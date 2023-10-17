"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть пятая

"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть пятаяПриветствую вас, дорогие читатели! Вновь продолжается обзор и обсуждение сюжета американской культовой вселенной «Мрачные Тени», а именно — оригинального готического телесериала 1966-70-х годов. В рамках аж двух предыдущих статей мы обсуждали нескольких ключевых персонажей саги, начиная от Виктории Уинтерс, Кэролин Стоддард и Мэгги Эванс и заканчивая Барнабасом Коллинзом и доктором Джулией Хоффман. Напомним, судьбы всех этих упомянутых героев в сериале остались неясными и нераскрытыми. Но есть и один, более важный персонаж, который упоминался вскользь, но так и не был затронут наряду с остальными. И это — Анжелика Бушар собственной персоной, по фильму Тима Бёртона являющаяся коварной ревнивой ведьмой и главным злодеем, с которым и расправились в финале чересчур легко. Однако, образ сериальной Анжелики во многом разнится с тем, что нам показали в версии «Мрачных Теней» 2012 года. Как и Барнабас Коллинз, этот персонаж в оригинальной мыльной опере являлся неоднозначным и многофункциональным, так сказать. Было между Анжеликой и Барнабасом и некое сходство — оба персонажа начинали как свирепые, мстительные и довольно-таки опасные существа, только вот Барнабас частично сумел выйти из своего злодейского амплуа, а вот Анжелика — осталась в нем вплоть до самого конца сериала, хотя в каких-то моментах являлась и союзницей семьи Коллинз! Но обо всем по порядку. В сериале Дэна Кёртиса роль колдуньи Анжелики Бушар сыграла американская актриса Лара Паркер:
Сама Анжелика Бушар примечательна тем, что ее биография, в отличие от других действующих лиц сериала, была видна зрителям как на ладони. Она не имела абсолютно никаких темных секретов, которые яростно оберегала от вмешательства посторонних, ей не нужно было что-то тщательно скрывать и притворяться, в отличие от Барнабаса Коллинза и Лауры Коллинз, матери Дэвида. Персонаж даже не был навеян сюжетом какого-нибудь фильма или классической зарубежной литературы, в отличие от Барнабаса Коллинза, в котором легко угадывались черты Дракулы, или Виктории Уинтерс, напоминающей Джейн Эйр из книги Шарлотты Бронте. В отличие от многих других действующих лиц сериала «Мрачные Тени», Анжелика Бушар являлась первым и почти единственным героем шоу, чья сверхъестественная природа открылась зрителю гораздо раньше, чем она сама! В отличие от фильма Тима Бёртона, Анжелика Бушар никогда не жила в доме Барнабаса Коллинза и его семьи.
Дебют Анжелики официально произошёл только в 366-м эпизоде «Мрачных Теней», когда гувернантка Дэвида Коллинза из 20-го столетия Виктория Уинтерс посредством спиритического сеанса с призраком Сары Коллинз была непостижимым образом перенесена из 1968-70-х годов в 1795-й год, в 17-й век, в период юности самого Барнабаса Коллинза (к сожалению, в сериале того времени актера Джонатана Фрида так и не смогли омолодить). Пока Виктория Уинтерс приходит в себя от ужаса и рефлексирует, Анжелика Бушар со всех ног бежит в Старый Дом, прося местных о помощи. В ходе повествования выясняется, что Анжелика была служанкой семьи ДюПре, состоящей только из Андре ДюПре, отца Жозетты, и графини Натали ДюПре, тёти девушки и родной сестры её отца. Все они проживали на острове Мартиника, во Франции. Там же отец Жозетты, Андре ДюПре, владел плантацией. Ни бабушки, ни дедушки у Жозетты не было. Даже фигура матери в сериале никогда не раскрывалась полностью. О том, что жену Андре ДюПре звали Мари, мы узнаем из сюжета аудиодрам, придуманного уже в настоящее время, то есть в 2000-е и 2010-е годы! Предысторию матери Жозетты придумали сотрудники студии Big Finish Productions, приобретшие авторские права на сериал. Согласно их замыслу, Мари ДюПре получила в 1780-м году в качестве свадебного подарка алую (или малиновую) жемчужину от своего будущего мужа Андре, а затем увидела сон, предвещающий Французскую революцию и заставивший ее переехать из Парижа на Мартинику.
