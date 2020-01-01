Говорила мне мамаГоворила мне мама – не слушай мёртвых.
Я старался хотя бы не отвечать.
Хрупкий шепот срывался на меццо-форте –
Все вокруг утверждали: они молчат.
Я не мог делать вид, что они молчат.
Я у заводи плел им венки из ивы,
Приходил на погост сорок дней подряд.
"Ты сперва научись говорить с живыми," –
Я бы с радостью стал говорить с живыми!
Но живые со мною не говорят.
Так уж вышло – конечно же, не со злости –
Что они мне поведали про огонь –
В нашей веси не слышали про огонь.
И однажды я вышептал на погосте
Алый всполох, целующий мне ладонь.
Полыхало три вечера. На четвёртый –
Я не помню, но кажется, что четвертый –
На окрестности снегом легла зола.
Говорила мне мама – не слушай мёртвых,
Но они никому не желали зла.
И я лег с ними рядом в шелках потертых,
Листьях ивы и выцветших кружевах –
Чудом выживших в пламени кружевах.
Говорила мне мама – не слушай мёртвых.
Говорила бы. Если б была жива.
Автор - Хелл Инвард.
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Сегодня, 06:59 by ДжаПросмотров: 37Комментарии: 0
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