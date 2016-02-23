Колодец желаний

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr. D Просмотров: 5 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 23:33 by

Все случилось пятнадцать долгих лет назад. То лето выдалось очень богатым на события, которые разделили мою жизнь на «до» и «после». Я обрел верных друзей, связанных со мной на всю жизнь страшной тайной и заклятых врагов, готовых и теперь навалять мне. Словом, я стал совсем другим человеком.Я, напуганный и уже тоскующий по дому, трясусь в автобусе по пыльной ухабистой дороге через густой и темный лес. В автобусе полно детей разных возрастов. Они с интересом смотрят в окна, разговаривают друг с другом, смеются. Я не разделял их веселья. Всего пару часов назад я расстался со своими родителями на июль и август. Целых два месяца мне предстояло провести вдали от дома, от друзей и знакомых, от своей комнаты. Целых два месяца я буду вынужден провести среди чужаков, в незнакомой обстановке. Я не люблю перемены, не люблю ничего нового. Наверное, как раз из-за моей замкнутости мои родители и упекли меня в летний лагерь «Колодец желаний». Какое дурацкое название. Я сразу возненавидел это место, как только услышал о нем. Я долго протестовал, но мой голос ничего не решал. И вот однажды утром меня привели к автобусу, всучив огромную сумку с вещами, и я под отцовские напутствия и тихий мамин плач поднялся внутрь по ступеням и нашел себе свободное место.Места в конце салона заняты взрослыми. Это наши вожатые. На вид им лет по восемнадцать. Одного взгляда на них хватило, чтобы понять, что райской жизни нам с ними не будет.День был солнечный, знойный. Он будто насмехался надо мной. Расстояние между автобусом и территорией лагеря сокращалось и вместе с этим нарастало мое беспокойство. Я был не готов. Чтобы отвлечься от дурных мыслей, я решил посмотреть в окно автобуса на пролетающие мимо деревья.– Привет, я Саша. – Раздался вдруг тихий голос слева от меня. Я даже и не заметил, как ко мне подсел полноватый мальчик с рыжими волосами.– Я Вадим. – Представился я.– Ты первый раз едешь? Я еду уже в третий раз. – Продолжил он, не дав мне ответить. – В этом лагере я еще не был, но, говорят, тут здорово.Весь остаток пути мой новый знакомый рассказывал о себе. Поговорить он любил. Порой он так увлекался, что уже не замечал ничего вокруг себя. Так я узнал, что отец Саши предприниматель и с сыном он видится очень редко, его мать хоть нигде и не работает в силу обеспеченности мужа, но дома она почти не бывает, поэтому большую часть времени мальчик предоставлен самому себе, отчего у него развился острый недостаток внимания, с которым он борется, общаясь со всеми, кто встретится у него на пути. Рассказывая мне все это, Саша поедал конфеты, которые ловко выуживал из нагрудного кармана.В какой-то момент я перестал слушать своего нового друга и мыслями уплыл за много километров отсюда, туда, где мне комфортно и ничего не тревожит. В реальность меня вернул резкий командирский голос одного из вожатых, который громко проговорил на весь автобус: «Приехали, готовьтесь».Автобус мягко затормозил, его двигатель стих и еле слышно зашипел. Двери в начале и в конце салона со скрипом раздвинулись и дети, таща за собой чемоданы и сумки, полезли наружу.Нас встречали высокие стальные ворота. На массивной табличке над ними была витиеватая надпись «Колодец желаний», которую украшали золотые звезды. За воротами раскинулась внушительных размеров территория лагеря, на которой расположились несколько корпусов для детей, столовая, футбольное поле, три игровых площадки и многое другое, что мне еще предстояло увидеть. Территория лагеря с трех сторон была окружена густым лесом и с одной – озером. Мы прошли через ворота и остановились.