их адвокатом, но Элизабет Стоддард утверждает, что она высококвалифицированная. Пока Роджер наливает себе выпивку, он просит, чтобы они рассмотрели возможность отправить Дэвида учиться в городскую школу, поскольку он не смог убедить сестру определить его в школу-интернат. А вот, собственно, и сам Дэвид:
В ремейке 1991 года роль девятилетнего мальчика сыграл Джозеф Гордон - Левитт. Создатели вновь вернули персонажу его "тёмную сторону" из оригинального шоу. В версии "Мрачных Теней" 1991 года перед нами уже не обычный шалопай и хулиган, а настоящий малолетний бандит, который только и делает, что срывает занятия с Викторией Уинтерс и пытается сотворить какую-нибудь пакость вроде "сюрпризов" в виде дохлых крыс в коробке из-под обуви, тарантула в столе и сжигания куклы Вуду в виде его отца. Сериал 1991 года полностью вырезал из истории еще одного ключевого персонажа - Берка Девлина, который когда-то был другом Роджера Коллинза, но попал с ним в аварию и был осужден на пять лет по ложному обвинению. Мало того - сериальный Роджер из 1960-70-х годов увёл его даму сердца, Лауру Мердок, являющуюся матерью Дэвида. Весь сериал с сюжетом "Графа Монте Кристо" выяснял две вещи - и кто подставил Берка Девлина, и кто на самом деле является отцом Дэвида Коллинза, поскольку в начальных эпизодах сериала Роджер даже не хотел признавать мальчика, считая его сыном Берка, а теста ДНК в 1960-х годах еще не придумали. Дэвид Коллинз же из оригинального шоу сказал Виктории Уинтерс лишь две фразы, определившие его отношение к гувернантке: "Я тебя ненавижу!" и "Вдовы велели мне отослать тебя домой!" (Вдовы - призраки женщин, которые покончили с собой, прыгнув со скалы из-за того, что их мужья погибли в море, прим.ред.). Причина такого отношения мальчика, которого сыграл актер Дэвид Хенеси в оригинальном сериале, к девушке - сироте очень проста: он искренне любил свою мать Лауру, несмотря на то, что та с ним редко виделась, и все заботы о сыне легли на плечи Элизабет Стоддард, тёти Дэвида. А появление гувернантки в доме вызвало протест со стороны Дэвида, так как он боялся, что Виктория захочет заменить ему мать.
В ремейке 1991 года персонажа Берка Девлина нет. Нам снова вернули недолговечный союз Роджера и Лауры (Лоры) Коллинзов, однако внятной предыстории у этих персонажей нет. Если в первых сериях и изначальном сценарии сериала 1960-х годов Лаура описывалась, как хроническая алкоголичка с тяжелой судьбой, требующая единоличной опеки над Дэвидом, то в ремейке 1991 года она превратилась в психически неуравновешенную женщину, которая увозила Дэвида в Ангглию и там по непонятной причине сошла с ума, попыталась покончить жизнь самоубийством, устроив пожар, и была помещена в психиатрическую клинику (вероятно, в санаторий Уиндклифф), где и находилась большую часть времени. Как и в оригинале, о Дэвиде заботилась его тётя Элизабет. А вот Роджер, походу, вообще не занимался воспитанием сына. Все, что он делал в новом сериале, это выпивал да предавался плотским утехам с Мэгги Эванс, которая вместо бармена кафе "Синий Кит" внезапно превратилась в таролога и экстрасенса! И да, этот Роджер также был суров к Дэвиду и по сюжету оформил развод с его бывшей женой. Как-то раз он даже обмолвился, что с превеликим удовольствием оставил бы мальчика умирать в горящей комнате, дабы спасти рассудок Лауры!
