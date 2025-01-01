"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть девятая

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"основные характеры и отношения те же самые, но то, что они делают, отличается. Я думал, что могу положиться на эти старые сценарии, но обнаружил, что они полны безумных сюжетов, которые мы не можем использовать. Таким образом, все инциденты различны; мы приходим к одним и тем же точкам по совершенно другому маршруту"

"Меня зовут Виктория Уинтерс. Мое путешествие только начинается. Путешествие, которое, как я надеюсь, каким-то образом начнет раскрывать тайны моего прошлого. Это путешествие приведет меня в странное и темное место, в дом высоко на вершине штормового утеса на краю моря... в дом под названием Коллинвуд. В мир, которого я никогда не знала, с людьми, которых я никогда не встречала; людьми, которые сегодня все еще являются лишь смутными тенями в моем сознании, но которые вскоре заполнят все дни и ночи моего завтрашнего дня"

"Элизабет Стоддард: Будет странно иметь в доме незнакомца.

Миссис Джонсон: Я уверена, Вы приняли правильное решение.

Кэролайн Стоддард: Можете сказать это еще раз. Надеюсь, она принесет хлыст и стул. Это единственное, чего я не пробовала с Дэвидом!"

" Роджер: "Ты стоишь у окна, на ночь глядя, ожидая того, кого не следовало приглашать сюда (Просить прийти). Элизабет, со всеми нашими скелетами в шкафу, нам не нужны чужие в этом доме! Ты даже не знаешь эту девушку... Но, в конце-концов, я твой брат, и думаю только о твоём собственном благополучии. Какая необходимость (зачем) приводить кого-то из Нью-Йорка, дабы сделать то, с чем мы и сами прекрасно справимся?!

Элизабет: Потому, что я так решила! Девушка останется!

Роджер: Опомнись, Элизабет! Вот придет девушка, дай ей месячную зарплату и вели вернуться туда, откуда она приехала! А почему бы тебе не отворить настежь все двери и не впустить в наш дом весь город?!

Элизабет: Я попросила мисс Уинтерс жить здесь, и она останется!"



"Я бы не стала ее открывать, если только у кого-нибудь под рукой нет дробовика! Дэвид... добро пожаловать в Коллинвуд! Бедная Виктория Уинтерс!"

Вилли: Я понял! Вещи в секретной комнате, в семейном склепе!

Миссис Джонсон: Я не хочу больше об этом слышать.

Вилли: Я тебе говорю! Драгоценности зарыл один из тех парней на тех фотографиях! Это было во время Революции — это такая большая война у нас была, в 17 веке? Ну, в общем, этот парень Варнава/Барнабас и его старик зарыли семейные драгоценности, чтобы сохранить их!

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:32

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 88 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:32 by

