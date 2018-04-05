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Страшно интересно

Подземный город Деринкую

На территории Турции в Каппадокии насчитывается около 50-ти подземных городов, и город Деринкую (в переводе с турецкого — «Глубокий колодец») — один из них. Некоторые из них уже полностью исследованы, некоторые начали исследовать, следующие — ждут своей очереди. Деринкую самый известный и самый исследованный из этой группы подземных городов древности.

Подземный город Деринкую

Достигая глубины около 55 м (8 ярусов), в древние времена город мог приютить до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом. Площадь города точно не установлена — от 2,5 км² до 4 км². Учёные полагают, что ныне исследовано лишь 10—15 % всей территории города. Предполагается, что город может имеет 20 этажей, удалось исследовать лишь 8 из них.

Подземный город Деринкую

Подземный город Деринкую был выдолблен в мягком туфе — типичной для Каппадокии вулканической породе. По поводу его происхождения до сих пор ведутся споры: по утверждению Министерства культуры Турции, город был основан в VIII—VII веках до н. э. переселившимися сюда фригийскими племенами. По другой версии, Деринкую был построен ещё раньше, в 1900—1200 годах до н.э., когда эти земли населяли хетты. До прихода хеттов на этой территории жили хатты — народ, населявший страну Хатти в центральной и юго-восточной части Анатолии (нынешняя Турция) в период 2500—2000/1700 годов до н.э. в эпоху раннего и среднего бронзового века. Название страны и народа позднее унаследовали покорившие их хетты, которые относились к другой языковой семье. Царство Хатти до захвата и ассимиляции коренных племён хеттами просуществовало тысячу лет, так что, скорее всего, подземные города были построены ранее населявшими эти места хаттами.

Подземный город Деринкую

Вход в подземелье находится в одноэтажном доме в селении Деринкую, расположенном на плоскогорье высотой 1355 м над уровнем моря. Все залы и туннели достаточно хорошо освещаются и вентилируются. Температура внутри колеблется от 13 до 15 °C. Для связи между этажами во многих местах в полу небольшие отверстия.

Подземный город Деринкую

Подземелье Деринкую представляет собой сложную разветвлённую систему комнат, залов, тоннелей и колодцев, расходящихся вниз (перекрыты решетками), вверх и в стороны. На первом уровне находились конюшни, давильный пресс для винограда и массивный свод. Глубже размещались жилые помещения, кухня и церковь. На втором ярусе находится уникальное для подземных городов помещение, отличительная черта Деринкую, — большой зал со сводчатым потолком. На третьем и четвёртом ярусах располагались оружейные склады. По лестнице между ними можно попасть в церковь крестообразной формы размерами 20 × 9 м. Далее вниз ведёт узкий тоннель (высота потолка 160—170 см), по бокам которого расположены пустые камеры. При спуске вниз потолки становятся всё ниже, а проходы — всё уже. На нижнем восьмом этаже находится просторный зал, возможно, предназначавшийся для собраний.

Подземный город Деринкую

Вертикальные вентиляционные шахты (всего их 52) внизу доходят до грунтовых вод и ранее служили одновременно колодцами. Город славится очень сложной системой вентиляции и водоснабжения, что поразительно для столь раннего исторического периода. До 1962 года население посёлка Деринкую удовлетворяло потребность в воде из этих колодцев. Чтобы избежать отравления воды во время нашествия врагов, выходные отверстия некоторых колодцев тщательно закрывались и маскировались. Помимо этого были и специальные вентиляционные шахты, искусно спрятанные в скалах. Часто под колодцы маскировались потайные ходы, которых на данный момент обнаружено около 600 штук.

Подземный город Деринкую

Город строился таким образом, чтобы его было невозможно захватить. Были предусмотрены все меры предосторожности: в случае опасности город закрывался изнутри с помощью больших каменных дверей, ими можно было перекрыть доступ к отдельным комнатам или даже к целым этажам. Каждая дверь представляет собой большой каменный диск высотой 1-1,5 м, толщиной 30-35 см и массой 200—500 кг.

Подземный город Деринкую

Двери открывались с помощью находящихся внутри них отверстий, причём только с внутренней стороны и усилиями минимум двух человек. Эти отверстия могли также выполнять роль дверных глазков. Вероятно, город строился таким образом именно в расчёте на то, чтобы в его устройстве хорошо ориентировались только его жители, а враги, напротив, моментально терялись.

