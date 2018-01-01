Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно / Заброшки

Курово-Покровское. Агония русской деревни

Курово-Покровское. Агония русской деревни

Тверская область, деревня Курово-Покровское Старицкого района. Пройдёмся по улицам, поговорим с местной жительницей.
Когда-то место было известным. Здесь Пушкин писал "Онегина", а Левитан рисовал этюды.
Сейчас, как нетрудно догадаться, разруха. Дорога (да и жизнь) заканчивается за 12 километров отсюда, в Берново, известном своей усадьбой. Курово-Покровское хоть и входит в так называемое "Пушкинское кольцо Тверской области", но деревне от этого ни тепло, ни холодно.
Постоянно здесь живёт несколько старушек. На лето к ним приезжает родня и дачники. Нормальный проезд возможен только на внедорожнике в сухое время года, "пузотёрка" рискует по дороге встать и остаться надолго слушать тишину местного леса.

Курово-Покровское. Агония русской деревни

Въезжаем в деревню. Даже рад, что дождит. Погода только подчёркивает кризисное состояние всего, что вокруг. Впереди виднеется телефон. Интересно, многим нужен?!
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Главная улица деревни. Пуста, тиха, убога. Забегая вперёд, скажу, что перед войной здесь кипела жизнь, а в 1941 году по этой улице прошлись сначала финские, а потом немецкие войска, занявшие Курово-Покровское. Про это нам рассказала Татьяна Владимировна, местная старушка. Разговор с ней - ниже
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Когда-то это был сельский магазин. Ныне все окна-двери заколочены. Теперь в Курово-Покровское иногда приезжают торговцы-частники, но это только иногда. Ближайший магазин в соседних деревнях. Повседневного спроса давно нет.
Курово-Покровское. Агония русской деревни
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Опять же, по рассказам местной бабушки, когда-то здесь жил некий мужик. Только и делал, что пил. На что жил, непонятно - нигде не работал. Ныне алкоголик, питающийся божьей росой, умер. В доме гуляет ветер.
Курово-Покровское. Агония русской деревни
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Обычный курово-покровский дворик.
Курово-Покровское. Агония русской деревни
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Единственная живность, встреченная в деревне.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Как уже сказал, здесь живёт несколько старушек. Одна из них перед вами. Знакомьтесь - Татьяна Владимировна. В этом году ей исполняется 80 лет. Всю жизнь она прожила в Курово-Покровском.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Татьяна Владимировна жалуется на жизнь.
- Как вам живётся?
- Плохо живём. Плохо. На зиму вынуждена была уехать к родне в Пермь, здесь не прожить - хлеба не купить. Иногда заезжают фермеры, продают что-то, но это нечасто.
- Почему же вернулись из Перми?
- Я всю жизнь в деревне жила, а там многоэтажка. Тяжко в каменной коробке мне жить, тяга к земле.
- Дорогу к вам не собираются хорошую построить?
- Кому мы нужны, кто ж её построит? Живём с соседками только мы здесь. Хорошо, скоро родные в гости приедут. Газа, разумеется, тоже нет. Слава Богу, есть свет и телевизор.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

На Бога и остаётся надеяться...
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Расспрашиваю Татьяну Владимировну про войну. Пожилая женщина уходит в воспоминания, рассказывает, что деревню сначала заняли финны. Немцы подошли позднее. Так и прошлись финские солдаты по главной улице к соседним деревням, которых уже нет.
Улыбку рыжего финна-фашиста, ухмыльнувшегося золотыми зубами девочке Тане в 1941-м, Татьяна Владимировна запомнила на всю жизнь.
Благодарим бабушку за гостеприимство и идём дальше смотреть деревенскую жизнь.

Прямо напротив дома нашей собеседницы развалины. Когда-то здесь была школа.
Курово-Покровское. Агония русской деревни
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Эти стены еще помнят октябрят. Школа для более старших располагалась в соседней деревне.
Еще одни руины. Похоже на сарай.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Курово-Покровское известно тем, что здесь в усадьбе помещиков Панафидиных гостил Пушкин. Тут он писал седьмую главу "Онегина". Панафидины были родственниками Вульфов, друзей поэта, живших в Берново. Приезжая к Вульфам, Пушкин наведывался и сюда.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Epic Fail и в господском доме.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Почему выбит именно 1952 год, не знаю. Внутри дома нет ничего интересного. Представляю поэта, прохаживающегося по комнатам.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

В этом дом вроде как живут дачники, приезжающие на лето.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

А здесь жизни уже нет.
Курово-Покровское. Агония русской деревни
Курово-Покровское. Агония русской деревни

По местной легенде, под этой сосной любил сидеть Пушкин. С тех пор она зовётся "Пушкинской".
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Не знаю насчёт Пушкина, а возраст дерева впечатляет.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

На ветках - улей. Кто здесь разводит пчёл? Или это для диких?
Курово-Покровское. Агония русской деревни

Порядок в Курово-Покровском только на братской могиле. Здесь похоронен десяток павших в 1941-42 воинов. В прошлом году, к 65-летию Победы, выделили деньги на краску, привезли венки. Этот год не юбилейный, помощи ждать не приходится, поэтому местные сами убрались на захоронении.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

А красная звезда на братской могиле - единственный яркий предмет на всю округу.
Курово-Покровское. Агония русской деревни

А я увидел в этой звезде символ жизни и мысленно назвал её "сердцем деревни". Пока оно бьётся, пока убрана братская могила, живёт память. А пока живёт память, есть жизнь. Неважно, какая. Нашим не привыкать.
На этом всё.
Автор - Журнал cr2.
Источник.
Сегодня, 02:12 by LynxПросмотров: 20Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Курово-Покровское деревня история деревня-призрак мертвая деревня

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.