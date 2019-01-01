Как нечистая сила кошмарила людей в эпоху социализма

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:43

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Тихий Омут Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:43 by

Группа Игоря Дятлова, как известно, погибла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. В ту же ночь, где-то в том же районе случилась еще одна загадочная история, которую описала в своей книге «Взгляд в спину» уральская краевед Ольга Кошманова, ныне покойная. Свои события автор никак не связывает с необъяснимой гибелью туристов. Книга вышла в 2008 году. И нам неведомо, знала ли Ольга Александровна о драме на перевале. Но вот что она рассказывает."Это случилось в ночь с первого на второе февраля 1959 года. Я работала тогда заведующей медицинским пунктом в одном из поселков лесников". Название поселка, к сожалению, упущено. Известно, что Кошманова жила в последние годы в поселке Половинка, что в 370 км юго-восточнее перевала.«...Без четверти двенадцать ночи ко мне пришла женщина по имени Анна и попросила осмотреть внезапно заболевшую дочку».Кошманова выявила ангину, прописала лечение и сообщает далее.«- Вас проводить? - спросила Анна, подсвечивая мне спичками дорогу в сенях.- Спасибо, здесь близко, дойду, - поблагодарила я.И пошла в ночь, уверенная, что никто из живущих в нашем поселке не может сделать мне ничего плохого. Ведь я одна на тысячу населения оказывала всю медицинскую помощь: принимала новорожденных, обслуживала все вызовы на дом. Поэтому ничего не боялась, ходила совершенно спокойно в любое время суток. И вдруг... на меня внезапно нашел страх! Впереди вдоль дороги стояли два заброшенных склада без окон и дверей. Мне показалось, что опасность грозит именно из этих складов....Страх, ужас сковали мое тело, не давали сделать и шага дальше. Казалось, что смертельная опасность грозит мне, если сделаю вперед хоть один шаг. Я оглянулась вокруг: ни единого огонька! Поселок лесников в темноте и тишине спал крепким сном. Прижавшись к моей ноге, дрожал мой верный спутник, сопровождающий меня на вызовах днем и ночью, мой Дружок. Я физически чувствовала смертельную опасность. Но там, впереди, в каких-то двухстах метрах, был мой дом... Что делать? И тут я вспомнила, что за этими заброшенными складами есть собачья тропка, которая выходит на эту же дорогу через сотню метров. И мы пошли назад, к собачьей тропке. Дружок повел меня в обход. Шли мы в полной темноте и так тихо, что даже сами не слышали собственных шагов... Но, выйдя на дорогу, Дружок исчез.- Дружок, Дружок! - позвала я полушепотом. Но в ответ от первого склада-сарая раздался свист такой силы, что я невольно присела. И тут же меня озарила мысль, что опять где-то что-то случилось и меня ищут для оказания медицинской помощи. Страх как рукой сняло. Я выпрямилась, повернулась на свист и стала ждать оклика. И тут я услышала, как от дальнего заброшенного склада ко мне кто-то побежал. Нет, не просто побежал, а с такой силой топал, что земля дрожала... Ближе, совсем близко! Страх подхватывает меня и несет оставшиеся сто метров с невероятной скоростью. Я через что-то перепрыгиваю и ясно слышу шаги за спиной, а когда влетаю в дверь дома и захлопываю ее, накинув крючок, слышу, как мой преследователь ударяется о нее снаружи. И вновь тишина. Вязкая, морочная... Смотрю в окно. Но что можно увидеть в полной темноте? Ни единого огонька, ни собачьего лая».КАРЫМСКИЕ ЧУДЕСАПосле этого случая автор принялась записывать рассказы людей, переживших подобное или наблюдавших необъяснимые явления, непонятных сущностей, называемых снежными человеками. Приведем в сокращении пару таких рассказов.Рассказал Иван Васильевич Копьев, 1912 года рождения. Родился и вырос он в деревне Турпавла Кондинского района.