Подземный город Деринкую

По поводу того, жили ли люди под землёй постоянно или периодически, нет единого мнения. По одной версии, жители Деринкую выходили на поверхность только для возделывания полей, по другой — они жили в наземном селении и прятались под землю только во время набегов. В последнем случае — они быстро ликвидировали признаки жизни на поверхности и уходили под землю, чтобы скрываться там на протяжении нескольких недель.

Подземный город Деринкую

Есть упоминания о подземных сооружениях Каппадокии в исторических хрониках. Самый древний известный письменный источник о подземных городах датируется концом IV столетия до нашей эры — это «Анабазис» древнегреческого писателя и историка Ксенофонта (ок. 427— ок. 355 гг. до н. э). В этой книге рассказывается о расположении на ночлег эллинов в подземных городах.

Подземный город Деринкую

В ней, в частности, сообщается: « В населенных местах дома построены под землей. Вход в домах был узким, как горло колодца. Однако внутренние помещения были довольно просторными. Животных тоже содержали в вырезанных подземельных пристанищах, для них были сооружены специальные дороги. Дома незаметны, если не знаете входа, но люди входили в эти пристанища по лестнице. Внутри содержали овец, козлят, ягнят, коров, птиц. Местные жители в глиняных сосудах делали пиво из ячменя и жители в колодцах делали вино».

Подземный город Деринкую

Специалист по археологии из Лос-Анджелеса Рауль Сальдивар, который живёт и работает в Невшехире утверждает: «И христиане, и фригийцы уже нашли эти помещения пустыми. В 2008 г. провели радиоуглеродный анализ. Он показал, что мегаполисы вырублены в скалах примерно 5 тыс. лет назад. Отдельные кельи использовались в качестве банков, там хранили тонны золота. Раскопки подняли на поверхность сотни костей домашних животных, но ни одного скелета местного жителя».

Подземный город Деринкую

Эти утверждения древнегреческих авторов и современных ученых подтверждают ранее высказанное предположение, что подземные города Каппадокии существовали в I тысячелетии до н. э. (VI-IV вв. до н. э.). С учетом находок обсидиановых орудий труда, хеттских письмен, предметов хеттской и дохеттской эпох и результатов радиоуглеродного анализа время их строительства может быть отнесено как ко II-III, так и (по результатам исследования Неолита Центральной Турции) к VII-VIII тысячелетиям до н. э., и даже к более ранним, палеолитическим, временам.

Подземный город Деринкую

Современная наука еще не до конца открыла все тайны создания этого чуда архитектуры, и о методах, которыми пользовались древние зодчие на протяжении столетий или тысячелетий, зачастую приходится догадываться.



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Сегодня, 09:57 by ЛетягаПросмотров: 69Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Турция подземный город подземелье колодцы археология

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Комментарии

#1 написал: Lex__Blunt
Сегодня, 11:23
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 18
Случайно на минус нажал, сорри. История классная, +. 5000 лет назад стран-то толком не было, но и выдолбить столь огромное сооружение не было бы под силу человеку того времени)
Зарегистрирован: 5.04.2018
#2 написал: Калина74
Сегодня, 11:41
+1
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Репутация: (212|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 514
Цитата: Lex__Blunt
Случайно на минус нажал, сорри. История классная, +. 5000 лет назад стран-то толком не было, но и выдолбить столь огромное сооружение не было бы под силу человеку того времени)



Минус на плюс легко меняется, надо только нажать. Ну заинтриговал коммент, щяс почитаю. И плюс уже ставлю - авансом с учитыванием Вашего отзыва )))

Ну отлично, чё! Надо посетить, тем более что в Турции и так постоянно бываем, а до такого интересного места так и не добрались пока... Спасибо!!!
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#3 написал: Qusto
Сегодня, 12:00
+1
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Очень понравилось, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#4 написал: Estellan
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Если там изначально не было каких-то пустот... сколько же оно строилось?
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: Pmariam
Сегодня, 14:57
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Слышала/видела про это место, но не так подробно как в данной публикации!
спасибо за публикацию! как всегда интересно и познавательно!
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#6 написал: Mina Harker
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Удивительное место.
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