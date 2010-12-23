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Страшно интересно

Аномальные байки из деревни Подкаменное

Деревня Подкаменное, раскинувшаяся на самом берегу Сылвы, неподалеку от Кунгура, одно из живописных мест Кунгурского района (Пермский край).

Деревня словно затерялась средь елей и сосен, да белоствольных берёз. На другой стороне реки, как в сказке, высятся древние каменные глыбы, как изваяния. Стражи деревни. Её хранители. Ощущения необыкновенные. Наверное, здесь полно чудес. Послушаем местных жителей. Для начала отправляюсь к Ивану Александровичу НОВИКОВУ, жителю деревни Подкаменное. Он как родился, так и живёт в родном краю.

Аномальные байки из деревни Подкаменное
Рационализатор и изобретатель, из рук которого вышли велосипеды и мотоциклы, мини-трактор и аэросани, и другая техника.


Великий труженик и шутник-балагур, Иван Александрович считает, что в подкаменских местах чудеса случаются. Не зря он то зуб мамонта найдет, то ещё другой какой-нибудь древний предмет.

И с ним разные чудесные истории приключались. Однажды, ещё в молодости, лёг Иван спать со всеми зубами, утром проснулся – коренного нет. И как будто не было.

- Инопланетяне, что ли, забрали, - смеётся ветеран.

Предлагаем вашему вниманию два рассказа Ивана Александровича.

Пешком – по Сылве

«Эту историю моей маме, Анастасии Тимофеевне, рассказала бабка, которая жила в уже несуществующей деревне Токарёво, ниже к речке от деревни Плашкино. А бабке и всей деревне это чудо поведал местный перевозчик.

Раньше к Сылве, к перевозу, много тропочек сбегалось. Люди шли в церковь, расположенную на другой стороне реки, в селе Каширино. Говорят, там большой приход был. И храм, красивый такой, на высокой скале стоял – был виден на всю округу. Сейчас идёт восстановление после разрушения в годы советской власти.

Так вот. Дело было летом. Праздник какой-то был. Лодочник едва успевал перевозить прихожан. И тут какое-то затишье. Нет никого. Видит перевозчик, что одинокий путник от Плашкино к Сылве спускается. Приготовился его встретить, перевезти. Служба в церкви уж скоро начнётся. А человека нет и нет.

И вдруг видит лодочник: этот самый человек поодаль около речки стоит. Перекрестился. Реку перекрестил… И по воде зашагал. Так всю Сылву, довольно широкую в этом месте, поверх воды прошёл, как по земле.

Перевозчик ещё долго после всего увиденного в оцепенении стоял. Не сразу решился он про эту историю и соседям поведать. Хотите - верьте, хотите – нет. Но вот так, рассказывают, дело было».

Утопленница воскресла через сутки

«А ещё мама рассказала мне историю своего чудесного воскрешения. Когда она была маленькая, каталась на лодке с девчонками постарше на озере (Сылва весной под деревню Дейково заходила). Настя с подружками сидела на доске, которая была положена на бортике лодки.

Когда приблизились к берегу, девчонки с доски соскочили, выпрыгнули из лодки. Доска перевернулась и упала в воду вместе с Настей. Она пошла ко дну. А девочки, испугавшись, разбежались по домам, спрятались. Никому ничего не сказали.

Спустя некоторое время родители хватились Насти. Побежали по деревне, всех расспрашивая, с кем бегала их дочь. Узнав, что дочка утонула, отец собрал мужиков. Все начали нырять – искать в воде утопленницу. Нашли спустя час.

Отцу её, Тимофею, подсказали, чтобы дочку оживить, надо её не переставая качать на руках. Отец взял Настю на руки (ей тогда года 3-4 было), начал её носить и качать. И так – весь день и всю ночь. Под утро Настя открыла глаза и говорит:

- Тятя, почему ты меня на руках носишь?

Воскресла! Чудесным образом».

Нина Павловна ЩЕКАЛИНА - уроженка деревни Подкаменное. Живёт в Кунгуре. Её мама, Анна Васильевна НОВИКОВА, известный в Кунгуре и за его пределами педагог, Отличник народного образования.