В ремейке 1991 года Дэвид Коллинз возненавидел Викторию Уинтерс просто потому, что она ему чем-то не понравилась. И, если оригинальный Дэвид Коллинз постепенно смягчился по мере продвижения сериала 1966-1970 годов, то версия Дэвида 1991 года так и осталась жестокой будь то к родным, будь то к Виктории Уинтерс. Я не уверена, что у такого аморального и ущербного персонажа, каким он изображен в этих ранних эпизодах, вообще было будущее. Дэвид представлял собой затяжной конфликт, который редко можно увидеть по телевизору. Рождение ребенка, который является психопатом / социопатом, - это трагедия, которая продолжает давать, и эта версия Дэвида предлагала бесконечную возможность для драмы... Мне бы хотелось увидеть, как эта версия персонажа вырастет и в конце концов возьмет на себя управление поместьем. Но создатели решили сделать по-другому. В сериале 1960-х годов Дэвид унаследовал лишь семейный бизнес, а вот сам дом достался его двоюродной сестре - Кэролин Стоддард. В ремейке же судьба мальчика осталась неизвестна. Дэвид — просто проблемный юноша, который не желает, чтобы за ним присматривала гувернантка. Он смело противостоит Вики, заявляя: «Я не хочу, чтобы ты была здесь!». Элизабет рассказывает Виктории, что Дэвид рос без отца около шести лет, и что именно она привезла мальчика из Англии после того, как его мать заболела. А Роджер утверждает, что Дэвид будет сложным испытанием для Виктории.
Также в ремейке 1991 года появился новый женский персонаж - некая Дафна Коллинз, которая была основана на бухгалтере Дафне Бадд из фильма "Дом Мрачных Теней", а также - Кэролин Стоддард, когда та предстала перед нами в образе вампира. Как и Кэролин,Дафна приходилась Элизабет Стоддард племянницей, а Дэвиду - кузиной. Но роль этого персонажа немногочисленна - сначала она ищет в кабинете Элизабет Стоддард некие документы ("Тетя Элизабет, в кабинете есть папка с чеками домохозяйств и расчетными налогами?"), на что хозяйка поместья восклицает: "Слава богу, в этом мире есть хоть один практичный Коллинз!". Затем - мы видим девушку в кафе "Синий кит", когда та сообщает экономке миссис Джонсон о прибытии Виктории Уинтерс и встречается с Джо Хаскеллом, который в оригинальном сериале был парнем Кэролайн Стоддард. А далее, Дафна темным вечером возвращается с работы, идет к своей машине,и... фактически повторяет судьбу сразу двух героинь из "Дома Мрачных Теней", подвергшихся нападению вампира:
Кстати, о вампирах. Как и в 210-м эпизоде оригинального шоу, Барнабас Коллинз снова оказывается закованным цепями в гробу и случайно освобождается Вилли Лумисом после 200 -летнего пребывания в Мавзолее Коллинзов. В отличие от оригинального шоу, события из биографии Барнабаса происходят не в 1795-м году, а в 1790-м, а вот события из современного мира были перенесены из 1968-1970-х в реалии 1990 года! Сериальному Барнабасу по сюжету было где-то около 175 лет, а в ремейке 1991 года вампир пробыл в Мавзолее ещё четверть века! В сериале 1991 года роль Барнабаса Коллинза сыграл актёр Бен Кросс. Его персонаж вышел менее брутальным и харизматичным, в отличие от Джонатана Фрида, превратился в почти карикатурно обходительного и уверенного в себе вампира, который во многом интересен тем, что его зовут Барнабас Коллинз. Я бы хотела, чтобы они позволили актёру исследовать нервного, пугливого и параноидального, свергнутого аристократа, о котором я всегда думаю, когда размышляю о сущности Барнабаса Коллинза в тех ранних эпизодах. По сообщениям, Бен Кросс был человеком с огромным и бурным чувством озорства, и я думаю, что он с большой благодарностью принял бы этот вызов.
Сам же Вилли Лумис, как и в фильме "Дом Мрачных Теней", был показан в сериале 1991 года работником семьи Коллинз. Милого парня, хотя и раскаявшегося мошенника из оригинала, сыгранного Джоном Карленом, в этой версии "Мрачных Теней" и вовсе превратили в подобие умственно отсталого деревенщины из захолустья, который ещё и приходится племянником домработницы, миссис Джонсон, показанной в этой версии пожилой женщиной, которая еле уговорила Роджера дать Вилли должность конюха. Эта версия персонажа более развязная и напоминает игру предыдущего актёра из оригинала в сюжетной линии с Джейсоном Макгуайром, сообщником Вилли. На экране мы видели вульгарного и наглого рецидивиста, который заявился в поместье Коллинвуд, как к себе домой, всем хамил, домогался до Кэролин Стоддард, шантажировал Элизабет и даже прибегал к угрозам расправы. В ремейке же типаж персонажа точно такой же, и выглядит он намного старше версии Джона Карлена, и ещё показан заядлым алкоголиком, которому часто делал выговор Роджер Коллинз.