Согласно 380-й серии «Мрачных Теней», Мари вскоре вышла замуж за Андре ДюПре, и его сестра позже описала это как одну из «самых больших церковных свадеб, которые когда-либо видел Париж». Их поженил архиепископ. Церемония была организована отцом Андре, который являлся одним из министров самого короля Людовика XVI-го. Затем у пары родилась дочь, которую назвали Жозетт, однако девушку вырастили и воспитали Андре и его сестра — графиня Натали ДюПре, которая была с первых кадров показана надменной, претенциозной и очень суеверной особой, увлекающейся раскладыванием карт Таро. Хотя об обстоятельствах смерти Мари в оригинальном сериале ничего неизвестно, в аудиодрамах гибель вымышленного персонажа связали с реальной трагедией того времени — во время Великого урагана 1780 года, унесшего 22 (!) тысячи жизней. Авторы сериала даже свели Жозетт ДюПре и Викторию Уинтерс (ставшей теперь гувернанткой Сары Коллинз вместо Дэвида) в одном-единственном, 370-м эпизоде, в котором девушка приняла ее за Мэгги Эванс. Однако подругами даже на почве безотцовщины они так и не стали. Ведь когда Виктория Уинтерс вскоре была обвинена в колдовстве, Жозетт не стала ее даже слушать и считала ответственной ещё и за смерть своего любимого, Барнабаса Коллинза. К великой радости самой Анжелики.
Анжелика Бушар являлась служанкой семьи ДюПре и каким-то образом сдружилась с Жозеттой. Об отношениях самой графини Натали ДюПре к такому раскладу сложно сказать. Видимо, женщина, несмотря на свой властный характер, благоволила Анжелике и позволяла ей в какой-то степени повысить свой социальный статус. Когда Анжелика прибыла в Старый Дом, то поведала домочадцам, что карета ее госпожи, графини Натали ДюПре, по пути из Нью-Йорка в штат Мэн застряла в грязи, что произошло в сериале лишь за кадром. Спустя десять минут в Старый Дом вошла с серией жалоб и сама графиня — она ехала другим маршрутом на свадьбу своей племянницы, но что-то пошло не так, и женщина прибыла в дом жениха (Барнабаса Коллинза) гораздо раньше Жозетты! Сама же Жозетт была показана в «Мрачных Тенях» только в 370-м эпизоде, да и прибыла в Коллинспорт позже всех — ее корабль попал в шторм, и рейс был задержан. И да, этот эпизод также остался за кадром — зрителям показывают лишь только интерьеры Старого Дома, из-за чего создается ощущение, что персонажи вообще не выходят на улицу. На фото — родственники Жозетт ДюПре — Андре и графиня Натали:
Когда Анжелика в том же 368/369-м эпизоде сериала встречается с Барнабасом Коллинзом, который в 1795 году еще был обычным 26-летним юношей, а вовсе не вампиром, из диалога обоих персонажей выясняется, что когда-то, когда Коллинзы гостили на Мартинике, Барнабас совершил одну непростительную ошибку молодости — завел интрижку со служанкой Анжеликой Бушар, вскружил ей голову и провел с ней одну или даже несколько ночей (!) подряд, а затем его внимание переключилось на Жозетту ДюПре, и пылкий юноша разбил искренне влюбленной в него даме сердце. Игра чужими чувствами вскоре едва не стоила жизни самого Барнабаса Коллинза, когда вскоре по прибытии его долгожданной возлюбленной Жозетт, бедняга начал внезапно задыхаться! [/i] Ибо чем еще заняться отвергнутой и униженной девушке из 17-го столетия в мире «Мрачных Теней», где сверхъестественные события, как и в любой готической литературе, неотъемлемая часть жизни семьи Коллинз, а спиритические сеансы с нашествиями призраков и вовсе воспринимаются как нормальное явление?! Конечно же, прибегнуть к помощи черной магии, дабы вернуть всеми возможными (и крайне незаконными!!) способами похотливого парня! Как и в фильме Тима Бёртона/Бартона, Анжелика Бушар в сериале 1960-70-х годов являлась настоящей ведьмой! Причем колдовать ей позволили сразу же в 370-м эпизоде, показывая зрителям ее действия практически в лоб. Как и в фильме Бёртона, сериальная Анжелика, движимая ревностью и обидой, расстраивает брак Барнабаса с Жозетт, превращает непутёвого в вампира, а его возлюбленную заставляет, разбежавшись, прыгнуть с Вдовьего Холма/Утеса. Правда, в оригинальных «Мрачных Тенях» сюжет развивается не стремительно, а постепенно, подводя зрителей к трагической и неминуемой развязке.
