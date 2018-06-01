Недостроенный доходный дом. Часть первая

Кларк Эштон Смит, “Возвращение чародея”

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A.Norton Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 22:37 by

До революции 1917 года рынок жилья в Российской империи был преимущественно арендным. Горожане снимали меблированные апартаменты в доходных домах — какие достаток позволял. Распространенность и востребованность доходных домов носила настолько массовый характер, что 80 процентов жилья в Санкт-Петербурге относились именно к этому типу жилья.Начало эпохи доходных домов приходится на первые годы Научно-технической революции. Промышленность, наука и образование развивались ускоренными темпами, в крупные города потянулись банкиры, инженеры, рабочие, преподаватели и студенты. Спрос на жилье неуклонно рос, а существовавшая в то время модель оказалась неспособна его удовлетворить.Замена ручного труда машинным привела к возникновению новых заводов и фабрик, выросших из мануфактур. Зарождающийся капитализм привел к появлению новой социальной прослойки — “нуворишей”. Людей из низших слоев, разбогатевших быстро и не всегда законно. Свободный капитал, накопленный нуворишами, требовал вложений. Первые доходные дома строились именно ими — “владельцами заводов, газет, пароходов” — с целью получения прибыли.Дело оказалось выгодным. Не только для нуворишей, но и городской казны. В Москве масштабное строительство доходных домов началось с 1785 по 1790 год. Первое время бизнес по сдаче квартир в аренду находился “в тени”, но московские власти быстро подсчитали, какие деньги текут в карманы богачей и ввели налог с владельцев доходных домов. К 1913 году все владельцы доходных домов Москвы вносили в казну не меньше 7 миллионов рублей.Революция уничтожила доходные дома как явление. Собственность и имущество нуворишей была реквизирована в пользу молодого советского государства, ее бывшие владельцы — расстреляны. Претенциозные доходные дома на скорую руку переделаны под коммунальные квартиры. В постреволюционном обществе активно насаждается стереотип ущербности, ложное чувство личной несостоятельности человека, не имеющего собственного жилья.Доходные дома благополучно “прижились” в Киеве, Харькове, Одессе и других городах. Но только не в моем городе. Исторически сложилось так, что мариупольцы привыкли отдавать предпочтение частным домовладениям. Не по душе пришлись им доходные дома, свое жилье как-то ближе, понятней. И правовая неосведомленность большинства населения не развивает у людей доверия к договорным отношениям по аренде жилья. Попытку переломить ситуацию предприняла строительная компания “Ореховинвестстрой”. Они наняли предприятие, в трудовых отношениях с которым я сейчас нахожусь, спроектировать и построить классический доходный дом.Строительные работы начались в 1996 году. Дом строили “с нуля”. К 1998 году успели полностью выгнать “коробку” — на бытовом жаргоне строителей так называется завершенный внешне дом, но без внутренней отделки. Потихоньку взялись за работы внутри дома, но спустя два месяца были вынуждены все приостановить. “Ореховинвестстрой” срывала сроки финансирования строительства, а собственного капитала нашей фирме тогда не хватало. Стройка остановилась, навсегда, как оказалось. В 2002 году компания-заказчик оказалась в кризисе, приведшем ее к разорению и банкротству. До того все инвестиционные проекты “Ореховинвестстрой” были свернуты как неприоритетные. Включая несостоявшийся доходный дом.Нового инвестора мы не нашли, сколько не предлагали. Потенциально возможные партнеры в лице крупнейших финансово-промышленных групп не заинтересовались предложенным проектом. По причинам высокой затратности строительства, отсутствия гарантированного спроса на арендное жилье у населения и долговременной самоокупаемости. С тех пор прошло двадцать лет. Некогда перспективный новострой сильно обветшал. Фундамент подмыли грунтовые воды, от сырости во внутренних помещениях разрослась невыводимая плесень. Конструкции стен и перекрытий уже не так крепки, как раньше, наши эксперты едины во мнении — дом проще снести, чем достраивать. В этом году мы нашли покупателя на дом и прилегающий к нему участок. Перед продажей будет делаться независимая экспертиза с целью определения теперешней стоимости дома, выполненных работ и относительно благоустроенной территории вокруг.Начальство послало меня пофотографировать дом, чтобы экспертная организация могла провести все требуемые расчеты и составить заключение, не выезжая на место. Раньше я никогда там не был, и не видел каким этот дом был “до”, но то, каким он стал “после”, привело меня в глубокое уныние. Ознакомившись с фотографиями, вы поймете, почему.P.S. Я непрофессиональный фотограф, выгодные ракурсы выбирать не обучен и не для глянцевого журнала все это дело снимал. Дорогущего фотоаппарата у меня тоже нет, т.к. фотографированием не увлекаюсь. Не обессудьте, если где-то не получилось добиться высокого качества, я старался сделать как можно лучше при самых скромных возможностях.

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