Опять же, непонятно, с какой целью Вилли решил похитить драгоценности семьи Коллинз и ограбить могилу Барнабаса. Создатели также переделали историю их захоронения. Если в оригинале речь шла об украшениях Наоми Коллинз, то ремейк 1991 года преподносит нам иную информацию:
Вилли: Я понял! Вещи в секретной комнате, в семейном склепе!
Миссис Джонсон: Я не хочу больше об этом слышать.
Вилли: Я тебе говорю! Драгоценности зарыл один из тех парней на тех фотографиях! Это было во время Революции — это такая большая война у нас была, в 17 веке? Ну, в общем, этот парень Варнава/Барнабас и его старик зарыли семейные драгоценности, чтобы сохранить их!
Миссис Джонсон: Я не хочу больше об этом слышать.
Вилли: Я тебе говорю! Драгоценности зарыл один из тех парней на тех фотографиях! Это было во время Революции — это такая большая война у нас была, в 17 веке? Ну, в общем, этот парень Варнава/Барнабас и его старик зарыли семейные драгоценности, чтобы сохранить их!
А тем временем Роджер Коллинз, рассерженный тем, что Вилли Лумис не отвез гувернантку Викторию Уинтерс в Коллинвуд, в ярости врывается к нему в комнату, пока тот роется в бумагах и пытается разгадать загадку, знакомую нам по фильму "Дом Мрачных Теней": "Три грации вращаются высоко вверху. Лев смотрит на голубя". Роджер задает Вилли вопрос, почему он не на станции, вырывает у него бутылку и выливает спиртное в раковину. Также Роджер предупреждает его, чтобы он привел себя в порядок, иначе будет уволен. Со скандалом брат Элизабет Стоддард выталкивает Лумиса за дверь, говоря ему сесть в грузовик и забрать девушку. Вилли в расстроенных чувствах бредет в кафе -бар "Синий Кит", где барменом работает Сэм Эванс, в оригинале шоу являвшийся художником. Там он встречает любовницу Роджера - Мэгги Эванс и Дафну Коллинз. И впервые в жизни обе девушки относятся к нему с крайним пренебрежением, а Мэгги на желание Лумиса выпить отпускает в его адрес вульгарную фразу: «Почему бы тебе просто не отсосать, Вилли?!».
Обменявшись несколькими колкими замечаниями с барменом Сэмом Эвансом, Вилли Лумис крайне неохотно отвозит Викторию Уинтерс в Коллинвуд. И, о черт! Он опять наступает на те же грабли и той же ночью отправляется на кладбище Игл-Хилл (Орлиный Холм), дабы завладеть пропавшими драгоценностями, и в мавзолее обнаруживает запечатанный гроб, обернутый тяжелыми железными цепями:
А далее происходит то, что мы уже видели и в оригинальном сериале, и в "Доме Мрачных Теней" тоже: вампир Барнабас Коллинз протягивает свою руку с черным ониксовым кольцом на указательном пальце и хватает непутёвого грабителя за горло, делая его своим рабом:
И, если в оригинальном сериале 1960-70-х годов постепенно Вилли Лумис стал свободным человеком и остался другом Барнабаса, то в "Доме Мрачных Теней" и последующих интерпретациях сюжета этого не происходит. Вампир не только проучил его за осквернение могил, но и использовал в своих целях и даже сделал своей первой жертвой. Также Вилли Лумиса превратили в аналог Меттью Моргана из начальных эпизодов оригинального сериала и зачем-то сделали его реинкарнацией Бена Стоукса из 1790-х годов, который в версии 1991 года носил фамилию Лумис! Тогда как в оригинальном телесериале Вилли практически никак не влиял на сюжет предыстории Барнабаса. Пересказывать сюжет всего сериала не имеет смысла - Барнабас также приходит к Коллинзам и представляется кузеном из Англии, занимается реставрацией Старого Дома, в котором потом и живёт, затем - семья проводит единственный спиритический сеанс, который переносит Викторию Уинтерс во флэшбеки из прошлого вампира. Гувернантка меняется местами с Филлипс Уик, которой в ремейке уделяется большая часть времени, чем в оригинале, и едва не оказывается повешенной после суда за колдовство. Мы расскажем Вам только самые ключевые моменты, которые были видоизменены в ремейке 1991 года.