Стоит сказать, список злодеяний, совершенных самой Анжеликой Бушар на экране, заметно превалирует и фактически ставит ее на одну ступень с самим Барнабасом. По сюжету сериала у Барнабаса было 37 жертв на счету, а у Анжелики — и того больше! Так, в 370-м эпизоде с помощью куклы Вуду, в роли которой выступал игрушечный солдатик с туго затянутым вокруг горла носовым платком, вызывает у Барнабаса Коллинза кратковременный приступ удушья, в 373-м успешно порабощает его слугу и близкого друга — Бэна Стоукса, в 375-376-х сериях заставляет Жозетту и Иеремию/Джеремайю Коллинза, дядю Барнабаса, пожениться, что завершается внезапным исчезновением Жозетты прямо в день свадьбы в 381-м эпизоде и провоцирует дуэль между самим Барнабасом и Иеремией уже в 384-385-х эпизодах сериала. Так два родственника, которые когда-то были близки друг с другом, как братья, из-за козней Анжелики превратились в злейших врагов, чья ненависть не угасла друг к другу и посмертно. Причем — в буквальном смысле. Иеремия чудом выжил после дуэли, но вскоре умер из-за травмы головы и лица после выстрела в упор. А Барнабас продолжал ненавидеть своего дядю из-за Жозетт даже будучи вампиром и живя уже не в 1795-м, а в 1960-70-х годах, согласно сюжету 280-х эпизодов. Ненависть к Иеремии со стороны Барнабаса была такой сильной, что он едва не совершил преступление в отношении Берка Девлина, который по странному стечению обстоятельств был внешне поразительно на него похож!
Но и Иеремия тоже не лыком шит! В 394-м эпизоде, окровавленный и перебинтованный, с единственным здоровым глазом, он внезапно появляется перед племянником и злобным голосом провозглашает: «Я ХОЧУ В СМЕРТИ ТО, ЧТО ТЫ НЕ ДАЛ МНЕ В ЖИЗНИ. Я ХОЧУ СПРАВЕДЛИВОСТИ! ТЫ УБИЛ МЕНЯ, ЧТОБЫ ОТНЯТЬ У МЕНЯ ЖОЗЕТТУ! ТЫ СДЕЛАЕШЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЕЕ! Я ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ТЕБЯ, ВАРНАВА (БАРНАБАС). ОНА МОЯ, И ЕСЛИ ТЫ КОГДА-НИБУДЬ ЖЕНИШЬСЯ НА НЕЙ, Я БУДУ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ВАС ОБОИХ ДО КОНЦА ВАШИХ ДНЕЙ (ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ)!» Но на самом деле все эти угрозы Иеремии в адрес своего племянника были не чем иным, как тирадами и манипуляцией со стороны самой Анжелики, которая вызвала дух Иеремии из могилы, дабы мучить Жозетт и не дать Барнабасу возобновить с ней отношения. Находясь под чарами Анжелики, Иеремия и Жозетт часто сопротивлялись их воздействию и глубоко сожалели о той боли, которую их побег принес Барнабасу