В прошлом году Анне Васильевне исполнилось бы 90 лет. Односельчане помнят, как учительница занималась дома с их ребятишками. Как она всегда и во всём старалась помочь всем, живущим рядом.

Аномальные байки из деревни Подкаменное


Отправляюсь к Нине Павловне, которая, говоря о родных местах, подчеркнула, что, действительно в них чудеса так и бродят. Говоря современным языком – аномальная зона. Ведь кругом – разломы древних гор. Нина Павловна тоже поведала несколько интересных историй.

Взгляд из оврага

«Я с детства очень любила собирать землянику. Однажды (я уже училась на втором курсе педучилища) ушла в лес с пятилитровым ведёрком.

Хожу по земляничным полянам весь день. Время идёт незаметно. Ягодка за ягодкой – ведёрко набирается. Вижу: впереди обрыв. Овраг такой глубокий. А край весь спелой земляникой просто усыпан. Я – туда. Горстями ягоды срываю. И вдруг чувствую, кто-то на меня смотрит. Прямо дрожь по коже.

Осмотрелась кругом. Никого. На всякий случай от оврага в сторону ушла. Но ягодка за ягодкой – меня опять к обрыву притянуло. Вновь туда полезла – уж больно ягод много, да все крупные такие. Только увлеклась, опять почувствовала взгляд – пронизывающий такой. Как будто кто-то с глубины оврага на меня смотрит.

Так я несколько раз отходила шагов на десять. Ничего. Как приближусь к оврагу – опять взгляд чей-то ощущаю. Жутко мне тогда стало. Мурашки по коже забегали. И я домой убежала. Отец мне потом говорил, что, может, лиса, пряталась. Но я-то видела, никого в овраге не было. А взгляд оттуда был…»

Леший водит

«Ещё раз я была сильно напугана, когда грибы собирала неподалеку от Подкаменного – тоже на склоне горы. Раньше по лесу по одному бегали – никого не боялись.

Так вот, хожу я меж ёлочек и сосен, только успеваю корзинку маслятами заполнять. А они - семьями, кружками. Маленькие, красивенькие. И вдруг моя корзинка как сквозь землю провалилась. Была у ёлки – и нет её. Я начала кругами ходить. Думаю, может, спуталась, не у той ёлки её поставила.

Минут 20 около того места бегала, далеко не уходила. А тут ещё гром загремел. Небо на глазах чернеть стало. Я – в рёв. Жалко кругленькую красивую корзинку. Да и грибов почти доверху. И вижу – корзинка на прежнем месте, как стояла, так и стоит. У той самой ёлки.

Вот что это такое? Говорят, так по лесу леший водит. Он, видимо, со мной и поиграл.

Аномальные байки из деревни Подкаменное


Не ложись в постельку – собакой станешь

Эту историю я слышала от своих старших родственников. Причём от разных людей. Хотя в произошедшее верится с трудом.

В деревне, в одной семье молодым готовили свадебное ложе. А в старину на Руси в разные приметы верили, придерживались строгих правил. Говорили, нельзя было никого допускать до постели, приготовленной для молодожёнов. Никто не должен даже видеть свадебное ложе.

А тут невеста, оказывается, жениха у подружки отбила. Подруга, видимо, решила ей отомстить. Пробралась к постели молодожёнов и что-то нашептала. Видели её в тот день в доме жениха. Ночью, когда молодые улеглись спать, невеста то как собака завоет, то петухом закричит.

Так продолжалось каждую ночь. Стали возить её по бабкам-знахаркам. Не сразу, но вылечили. Только говорят, что прежде чем у неё всё прошло, из её рта выпал кусок мяса. Вот такие страшилки.


Автор - Вера МЕДВЕДЕВА, Кунгур.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:47
Вчера, 22:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 92Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Байки деревня Леший утопленница

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 23:20
+2
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Комментариев: 2 550
Во жуть то. Мне первая история понравилась.Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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