- Во-первых, в ремейке 1991 года зачем-то смешали двух персонажей оригинального сериала - доктора Дейва Вударда, психиатра из санатория Уиндклифф и ученого в области оккультизма - профессора Тимоти Эллиота Стоукса, собирательным образом которых стал Майкл Вудард. Как и Стоукс, Майкл убедил шерифа Паттерсона прекратить поиски животного, напавшего на Дафну и нашел человеческую слюну в ране девушки, убивает молотком Дафну Коллинз, ставшую вампиром. Также Майкл говорит, что вампиризм — это не болезнь, а вампиры — это живые мертвецы, что опять отсылает нас к "Дому Мрачных Теней". Отсылкой к Дэйву Вударду из оригинального сериала являются подозрения Майкла насчет Барнабаса Коллинза, вскрытие дневника Джулии Хоффман об экспериментах и кража образцов крови вампира. Из-за отказа сотрудничать с Джулией врач погибает, но уже не от сердечного приступа, а когда Барнабас стал его душить со словами: «Вы совершили серьезную ошибку, профессор. Ваше глупое любопытство привело вас в мою мрачную вселенную!». Больше 4 серий этот персонаж не продержался в шоу.
- А вот роль Джулии Хоффман из фильма "Дом Мрачных Теней", когда она лечила жертв вампира и обнаружила странную клетку в образцах крови, которую невозможно было идентифицировать, и вовсе досталась другому персонажу из того же фильма, доктору Фишеру, который таинственно исчез после 4 эпизода сериала:
- Сама Джулия Хоффман была показана в ремейке, но теперь героиня предстаёт не рыжеволосой, а брюнеткой. Теперь она являлась врачом, специализирующимся на редких заболеваниях крови, который приехал в Коллинвуд, чтобы лечить одну из ранних жертв Барнабаса Коллинза и в итоге остался лечить вампира. Вместо санатория Уиндклифф (аналога психдиспансера) Джулия работала в Нью-Йоркском университете. Когда Джулия впервые встретила Барнабаса, то, в отличие от персонажа оригинального сериала, не интересовалась его судьбой и не притворялась историком, чтобы докопаться до истины. Она просто обнаружила, что вампир не отражается в зеркале и размышляла, возможно ли вообще его исцелить. То есть, она не из доброты душевной хотела помочь Барнабасу Коллинзу, а лишь поэкспериментировать. Также Джулия возревновала Барнабаса Виктории Уинтерс и приостановила эксперимент, дабы положить конец романтическим отношениям обоих. В результате чего Барнабас сначала снова стал вампиром, а затем стал стремительно стареть. Как и в фильме "Дом Мрачных Теней", никакой дружбы и сотрудничества у Барнабаса с Джулией не возникло. Однако, Джулия осталась в живых и ухаживала за Филлипс Уик, когда Виктория переместилась в 1790-й год.
Младшая сестра Барнабаса - Сара Коллинз - появляется в ремейке практически сразу. Она дважды является Барнабасу Коллинзу, дружит и играет с Дэвидом, свою песню "London Bridge is falling down" исполняет лишь однажды, когда речь заходит о Дафне, и то - мельком. Как ее аналог, она уже не защищает Мэгги Эванс от своего Старшего брата, доведшего ее до сумасшествия - у девушки в ремейке уже другая роль, не является и другим персонажам (в частности, Вударду, Кэролин и Вилли), которые, убедившись, что Дэвид не врал, вскоре устраивают в Коллинвуде очередной спиритический сеанс, послуживший для Виктории Уинтерс своеобразной машиной времени. Призраку даже толком не дают раскрыть рот! При этом, как и в оригинальном сериале, многие считали Сару воображаемой подружкой Дэвида. Гораздо большее время Саре уделено во флэшбеке 1790 года, где Дэниел Коллинз является ее родным братом, а не кузеном, а Джеремайя/Иеремия Коллинз - не дядей, а еще одним братом! В 6 эпизоде ремейка 1991 года сеанс проводится, потому что Барнабас и Джулия стали свидетелями явления сразу двух призраков - и Сары, и Анжелики Бушар. Также новшеством сериала "Мрачные Тени. Возрождение" стал дневник Сары Коллинз, который та вручила Виктории Уинтерс. В ремейке роль Сары сыграла актриса Вероника Лорен:
О других персонажах ремейка 1991 года мы с Вами поговорим в рамках следующей статьи.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32 by MortiferПросмотров: 88Комментарии: 0
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