Правительство Мексики раскрыло древние артефакты контактов с НЛО

Летяга Просмотров: 102 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 17:34 by

Данные артефакты были обнаружены обычными людьми в Ojuelos de Jalisco, Мексика.Мексиканское правительство согласилось раскрыть общественности несколько артефактов мексиканского палеоконтакта, которые оставались скрытыми в течение многих десятилетий с момента их обнаружения.Каменные артефакты загадочны тем, что на них изображены пришельцы с летательными кораблями и другими сценами их жизни. Также на камнях можно наблюдать кометы и планеты.Мешика или Ацтеки были народом культуры науатль, существовавшей в области Мезоамерики с двенадцатого до шестнадцатый века. Эти люди называют себя мешика (произносится meshicas) или теночас (жители Теночтитлана). В прошлом они являлись владельцами величайшей империи, которая существовала в Месоамерике. Они передали нам информацию о давно утерянной культуре и никогда не виденной до сих пор. Артефакты, заполнены подробной информацией о жизни в те далёкие времена и изображают сцены давно забытой истории, которые до сих пор оставались скрытыми от общества.Несколько семей города Ojuelos в провинции Халиско, Мексика, собирали загадочные объекты в течении 50-60 лет, с общей целью в один прекрасный день открыть свой собственный музей.В общей сложности за это время им удалось найти около 400 артефактов экстраординарного характера.Кажется, что эта бывшая американская культура имела контакт с существами имевшими удлинённые (мендалевидные) глаза, которые жили вместе с ними в течение долгого времени.Не те ли это пришельцы, которых сейчас называют серыми?Автор - Иван Петров.

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