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Страшно интересно

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Данные артефакты были обнаружены обычными людьми в Ojuelos de Jalisco, Мексика.

Мексиканское правительство согласилось раскрыть общественности несколько артефактов мексиканского палеоконтакта, которые оставались скрытыми в течение многих десятилетий с момента их обнаружения.

Каменные артефакты загадочны тем, что на них изображены пришельцы с летательными кораблями и другими сценами их жизни. Также на камнях можно наблюдать кометы и планеты.

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Мешика или Ацтеки были народом культуры науатль, существовавшей в области Мезоамерики с двенадцатого до шестнадцатый века. Эти люди называют себя мешика (произносится meshicas) или теночас (жители Теночтитлана). В прошлом они являлись владельцами величайшей империи, которая существовала в Месоамерике. Они передали нам информацию о давно утерянной культуре и никогда не виденной до сих пор. Артефакты, заполнены подробной информацией о жизни в те далёкие времена и изображают сцены давно забытой истории, которые до сих пор оставались скрытыми от общества.

Несколько семей города Ojuelos в провинции Халиско, Мексика, собирали загадочные объекты в течении 50-60 лет, с общей целью в один прекрасный день открыть свой собственный музей.

В общей сложности за это время им удалось найти около 400 артефактов экстраординарного характера.

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Пришелец в НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Вид НЛО с тыльной стороны

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Инопланетянин с крыльями, до боли напоминающий на ангела

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Пришелец, указывающий пальцем на летающую тарелку

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
И опять тот же Сатурн (может, они прилетели от туда?)

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Голова пришельца

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Сцена подношений пришельцам (богам)

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Очередная голова пришельца, со сценами обмена или подношений…

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Голова пришельца

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Пришелец с шаром (планетой) в руке

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
НЛО забирающее на борт человека? С левой стороны можно заметить пирамиду

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Пришелец, вскидывающий правую руку

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Пришелец в скафандре. Над его головой можно наблюдать Сатурн

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Изображение, символизирующее космос

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Гравюры, скульптуры, кольца, подвески

Кажется, что эта бывшая американская культура имела контакт с существами имевшими удлинённые (мендалевидные) глаза, которые жили вместе с ними в течение долгого времени.

Не те ли это пришельцы, которых сейчас называют серыми?


Автор - Иван Петров.
Источник.

Сегодня, 17:34 by ЛетягаПросмотров: 102Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Мексика ацтеки артефакты пришельцы контакт палеоконтакт

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Комментарии

#1 написал: swandance
Сегодня, 18:49
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 11
Комментариев: 89
пришельцы и сейчас с нашими учеными могут жить,по крайней мере подо льдами Антарктиды,

где США обнаружили древний город.

а еще такие города есть под песками Сахары и под водами океанов.
Зарегистрирован: 28.10.2012
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 22:44
0
Онлайн
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Публикаций: 33
Комментариев: 1 638
Ещё идейцы майа и , наверное все предшественники современных мексиканцев выскребали на камнях какие-то там летющие тарелки и прочие приколы
Заставляет задуматься
+
Зарегистрирован: 18.11.2015
     
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