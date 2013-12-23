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Страшно интересно

«Игровая площадка мертвых детей» на алабамском кладбище

В Америке, в штате Алабама, есть город городе Хантсвилл, в котором находится парк Дрост. Расположение этого парка считается наиболее неудобным во всем мире. Он является крошечным местом, которое неофициально называют «Игровая площадка мертвых детей». Парк расположен в центре 100-акрового кладбища Мэйпл-Хилл, именно по этой причине здесь всегда можно встретить призраков.

«Игровая площадка мертвых детей» на алабамском кладбище

Открыли кладбище в 1822 году. Оно самое крупное в штате. Вопреки тому, что большинство людей привыкли считать кладбище недобрым местом, которое отличается паранормальной активностью, парк Дрост, расположенный внутри погоста – это Мекка для всех, кто мечтает встретиться с настоящим приведением. Местные жители рассказывают, что на небольшой детской площадке обитают духи мальчишек и девчонок, которые приходят на нее поиграть после заката солнца. Сегодня нет никого, кто помнил бы о том, кто построил детскую игровую площадку посреди кладбища, специально для того, чтобы дети резвились на ней, пока взрослые «общаются» с умершими близкими.

«Игровая площадка мертвых детей» на алабамском кладбище

В парке растут деревья, имеющие густые кроны, которые плохо пропускают свет даже в солнечный день. Поэтому площадка постоянно покрыта зловещим полумраком, который идеально сочетается с «жильцами» кладбища. С трех сторон Дроста расположены отвесные скалы, которые изолируют его от всего мира. Если верить популярной городской легенде, в прошлом веке (сороковые годы) вблизи погоста стали пропадать дети. Многим маленьким жертвам не удалось убежать от злого маньяка. Их трупики обнаруживали недалеко от известного парка. К сожалению, убийца не был найден.

«Игровая площадка мертвых детей» на алабамском кладбище

Парк нравится энтузиастам и искателям острых ощущений – они приходят в него ночью, в ожидании увидеть что-либо неизведанное. По сообщениям очевидцев, в темноте на площадке появляются странные силуэты, бродят огоньки и летают бледные шары. Кроме того, раздаются звуки шлепающих босых ног детворы и их смех, и даже если нет ветра, качели начинают быстро раскачиваться сами. Горожане успели от души полюбить свою достопримечательность, которая пугает своей неизвестностью. В 2007 году у городских властей возникла идея расширить погост и снести детскую площадку, но жители города были против этой недальновидности чиновников, протестовали, и властям пришлось оставить в покое «Игровую площадку мертвых детей». Более того, они заменили все игровые объекты на новые, современные.

«Игровая площадка мертвых детей» на алабамском кладбище

Хочется верить, что загадочный парк с игровой площадкой останется надолго достопримечательностью города и штата. Каждый год на ней усиливается паранормальная активность, поэтому населяющим его духам также нравится, что их обитель оберегается горожанами.



Автор: админ.
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Сегодня, 17:16 by ЛетягаПросмотров: 52Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Алабама кладбище парк дети качели

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:32
+1
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Комментариев: 2 982
Огоньки на кладбище не новость
А вид игровой площадки меня пугает.++++
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#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:02
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Что-то как-то жутковатенько, не хотелось бы там ночью просиживать - слушать скрип качелей, топанье несуществующих детских ножек и видеть прозрачные силуэты. Хотя, для любителей пощекотать нервишки - вполне подходящее место. Спасибо за публикацию,+++
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#3 написал: Космонасть
Сегодня, 20:48
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Комментариев: 871
А мне понравилось.Нсли туда действительно приходят детки, жертвы того маньяка,пусть играют и пусть их хотя-бы после смерти никто не трогает.
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