Вокруг меня копошились и галдели другие дети. Четверо вожатых тем временем встали в шеренгу и один из них (видимо, самый старший) вышел вперед для произнесения речи. Он был высок, черноволос и обладал по-настоящему добрыми чертами лица.– Приветствую новоприбывших! ¬– Заговорил он. – Сейчас первым делом мы по возрасту распределим вас между четырьмя вожатыми, которые буду закреплены за вами как кураторы. Затем вам покажут ваши корпуса, после чего проведут экскурсию. Давайте начинать.После десяти минут толканий и путаницы мы, наконец, сумели разбиться на четыре ряда. Моим вожатым, к сожалению, стал не тот парень с добрым лицом, как я надеялся, а какой-то странный парнишка, который всегда улыбался и, как позже выяснилось, никогда не снимал кепку.Наш вожатый показал нам наш корпус и дал пять минут на то, чтобы мы выбрали себе кровати и оставили вещи. После этого все группы вернулись на площадку, которая была местом сбора для разных выступлений. Началась экскурсия.Нас таскали по территории лагеря и показывали все локации, с которыми нам предстояло сродниться: столовая, игровые и спортивные площадки, клуб и тому подобное. Саша тем временем опять что-то мне рассказывал, вроде комментировал экскурсионную программу, но я не слушал и думал о своем. После этого нас повели через всю территорию лагеря, мимо корпусов. Вскоре справа мы увидели большой пустырь, который упирался в деревянный забор. Посреди пустыря находился высокий, ржавый аттракцион «Ветерок» советских времен. Нам объяснили, что когда-то он работал и дети в лагере могли им пользоваться, но после несчастного случая с девочкой аттракцион закрыли, но не стали демонтировать, и с тех пор он стоит здесь на этом пустыре как символ уныния и горя. Жуткое место, надо сказать. Пока все, подняв головы, разглядывали «Ветерок» и слушали вожатого, я заметил хилую доску в заборе в конце пустыря. Наверно, лучше было бы мне ее не замечать.– Ну что ж, надеюсь, вы все запомнили. С остальными частями лагеря вы познакомитесь позже самостоятельно. Теперь попрошу вожатых отвести свои группы по корпусам и ввести в курс дела. – Проговорил директор и поспешно удалился.Первый день моей ссылки прошел спокойно. В последующие дни мне пришлось многое узнать об этом своеобразном лагерном обществе, выучить его правила. Существование здесь было не таким тяжким, как оно представлялось ранее. Друзей кроме Саши я так и не завел, поэтому мы много времени проводили вместе. Он все говорил и говорил, а я просто наблюдал за людьми, окружающими меня, и за событиями, происходящими вокруг.Вскоре мы поняли, что тунеядцев тут не любят. Наши вожатые не упускали шанса загрузить нас какой-нибудь работой. Детский лагерь – это место, где законно используется детский труд, вот что я здесь понял.И вот однажды мне и Саше поручили помочь местному художнику. Его задача заключалась в изготовлении плакатов, транспарантов и прочей атрибутики, необходимой для мероприятий в лагере.Домик, в котором обосновался художник в лагере, находился на западе, в самой отдаленной части территории, и прилегал к ограде. Неподалеку был медпункт. Хотелось бы взглянуть на того умника, который решил поставить медпункт так далеко от основного обитания людей.Путь к домику художника был достаточно длинным, но очень живописным. Когда мы вышли с основной территории лагеря и прошли мимо футбольного поля, через пятьдесят метров нас встретил лес. Точнее это не совсем лес: тут росли редкие хвойные деревья, которые были посажены относительно недавно. Мы шли сквозь высокую траву, которая нам, двенадцатилетним мальцам, была по грудь. Где-то неподалеку пели птицы и стрекотали цикады. Уже вечерело, но было еще достаточно светло, отчего вся эта картина приобретала еще большую таинственность и притягательность.