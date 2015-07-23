Трованты — живые камни Румынии

Летяга Просмотров: 7 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:05 by

В центре и на юге Румынии, вдали от городов, встречаются удивительные камни. Местные жители эти камни называют «тровант» (в переводе с румынского букв. — «конкреция»). Эти камни могут не только расти, но и размножаться. В большинстве случаев камни эти имеют округлую или обтекаемую форму и лишены острых сколов. На вид они мало чем отличаются от любых других валунов, коих в этих местах множество. Но после дождя с тровантами начинает твориться нечто невероятное: они, словно грибы, принимаются расти и увеличиваться в размерах.Каждый тровант весом всего лишь несколько граммов может со временем вырасти и потяжелеть более чем на тонну. Молодые камни растут быстрее, с возрастом же рост трованта замедляется.Состоят растущие камни по большей части из песчаника. Их внутреннее строение тоже весьма необычно: если распилить камень пополам, то на срезе, подобно спилу дерева, можно разглядеть несколько возрастных колец, сосредоточенных вокруг небольшого твердого ядра.Несмотря на всю уникальность тровантов, геологи не спешат относить их в разряд необъяснимых для науки явлений. Согласно мнению ученых, растущие камни хоть и необычны, но их природа поддается объяснению. Геологи утверждают, что трованты — результат длительного процесса цементации песка, происходившего миллионы лет в недрах земли. На поверхности такие камни оказались в ходе сильной сейсмической активности.Нашли ученые и объяснение росту тровантов: камни увеличиваются в размерах благодаря большому содержанию различных минеральных солей, находящихся под их оболочкой. Когда поверхность намокает, эти химические соединения начинают расширяться и давить на песок, отчего камень «растет».Тем не менее есть у тровантов одна особенность, которую геологи объяснить не в состоянии. Живые камни, помимо того что растут, способны еще и размножаться. Происходит это так: после того как поверхность камня намокнет, на ней появляется небольшая выпуклость. Со временем она разрастается, когда же вес нового камня становится достаточно большим, он отламывается от материнского.Строение у новых тровантов такое же, как и у других, более старых камней. Внутри также присутствует ядро, в чем и заключается основная загадка для ученых. Если рост камня хоть как-то можно объяснить с научной точки зрения, то процесс деления каменного ядра не поддается никакой логике. В целом процесс размножения тровантов напоминает почкование, отчего некоторые специалисты всерьез задумались над вопросом, не являются ли они неизвестной доселе неорганической формой жизни.Местные жители уже не одну сотню лет знают о необычных свойствах тровантов, но особого внимания им не уделяют. Раньше растущие камни использовались в качестве строительных материалов. Трованты часто можно встретить и на румынских кладбищах — большие камни устанавливают в качестве надгробий по причине их необычного внешнего вида.Отмечена за некоторыми тровантами и еще одна способность. Подобно знаменитым ползающим камням из калифорнийского заповедника Долина Смерти, они порой передвигаются с места на место.Сегодня трованты — это одна из тех достопримечательностей Центральной Румынии, поглазеть на которую съезжаются туристы из всех стран мира. В свою очередь, находчивые румыны изготавливают из небольших тровантов сувениры и украшения, а потому у каждого гостя есть возможность привезти с собой из путешествия частичку каменного чуда.Многие владельцы камней-сувениров утверждают, что памятные изделия из тровантов, намокнув, начинают расти, а еще они порой самовольно перемещаются по дому, что производит достаточно жуткое впечатление.Самое большое скопление растущих камней зафиксировано в румынской области Вылча. На его территории встречаются трованты всевозможных форм, размеров и цветов. В связи с большим интересом туристов в 2006 году вылчинскими властями в деревне Костешть был создан единственный во всей стране музей тровантов под открытым небом. Его площадь составляет 1,1 гектара.На территории музея собраны самые необычные по виду растущие камни со всей округи. Желающие за небольшую плату могут ознакомиться с экспозицией и приобрести небольшие образцы в качестве сувениров.Камни, подобные румынским тровантам, встречаются и в других странах мира. Есть нечто похожее и у нас в России. Вот уже несколько лет на территории Колпнянского района Орловской области в деревне Андреевка и ее окрестностях из-под земли, словно по волшебству, на поверхности появляются округлые каменные глыбы. Их можно увидеть на полях, огородах, возле домов и на приусадебных участках.Орловские растущие камни на вид напоминают слипшийся песок, но это обманчивая хрупкость. На самом деле камни эти очень прочны, и для того чтобы отколоть от них даже небольшой фрагмент, необходимо приложить большие усилия.Размеры камней сильно разнятся. Встречаются в окрестностях Андреевки как небольшие растущие камни, так и огромные глыбы по нескольку метров в длину, напоминающие строительные плиты.Понять природу этого явления пытаются и геологи, и краеведы. У местных жителей растущие камни пользуются большой популярностью.Их наделяют мистическими свойствами, считают, что валуны, растущие из-под земли, богаты животворящей силой матери-земли. Кое-кто даже перевез несколько камней и украсил ими дорогу к местным святым источникам. Другие сооружают из камней декоративные рокарии на своих приусадебных участках и используют их в качестве отделочных материалов для домов.Необычность тровантов порой приводит к возникновению весьма смелых и, на первый взгляд, неправдоподобных мнений и гипотез, признавать достоверность которых официальная наука не спешит. Ряд исследователей, как уже говорилось, полагает, что трованты — представители неорганической формы жизни. Принцип их существования и строение не имеют ничего общего с теми же характеристиками уже изученных видов флоры и фауны. При этом растущие камни могут оказаться как коренными жителями нашей планеты, тысячелетиями незаметно существовавшими бок о бок с человеком, так и представителями неземных форм жизни, попавшими на землю с метеоритами или завезенными пришельцами.Вполне возможно, что люди ищут иные формы жизни не там, где следует, настоящие пришельцы давно уже среди нас, а мы их попросту не замечаем.

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