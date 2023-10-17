"Мрачные Тени" - от готического сериала до трагикомедии. Часть пятая

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:58

Причина: Стилистика автора сохранена

Mortifer Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:58 by

Приветствую вас, дорогие читатели!. Но есть и, с которым и расправились в финале чересчур легко. Однако,с тем, что нам показали в версии «Мрачных Теней» 2012 года.семьи Коллинз! Но обо всем по порядку.Сама. Она не имела абсолютно никаких темных секретов, которые яростно оберегала от вмешательства посторонних, ей не нужно было что-то тщательно скрывать и притворяться, в отличие от Барнабаса Коллинза и Лауры Коллинз, матери Дэвида.. В отличие от многих других действующих лиц сериала «Мрачные Тени»,, чем она сама!, в 17-й век, в период юности самого Барнабаса Коллинза (к сожалению, в сериале того времени актера Джонатана Фрида так и не смогли омолодить). Пока Виктория Уинтерс приходит в себя от ужаса и рефлексирует, Анжелика Бушар со всех ног бежит в Старый Дом, прося местных о помощи. В ходе повествования выясняется, что. Все они проживали на острове Мартиника, во Франции. Там же отец Жозетты, Андре ДюПре, владел плантацией. Ни бабушки, ни дедушки у Жозетты не было. Даже фигура матери в сериале никогда не раскрывалась полностью. О том, что жену Андре ДюПре звали Мари, мы узнаем из сюжета аудиодрам, придуманного уже в настоящее время, то есть в 2000-е и 2010-е годы! Предысторию матери Жозетты придумали сотрудники студии Big Finish Productions, приобретшие авторские права на сериал. Согласно их замыслу, Мари ДюПре получила в 1780-м году в качестве свадебного подарка алую (или малиновую) жемчужину от своего будущего мужа Андре, а затем увидела сон, предвещающий Французскую революцию и заставивший ее переехать из Парижа на Мартинику.Согласно, Мари вскоре вышла замуж за Андре ДюПре, и его сестра позже описала это как одну из. Их поженил архиепископ. Церемония была организована отцом Андре, который являлся одним из министров самого короля Людовика XVI-го. Затем. Хотя. Авторы сериала даже. Ведь когда Виктория Уинтерс вскоре была обвинена в колдовстве, Жозетт не стала ее даже слушать и считала ответственной ещё и за смерть своего любимого, Барнабаса Коллинза. К великой радости самой Анжелики.. Об отношениях самой графини Натали ДюПре к такому раскладу сложно сказать. Видимо, женщина, несмотря на свой властный характер, благоволила Анжелике и позволяла ей в какой-то степени повысить свой социальный статус.из-за чего создается ощущение, что персонажи вообще не выходят на улицу. На фото — родственники Жозетт ДюПре — Андре и графиня Натали:КогдаИбоПричемпоказывая зрителям ее действия практически. Как и в фильме Бёртона, сериальная Анжелика, движимая ревностью и обидой, расстраивает брак Барнабаса с Жозетт, превращает непутёвого в вампира, а его возлюбленную заставляет, разбежавшись, прыгнуть с Вдовьего Холма/Утеса. Правда, в оригинальных «Мрачных Тенях» сюжет развивается не стремительно, а постепенно, подводя зрителей к трагической и неминуемой развязке.Стоит сказать,Так,. Причем — в буквальном смысле. Иеремия чудом выжил после дуэли, но вскоре умер из-за травмы головы и лица после выстрела в упор. А Барнабас продолжал ненавидеть своего дядю из-за Жозетт даже будучи вампиром и живя уже не в 1795-м, а в 1960-70-х годах, согласно сюжету 280-х эпизодов. Ненависть к Иеремии со стороны Барнабаса была такой сильной, что он едва не совершил преступление в отношении Берка Девлина, который по странному стечению обстоятельств был внешне поразительно на него похож!Но ии злобным голосом провозглашает:Но на самом деле все эти угрозы Иеремии в адрес своего племянника были не чем иным, как тирадами и манипуляцией со стороны самой Анжелики, которая вызвала дух Иеремии из могилы, дабы мучить Жозетт и не дать Барнабасу возобновить с ней отношения. Находясь под чарами Анжелики, Иеремия и Жозетт часто сопротивлялись их воздействию и глубоко сожалели о той боли, которую их побег принес Барнабасу Коллинзу, привыкшему действовать импульсивно и на эмоциях. В своем последнем разговоре с Жозеттой перед дуэлью Иеремия ясно дал понять, что он позволит своему племяннику убить его и что он не против, если Жозетта и Барнабас вскоре поженятся. Но единственного здравомыслящего персонажа вскоре жестоко убили, а в 393-м эпизоде Анжелика превратила Иеремию в зомби, заставив того в буквальном смысле вылезти из-под земли и явиться в комнату Жозетты, чтоб напугать ее:— кричит Иеремия Коллинз. —Конечно, это не срабатывает. Он думает, что делает широкий романтический жест, но со стороны это выглядит жутко. ​​— приказывает Иеремия Жозетте. —И, надо подробно сказать,— гневно восклицал зомби, с ненавистью глядя на Анжелику Бушар, которая была напугана его присутствием и отчаянно пыталась изгнать его из своей комнаты. —Но одними яростными криками восставший из мёртвых Джеремайя не ограничивается — он хватает Анжелику в охапку, относит её на кладбище Игл-Хилл, и при этом орущая от страха дама в подвенечном платье и полуразложившийся труп с перебинтованной головой и вытекшим глазом привлекают 0,01% населения поместья и города в целом! На кладбище же Иеремия кладёт Анжелику Бушар в собственную могилу и засыпает её землёй, пытаясь похоронить её заживо!