Впереди шумела речушка, через которую был переброшен небольшой мост. Мы с Сашей заранее набрали камней, а затем, войдя на мост, принялись бросать их в стремительно бегущий поток воды. Домик художника уже был в поле зрения и мы было собрались вернуться к нашему заданию, но вдруг услышали дружный смех, сквозь который прорывался крик. Все эти звуки доносились из места, расположенного чуть выше по реке. Мы не могли видеть тех, кому они принадлежали, так как они находились за возвышенностью земли, но было более чем понятно, что там происходило: несколько хулиганов смеха ради издевались над кем-то слабее их. Мы с Сшей сразу поняли, что одним из обидчиков был Максим. Он был на два года старше нас, следовательно, больше и сильнее. С ним всегда ходили два-три его дружка. Про таких говорят «плохая компания» и за ними закрепилась слава главных – и, пожалуй, единственных – хулиганов в лагере, поэтому все старались их избегать. Вожатые и даже сам директор уже давно обратили на них внимание и им даже пару раз доставалось, но они никогда не делали ничего, за что их можно было исключить, а если и делали, то их жертвы об этом молчали, боясь получить еще больше.По испуганному лицу Саши я понял, что он сейчас отдаст все на свете, лишь бы я не сказал то, что собирался сказать: «Нам нужно ему помочь».Саша запротестовал, но все равно побежал за мной, когда я ринулся на помощь неизвестному, который к этому времени уже вовсю рыдал, чем вызывал громкий издевательский смех Максима и его банды.Я пробежал по берегу речушки, затем сквозь высокую траву забежал в лес и вскарабкался на холм, за которым увидел такую картину: на земле на коленях стоял парень в испачканной одежде и сломанных очках, я раньше его не видел в лагере. Максим стоял сзади и держал его за руки, уперевшись при этом правой ногой в спину парня. Он поднимал его руки вверх и давил в ногой спину, отчего бедняга был вынужден прижиматься лицом к земле. «Жри землю, очкарик! Давай, жри ее! Ты никуда не пойдешь, пока не начнешь жрать землю! Или умоляй меня отпустить тебя!» – кричал Макс. Рядом стояли двое его подручных, которые потешались над пареньком. Каждый его крик боли, каждая слеза отчаяния и обиды вызывали у них такой сильный смех, что они хватались за животы и складывались пополам.Единственная мысль, что посетила меня, когда я увидел все это: «Этот парень силен духом». Его окружили трое обидчиков, которые в два раза больше и в три сильнее его, они смеются над ним, унижают его, но он, тем не менее, не прогибается под ними, это достойно уважения.И я побежал вниз с холма, теперь еще более уверенный в правильности своих действий, закричав при этом: «Не трогайте его, уроды!». Пока я бежал, все было хорошо, но я понятия не имел, что буду делать, когда спущусь к ним и мы будем стоять лицом к лицу.Как я и думал, мое дерзкое появление ошарашило всех, больше всего – измученного парня на земле.– А вы еще что за клоуны? – Макс отпустил паренька и медленно надвигался на меня. «Вы?» – подумал я. Ах да, за мной ведь плелся Саша. Теперь я слышал его тяжелое дыхание за спиной.– Отвалите от него… Он вам ничего не сделал. – Я бросил взгляд на паренька, который уже поднимался с земли и отряхивал одежду. В его глазах я увидел столько благодарности, что страх быть побитым этими бугаями тут же исчез.– Это не тебе решать. – Прорычал Макс. – Хватайте жирного! – Он кивну на Сашу своим прихвостням. Зря я его впутал в это.Следующее что я помню, это как массивный кулак Максима прилетает мне в лицо. Сильный удар сшибает меня с ног, челюсть будто ударило током, я падаю на землю. В ушах тут же начинает звенеть и я понимаю, что нахожусь в самом неудобном положении, сейчас меня просто забьют ногами и дело с концом. Но радует то, что меня отправят домой. Не в лучшем виде, но отправят. Хотя я уже начал привыкать к этому месту.Правый бок пронзила резкая боль. Макс с размаху саданул меня тяжелым сапогом. Откуда-то доносился крик, то ли Саши, то ли того парня, то ли мой собственный. Я начал терять сознание, но старался держаться. Я ждал следующий удар, но его все не было.Я почувствовал, как меня кто-то бьет по щекам. Когда открыл глаза, я увидел перед собой Сашу.