Коллинзу, привыкшему действовать импульсивно и на эмоциях. В своем последнем разговоре с Жозеттой перед дуэлью Иеремия ясно дал понять, что он позволит своему племяннику убить его и что он не против, если Жозетта и Барнабас вскоре поженятся. Но единственного здравомыслящего персонажа вскоре жестоко убили, а в 393-м эпизоде Анжелика превратила Иеремию в зомби, заставив того в буквальном смысле вылезти из-под земли и явиться в комнату Жозетты, чтоб напугать ее:
«ПОЙДЁМ СО МНОЙ!» — кричит Иеремия Коллинз. — «ТЫ МНЕ НУЖНА! ТЫ — МОЯ ЖЕНА!» Конечно, это не срабатывает. Он думает, что делает широкий романтический жест, но со стороны это выглядит жутко. «ПОЙДИ СО МНОЙ СЕЙЧАС ЖЕ!» — приказывает Иеремия Жозетте. — «НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ!» И, надо подробно сказать, в мире «Мрачных Теней» это был единственный поступок, за который Анжелика вскоре поплатилась — зомби Иеремия вышел из-под контроля и явился ей в 396–397-х сериях, требуя возмездия. «ТЫ ВЫЗВАЛА МЕНЯ ИЗ МОГИЛЫ! ТЫ НАРУШИЛА МОЙ ПОКОЙ!» — гневно восклицал зомби, с ненавистью глядя на Анжелику Бушар, которая была напугана его присутствием и отчаянно пыталась изгнать его из своей комнаты. — «ТЫ ВЕРНУЛА МЕНЯ ИЗ МИРА МЕРТВЫХ, И ТЕПЕРЬ ПОПЛАТИШЬСЯ ЗА ЭТО! ТЕ, КТО БЕСПОКОИТ МЕРТВЫХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАКАЗАНЫ!» Но одними яростными криками восставший из мёртвых Джеремайя не ограничивается — он хватает Анжелику в охапку, относит её на кладбище Игл-Хилл, и при этом орущая от страха дама в подвенечном платье и полуразложившийся труп с перебинтованной головой и вытекшим глазом привлекают 0,01% населения поместья и города в целом! На кладбище же Иеремия кладёт Анжелику Бушар в собственную могилу и засыпает её землёй, пытаясь похоронить её заживо!
И тут нашей ведьмочке настал бы конец, если бы слуга Бен Стоукс вовремя не обнаружил ее. Позже мы встречаем Иеремию уже в 462-м эпизоде, когда Виктория Уинтерс с трудом приходит в себя после своего путешествия в прошлое. Ее гипнотизирует Джулия Хоффман, и гувернантка видит во сне, как Иеремия вновь выкарабкивается из своей могилы и предлагает Вики свое покровительство и защиту от Барнабаса Коллинза: «ИДИ КО МНЕ! НЕ БОЙСЯ! Я ПОМОГУ ТЕБЕ! Я ПЕРВЫЙ, КОГО ОН УБИЛ! МНОГИЕ УМРУТ ОТ ЕГО РУК! Я СЛЫШАЛ, КАК ОНИ ПЛАЧУТ В СВОИХ МОГИЛАХ! ТАК ЖЕ СЛУЧИТСЯ И С ТОБОЮ! Я НЕ ТОТ, КОГО ТЕБЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ! ПОСМОТРИ НА МЕНЯ! УЗРИ ПРАВДУ!». Но Виктория Уинтерс в ужасе отмахивается и убегает от него.
