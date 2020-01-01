Стабурагс (Стабурадзе)

Estellan Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:13 by

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За тысячи лет истории заселения Латвии, утес Стабурагс (часто его называют Стабурадзе), возвышавшийся над берегом Даугавы, стал одним из самых легендарных мест Латвии.В издании 1939 года, энциклопедический словарь Latviesu konversacijas vardnica пишет о Стабурагсе так: "Стабурагс, Стабурадзе - известняковый утес на левом берегу Даугавы в Сецесской волости, высотою приблизительно в восемнадцать с половиной метров... До сего дня происходит непрерывный процесс известкования скальной породы. Благодаря процессу известкования почва как бы сочится белыми отложениями, поэтому в народе утес получил название Плачущий. На утесе много разнообразных цветов, включая Альпийскю жирянку, которая встречается в Латвии лишь на Стабурагсе. Считается охраняемым памятником природы.»Утес Стабурагс в течение сотен лет был одним из главных поэтических символов в латышских легендах, сазках, дайнах и преданиях. Сама скала и окружающий её район считались священными и чудодейственными.Многие годы сотни тысяч людей приходили сюда в надежде исцелиться от болезней или обрести покой. Торговцы не отправлялись в плавание, не оставив на утесе щедрые дары, рыцари обязательно молились здесь перед тяжелым военным походом, а строители не начинали возводить замок или собор, не заручившись поддержкой таинственных и могучих сил утёса.Известно, что уже воины древних селов - древнелатышское племя, жившее в этих местах, совершали здесь магические обряды, отправляясь на войну. Здесь же воздавали хвалу богам после победы, лечили раны и посвящали юношей в мужчины..Когда русские торговцы познакомились с Латвией и стали торговать с местными народами, то они прозвали это место Чертовой бородой, так как немного ниже по течению Даугавы начинались пороги – опаснейшее место для путешественников и сплавщиков леса.Уже в 19 веке был издан первый сборник народных песен о Стабурагсе. Из этих произведений народного творчества можно сделать вывод, что называется скала в честь человека, который жил здесь в незапамятные времена и славился искусством врачевания.Среди многочисленных легенд Стабурагса выделим легенду Девы.Якобы, в гроте, скрытом в утёсе, живёт юная красавица по имени Жанна, которая каждый день прядет пряжу, будучи наказанной за какие-то прегрешения. И когда, наконец-то, господь над ней сжалится, она прекратит плакать....Однако самая знаменитая легенда утеса Стабурагс, вне всякого сомнения - легенда о Лачплесисе. В народном варианте (по-видимому, самом древнем) Лачплесис был рыбаком, который утонул в пучине вод у подножья скалы, а невеста окаменела от горя и льет горькие слезы.Андрейс Пумпурс использовал эту и другие легенды при создании латышского эпоса Лачплесис.В 1965 году на Даугаве в ход была пущена очередная гидроэлектростанция - Плявиньская. ГЭС было присвоено имя В.И.Ленина. Плявиньская ГЭС и водохранилище глубиной в 40 метров и площадью в 45 квадратных километров и сегодня остаются крупнейшими в Латвии.Воды искусственно созданного рукотворного моря навсегда поглотили в своих глубинах легендарный утес Стабурагс.Известный латышский ученый, почетный член Латвийской Академии наук и член Европейской Археологической ассоциации Янис Граудонис (р. 1913) рассказывал корреспондентам латвийской русской газеты "Час", что когда в молодости проплывал над черными омутами возле Стабурагса, то испытывал одновременно и чувство восторга и ликования, и ничем необъяснимое чувство страха.Ему казалось, что речная бездна неудержимо тянет ко дну, а Стабурагс не дает утонуть и какой-то неведомой силой поддерживает на поверхности реки.Живущая неподалеку от затопленной легендарной скалы латышская писательница Мара Свире, называет Даугаву судьбоносной рекой Латвии, а Стабурагс - красивейшей жемчужиной Даугавы.Писательница поделилась своим наблюдением: человеку, пришедшему к утесу в первый раз, погода, как правило, посылает дождь.А вот во второй и в третий раз погода благоприятствует путнику, словно убедившись, что человек находится здесь не случайно.Мара Свире убеждена в том, что многометровый слой воды, скрывший Стабурагс от человеческих глаз - лишь дополнительный покров тайны, что делает это место еще более загадочным.Аквалангисты, нырявшие к Стабурагсу (глубина от поверхности воды до вершины утеса - 21 метр), испытали на себе сильное воздействие положительной ауры.Находясь под толщей воды уже 40 лет, скала не только не разрушается - геологические процессы не прерываются и под водой - скала продолжает жить своей таинственной и загадочной жизнью.Извечный символ латышского народа, скрывшись в водной пучине, навсегда остался в умах и сердцах людей и продолжает притягивать их своей волшебной энергетикой, своей таинственностью и неразгаданностью.Автор - неизвестен.Автор - Герман Беркович.