– Ты как? Неслабо он тебе заехал. Я хотел помочь, но меня держали эти два, а так бы я помог. Вадик, честное слово. А они еще такие здоровые…У Саши вновь открылся безудержный поток слов, поэтому я перестал слушать. Я поднялся на ноги, слегка покачнувшись. Максима с его свитой поблизости не было. Почему они ушли? Ответ на этот вопрос появился через две секунды.– Как у тебя дела, парень? – Ко мне подбежал взволнованный длинноволосый мужчина. На нем был белый фартук, запачканный краской. – Что эти негодяи от вас хотели?Нам было поручено помочь художнику, а вышло так, что он помог нам. Я даже не представляю, как бы выглядело мое лицо, если бы он не увидел нас из окна своего домика и не примчался на помощь.Художник настаивал на том, чтобы я посетил врача, но я отказался. Тогда он предложил проводить нас до корпуса, но я снова ответил отказом. Мы поблагодарили его и двинулись в обратный путь.Парень, которого мы спасли, рассказал нам, что его зовут Игорь. Он ни с кем не общался и всегда был один. Игорь ушел в лес, чтобы повылавливать ящериц, которые прячутся под корой поваленных деревьев, и случайно наткнулся на компанию Макса. Они уходили подальше от корпусов, чтобы покурить и не попасться на глаза вожатым. Они схватили Игоря, оттащили подальше в лес, ближе к реке, чтобы ее шум заглушил его крики, ну а после появились мы с Сашей.Так и образовалась наша команда.Шли недели. Жизнь в лагере кипела. Скучать тут не приходилось. Наши вожатые то и дело придумывали нам развлекательные и трудовые программы.Однажды утром, после зарядки, объявили общий сбор. Там директор сообщил всем, что сегодня для всех групп проводится поход в лес. Его слова вызвали шквал бурных эмоций у детей, все были в восторге.После завтрака мы быстро собрались и принялись ждать у главных ворот лагеря.Лагерь находился прямо в лесу, так что долго идти не пришлось. Когда наша группа вошла в лес, вожатые быстро распределили нас по трое в колонне, сами же шли по двое впереди и по двое сзади. Главный вожатый, тот, что с добрым лицом, попутно проводил экскурсию. Он показывал нам птиц, ягоды, грибы и знакомил с природой. Мало кто его слушал, дети в основном были увлечены собственными делами.Макс и его банда тоже были здесь. Пару раз наши с Максимом взгляды встретились. По его яростным глазам я понял, что ту стычку у реки он не забыл и хочет довести ее до конца. Я решил отнестись к собственной безопасности серьезнее и всегда находиться в людных местах.За пару часов нашего похода небо неожиданно нахмурилось, в воздухе повис невыносимый зной и с неба полил небольшой дождь, который грозил вырасти до сильнейшего ливня в считанные минуты. Наши вожатые очень быстро вывели нас из леса к берегу озера, на котором располагалась большая беседка, там мы и укрылись от дождя.Особо проворные заняли сидячие места на скамейках, остальные уселись на пол. Когда возня прекратилась и дети уставились на главного вожатого, он с легкой улыбкой спросил:– Хотите, расскажу историю? – Все восторженно согласились. – Я расскажу вам о том, почему наш лагерь называется «Колодец желаний».Дети затаили дыхание и умолкли в предвкушении, а вожатый, немного подождав, начал свой рассказ под мерное постукивание капель дождя по крыше беседки:– Давным-давно на месте лагеря стояло небольшое поселение. Среди жителей этого поселения ходило поверье, что глубоко в лесу обитает леший и что живет он на дне колодца. Но главное в том, что леший может исполнить желание каждого, кто его отыщет. Правда, найти его удавалось не всем – леший сам решал, кому помогать, а кому – нет. Говорят, этот колодец до сих пор можно найти в здешних лесах и попросить у лешего, что угодно. – Рассказчик умолк и окинул взглядом восторженных слушателей, но вскоре опомнился и тут же добавил: – Но вам, разумеется, я не рекомендую ходить в лес. Каждого, кто будет замечен за пределами лагеря без сопровождения взрослых, постигнет наказание.