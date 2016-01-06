Мистика Новодевичьего кладбища. Могилы Гоголя и Булгакова. Что связывает двух гениев русской литературы

Летяга Просмотров: 175 Комментарии: 8 +4 Вчера, 12:36 by

Сегодня я хочу поговорить о двух, пожалуй, самых загадочных писателях в русской литературе, чье творчество наполнено мистикой и чьи посмертные судьбы переплелись самым причудливым образом. Речь пойдет о Николае Васильевиче Гоголе и Михаиле Афанасьевиче Булгакове.Их могилы находятся рядом на втором участке старой территории. Сегодня на каждом из захоронений можно увидеть по большому серому камню, но так было не всегда. Почему камень с могилы Гоголя оказался на захоронении Булгакова и как Гоголь вообще попал на Новодевичье, об этом я Вам и хочу рассказать.Великий русский писатель скончался в Москве 4 марта 1852 года. Ему было всего 42 года. Известно, что в последние годы жизни Николай Васильевич стал истово верующим человеком, много времени проводил в молитвах, переоценивал свое творчество. Чувствуя приближение смерти, он оставил подробные распоряжения о том, как и где его следует похоронить и какой должна быть его могила.Первоначально Гоголя похоронили на кладбище Свято-Даниловского монастыря.На могиле был установлен камень, символизирующий Голгофу, и на ней простой деревянный крест.По легенде камень этот привез из Крыма поэт и философ К. С. Аксаков.Чугунную ограду отлили по проекту скульптора Н.А. Андреева, автора памятника писателю, установленного в 1909 году на Пречистенском, ныне Гоголевском бульваре.В 1931 году, вскоре после того, как власть приняла постановление закрыть Свято-Данилов монастырь и организовать там приёмник-распределитель НКВД, прах Гоголя перенесли на Новодевичье кладбище вместе с камнем-Голгофой, мраморным саркофагом и оградой.Вот только креста уже на новом пристанище Николая Васильевича ставить не стали.В 1952 году, к столетию со дня смерти писателя, на могиле был установлен бюст работы скульптора Томского. Вид могилы был полностью изменен.Появилась надпись "Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза".Тогда же было принято решение заменить мрачного, измученного душевными терзаниями Гоголя работы Андреева на веселого жизнерадостного писателя, с одобрительной улыбкой взирающего на Москву советскую. Автором нового монумента стал все тот же Томский, и надпись на постаменте соответствующая.Старого Гоголя, слава Богу, отправили не на свалку истории, а в «ссылку» в Донской монастырь, где он, впрочем, пребывал не так долго.В 1956 году памятник был установлен на Никитском бульваре, во дворе дома, где он проживал и где скончался.В 2009 году могиле Гоголя на Новодевичьем кладбище был возвращен первоначальный вид.Вот только камень, символизирующий Голгофу, теперь не тот. А куда делся тот, который был раньше, я сейчас расскажу.Если Гоголь может смело претендовать на звание родоначальника русской мистической литературы, то Булгаков - это, несомненно, лучший его последователь и ученик, коим он сам себя считал. Говорят, что когда он поселился в Москве, то часто приходил к памятнику Гоголю и подолгу стоял возле него.Как известно, творчество Булгакова было, мягко говоря, не очень востребовано в советское время. Главный его роман «Мастер и Маргарита» был впервые напечатан только через 26 лет после смерти автора, а некоторые вещи вообще увидели свет в перестройку. У него не было ни одного произведения, повещённого борьбе за светлое коммунистическое будущее. Как же так получилось , что такой сомнительный автор, перу которого принадлежали, ко всему прочему, пьеса «Дни Трубиных» и роман «Белая гвардия» , известный любитель морфия был обласкан власть предержащими и после смерти похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с такими певцами и романтиками революции, как Фурманов, Николай Островский, Демьян Бедный и многие другие?Все очень просто. Пьеса «Дни Турбиных» в постановке МХАТ была любимым спектаклем И. В. Сталина.Говорят, он видел его не меньше 20 раз, и каждый раз приглашал в свою ложу М.А. Булгакова, который служил в театре заведующим литературной частью, был автором нескольких пьес, шедших на прославленной сцене, и даже выступал как актер. Еще одним спектаклем, с большим успехом шедшем в театре, была инсценировка Гоголя «Мертвые души», автором которой так же был Михаил Афанасьевич.В 1939 году Булгаков написал пьесу «Батум», посвященную молодости революционера Иосифа Джугашвили.Интересный факт:Скончался М.А. Булгаков 10 марта 1940 года. Был похоронен на Новодевичьем кладбище совсем рядом с могилами Гоголя и Чехова.Понятно, что потом была война, и до начала 50-х годов вдове Михаила Афанасьевича Елене Сергеевне было не до установки памятника.Всерьез она начала задумываться об этом только после смерти Сталина. Однажды, придя на территорию гранитной мастерской Новодевичьего кладбища, она увидела большой серый валун, который привлек ее внимание. На вопрос «что это за камень?» ей ответили, что раньше он лежал на могиле Гоголя, а теперь вот тут мертвым грузом валяется.По её собственным воспоминаниям, от этих слов её словно током ударило. Ведь буквально накануне, разбирая очередную папку с бумагами покойного мужа, она нашла записку "Учитель, укрой меня своей шинелью". Стоит ли говорить, что своим главным учителем в литературе Булгаков считал Гоголя.«Я беру его», - тут же сказала Елена Сергеевна каменотесам. Вот так и получилось, что Голгофа с могилы Гоголя стала надгробием на могиле Булгакова. Есть все же в жизни место для мистики.В 1970 году под этим же камнем упокоилась Елена Сергеевна Булгакова. Мастер и Маргарита воссоединились на самом, пожалуй, официальном, советском, атеистическом кладбище.Вот такая история о двух великих русских литераторах, которые жили в разное время, но оказались необычайно близки по духу.Автор - vik61.

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