Случилось это в марте 1958 или 1959 года. Направили нас, бригаду рыбаков из 8 человек, на рыбалку в Винтьевскую речку. Там водится обская рыба. Жирная, вкусная. Там у нас избушка была построена. В ней всегда и жили, когда рыбачили. А прошлой осенью там охотничал Вахрушев Пантелей Андреевич. Но очень неудачно. И всем говорил, что он на этом месте «крест поставил». Мы ему говорили:- Ты не молодой, не болтай, что не следует.А он все свое:- Крест поставил...Так вот, приехали мы на рыбалку, и Вахрушев с нами. Ермаков - бригадир и техник лова. Коммунист. Остановились в избушке и пошли на озеро. Наловили рыбы и отправили Ермакова в избушку уху варить. Скоро он возвращается и просит рыбы. Мы смеемся:- Ты что сырую, что ли, рыбу съел?- Да нет. Рыбы в избушке не стало, пока за водой ходил...- Как не стало?- Не знаю... Сам принес, поставил на стол. Пошел за водой, вернулся - рыбы нет. Никого не видел, ничего не слышал. И следов никаких нет.- Смотри, - говорю (я там был старше всех по возрасту), - раз такое началось, еще может что-то случиться.Ночевали спокойно. Утром только хотел из избушки выйти Пантелей Вахрушев, да в дверях замешкался. Его и опередил Александр Вахрушев. А я стоял как раз напротив двери. И только открыл дверь А. Вахрушев и вышагнул за порог, а Пантелей как бы за его спиной оказался. И все мы, т.е. я, Александр и Пантелей, увидели, что к нашей избушке прямо на дверь летит что-то черное, клубок не клубок, медведь не медведь. Меня в избушке через дверь даже ветром обдало, и тут же на глазах исчезло, как рассыпалось, или куда ушло-улетело, и ничего видно не стало. Пантелей Вахрушев, тот, что все проклинал это место да крест на нем ставил, аж побледнел. Да хорошо, что за спиной Александра оказался. А то бы ему и конец тут. Но к вечеру он заболел, плохо ему стало, а ночью и совсем заумирал. Так ночью его и увезли в Карым. И начал он после этого случая болеть. Врачи ничего признать не могут, а мужик поправиться не может. Совсем высох. Так и мучился не один год. Умирать не умирает и не поправляется. Направили нас в следующий раз на это же озеро на рыбалку. Стали мы собираться и его с собой пригласили. Говорим ему:- Если хочешь жить, бери с собой литр спирта.Он так и сделал. Там и откупился. Пошел в то место, где неудачно охотился, поставил две бутылки со спиртом на пенек и давай просить прощения за свои слова насчет креста, потом три ложки спирта на землю вылил, а остальное мы сами выпили. И пошел с тех пор мужик на поправку. Такой ядреный стал. Но только с тех пор языком трепать остерегался...ПРИВИДЕНИЕ НАД ЛЕСОМПобывавший на той рыбалке И.П. Шогуров подтвердил тот случай и сам рассказал.- В году 1922 мне было 10 лет. Нас человек 70, а может, и 80. Мы собирали бруснику в восьми километрах от Карыма, на бору под названием Оторкамсайсуй. Летние вечера длинные, и вот мы с вечера баловались: на гармошке играли, пели, веселились. Начало темнеть. Но яркая луна поднялась. И вдруг мы все увидели, что на другой стороне озера стала подниматься над лесом вроде как голова огромного человека. Лес за озером крупный, боровой, метров по 15-20 будет. И озеро шириной метров двести. И поднялся тот человек так, что видно его было до пояса. Рук не видно. Стоит над лесом огромнейший человек и в нашу сторону смотрит. А через некоторое время куда-то все потерялось. Старики на нас стали ругаться: «Вот вы баловали-баловали, и лесной показался нам». Все испугались, замолчали. Старики говорили, что это был лесной дух и что он запретил шуметь и баловаться в лесу. Больше мы не шумели, не кричали, и больше ничего не показывалось. Через два дня мы, выбрав ягоду, ушли с этого места.От авторов:Подобных рассказов в книге Ольги Кошмановой много. Как следует из ее собрания, снежный человек особенно буйно вел себя в послевоенные годы, на которые пришлась и загадочная гибель уральских туристов. У нее же описан случай, когда в районе озера Шамья лохматое существо, явно не медведь, разорвало в лесу ребенка и его голову надело на кол.Авторы - журналисты "КП" Наталья и Николай Варсеговы.Материал на основе статьи в "Комсомольской правде".

Ключевые слова: Журналистское расследование мистика в советское время снежный человек рыбалка лес

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