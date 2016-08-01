Здесь был лагерь смерти… Теперь здесь Святой Ключ

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:55

Крокозябла Просмотров: 62 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 16:55 by

Верующим людям, как в Новосибирской области, так и за её пределами, хорошо известен Святой источник, находящийся недалеко от станции Ложок Искитимского района Новосибирской области.Здесь на территории нынешнего микрорайона Ложок г. Искитима с 1929 по 1956 год действовал лагерь особого строгого режима. По свидетельству очевидцев это был самый жестокий каторжный лагерь, известный за бесчеловечность к заключенным всего Союза. По сути дела, это был лагерь уничтожения: неотвратимый силикоз убивал его заключенных в течение полугода. Вместе с уголовниками и штрафниками, отбывающими большие сроки за тяжкие преступления, в особой зоне лагеря помещались политические заключенные, священники. Эти люди были не виновны и теперь реабилитированы.Попасть в Ложок боялись все, потому что вернуться оттуда практически было невозможно: ядовитая известковая пыль разъедала легкие, и вопрос был только в том, кто сколько продержится.Удалось собрать множество свидетельств тех, кто был в этом страшном месте, — и тех, кто сидел, и тех, кто охранял. Еще живы те, кто помнит, как это было.Затянутый цементной пылью, стоит под Новосибирском город Искитим (цемент в глазах, цемент на губах,- что делать, цементный завод - градообразующее предприятие) рядом с Искитимом - селение Ложок.В лагере "Ложок" было три отделения: мужское, женское и детское (жен и родственников врагов народа). Все заключенные работали в карьерах, добывали известняк и мрамор, известняк обжигали в известь, известь шла на металлургические комбинаты. Известковая пыль разъедала лёгкие и кожу - не выживал никто. Как вспоминает заключенный лагеря Анатолий Литвинкин, работа была невыносимо тяжелая. Очень многие умирали от истощения. Заключенные бурили камень: 1600 ударов по буру — пройден 1 метр. 5 метров — норма в день. Бригада состояла из 2-х человек, необходимо было пройти 10 метров.Ночью вольнонаемные (бывшие уголовники) взрывали камень. Потом уголовники по три человека грузили его в вагоны. Норма на 1 человека 3,5 куб.м. или иначе 5 тонн.На дне карьера температура зимой доходила до минус 43-х градусов мороза. Чем глубже, тем ниже температура.На работу заключенных водили строем в количестве человек 300, под охраной с собаками. Работали в известняковом карьере, глубина которого более 30 метров (сейчас это месте затоплено водой).Транспортировка и отгрузка камня и щебня из забоя производились ручными тачками и вагонетками. С 1947 года постоянно курсировал между карьером и станцией, перевозил готовую щебенку и известь единственной маленький паровозик — «кукушка», «Шкода».Зона карьера и лагеря соединялась между собой специальным проходом — коридором, огороженным колючей проволокой. По этому коридору каждое утро заключенных гнали на работу. С внешней стороны коридора заключенных сопровождал конвой с собаками. Вечером по этому коридору возвращались в зону, еле-еле волоча ноги, уставшие, голодные, измученные непосильным каторжным трудом, оборванные «зэки». За ночь нужно было прийти в себя, набраться хоть немного сил, чтобы завтра снова, стиснув зубы, превозмогая боль и усталость, скоротать еще один неимоверно длинный, бессмысленный день в жизни. А дней таких тягостных и беспросветных было тысячи.Лагерь имел свое подсобное хозяйство и овощехранилище. Женщины штрафники работали в карьере, а женщины из бытовой зоны работали на подсобном хозяйстве (держали лошадей, коров) и на полях (выращивали овощи).Пункты питания не обеспечивали одновременного обслуживания завтраками, поэтому подъем утром начинался в 4 часа, а развод в 7. Работали до 18.00 и ужин — в 19.00. Едкая пыль, оседавшая в легких, быстро превращала их в кровавые лохмотья. Тех, кто уже не мог махать кайлом, подстерегала голодная смерть - не вышедшим на работу паек не полагался.Ещё здесь же был кирпичный завод. Печи для обжига кирпича топились трупами заключённых, погибших в карьерах. Перед использованием - трупы погибших распиливались двуручными пилами. Для распиливания трупов использовали тех же заключенных.Из воспоминаний: " Прибывших в искитимский лагерь в одну из зим содержали в железных кузбасских вагонах из-под угля без крыши, в лютые морозы одеты они были в том, в чём их арестовали. Кормили их только солёной кетой, не давали ни хлеб, ни воду. Люди выбивали днища бочек и, как звери, накидывались на солёную рыбу, рвали её зубами, пили рассол. Вскоре у них начинались болезни живота, и они сотнями умирали. Их выкладывали на мороз, складывали штабелями, потом пилили на части и топили ими печи".Только в 1947—1948 годах в лагере перешли на т.н. хозрасчет и тогда стали хорошо кормить заключенных. До этого заключенные могли питаться помоями. М. П. Княжева, служившая во время войны в охране лагеря, вспоминает, что доходяги, еще способные двигаться, сползались к столовой и лизали пропитанный помоями снег. Безнадежность существования разрушала в зеках все человеческое.