Здравствуйте, дорогие читатели!. Но, прежде чем начать о нём говорить, стоит упомянуть о том,. Ещё. В июне 1970 года издатель также опубликовал повесть под названием. Этот том с тех пор переиздавался, как и весь тираж Gold Key, издательством Hermes Press. Здесь(Барнабас Коллинз изображался с лицом Джонатана Фрида, да и остальные герои тоже были весьма узнаваемы публикой).А вот так в комиксах выглядела ведьма Анжелика Бушар:Причем в некоторых версиях она все меньше походила на игравшую ее актрису - Лару Паркер:Также есть, и между ними происходит эротическая сцена - точь-в-точь похожая на то, что мы видели у Тима Бёртона! А потом Анжелика превращает персонажа в вампира...О чем же гласил сюжет комиксов "Мрачные Тени"? Пока доктор Джулия Хоффман проводила эксперименты в отчаянных попытках излечить кровожадное проклятие Барнабаса, он лично то и дело отправлялся в соседний город, будучи благородным и испытывающим чувство вины персонажем... и обнаруживал, что он - вовсе не единственное неестественное существо, преследующее добычу! Следуя за таинственной женщиной в ночь, Барнабас Коллинз часто сталкивается со зловещими силами из своего прошлого, причем у каждого из них есть личная вендетта, которую нужно уладить! Вампир часто помогал своему кузену Квентину избавиться от собственного проклятия или сражался с другими монстрами, которых встречал по сюжету. Анжелика Бушар в этих историях не принимала живого участия. Часто. Также в них можно было встретить и Николаса Блэра, показанного в сериале лишь дважды:Со временем и сам Коллинвуд, и главные герои стали меняться внешне:Коллинвуд, родовой особняк на отдаленном побережье штата Мэн, является домом для семьи Коллинз, династии, часто преследуемой всевозможными тайнами и сверхъестественным проклятием, охватывающим два столетия. По сюжету комиксов, как и в сериале, Барнабас Коллинз сталкивается с неопределенным будущим и новыми угрозами. Тем не менее, комиксы игнорируют тот факт, что в сериале были моменты, когда Барнабасу удавалось приостановить проклятие вампира. На бумаге персонаж остается проклятым до конца, играя роль то антигероя, то спасителя семьи. Однако, это были далеко не последние комиксы. Поскольку в 1970-х годах сериал продолжал пользоваться популярностью у зрителей того времени,и многих других. Полосы газетных комиксов по будням и субботам печатались в черно-белом варианте, а по воскресеньям — в цвете. Прекрасно иллюстрированный Кеннетом Брюсом Болдом,и выглядел примерно так:Но и это еще не всё., причем последнее издательство сделало упор на взаимоотношениях Барнабаса и Анжелики, а также попыталось раскрыть вампирское прошлое культового персонажа. Итого было выпущено 68 комиксов о Барнабасе Коллинзе. Также создатели умудрились сделать кроссоверы с Карлом Колчаком и Вампиреллой. Отдельного внимания также заслуживает серия комиксов 1991 года:Ибо там,, и события этих комиксов были приурочены к третьему эпизоду нового сериала, о котором мы Вам подробно и расскажем. Занимаясь лечением Барнабаса, Джулия параллельно ведет расследование загадочного преступления, произошедшего в.... Также в рамках этих комиксов нам впервые в жизниявляющуюся по сюжету реинкарнацией Анжелики Бушар (в комиксах почему-то названной Коллинз).. Суонн увидел в Ларе великое зло — и его обвинения были не беспочвенны. Лара обладала определенными способностями к исцелению, ибо была реинкарнацией Анжелики. Весь сюжет строился на том, смогут ли Барнабас и Джулия восстановить справедливость.