В последний раз Иеремия (уже в виде призрака, а не зомби) появляется у подножия Вдовьего Холма в 862-й серии, приказывая гувернантке Китти Сомс Хэмпшир, которую принял за Жозетт, покинуть поместье Коллинвуд и никогда туда не возвращаться, иначе девушке грозит гибель: «ТЫ ДОЛЖНА ПОКИНУТЬ ЭТО МЕСТО!» — кричит он. — «ПОКИНЬ КОЛЛИНВУД И НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ! ЕСЛИ ТЫ ОСТАНЕШЬСЯ — ОН ТЕБЯ УБЬЕТ!». В итоге Китти просто стоит на вершине скалы и кричит во весь голос. А Джеремайя, нежить с незалеченной раной на голове, так и не смог понять, что внушает дамам больше страха, чем доверия, и даже не пытается соответствующим образом скорректировать свою стратегию. Когда Китти Сомс устанавливает с ним контакт и вопрошает призрака: «Кто убьет меня? Ты должен мне сказать!», Иеремия хладнокровно повелевает ей: «ИДИ! СЕЙЧАС! ПОКА НЕ СТАЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО!». А потом он просто исчезает. На сей раз — навсегда. Так и не дав девушке ответа, кого ей стоит опасаться.
Но до конца сериала было неясно, Анжелика ли была причастна к загробным похождениям неупокоенной бедной души, или же сам Иеремия восстал из мертвых, дабы предупредить и защитить от своего племянника-вампира всех, кого он любил, как это делала его племянница — десятилетняя Сара Коллинз. В мире «Мрачных Теней» зомби и призраки — практически одни и те же существа, ревенанты, восставшие из мертвых. Только зомби обладали более безобразной внешностью вследствие причинения травм при жизни (в случае с Жозетт — падение со скалы, а Иеремии — огнестрельное ранение в лицо), а призраки практически ничем не отличались от обычных людей — та же Сара была вполне себе осязаема, имела плоть и кровь. Доктор Вудард мог усадить ее на могильную плиту в склепе, а Мэгги Эванс — и вовсе обнять. Единственным признаком того, что Сара была призраком, в сериале «Мрачные Тени» служили ее внезапные исчезновения и появления то там, то сям в окрестностях Коллинвуда и в Старом доме.
Но вернёмся к Анжелике Бушар. Если вы думаете, что восстание зомбака Иеремии против коварной ведьмы образумило ее, то вы глубоко ошибаетесь! В 378–379-х эпизодах она превратила самого хозяина Старого Дома, отца Барнабаса Коллинза, в черно-белого кота, что вызывает подозрения у фанатичной тетушки Эбигейл Коллинз, в 400-м эпизоде — передает Викторию Уинтерс в руки охотника на ведьм из Салема, преподобного Траска, вызывая заклинанием пожар в комнате, затем — шантажирует жизнью и здоровьем младшей сестры Барнабаса — Сары Коллинз, с помощью ее же куклы и пары булавок вызывая у девочки странную болезнь, которую сама потом и излечила с помощью отвара. Позже Сара все равно умирает в 10 лет от пневмонии, проведя ночь на кладбище Игл-Хилл в поисках своего старшего брата, и Анжелика тут не принимает участия, хотя Барнабас позже и обвинял ее в смерти сестры, несмотря на то, что и сам являлся косвенной причиной. Наконец, в 397-м эпизоде Анжелике даже удалось насильно женить на себе Барнабаса, но всю малину испортил призрак Иеремии, превратив вино в кровь...
[img]https://darkshadowseveryday.com/wp-content/uploads/2014/05/397-dark-shadows-wedding-barnabas-angelique-header.jpg?w=604&h=270&crop=1[/img]
Стоит сказать, что о колдовских способностях Анжелики Бушар ни один из членов семьи Коллинз даже не догадывался! Все, в основном, перекладывали вину на Викторию Уинтерс (кроме самой Сары Коллинз, Барнабаса и их матери Наоми, которые единственные остались на стороне бедной девушки). Даже Иеремия Коллинз в первое время защищал Викторию от нападок своей фанатичной сестры Эбигейл, запершей девушку в комнате и вознамерившейся сжечь ее одежду, ибо на той была "печать Дьявола". Но теперь Иеремия умер спустя несколько дней после дуэли, и Викторию Уинтерс таки арестовали. Так что момента превращения Барнабаса в вампира она увидеть толком не смогла. Но был и другой персонаж, который прекрасно знал, что именно Анжелика является ведьмой. Это — преданный слуга семьи, Бен Стоукс. Но и Барнабас тоже был сообразителен и прозорлив — когда в комнате Виктории начался пожар, он заметил, что дыма не было, а из комнаты Анжелики Бушар услышал странные слова: "Око огня! Сердце огня! Я призываю тебя из злых ледяных пустошей мира запредельного!".
