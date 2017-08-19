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Страшно интересно

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

В 12-м веке в центральной и западной частях Франции во многих деревнях появились необычные башни, внешне весьма напоминавшие маяки.

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Такие башни можно встретить во многих деревушках практически по всей Франции, но их основное предназначение остается тайной до сих пор.

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Если совершить объезд деревень, где располагаются эти сооружения, то можно заметить, что они имеют разные размеры, но все без исключения принимают форму столба или небольшой башни с конической крышей и крестом на самом верху. Внутри каждой башни есть специальный механизм, с помощью которого можно поднять фонарь наверх, к окну. Благодаря фонарю, светящему из окон, башни весьма напоминают маяки.

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Некоторые историки полагают, что свет фонаря указывает на кладбище. Именно поэтому эти сооружения многие называют «фонарями мертвецов». Однако позже это предположение было опровергнуто, ведь многие из башен располагаются всего в двух шагах от кладбища.

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Одна из самых красивых башен находится в коммуне Cellefrouin. Она окружена восемью полукруглыми валами, а коническую крышу украшают сотни еловых шишек.

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Многие современные ученые связывают эти башни с крестовым походом. Например, происхождение башни в деревне Сарла-ла-Канеда, на юге Франции, связано с аббатом Бернаром Клервоским, который сыграл главную роль во втором крестовом походе. Именно после его появления в деревне была построена башня.

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции

Истинное предназначение башен до сих пор остается в тайне. Особенно впечатляюще то, что подобные башни можно встретить не только на территории Франции, но и в Англии, Австрии, Германии и Польше.

Фонари мертвых в центральной и западной частях Франции



Автор: неизвестен.
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Вчера, 23:02 by ЛетягаПросмотров: 63Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Башни мёртвых фонарь кладбище странные сооружения

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:06
0
Группа: Журналисты
Репутация: (48|0)
Публикаций: 88
Комментариев: 772
Интересная история. Возможно, эти башни использовали для оповещения или как указатель чего либо. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
    
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