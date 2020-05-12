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Страшные Арты

Laura Barbosa - День мёртвых

Художник-самоучка Лаура Барбоза - художник, работающий на полную ставку, живущий исключительно за счет своей работы и собранный на международном уровне. Она была опубликована в художественных книгах, журналах, DVD и многом другом. Ее публичная коллекция находится в постоянной экспозиции в Томс-Ривер, штат Нью-Джерси, в общественном медицинском центре на Rt 37, а ее 3 картины выставлены в отделах онкологии, хосписа и амбулаторной радиологии. Работы Лауры были замечены на шоу дизайна интерьера HGTV: «Битва на блоке» с ее картиной: «Модель». Ее произведения собраны во всех 50 Соединенных Штатах, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Швеции, Финляндии, Китае и Канаде.

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Laura Barbosa - День мёртвых

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:56
Сегодня, 04:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 30Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Laura Barbosa художники живопись день мёртвых арты

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Комментарии

#1 написал: OmbreMorte
Сегодня, 09:05
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 764
Воть ето дяяя! Как красивенько 336
Плюсь канешненько
Зарегистрирован: 12.05.2020
  
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