И тут нашей ведьмочке настал бы конец, если бы слуга Бен Стоукс вовремя не обнаружил ее.. Ее гипнотизирует Джулия Хоффман, и гувернантка видит во сне, как Иеремия вновь выкарабкивается из своей могилы и предлагает Вики свое покровительство и защиту от Барнабаса Коллинза:. Но Виктория Уинтерс в ужасе отмахивается и убегает от него.и никогда туда не возвращаться, иначе девушке грозит гибель:— кричит он. —. В итоге Китти просто стоит на вершине скалы и кричит во весь голос. А Джеремайя, нежить с незалеченной раной на голове, так и не смог понять, что внушает дамам больше страха, чем доверия, и даже не пытается соответствующим образом скорректировать свою стратегию. Когда Китти Сомс устанавливает с ним контакт и вопрошает призрака:, Иеремия хладнокровно повелевает ей:. А потом он просто исчезает. На сей раз — навсегда. Так и не дав девушке ответа, кого ей стоит опасаться.Но. Толькото там, то сям в окрестностях Коллинвуда и в Старом доме.Но вернёмся к Анжелике Бушар. Если вы думаете, что восстание зомбака Иеремии против коварной ведьмы образумило ее, то вы глубоко ошибаетесь!вызывая у девочки странную болезнь, которую сама потом и излечила с помощью отвара. Позже Сара все равно умирает в 10 лет от пневмонии, проведя ночь на кладбище Игл-Хилл в поисках своего старшего брата, и Анжелика тут не принимает участия, хотя Барнабас позже и обвинял ее в смерти сестры, несмотря на то, что и сам являлся косвенной причиной. Наконец,, но всю малину испортил призрак Иеремии, превратив вино в кровь...Стоит сказать, что, которые единственные остались на стороне бедной девушки). Даже Иеремия Коллинз в первое время защищал Викторию от нападок своей фанатичной сестры Эбигейл, запершей девушку в комнате и вознамерившейся сжечь ее одежду, ибо на той была. Но теперь Иеремия умер спустя несколько дней после дуэли, и Викторию Уинтерс таки арестовали. Так что. Но и Барнабас тоже был сообразителен и прозорлив — когда в комнате Виктории начался пожар, он заметил, что дыма не было, а из комнаты Анжелики Бушар услышал странные слова:С того самого момента Барнабас возненавидел назойливую Анжелику. Была ли она счастлива, когда заставила его жениться на ней?! Ответ очевиден.. Но Анжелика выжила, а эпизод с отравлением едва не закончился трагично, когда стакан взяла его мать Наоми.— вскричал Барнабас, замахнувшись на Анжелику.... Но Анжелика выжила. Она удерживала Барнабаса в плену в Старом Доме, никому не сообщив о его болезни, пока его не обнаружила графиня Натали ДюПре и не вызвала врача. Тот поставил неверный диагноз — чума. Вскоре Барнабас умер, а его отец поспешил скрыть от посторонних сей факт, соврав о том, что его сын уехал в Англию.. НоОднако, настаивает, что может помочь гувернантке, а взамен просит любви. Барнабас Коллинз возвращается в прошлое еще раз, чтобы спасти Викторию Уинтерс от повешения в 1795 году. Но Бен Стоукс всё же уничтожает ведьму огнём. Но даже будучи мёртвой, Анжелика не теряет своих способностей.«Великий дом Коллинвуд стоит в двадцатом веке, как и в восемнадцатом, молчаливый свидетель трагедий семьи Коллинзов тогда... и сейчас. Ибо время здесь остановилось, и стрелки часов остановились в результате спиритического сеанса. И девушка, которая пропала, чье путешествие в 1795 год началось в этой комнате за этим столом... эта девушка вот-вот умрет... осуждена за колдовство и приговорена к повешению. И теперь две минуты во времени параллельны. За один тик часов в 1968 году прошли месяцы в 1795 году. Теперь остались только секунды... одна женщина все еще стоит на виселице, ее смерть все ближе и ближе... и две минуты во времени параллельны... и великие часы внезапно снова начинают идти. Участники спиритического сеанса в ужасе и недоумении смотрят, где Виктория «Винтерс» сидела там, незнакомка, которая направлялась в это поместье 170 лет назад... незнакомка для всех, кроме одного человека, который жил тогда так же, как и сейчас...» (Нэнси Барретт)

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