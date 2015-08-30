Пещерный город Эски-Кермен

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 66 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:06 by

Месторасположение: Крым, Россия.Эски-Кермен — средневековый город-крепость, в 14 км на юг от города Бахчисарай. Название переводится с крымско-татарского как «старая крепость».Территория города занимала площадь 8,5 га, имея в длину 1040 м и 170 м в ширину. Построен на столообразном горном плато, ограниченном обрывами до 30 м высотой.Город был основан в конце VI века н. э. как византийское укрепление и просуществовал до конца XIV века. История города до X века известна мало, поскольку город был незначительным укреплением.С X века начинается постепенное разрастание города и рост его значения, с наибольшим расцветом приходящимся на XII и XIII вв, когда количество жителей превысило 2000 человек. В то время здесь уже существует полноценный средневековый город, плато застроено прямоугольными кварталами, разделёнными между собой достаточно широкими улицами, по которым способна проехать повозка, на территории города находился правящий епископ округи, о чём свидетельствуют остатки кафедры в храме у центральных ворот. Перестраивается и расширяется Базилика, предположительно построенная в период с конца IV века до начала VIII века, в центральной части плато.В 1299 году город был разрушен войсками монголов под предводительством золотоордынского беклярбека Ногая и уже не смог до конца восстановить своё былое значение. В 1399 году монгольская армия под предводительством темника Золотой Орды Эдигея уничтожила отстроенные укрепления и окончательно разорила город, который после этого уже не восстанавливался. В окрестностях остаётся только небольшое поселение Черкес-Кермен (с. Крепкое), расположенное между северной оконечностью Эски-Кермена и Кыз-Куле. Оно просуществовало с периода поздней античности и до начала 70-х гг. ХХ-го века.Автор: Padonak.

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