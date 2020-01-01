Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Говорила мне мама

Говорила мне мама – не слушай мёртвых.

Я старался хотя бы не отвечать.

Хрупкий шепот срывался на меццо-форте –

Все вокруг утверждали: они молчат.

Я не мог делать вид, что они молчат.


Я у заводи плел им венки из ивы,

Приходил на погост сорок дней подряд.

"Ты сперва научись говорить с живыми," –

Я бы с радостью стал говорить с живыми!

Но живые со мною не говорят.


Так уж вышло – конечно же, не со злости –

Что они мне поведали про огонь –

В нашей веси не слышали про огонь.

И однажды я вышептал на погосте

Алый всполох, целующий мне ладонь.


Полыхало три вечера. На четвёртый –

Я не помню, но кажется, что четвертый –

На окрестности снегом легла зола.

Говорила мне мама – не слушай мёртвых,

Но они никому не желали зла.


И я лег с ними рядом в шелках потертых,

Листьях ивы и выцветших кружевах –

Чудом выживших в пламени кружевах.

Говорила мне мама – не слушай мёртвых.

Говорила бы. Если б была жива.




Автор - Хелл Инвард.
Источник.

Сегодня, 06:59 by ДжаПросмотров: 37Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Мама мёртвые разговор огонь слушать

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.