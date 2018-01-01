Курово-Покровское. Агония русской деревни

Lynx Просмотров: 20 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:12 by

Тверская область, деревня Курово-Покровское Старицкого района. Пройдёмся по улицам, поговорим с местной жительницей.Когда-то место было известным. Здесь Пушкин писал "Онегина", а Левитан рисовал этюды.Сейчас, как нетрудно догадаться, разруха. Дорога (да и жизнь) заканчивается за 12 километров отсюда, в Берново, известном своей усадьбой. Курово-Покровское хоть и входит в так называемое "Пушкинское кольцо Тверской области", но деревне от этого ни тепло, ни холодно.Постоянно здесь живёт несколько старушек. На лето к ним приезжает родня и дачники. Нормальный проезд возможен только на внедорожнике в сухое время года, "пузотёрка" рискует по дороге встать и остаться надолго слушать тишину местного леса.Въезжаем в деревню. Даже рад, что дождит. Погода только подчёркивает кризисное состояние всего, что вокруг. Впереди виднеется телефон. Интересно, многим нужен?!Главная улица деревни. Пуста, тиха, убога. Забегая вперёд, скажу, что перед войной здесь кипела жизнь, а в 1941 году по этой улице прошлись сначала финские, а потом немецкие войска, занявшие Курово-Покровское. Про это нам рассказала Татьяна Владимировна, местная старушка. Разговор с ней - нижеКогда-то это был сельский магазин. Ныне все окна-двери заколочены. Теперь в Курово-Покровское иногда приезжают торговцы-частники, но это только иногда. Ближайший магазин в соседних деревнях. Повседневного спроса давно нет.Опять же, по рассказам местной бабушки, когда-то здесь жил некий мужик. Только и делал, что пил. На что жил, непонятно - нигде не работал. Ныне алкоголик, питающийся божьей росой, умер. В доме гуляет ветер.Обычный курово-покровский дворик.Единственная живность, встреченная в деревне.Как уже сказал, здесь живёт несколько старушек. Одна из них перед вами. Знакомьтесь - Татьяна Владимировна. В этом году ей исполняется 80 лет. Всю жизнь она прожила в Курово-Покровском.Татьяна Владимировна жалуется на жизнь.- Как вам живётся?- Плохо живём. Плохо. На зиму вынуждена была уехать к родне в Пермь, здесь не прожить - хлеба не купить. Иногда заезжают фермеры, продают что-то, но это нечасто.- Почему же вернулись из Перми?- Я всю жизнь в деревне жила, а там многоэтажка. Тяжко в каменной коробке мне жить, тяга к земле.- Дорогу к вам не собираются хорошую построить?- Кому мы нужны, кто ж её построит? Живём с соседками только мы здесь. Хорошо, скоро родные в гости приедут. Газа, разумеется, тоже нет. Слава Богу, есть свет и телевизор.На Бога и остаётся надеяться...Расспрашиваю Татьяну Владимировну про войну. Пожилая женщина уходит в воспоминания, рассказывает, что деревню сначала заняли финны. Немцы подошли позднее. Так и прошлись финские солдаты по главной улице к соседним деревням, которых уже нет.Улыбку рыжего финна-фашиста, ухмыльнувшегося золотыми зубами девочке Тане в 1941-м, Татьяна Владимировна запомнила на всю жизнь.Благодарим бабушку за гостеприимство и идём дальше смотреть деревенскую жизнь.Прямо напротив дома нашей собеседницы развалины. Когда-то здесь была школа.Эти стены еще помнят октябрят. Школа для более старших располагалась в соседней деревне.Еще одни руины. Похоже на сарай.Курово-Покровское известно тем, что здесь в усадьбе помещиков Панафидиных гостил Пушкин. Тут он писал седьмую главу "Онегина". Панафидины были родственниками Вульфов, друзей поэта, живших в Берново. Приезжая к Вульфам, Пушкин наведывался и сюда.Epic Fail и в господском доме.Почему выбит именно 1952 год, не знаю. Внутри дома нет ничего интересного. Представляю поэта, прохаживающегося по комнатам.В этом дом вроде как живут дачники, приезжающие на лето.А здесь жизни уже нет.По местной легенде, под этой сосной любил сидеть Пушкин. С тех пор она зовётся "Пушкинской".Не знаю насчёт Пушкина, а возраст дерева впечатляет.На ветках - улей. Кто здесь разводит пчёл? Или это для диких?Порядок в Курово-Покровском только на братской могиле. Здесь похоронен десяток павших в 1941-42 воинов. В прошлом году, к 65-летию Победы, выделили деньги на краску, привезли венки. Этот год не юбилейный, помощи ждать не приходится, поэтому местные сами убрались на захоронении.А красная звезда на братской могиле - единственный яркий предмет на всю округу.А я увидел в этой звезде символ жизни и мысленно назвал её "сердцем деревни". Пока оно бьётся, пока убрана братская могила, живёт память. А пока живёт память, есть жизнь. Неважно, какая. Нашим не привыкать.На этом всё.Автор - Журнал cr2.

Ключевые слова: Курово-Покровское деревня история деревня-призрак мертвая деревня

Другие, подобные истории: