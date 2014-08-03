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Заброшки


Заброшки

Доходный дом Левина

Объект культурного наследия регионального значения, доходный дом Левина, постройки конца девятнадцатого века. В советские годы располагалась какая — то бухгалтерия, а в девяностых в здании вероятнее всего пытались открыть пивную. Заброшено давно, скорее всего в начале двухтысячных, по всей видимости из-за ветхости здания — обваливаются перекрытия. Капитальный ремонт объект не пережил, и всё встало.
Внутри куча бухгалтерских книг, журналов, и документов. А также комната с картотекой, документы которой датируются 1956 — 1970 годами. Очень много разбитых и разобранных телефонов, и старинных машин для печати. В углу пылиться вывеска "Сибирская корона".
Видны следы ремонта: строительный мусор, стройматериалы.
Всё поросло огромным слоем пыли, прикасаясь к любому предмету, она вся вздымает, и становится ничего не видно.
По состоянию: двухэтажное здание с чердаком. Интересный интерьер, балконы, полукруглые проёмы, большой зал с лепниной на потолке, красивая лестница. Так же здание очень красиво с виду. Перекрытие чердака обваливается, штукатурка сыпется градом. Всё здание держится на "добром слове".

Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина
Доходный дом Левина

Автор - Kir coM.
Источник.
Сегодня, 19:58 by QustoПросмотров: 15Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Дом объект заброшка

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 20:32
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9638|-4)
Публикаций: 438
Комментариев: 7 126
Потолки в кадр не попали. Жаль. То, что в кадре - выглядит вполне прилично. Да, заброшка, да, хлам.
Жалко всё это.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:40
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1486|0)
Публикаций: 620
Комментариев: 6 385
Хороший дом был к сожалению.+++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
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