А тем временем,, в настоящее время принадлежащей "General Electric", икоторый транслировался как высокобюджетная еженедельная программа. Причем на его создание Дэна Кёртиса уговорил тогдашнийНовый, получивший зелёный свет, проект именовался. Данный сериал был также спродюсирован компанией, как и "Дом Мрачных Теней" 1970 года. К сожалению, из-за начала Первой войны в Персидском заливе сериал часто опережали новостные передачи, что приводило к постоянному пересмотру расписания, замешательству зрителей и, в конечном итоге - низким рейтингам шоу. Всего было выпущено 12 эпизодов, а обложка сериала 1991 года выглядела так:На сей раз, который расположен в Калифорнии:Что же мы видим в самом сериале?! Как признавался в интервью сам режиссер и создатель вселенной, Дэн Кёртис,. На первый взгляд в начале сериала 1991 года ничего особо не меняется: Виктория Винтерс, с которой, собственно и начались оригинальные "Мрачные Тени", вновь едет на поезде в Коллинспорт. Кроме того,разбивающихся о скалы:Повторяется также и закадровый текст, который произносится, когда Виктория прибывает в Коллинвуд:. Однако, с первых кадров мы видим существенные различия - если в оригинале героиня ехала в поезде тёмной ночью, то в ремейке она это делает намного раньше - на закате дня:Роль Виктории Уинтерс в сериале 1991 года сыграла актриса Джоанна Гоинг. Ее персонаж имеет статус очень авторитетного педагога, в отличие от Александры Мольтке из оригинального шоу. По сюжету ремейка, Виктория вовсе не сирота, вернее - о её родителях и предыстории мы толком ничего не знаем. Известно лишь то, что она родом из Нью-Йорка, и её нанимают гувернанткой для Дэвида, как мы нанимаем репетиторов для своих детей. В сериале 1991 года тайну происхождения Виктории отбросили за ненадобностью, зато заменили темой реинкарнации давно погибшей возлюбленной Барнабаса Коллинза, Жозетт ДюПре, духовной связью девушек через столетия. Тогда как в оригинальном шоу эту роль играла Мэгги Эванс, бармен кафе "Синий кит"., в точности, как и Мэгги Эванс - в фильме "Дом Мрачных Теней". Вот как персонажи из сериала 1991 года говорят о приезде гувернантки:А теперь сравним это с самым первым эпизодом оригинального сериала:И так мы видим, как разнится отношение Элизабет Стоддард из оригинального сериала к приезду Виктории Уинтерс, и его адаптации 1991 года. В ремейке она больше похожа на Роджера. Сразу после изображения поезда, в котором Виктория Уинтерс, как Анна Каренина, прибывает в город Коллинспорт штата Мэн, ремейк 1991 года переносит нас в одну из комнат поместья Коллинвуд, где трое домочадцев -готовятся к приезду гувернантки. И здесь создатели сильно изменили характеры ключевых персонажей оригинального шоу. Так,. Она по-прежнему. К своему брату Дэвиду Кэролин испытывает явную неприязнь и отзывается о нем с неприкрытым сарказмом.Элизабет Стоддард. Также Лиз показана в сюжете, как. Из предыстории персонажа мы узнаём, что Элизабет когда-то была замужем за человеком по имени Стоддард, однако о ее ранней жизни известно очень мало. Роль Элизабет Стоддард в ремейке 1991 года досталась американской актрисеЭлизабет Стоддард в ремейке 1991 года была ведущей силой в семейном бизнесе, но большую часть своих повседневных дел вела в Коллинвуде. Пока домочадцы застилали постель к приезду гувернантки, в сериале 1991 года зрителям показали один из "розыгрышей" младшего члена семьи - Дэвида. Когда домработница Миссис Джонсон находит под подушкой коробку из-под обуви, Кэролин Стоддард пытается ее предупредить с неприкрытым сарказмом:. Тем не менее, любопытство обеих женщин одерживает верх и, когда Элизабет Стоддард осторожно поднимает крышку, она с ужасом замечает внутри окровавленную мертвую крысу:Элизабет тут же роняет коробку на пол и отшатывается с отвращением:Когда женщина рассказывает об инциденте с дохлой крысой своему брату Роджеру, тот укоризненно замечает, что его сыну, походу, понадобится психиатр вместо гувернантки и выражает скептицизм по поводу 25-летней девушки, нанятой их адвокатом, но Элизабет Стоддард утверждает, что она высококвалифицированная. Пока Роджер наливает себе выпивку, он просит, чтобы они рассмотрели возможность отправить Дэвида учиться в городскую школу, поскольку он не смог убедить сестру определить его в школу-интернат. А вот, собственно, и сам Дэвид:. Создатели вновь вернули персонажу его "тёмную сторону" из оригинального шоу.