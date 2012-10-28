Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО
Данные артефакты были обнаружены обычными людьми в Ojuelos de Jalisco, Мексика.
Мексиканское правительство согласилось раскрыть общественности несколько артефактов мексиканского палеоконтакта, которые оставались скрытыми в течение многих десятилетий с момента их обнаружения.
Каменные артефакты загадочны тем, что на них изображены пришельцы с летательными кораблями и другими сценами их жизни. Также на камнях можно наблюдать кометы и планеты.
Мешика или Ацтеки были народом культуры науатль, существовавшей в области Мезоамерики с двенадцатого до шестнадцатый века. Эти люди называют себя мешика (произносится meshicas) или теночас (жители Теночтитлана). В прошлом они являлись владельцами величайшей империи, которая существовала в Месоамерике. Они передали нам информацию о давно утерянной культуре и никогда не виденной до сих пор. Артефакты, заполнены подробной информацией о жизни в те далёкие времена и изображают сцены давно забытой истории, которые до сих пор оставались скрытыми от общества.
Несколько семей города Ojuelos в провинции Халиско, Мексика, собирали загадочные объекты в течении 50-60 лет, с общей целью в один прекрасный день открыть свой собственный музей.
В общей сложности за это время им удалось найти около 400 артефактов экстраординарного характера.
Пришелец в НЛО
Вид НЛО с тыльной стороны
Инопланетянин с крыльями, до боли напоминающий на ангела
Пришелец, указывающий пальцем на летающую тарелку
И опять тот же Сатурн (может, они прилетели от туда?)
Голова пришельца
Сцена подношений пришельцам (богам)
Очередная голова пришельца, со сценами обмена или подношений…
Голова пришельца
Пришелец с шаром (планетой) в руке
НЛО забирающее на борт человека? С левой стороны можно заметить пирамиду
Пришелец, вскидывающий правую руку
Пришелец в скафандре. Над его головой можно наблюдать Сатурн
Изображение, символизирующее космос
Гравюры, скульптуры, кольца, подвески
Кажется, что эта бывшая американская культура имела контакт с существами имевшими удлинённые (мендалевидные) глаза, которые жили вместе с ними в течение долгого времени.
Не те ли это пришельцы, которых сейчас называют серыми?
Автор - Иван Петров.
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Сегодня, 17:34 by ЛетягаПросмотров: 102Комментарии: 2
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