Говорила мне мама

Джа Просмотров: 37 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:59 by

Говорила мне мама – не слушай мёртвых.Я старался хотя бы не отвечать.Хрупкий шепот срывался на меццо-форте –Все вокруг утверждали: они молчат.Я не мог делать вид, что они молчат.Я у заводи плел им венки из ивы,Приходил на погост сорок дней подряд."Ты сперва научись говорить с живыми," –Я бы с радостью стал говорить с живыми!Но живые со мною не говорят.Так уж вышло – конечно же, не со злости –Что они мне поведали про огонь –В нашей веси не слышали про огонь.И однажды я вышептал на погостеАлый всполох, целующий мне ладонь.Полыхало три вечера. На четвёртый –Я не помню, но кажется, что четвертый –На окрестности снегом легла зола.Говорила мне мама – не слушай мёртвых,Но они никому не желали зла.И я лег с ними рядом в шелках потертых,Листьях ивы и выцветших кружевах –Чудом выживших в пламени кружевах.Говорила мне мама – не слушай мёртвых.Говорила бы. Если б была жива.Автор - Хелл Инвард.

Ключевые слова: Мама мёртвые разговор огонь слушать

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