который только и делает, что срывает занятия с Викторией Уинтерс и пытается сотворить какую-нибудь пакость вродев виде дохлых крыс в коробке из-под обуви, тарантула в столе и сжигания куклы Вуду в виде его отца.. Дэвид Коллинз же из оригинального шоу сказал Виктории Уинтерс лишь две фразы, определившие его отношение к гувернантке:(Вдовы - призраки женщин, которые покончили с собой, прыгнув со скалы из-за того, что их мужья погибли в море, прим.ред.).В ремейке 1991 года персонажа Берка Девлина нет., где и находилась большую часть времени. Как и в оригинале, о Дэвиде заботилась его тётя Элизабет. А вотИ да, этот Роджер также был суров к Дэвиду и по сюжету оформил развод с его бывшей женой. Как-то раз он даже обмолвился, что. И,. Я не уверена, что у такого аморального и ущербного персонажа, каким он изображен в этих ранних эпизодах, вообще было будущее. Дэвид представлял собой затяжной конфликт, который редко можно увидеть по телевизору. Рождение ребенка, который является психопатом / социопатом, - это трагедия, которая продолжает давать, и эта версия Дэвида предлагала бесконечную возможность для драмы... Мне бы хотелось увидеть, как эта версия персонажа вырастет и в конце концов возьмет на себя управление поместьем. Но создатели решили сделать по-другому. В сериале 1960-х годов Дэвид унаследовал лишь семейный бизнес, а вот сам дом достался его двоюродной сестре - Кэролин Стоддард. В ремейке же судьба мальчика осталась неизвестна. Дэвид — просто проблемный юноша, который не желает, чтобы за ним присматривала гувернантка. Он смело противостоит Вики, заявляя:. Элизабет рассказывает Виктории, что Дэвид рос без отца около шести лет, и что именно она привезла мальчика из Англии после того, как его мать заболела. А Роджер утверждает, что Дэвид будет сложным испытанием для Виктории.Также. Как и Кэролин,. Но роль этого персонажа немногочисленна - сначала она ищет в кабинете Элизабет Стоддард некие документы (), на что хозяйка поместья восклицает:. Затем - мы видим девушку в кафе "Синий кит", когда та сообщает экономке миссис Джонсон о прибытии Виктории Уинтерс и встречается с Джо Хаскеллом, который в оригинальном сериале был парнем Кэролайн Стоддард. А далее,Кстати, о вампирах.Сериальномувампира, который во многом интересен тем, что его зовут Барнабас Коллинз. Я бы хотела, чтобы они позволили актёру исследовать, о котором я всегда думаю, когда размышляю о сущности Барнабаса Коллинза в тех ранних эпизодах. По сообщениям, Бен Кросс был человеком с огромным и бурным чувством озорства, и я думаю, что он с большой благодарностью принял бы этот вызов.Сам же, показанной в этой версии пожилой женщиной, которая еле уговорила Роджера дать Вилли должность конюха. Эта версия персонажа более развязная и напоминает игру предыдущего актёра из оригинала в сюжетной линии с Джейсоном Макгуайром, сообщником Вилли. На экране мы видели вульгарного и наглого рецидивиста, который заявился в поместье Коллинвуд, как к себе домой, всем хамил, домогался до Кэролин Стоддард, шантажировал Элизабет и даже прибегал к угрозам расправы. В ремейке же типаж персонажа точно такой же, и выглядит он намного старше версии Джона Карлена, и ещё показан заядлым алкоголиком, которому часто делал выговор Роджер Коллинз.Опять же, непонятно, с какой целью Вилли решил похитить драгоценности семьи Коллинз и ограбить могилу Барнабаса. Создатели также переделали историю их захоронения. Если в оригинале речь шла об украшениях Наоми Коллинз, то ремейк 1991 года преподносит нам иную информацию:А тем временем Роджер Коллинз, рассерженный тем, что Вилли Лумис не отвез гувернантку Викторию Уинтерс в Коллинвуд, в ярости врывается к нему в комнату, пока тот роется в бумагах и пытается. Роджер задает Вилли вопрос, почему он не на станции, вырывает у него бутылку и выливает спиртное в раковину. Также Роджер предупреждает его, чтобы он привел себя в порядок, иначе будет уволен. Со скандалом брат Элизабет Стоддард выталкивает Лумиса за дверь, говоря ему сесть в грузовик и забрать девушку.. Там