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Страшно интересно

Пещерный город Эски-Кермен

Месторасположение: Крым, Россия.

Эски-Кермен — средневековый город-крепость, в 14 км на юг от города Бахчисарай. Название переводится с крымско-татарского как «старая крепость».

Территория города занимала площадь 8,5 га, имея в длину 1040 м и 170 м в ширину. Построен на столообразном горном плато, ограниченном обрывами до 30 м высотой.

Город был основан в конце VI века н. э. как византийское укрепление и просуществовал до конца XIV века. История города до X века известна мало, поскольку город был незначительным укреплением.

С X века начинается постепенное разрастание города и рост его значения, с наибольшим расцветом приходящимся на XII и XIII вв, когда количество жителей превысило 2000 человек. В то время здесь уже существует полноценный средневековый город, плато застроено прямоугольными кварталами, разделёнными между собой достаточно широкими улицами, по которым способна проехать повозка, на территории города находился правящий епископ округи, о чём свидетельствуют остатки кафедры в храме у центральных ворот. Перестраивается и расширяется Базилика, предположительно построенная в период с конца IV века до начала VIII века, в центральной части плато.

В 1299 году город был разрушен войсками монголов под предводительством золотоордынского беклярбека Ногая и уже не смог до конца восстановить своё былое значение. В 1399 году монгольская армия под предводительством темника Золотой Орды Эдигея уничтожила отстроенные укрепления и окончательно разорила город, который после этого уже не восстанавливался. В окрестностях остаётся только небольшое поселение Черкес-Кермен (с. Крепкое), расположенное между северной оконечностью Эски-Кермена и Кыз-Куле. Оно просуществовало с периода поздней античности и до начала 70-х гг. ХХ-го века.

Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен
Пещерный город Эски-Кермен

Автор: Padonak.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 66Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Город крепость интересно

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Комментарии

#1 написал: guerra
Сегодня, 16:19
+1
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Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 171
всегда было интересно, каково в таких было жить. летом понятно, приятно, прохладно. а зимой? ветер, на возвышенности совсем не жарко, задувает во все дыры...
Зарегистрирован: 30.08.2015
#2 написал: Iprit
Сегодня, 19:55
0
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Репутация: (1214|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 563
красота! интересно бы туда съездить
Зарегистрирован: 9.07.2013
  
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