Стабурагс (Стабурадзе)За тысячи лет истории заселения Латвии, утес Стабурагс (часто его называют Стабурадзе), возвышавшийся над берегом Даугавы, стал одним из самых легендарных мест Латвии.
В издании 1939 года, энциклопедический словарь Latviesu konversacijas vardnica пишет о Стабурагсе так: "Стабурагс, Стабурадзе - известняковый утес на левом берегу Даугавы в Сецесской волости, высотою приблизительно в восемнадцать с половиной метров... До сего дня происходит непрерывный процесс известкования скальной породы. Благодаря процессу известкования почва как бы сочится белыми отложениями, поэтому в народе утес получил название Плачущий. На утесе много разнообразных цветов, включая Альпийскю жирянку, которая встречается в Латвии лишь на Стабурагсе. Считается охраняемым памятником природы.»
Утес Стабурагс в течение сотен лет был одним из главных поэтических символов в латышских легендах, сазках, дайнах и преданиях. Сама скала и окружающий её район считались священными и чудодейственными.
Многие годы сотни тысяч людей приходили сюда в надежде исцелиться от болезней или обрести покой. Торговцы не отправлялись в плавание, не оставив на утесе щедрые дары, рыцари обязательно молились здесь перед тяжелым военным походом, а строители не начинали возводить замок или собор, не заручившись поддержкой таинственных и могучих сил утёса.
Известно, что уже воины древних селов - древнелатышское племя, жившее в этих местах, совершали здесь магические обряды, отправляясь на войну. Здесь же воздавали хвалу богам после победы, лечили раны и посвящали юношей в мужчины..
Когда русские торговцы познакомились с Латвией и стали торговать с местными народами, то они прозвали это место Чертовой бородой, так как немного ниже по течению Даугавы начинались пороги – опаснейшее место для путешественников и сплавщиков леса.
Уже в 19 веке был издан первый сборник народных песен о Стабурагсе. Из этих произведений народного творчества можно сделать вывод, что называется скала в честь человека, который жил здесь в незапамятные времена и славился искусством врачевания.
Среди многочисленных легенд Стабурагса выделим легенду Девы.
Якобы, в гроте, скрытом в утёсе, живёт юная красавица по имени Жанна, которая каждый день прядет пряжу, будучи наказанной за какие-то прегрешения. И когда, наконец-то, господь над ней сжалится, она прекратит плакать....
Однако самая знаменитая легенда утеса Стабурагс, вне всякого сомнения - легенда о Лачплесисе. В народном варианте (по-видимому, самом древнем) Лачплесис был рыбаком, который утонул в пучине вод у подножья скалы, а невеста окаменела от горя и льет горькие слезы.
Андрейс Пумпурс использовал эту и другие легенды при создании латышского эпоса Лачплесис.
В 1965 году на Даугаве в ход была пущена очередная гидроэлектростанция - Плявиньская. ГЭС было присвоено имя В.И.Ленина. Плявиньская ГЭС и водохранилище глубиной в 40 метров и площадью в 45 квадратных километров и сегодня остаются крупнейшими в Латвии.
Воды искусственно созданного рукотворного моря навсегда поглотили в своих глубинах легендарный утес Стабурагс.
Известный латышский ученый, почетный член Латвийской Академии наук и член Европейской Археологической ассоциации Янис Граудонис (р. 1913) рассказывал корреспондентам латвийской русской газеты "Час", что когда в молодости проплывал над черными омутами возле Стабурагса, то испытывал одновременно и чувство восторга и ликования, и ничем необъяснимое чувство страха.
Ему казалось, что речная бездна неудержимо тянет ко дну, а Стабурагс не дает утонуть и какой-то неведомой силой поддерживает на поверхности реки.
Живущая неподалеку от затопленной легендарной скалы латышская писательница Мара Свире, называет Даугаву судьбоносной рекой Латвии, а Стабурагс - красивейшей жемчужиной Даугавы.
Писательница поделилась своим наблюдением: человеку, пришедшему к утесу в первый раз, погода, как правило, посылает дождь.
А вот во второй и в третий раз погода благоприятствует путнику, словно убедившись, что человек находится здесь не случайно.
Мара Свире убеждена в том, что многометровый слой воды, скрывший Стабурагс от человеческих глаз - лишь дополнительный покров тайны, что делает это место еще более загадочным.
Аквалангисты, нырявшие к Стабурагсу (глубина от поверхности воды до вершины утеса - 21 метр), испытали на себе сильное воздействие положительной ауры.
Находясь под толщей воды уже 40 лет, скала не только не разрушается - геологические процессы не прерываются и под водой - скала продолжает жить своей таинственной и загадочной жизнью.
Извечный символ латышского народа, скрывшись в водной пучине, навсегда остался в умах и сердцах людей и продолжает притягивать их своей волшебной энергетикой, своей таинственностью и неразгаданностью.
Автор - неизвестен.
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Автор - Герман Беркович.
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Вчера, 22:13 by EstellanПросмотров: 40Комментарии: 0