он встречает любовницу Роджера - Мэгги Эванс и Дафну Коллинз. ИОбменявшись несколькими колкими замечаниями с барменом Сэмом Эвансом, Вилли Лумис крайне неохотно отвозит Викторию Уинтерс в Коллинвуд. И, о черт! Он опять наступает на те же грабли и той же ночью отправляется на кладбище Игл-Хилл (Орлиный Холм), дабы завладеть пропавшими драгоценностями, и в мавзолее обнаруживает запечатанный гроб, обернутый тяжелыми железными цепями:, делая его своим рабом:И,. Вампир не только проучил его за осквернение могил, но и использовал в своих целях и даже сделал своей первой жертвой. ТакжеТогда как в оригинальном телесериале Вилли практически никак не влиял на сюжет предыстории Барнабаса.. Мы расскажем Вам только самые ключевые моменты, которые были видоизменены в ремейке 1991 года.- Во-первых,. Как и Стоукс, Майкл убедил шерифа Паттерсона прекратить поиски животного, напавшего на Дафну и нашел человеческую слюну в ране девушки, убивает молотком Дафну Коллинз, ставшую вампиром. Также Майкл говорит, что вампиризм — это не болезнь, а вампиры — это живые мертвецы, что опять отсылает нас к "Дому Мрачных Теней". Отсылкой к Дэйву Вударду из оригинального сериала являются подозрения Майкла насчет Барнабаса Коллинза, вскрытие дневника Джулии Хоффман об экспериментах и кража образцов крови вампира. Из-за отказа сотрудничать с Джулией врач погибает, но уже не от сердечного приступа, а когда Барнабас стал его душить со словами: «Вы совершили серьезную ошибку, профессор. Ваше глупое любопытство привело вас в мою мрачную вселенную!». Больше 4 серий этот персонаж не продержался в шоу.- А вотиз фильма "Дом Мрачных Теней", когда она лечила жертв вампира и обнаружила странную клетку в образцах крови, которую невозможно было идентифицировать, и вовседругому персонажу из того же фильма,, который таинственно исчез после 4 эпизода сериала:- Сама Джулия Хоффман была показана в ремейке, но теперь героиня предстаёт не рыжеволосой, а брюнеткой.. Когда Джулия впервые встретила Барнабаса, то, в отличие от персонажа оригинального сериала, не интересовалась его судьбой и не притворялась историком, чтобы докопаться до истины. Она просто обнаружила, что вампир не отражается в зеркале и размышляла, возможно ли вообще его исцелить. То есть, она не из доброты душевной хотела помочь Барнабасу Коллинзу, а лишь поэкспериментировать. Также Джулия возревновала Барнабаса Виктории Уинтерс и приостановила эксперимент, дабы положить конец романтическим отношениям обоих. В результате чего Барнабас сначала снова стал вампиром, а затем стал стремительно стареть. Как и в фильме "Дом Мрачных Теней", никакой дружбы и сотрудничества у Барнабаса с Джулией не возникло. Однако, Джулия осталась в живых и ухаживала за Филлипс Уик, когда Виктория переместилась в 1790-й год.Младшая сестра Барнабаса - Сара Коллинз - появляется в ремейке практически сразу. Она дважды является Барнабасу Коллинзу, дружит и играет с Дэвидом, свою песню "London Bridge is falling down" исполняет лишь однажды, когда речь заходит о Дафне, и то - мельком. Как ее аналог, она уже не защищает Мэгги Эванс от своего Старшего брата, доведшего ее до сумасшествия - у девушки в ремейке уже другая роль, не является и другим персонажам (в частности, Вударду, Кэролин и Вилли), которые, убедившись, что Дэвид не врал, вскоре устраивают в Коллинвуде очередной спиритический сеанс, послуживший для Виктории Уинтерс своеобразной машиной времени. Призраку даже толком не дают раскрыть рот! При этом, как и в оригинальном сериале, многие считали Сару воображаемой подружкой Дэвида.В 6 эпизоде ремейка 1991 года сеанс проводится, потому что Барнабас и Джулия стали свидетелями явления сразу двух призраков - и Сары, и Анжелики Бушар. Также новшеством сериала "Мрачные Тени. Возрождение" стал дневник Сары Коллинз, который та вручила Виктории Уинтерс.О других персонажах ремейка 1991 года мы с Вами поговорим в рамках следующей статьи.

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