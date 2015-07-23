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Трованты — живые камни Румынии

Трованты — живые камни Румынии

В центре и на юге Румынии, вдали от городов, встречаются удивительные камни. Местные жители эти камни называют «тровант» (в переводе с румынского букв. — «конкреция»). Эти камни могут не только расти, но и размножаться. В большинстве случаев камни эти имеют округлую или обтекаемую форму и лишены острых сколов. На вид они мало чем отличаются от любых других валунов, коих в этих местах множество. Но после дождя с тровантами начинает твориться нечто невероятное: они, словно грибы, принимаются расти и увеличиваться в размерах.

Трованты — живые камни Румынии

Каждый тровант весом всего лишь несколько граммов может со временем вырасти и потяжелеть более чем на тонну. Молодые камни растут быстрее, с возрастом же рост трованта замедляется.

Трованты — живые камни Румынии

Состоят растущие камни по большей части из песчаника. Их внутреннее строение тоже весьма необычно: если распилить камень пополам, то на срезе, подобно спилу дерева, можно разглядеть несколько возрастных колец, сосредоточенных вокруг небольшого твердого ядра.

Трованты — живые камни Румынии

Несмотря на всю уникальность тровантов, геологи не спешат относить их в разряд необъяснимых для науки явлений. Согласно мнению ученых, растущие камни хоть и необычны, но их природа поддается объяснению. Геологи утверждают, что трованты — результат длительного процесса цементации песка, происходившего миллионы лет в недрах земли. На поверхности такие камни оказались в ходе сильной сейсмической активности.

Трованты — живые камни Румынии

Нашли ученые и объяснение росту тровантов: камни увеличиваются в размерах благодаря большому содержанию различных минеральных солей, находящихся под их оболочкой. Когда поверхность намокает, эти химические соединения начинают расширяться и давить на песок, отчего камень «растет».

Трованты — живые камни Румынии

Тем не менее есть у тровантов одна особенность, которую геологи объяснить не в состоянии. Живые камни, помимо того что растут, способны еще и размножаться. Происходит это так: после того как поверхность камня намокнет, на ней появляется небольшая выпуклость. Со временем она разрастается, когда же вес нового камня становится достаточно большим, он отламывается от материнского.

Трованты — живые камни Румынии

Строение у новых тровантов такое же, как и у других, более старых камней. Внутри также присутствует ядро, в чем и заключается основная загадка для ученых. Если рост камня хоть как-то можно объяснить с научной точки зрения, то процесс деления каменного ядра не поддается никакой логике. В целом процесс размножения тровантов напоминает почкование, отчего некоторые специалисты всерьез задумались над вопросом, не являются ли они неизвестной доселе неорганической формой жизни.

Трованты — живые камни Румынии

Местные жители уже не одну сотню лет знают о необычных свойствах тровантов, но особого внимания им не уделяют. Раньше растущие камни использовались в качестве строительных материалов. Трованты часто можно встретить и на румынских кладбищах — большие камни устанавливают в качестве надгробий по причине их необычного внешнего вида.

Трованты — живые камни Румынии

Отмечена за некоторыми тровантами и еще одна способность. Подобно знаменитым ползающим камням из калифорнийского заповедника Долина Смерти, они порой передвигаются с места на место.

Трованты — живые камни Румынии

Сегодня трованты — это одна из тех достопримечательностей Центральной Румынии, поглазеть на которую съезжаются туристы из всех стран мира. В свою очередь, находчивые румыны изготавливают из небольших тровантов сувениры и украшения, а потому у каждого гостя есть возможность привезти с собой из путешествия частичку каменного чуда.

Многие владельцы камней-сувениров утверждают, что памятные изделия из тровантов, намокнув, начинают расти, а еще они порой самовольно перемещаются по дому, что производит достаточно жуткое впечатление.

Трованты — живые камни Румынии

Самое большое скопление растущих камней зафиксировано в румынской области Вылча. На его территории встречаются трованты всевозможных форм, размеров и цветов. В связи с большим интересом туристов в 2006 году вылчинскими властями в деревне Костешть был создан единственный во всей стране музей тровантов под открытым небом. Его площадь составляет 1,1 гектара.

Трованты — живые камни Румынии

На территории музея собраны самые необычные по виду растущие камни со всей округи. Желающие за небольшую плату могут ознакомиться с экспозицией и приобрести небольшие образцы в качестве сувениров.

Камни, подобные румынским тровантам, встречаются и в других странах мира. Есть нечто похожее и у нас в России. Вот уже несколько лет на территории Колпнянского района Орловской области в деревне Андреевка и ее окрестностях из-под земли, словно по волшебству, на поверхности появляются округлые каменные глыбы. Их можно увидеть на полях, огородах, возле домов и на приусадебных участках.
Орловские растущие камни на вид напоминают слипшийся песок, но это обманчивая хрупкость. На самом деле камни эти очень прочны, и для того чтобы отколоть от них даже небольшой фрагмент, необходимо приложить большие усилия.

Трованты — живые камни Румынии

Размеры камней сильно разнятся. Встречаются в окрестностях Андреевки как небольшие растущие камни, так и огромные глыбы по нескольку метров в длину, напоминающие строительные плиты.
Понять природу этого явления пытаются и геологи, и краеведы. У местных жителей растущие камни пользуются большой популярностью.

Трованты — живые камни Румынии

Их наделяют мистическими свойствами, считают, что валуны, растущие из-под земли, богаты животворящей силой матери-земли. Кое-кто даже перевез несколько камней и украсил ими дорогу к местным святым источникам. Другие сооружают из камней декоративные рокарии на своих приусадебных участках и используют их в качестве отделочных материалов для домов.

Трованты — живые камни Румынии

Необычность тровантов порой приводит к возникновению весьма смелых и, на первый взгляд, неправдоподобных мнений и гипотез, признавать достоверность которых официальная наука не спешит. Ряд исследователей, как уже говорилось, полагает, что трованты — представители неорганической формы жизни. Принцип их существования и строение не имеют ничего общего с теми же характеристиками уже изученных видов флоры и фауны. При этом растущие камни могут оказаться как коренными жителями нашей планеты, тысячелетиями незаметно существовавшими бок о бок с человеком, так и представителями неземных форм жизни, попавшими на землю с метеоритами или завезенными пришельцами.

Трованты — живые камни Румынии

Вполне возможно, что люди ищут иные формы жизни не там, где следует, настоящие пришельцы давно уже среди нас, а мы их попросту не замечаем.

Трованты — живые камни Румынии


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Сегодня, 16:05 by ЛетягаПросмотров: 7Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Камни геологи минералы трованты

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 16:16
0
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Комментариев: 1 219
Вот в Румынии все не слава богу.
Сначала лезут на поверхность какие-то камни, потом растут, потом делятся как живая клетка, потом сваливают... и захватывают мир? Но учитывая, что они не сильно торопятся, возможно, не на нашем веку.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 16:19
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (1599|0)
Публикаций: 681
Комментариев: 6 748
Удивительное природное явление, крайне необычное и красивое! +++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
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