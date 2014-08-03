Доходный дом Левина

Qusto Просмотров: 15 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:58 by

Объект культурного наследия регионального значения, доходный дом Левина, постройки конца девятнадцатого века. В советские годы располагалась какая — то бухгалтерия, а в девяностых в здании вероятнее всего пытались открыть пивную. Заброшено давно, скорее всего в начале двухтысячных, по всей видимости из-за ветхости здания — обваливаются перекрытия. Капитальный ремонт объект не пережил, и всё встало.Внутри куча бухгалтерских книг, журналов, и документов. А также комната с картотекой, документы которой датируются 1956 — 1970 годами. Очень много разбитых и разобранных телефонов, и старинных машин для печати. В углу пылиться вывеска "Сибирская корона".Видны следы ремонта: строительный мусор, стройматериалы.Всё поросло огромным слоем пыли, прикасаясь к любому предмету, она вся вздымает, и становится ничего не видно.По состоянию: двухэтажное здание с чердаком. Интересный интерьер, балконы, полукруглые проёмы, большой зал с лепниной на потолке, красивая лестница. Так же здание очень красиво с виду. Перекрытие чердака обваливается, штукатурка сыпется градом. Всё здание держится на "добром слове".Автор - Kir coM.

Ключевые слова: Дом объект заброшка

Другие, подобные истории: