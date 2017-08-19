60 лет со дня трагедии: три главные версии гибели группы Дятлова

Nik_dk Просмотров: 397 Комментарии: 7 +4 Сегодня, 12:56 by

В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале произошло одно из самых загадочных событий 20 века, которое покрыто мраком уже 60 лет.Группа туристов установила палатку на склоне горы Холатчахль и готовилась ко сну. Затем неустановленное событие заставило их покинуть убежище и спуститься вниз по склону. Все девять человек погибли, их тела с ожогами и другими травмами без верхней одежды и обуви находили постепенно, в течение нескольких месяцев. Группа состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института, что именно с ними произошло, пытается установить Генпрокуратура РФ и сотни исследователей по всему миру. На данный момент, по официальным данным, насчитывается 75 версий случившегося, 66.RU приводит три основных.1. Погодные условияСход лавины, ураган или «снежная доска» — Генпрокуратура РФ проверяет три эти версии, предполагая, что гибель туристов носит некриминальный характер. Надзорный орган продолжает устанавливать обстоятельства, хотя у остальных ведомств уже истекли процессуальные сроки. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, в марте экспертов отправят на перевал. Они установят палатку под тем же углом, что и у группы Дятлова, и попытаются восстановить всю картину событий шестидесятилетней давности. Все остальные варианты, которые обсуждают уже несколько десятилетий, в прокуратуре не рассматривают, а их с каждым годом становится все больше.Есть вероятность, что «снежная доска» действительно сошла из-за резкого изменения температуры, а из палатки туристы вышли, не одевшись, потому что боялись повторного схода. В таком случае тех, кто получил более тяжелые травмы, дотащили до склона, чтобы разжечь там костер. После трое решили вернуться в убежище, чтобы забрать вещи, но по дороге погибли от холода. Оставшихся травмированных поместили в низину — поэтому их тела при таянии отнесло к ручью. Еще два человека, которые по-прежнему были у костра, получили настолько сильное обморожение, что не замечали, что обжигаются, сидя у огня.2. Эксперимент спецслужб и работа на КГБНекоторые по-прежнему считают, что студентов «ликвидировали»: ребята якобы стали случайными свидетелями испытания секретного оружия, которое проводилось неподалеку. Общественники также утверждают, что туристы сами могли работать на КГБ и во время похода выполняли задание по сопровождению техногенного эксперимента. Исследователи считают, что они вели фотосъемку испытания, которое, скорее всего, пошло не так, как было запланировано, именно поэтому группа погибла. Об этом стали говорить в связи с тем, что с собой у них было немало фотооборудования, но сохранилась пленка только с нескольких фотоаппаратов. Также на месте их гибели якобы находили обломки ракет.Эту версию подтверждают показания группы поисковиков, а также народов манси, которых тоже винили в гибели группы. И те, и те говорили, что в небе периодически появлялись светящиеся объекты, правда, их также называли инопланетным кораблем. Есть также версия о том, что именно взрыв мог вызвать сход лавины. Догадки подтверждает и заявление радиста Владимира Любимова, тогда он работал на территории рядом с перевалом.«Всем нам, радистам, было приказано прослушивать эфир и сообщать о всяких подозрительных переговорах. И вот в январе или в феврале, уж сложно сказать, я прослеживаю эфир на разных волнах и слышу какие-то очень странные переговоры на неразборчивом эзоповом языке. Ясно только, произошло что-то страшное. Я, конечно же, доложил начальству. А через сутки получаю команду: прослушку на данной волне прекратить!», — рассказывал радист в интервью.Конспирологическую теорию раскрывает писатель Алексей Ракитин в своем очерке «Смерть, идущая по следу». Замешаны в истории якобы были туристы Золотарев и Кривонищенко, они, предположительно, поставляли фальшивые радиоактивные элементы иностранным агентам под прикрытием КГБ. План по разным причинам сорвался, агенты решили избавиться от всей группы и поэтому напали на палатку и выставили всех на холод без одежды. Следы «побоев» объяняют их сопротивлением. Часть выживших по пути якобы встретила агентов, их пытали, а затем сбросили тела в овраг.3. Визит инопланетянПриверженцев версии о визите инопланетных существ тоже оказалось немало. В разные годы приводились разные доказательства того, что на месте стоянки туристов сел огромный инопланетный корабль: его якобы видно на снимке с пленки одного из погибших.Более того, предположение подтвердили члены поисковой группы, они утверждали, что увидели НЛО недалеко от места происшествия. «Минут 20 наблюдали движение шара (или диска), пока он не скрылся за склоном горы. Увидели его на юго-востоке от палатки. Двигался он в северном направлении. Явление это взбудоражило всех. Мы были уверены, что гибель дятловцев как-то связана с ним», — рассказывал участник поисков Валентин Якименко. Сразу после этого события сопоставили с другими «огненными шарами», которые наблюдались примерно в этом же районе 17 февраля 1959 года, о них рассказывали в газате «Тагильский рабочий».Кроме того, уральские исследователи утверждали, что нашли обломки корабля на месте трагедии — с помощью сервиса Google Earth. Ни одна из версий по-прежнему не стала основной, подтвердить какую-либо из догадок так и не удалось. Возбужденное уголовное дело было закрыто в том же году.

Ключевые слова: Урал Советский Союз тайны перевал Дятлова группа Дятлова

Другие, подобные истории: