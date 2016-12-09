Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Археологи нашли останки волка в золотых доспехах

Раскопки на месте древнего мексиканского храма в городе Темпло позволили археологам извлечь из земли почти 12 тысяч бесценных артефактов.

Археологи нашли останки волка в золотых доспехах


По словам ученых, все они пополнили обширную коллекцию вещей, принадлежащих к периоду ацтекской цивилизации, которая уже собрана в стране.Среди уникальных находок – волк в золотых доспехах. Почему понадобилось представлять дикого зверя как воина? Зачем при этом нужно было тратить драгоценный металл?

Археологи нашли останки волка в золотых доспехах


Известно, что империя ацтеков пала под ударами испанских конкистадоров в ХVI веке. Однако и они сами не являлись коренным народом Мексики. На эти и другие вопросы историкам еще предстоит найти ответы.

Археологи нашли останки волка в золотых доспехах


Исследователи древней американской истории утверждают, что ацтеки пришли с севера примерно в ХІІ столетии и сами были колонизаторами на этих землях. Причем нынешние мексиканские земли уже тогда переживали далеко не первую волну массовой миграции.

Археологи нашли останки волка в золотых доспехах


Так, племена науа начали вытеснять отсюда коренных жителей еще в VI веке. Они-то и построили в Мексике первые города-государства, отмечают ученые. Страна имеет очень богатую историю, а ее земля привлекает археологов, которые надеются сделать важные открытия, свидетельствующие о прошлом.

Автор - www.neveroyatno.info.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 82Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Археология Мексика храм город Темпло доспехи

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:21
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2061|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 153
Ну, может этот волк был любимцем и спас вождя) кто же скажет что было...+
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.