Это были люди потерявшие рассудок от голода и холода, от страданий. По свидетельству бывшего заключенного И. А. Бухреева, Искитимский лагерь отличался особой жестокостью нравов. "Я видел, как озлобленные люди зверски издевались над слабыми, калечили сами себя и других", - рассказывает он.Не все свидетели погибли. Часть успели донести до нас о своих мучениях и терпении человеческом. Эти свидетельствa собраны и изданы книжкой "Ложок. Из истории Искитимского каторжного лагеря", 152 страницы.В 1956 году лагерь был ликвидирован. Сейчас старые карьеры, где люди принимали мученическую смерть, затоплены водой. Со временем здесь образовалось озеро. На месте лагеря высится Дворец культуры и школа, протекает мирная жизнь нового населения Ложка.Колючая проволока и сломанные охранные вышки до сих пор напоминают людям о тех страшных временах.Но самым главным напоминанием является Святой Ключ – как нерукотворный памятник всем безвинно пострадавшим. Это вода освящена мучениями людей,, пострадавших в страшном каторжном лагере. По молитвам страстотерпцев земли Русской забил источник ключевой воды, исцеляющий страждущих.Страшные годы существования лагеря никто не может забыть. Местные жители утверждают, что для многих тысяч заключенных стал общей могилой Искитимский район (Ложок). Святой источник впервые забил из-под земли в сороковые годы ХХ века. Считается, что он возник прямо на месте расстрела большой группы людей, среди которых было несколько священнослужителей. После зверской расправы местные жители заметили небольшой родник с кристально чистой водой. Она имела приятный вкус и аромат, а уже через некоторое время это чудо стали именовать Святым источником. Люди искренне убеждены, что души мучеников, погибших на этом месте, помогают исцеляться больным и становятся первопричиной иных чудес, приписываемых роднику.Сейчас в Ложке есть часовня, церковная лавка, деревянная купальня, чуть выше стоит каменный храм. Он был открыт в 2015 году, освящение его возглавил находящийся с визитом в Новосибирской митрополии митрополит Минский и Заславский Павел. Внутри в правой части храма расположен триптих, переданный митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. В центре композиции - икона «Живоносный источник», слева и справа - иконы священномучеников новосибирских Иннокентия и Николая.Чудесные исцеления здесь случаются нередко. Верующие считают, что вода из источника поможет справиться со многими хворями. Приходят люди с кишечными болезнями, язвами, другими напастями, пьют воду, набирают с собой - и исцеляются. В церковной лавке есть специальный журнал, куда служительницы записывают чудесные истории тех, кто их поведал. Вот одна из них…«В храм зашла жизнерадостна женщина с девочкой на руках:- Зовут доченьку Дария, это подарок мне свыше. В сентябре 2014 года я приехала на источник по совету подруг. У нас с мужем не было детей. У меня не получалось забеременеть. Я трижды, крестясь, погружалась в святой источник. И со слезами просила Богородицу и всех святых молиться за меня Господу. Я очень хотела ребенка родить. Храм тогда еще строился. На следующий месяц я поняла, что у меня будет ребенок.Свою дочь женщина целовала бесконечно».На территории святого места находится часовенка Петра и Февронии Муромских. Бездетные семейные пары приходят сюда - и часто Господь откликается на просьбы и дает просящим детей. Довольно быстро слава об источнике распространилась среди окрестных городов, и сюда потянулись паломники. Около воды неравнодушные и благодарные жители Ложка выстроили простенькую часовню. Сейчас по ней ориентируются многие, кто приезжает сюда за целебной водой.Вода родника имеет удивительную прозрачность, которая не меняется в зависимости от времени года. Ради того, чтобы набрать с собой воды и искупаться, ежегодно несколько тысяч паломников приезжают в Ложок (Искитимский район). Святой источник, температура воды которого не позволяет ему замерзать даже в сильные сибирские морозы, никогда не остается без страждущих. В летнюю жару в роднике очень комфортно купаться, ведь вода остается прохладной и освежающей.Об источнике рассказывают многочисленные истории. В первую очередь, все паломники говорят, что вода из него абсолютно не портится. Она может храниться годами в холодильнике или в шкафу, но всегда остается свежей и с приятным привкусом. Целебная сила источника тоже не может подвергаться сомнению. Священнослужители утверждают, что подходить к воде нужно с молитвами. Только когда в сердце достаточно веры, вода поможет исцелиться. Людям, которые регулярно приезжают в Искитимский район (Ложок), Святой источник помог избавиться от простудных заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и проблем с кожей.Если вы когда-нибудь окажетесь поблизости от Ложка, то обязательно посетите Святой источник и наберите из него воды. Это место обладает просто невероятной энергетикой, которая исцеляет не только тела, но и души человеческие.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Лагерь смерти источник муки чудо

Другие, подобные истории: