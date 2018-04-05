Подземный город Деринкую

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На территории Турции в Каппадокии насчитывается около 50-ти подземных городов, и город Деринкую (в переводе с турецкого — «Глубокий колодец») — один из них. Некоторые из них уже полностью исследованы, некоторые начали исследовать, следующие — ждут своей очереди. Деринкую самый известный и самый исследованный из этой группы подземных городов древности.Достигая глубины около 55 м (8 ярусов), в древние времена город мог приютить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом. Площадь города точно не установлена — от 2,5 км² до 4 км². Учёные полагают, что ныне исследовано лишь 10—15 % всей территории города. Предполагается, что город может имеет 20 этажей, удалось исследовать лишь 8 из них.Подземный город Деринкую был выдолблен в мягком туфе — типичной для Каппадокии вулканической породе. По поводу его происхождения до сих пор ведутся споры: по утверждению Министерства культуры Турции, город был основан в VIII—VII веках до н. э. переселившимися сюда фригийскими племенами. По другой версии, Деринкую был построен ещё раньше, в 1900—1200 годах до н.э., когда эти земли населяли хетты. До прихода хеттов на этой территории жили хатты — народ, населявший страну Хатти в центральной и юго-восточной части Анатолии (нынешняя Турция) в период 2500—2000/1700 годов до н.э. в эпоху раннего и среднего бронзового века. Название страны и народа позднее унаследовали покорившие их хетты, которые относились к другой языковой семье. Царство Хатти до захвата и ассимиляции коренных племён хеттами просуществовало тысячу лет, так что, скорее всего, подземные города были построены ранее населявшими эти места хаттами.Вход в подземелье находится в одноэтажном доме в селении Деринкую, расположенном на плоскогорье высотой 1355 м над уровнем моря. Все залы и туннели достаточно хорошо освещаются и вентилируются. Температура внутри колеблется от 13 до 15 °C. Для связи между этажами во многих местах в полу небольшие отверстия.Подземелье Деринкую представляет собой сложную разветвлённую систему комнат, залов, тоннелей и колодцев, расходящихся вниз (перекрыты решетками), вверх и в стороны. На первом уровне находились конюшни, давильный пресс для винограда и массивный свод. Глубже размещались жилые помещения, кухня и церковь. На втором ярусе находится уникальное для подземных городов помещение, отличительная черта Деринкую, — большой зал со сводчатым потолком. На третьем и четвёртом ярусах располагались оружейные склады. По лестнице между ними можно попасть в церковь крестообразной формы размерами 20 × 9 м. Далее вниз ведёт узкий тоннель (высота потолка 160—170 см), по бокам которого расположены пустые камеры. При спуске вниз потолки становятся всё ниже, а проходы — всё уже. На нижнем восьмом этаже находится просторный зал, возможно, предназначавшийся для собраний.Вертикальные вентиляционные шахты (всего их 52) внизу доходят до грунтовых вод и ранее служили одновременно колодцами. Город славится очень сложной системой вентиляции и водоснабжения, что поразительно для столь раннего исторического периода. До 1962 года население посёлка Деринкую удовлетворяло потребность в воде из этих колодцев. Чтобы избежать отравления воды во время нашествия врагов, выходные отверстия некоторых колодцев тщательно закрывались и маскировались. Помимо этого были и специальные вентиляционные шахты, искусно спрятанные в скалах. Часто под колодцы маскировались потайные ходы, которых на данный момент обнаружено около 600 штук.Город строился таким образом, чтобы его было невозможно захватить. Были предусмотрены все меры предосторожности: в случае опасности город закрывался изнутри с помощью больших каменных дверей, ими можно было перекрыть доступ к отдельным комнатам или даже к целым этажам. Каждая дверь представляет собой большой каменный диск высотой 1-1,5 м, толщиной 30-35 см и массой 200—500 кг.Двери открывались с помощью находящихся внутри них отверстий, причём только с внутренней стороны и усилиями минимум двух человек. Эти отверстия могли также выполнять роль дверных глазков. Вероятно, город строился таким образом именно в расчёте на то, чтобы в его устройстве хорошо ориентировались только его жители, а враги, напротив, моментально терялись.По поводу того, жили ли люди под землёй постоянно или периодически, нет единого мнения. По одной версии, жители Деринкую выходили на поверхность только для возделывания полей, по другой — они жили в наземном селении и прятались под землю только во время набегов. В последнем случае — они быстро ликвидировали признаки жизни на поверхности и уходили под землю, чтобы скрываться там на протяжении нескольких недель.Есть упоминания о подземных сооружениях Каппадокии в исторических хрониках. Самый древний известный письменный источник о подземных городах датируется концом IV столетия до нашей эры — это «Анабазис» древнегреческого писателя и историка Ксенофонта (ок. 427— ок. 355 гг. до н. э). В этой книге рассказывается о расположении на ночлег эллинов в подземных городах.В ней, в частности, сообщается: « В населенных местах дома построены под землей. Вход в домах был узким, как горло колодца. Однако внутренние помещения были довольно просторными. Животных тоже содержали в вырезанных подземельных пристанищах, для них были сооружены специальные дороги. Дома незаметны, если не знаете входа, но люди входили в эти пристанища по лестнице. Внутри содержали овец, козлят, ягнят, коров, птиц. Местные жители в глиняных сосудах делали пиво из ячменя и жители в колодцах делали вино».Специалист по археологии из Лос-Анджелеса Рауль Сальдивар, который живёт и работает в Невшехире утверждает: «И христиане, и фригийцы уже нашли эти помещения пустыми. В 2008 г. провели радиоуглеродный анализ. Он показал, что мегаполисы вырублены в скалах примерно 5 тыс. лет назад. Отдельные кельи использовались в качестве банков, там хранили тонны золота. Раскопки подняли на поверхность сотни костей домашних животных, но ни одного скелета местного жителя».Эти утверждения древнегреческих авторов и современных ученых подтверждают ранее высказанное предположение, что подземные города Каппадокии существовали в I тысячелетии до н. э. (VI-IV вв. до н. э.). С учетом находок обсидиановых орудий труда, хеттских письмен, предметов хеттской и дохеттской эпох и результатов радиоуглеродного анализа время их строительства может быть отнесено как ко II-III, так и (по результатам исследования Неолита Центральной Турции) к VII-VIII тысячелетиям до н. э., и даже к более ранним, палеолитическим, временам.Современная наука еще не до конца открыла все тайны создания этого чуда архитектуры, и о методах, которыми пользовались древние зодчие на протяжении столетий или тысячелетий, зачастую приходится догадываться.

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