Laura Barbosa - День мёртвых

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 30 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 04:56 by

Художник-самоучка Лаура Барбоза - художник, работающий на полную ставку, живущий исключительно за счет своей работы и собранный на международном уровне. Она была опубликована в художественных книгах, журналах, DVD и многом другом. Ее публичная коллекция находится в постоянной экспозиции в Томс-Ривер, штат Нью-Джерси, в общественном медицинском центре на Rt 37, а ее 3 картины выставлены в отделах онкологии, хосписа и амбулаторной радиологии. Работы Лауры были замечены на шоу дизайна интерьера HGTV: «Битва на блоке» с ее картиной: «Модель». Ее произведения собраны во всех 50 Соединенных Штатах, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Швеции, Финляндии, Китае и Канаде.Автор - Karinalin.

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