С того самого момента Барнабас возненавидел назойливую Анжелику. Была ли она счастлива, когда заставила его жениться на ней?! Ответ очевиден. Когда Барнабас Коллинз увидел музыкальную шкатулку в руках Анжелики в 397-м эпизоде, то вскипел от ярости и отнял инструмент,[/i] предназначенный только для Жозетты. Теперь же [b]в 402-405-м эпизодах шоу мужчина вознамерился убить Анжелику. Сначала он подсыпал в вино сильнодействующий яд, а затем попытался заколоть ножом. Но Анжелика выжила, а эпизод с отравлением едва не закончился трагично, когда стакан взяла его мать Наоми. «Я буду ненавидеть тебя, пока не положу конец твоей жизни, и я положу ей конец!» — вскричал Барнабас, замахнувшись на Анжелику.
Последней каплей послужило для Барнабаса то, что Анжелика мало того, что угрожала убить Жозетту и испортила ее портрет, висевший над камином, так и продолжала шантажировать его болезнью горячо любимой сестры Сары, которую насылала с помощью куклы Вуду. Именно за это в 405-м эпизоде сериала взбешенный Барнабас выстрелил Анжелике в плечо, за что та и произнесла свое проклятие, думая, что умирает, которое заключалось в том, что отныне Барнабас потеряет всех своих родных и близких, кого любит, и вдобавок его укусила за шею летучая мышь... Но Анжелика выжила. Она удерживала Барнабаса в плену в Старом Доме, никому не сообщив о его болезни, пока его не обнаружила графиня Натали ДюПре и не вызвала врача. Тот поставил неверный диагноз — чума. Вскоре Барнабас умер, а его отец поспешил скрыть от посторонних сей факт, соврав о том, что его сын уехал в Англию. Анжелика знала, что Барнабас после укуса летучей мыши станет вампиром, и лично направилась в мавзолей Коллинзов, дабы вбить ему в сердце осиновый кол. Но Барнабас восстал из мертвых и в ярости задушил Анжелику в 410-м эпизоде «Мрачных Теней»:
Однако в 606 серии Анжелика каким-то образом оказывается жива, настаивает, что может помочь гувернантке, а взамен просит любви. Барнабас Коллинз возвращается в прошлое еще раз, чтобы спасти Викторию Уинтерс от повешения в 1795 году. Но Бен Стоукс всё же уничтожает ведьму огнём. Но даже будучи мёртвой, Анжелика не теряет своих способностей.
«Великий дом Коллинвуд стоит в двадцатом веке, как и в восемнадцатом, молчаливый свидетель трагедий семьи Коллинзов тогда... и сейчас. Ибо время здесь остановилось, и стрелки часов остановились в результате спиритического сеанса. И девушка, которая пропала, чье путешествие в 1795 год началось в этой комнате за этим столом... эта девушка вот-вот умрет... осуждена за колдовство и приговорена к повешению. И теперь две минуты во времени параллельны. За один тик часов в 1968 году прошли месяцы в 1795 году. Теперь остались только секунды... одна женщина все еще стоит на виселице, ее смерть все ближе и ближе... и две минуты во времени параллельны... и великие часы внезапно снова начинают идти. Участники спиритического сеанса в ужасе и недоумении смотрят, где Виктория «Винтерс» сидела там, незнакомка, которая направлялась в это поместье 170 лет назад... незнакомка для всех, кроме одного человека, который жил тогда так же, как и сейчас...» (Нэнси Барретт)
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:58
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 08:58 by MortiferПросмотров: 43Комментарии: 0
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