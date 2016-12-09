Археологи нашли останки волка в золотых доспехах

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:46

Сделано_в_СССР Просмотров: 82 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 10:46 by

Раскопки на месте древнего мексиканского храма в городе Темпло позволили археологам извлечь из земли почти 12 тысяч бесценных артефактов.По словам ученых, все они пополнили обширную коллекцию вещей, принадлежащих к периоду ацтекской цивилизации, которая уже собрана в стране.Среди уникальных находок – волк в золотых доспехах. Почему понадобилось представлять дикого зверя как воина? Зачем при этом нужно было тратить драгоценный металл?Известно, что империя ацтеков пала под ударами испанских конкистадоров в ХVI веке. Однако и они сами не являлись коренным народом Мексики. На эти и другие вопросы историкам еще предстоит найти ответы.Исследователи древней американской истории утверждают, что ацтеки пришли с севера примерно в ХІІ столетии и сами были колонизаторами на этих землях. Причем нынешние мексиканские земли уже тогда переживали далеко не первую волну массовой миграции.Так, племена науа начали вытеснять отсюда коренных жителей еще в VI веке. Они-то и построили в Мексике первые города-государства, отмечают ученые. Страна имеет очень богатую историю, а ее земля привлекает археологов, которые надеются сделать важные открытия, свидетельствующие о прошлом.Автор - www.neveroyatno.info.

Ключевые слова: Археология Мексика храм город Темпло доспехи

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