На обратном пути мы с Сашей и Игорем обсуждали историю, которую только что услышали.– Давайте найдем этот колодец? – Предложил я.– Ты же слышал, нас накажут, если пойдем в лес одни! А если с нами что-то случится? Дерево упадет или волка встретим? А еще я слышал, что над лесом пролетал самолет и распылял химикаты, чтоб отпугивать клещей, вдруг мы этими химикатами отравимся? – Запаниковал Игорь. Я поспешил его успокоить.– Мы пойдем ночью, поэтому нас никто не заметит, и нет в этих лесах никаких волков. А насчет химикатов – вранье… Ну или нет, но они не стали бы их распылять над лагерем с детьми, если б они были вредны, верно же? В первый день, во время экскурсии я заметил хлипкую доску в заборе в конце пустыря. Мы можем пролезть через нее, найти колодец, а затем вернуться обратно, никто и не хватится.– Вадим, ты с ума сошел?! – Подал голос Саша. – На пустыре стоит «Ветерок», там девочка умерла и теперь там ее призрак. Я не пойду туда ночью! Ни за что!– Не переживай, мы как-нибудь обойдем пустырь… – соврал я – да и к тому же, неужели вы не хотите, чтобы сбылось ваше заветное желание? Не будьте такими трусами!В конце концов, мне удалось убедить их пойти со мной. Тогда мы принялись обдумывать, как покинем территорию лагеря под покровом ночи, и не заметили, как отбились от группы.Я почувствовал сильный толчок в спину, от чего повалился на колени прямиком в грязь и тут же поспешил встать. Как оказалось, нас преследовала шайка Максима, которая дожидалась удобного для нападения случая.– Мы с тобой не разобрались в прошлый раз. – Он сделал несколько шагов в мою сторону. Я же попятился назад и уперся спиной в ствол дерева. Нашей группы не было видно. За спиной Максима стояли двое его амбалов. Втроем нам с ними не справиться.И тогда Макс, видимо уверившийся в себе из-за отсутствия взрослых, сделал то, чего никто не ожидал, даже его дружки – достал из кармана небольшой складной нож. По спине у меня побежали мурашки. По безумным глазам Макса я понял, что он сумасшедший и уже не остановится.– Я перережу тебе глотку, как тебе такое, а? – Он продолжал напирать на меня, лезвие ножа поблескивало у него в руках. – Тогда ты уже не сможешь путаться у меня под ногами, ублюдок!Вся ненависть Максима ко мне состояла в том, что я посягнул на его территорию, когда спас Игоря, я помешал ему и выставил его дураком, заставив бежать.Мой взгляд не отрывался от ножа, который медленно приближался к моему горлу. Внутри у меня все похолодело. Мне некуда было деваться и от безвыходности я был готов попытаться выхватить оружие из руки Макса. Клянусь, я был готов ударить его этим ножом в живот. Так бы оно и было, если бы откуда-то из-за кустов не выбежал вожатый, удивив всех своим появлением.– Эй, это что, нож? Ты в своем уме? Дай его сюда. – Он ловко отнял нож у Макса, а затем схватил пристыженного и напуганного парня за шиворот, попросил нас догнать группу и увел его вместе с собой вперед. Вплоть до самого лагеря Макс был вынужден идти рядом с вожатыми впереди на потеху всем остальным. За такое унижение он меня точно убьет при следующей встрече.Как и всегда, в десять вечера объявили отбой. Полтора часа я лежал без сна и продумывал план действий. Единственным препятствием мог стать наш придурковатый вожатый в кепке.Очень тихо я разбудил Игоря и Сашу, мы достали из-под кроватей рюкзаки с чистой одеждой (в лесу после дождя полно грязи) и фонариками, заготовленные заранее, и медленно под шум чьего-то храпа подошли к двери. Я приоткрыл ее и выглянул в коридор. Тишина.Мы вышли. Из комнаты вожатого (она находилась прямо напротив нашей) были слышны шуршание и шепот. Я попросил Сашу проверить, что там происходит, а мы с Игорем в это время направились по коридору к выходу из корпуса.Саша все стоял и смотрел в замочную скважину вожатской двери, стоя на коленях и не собираясь догонять нас.– Чего ты там ты застрял? – шепотом прокричал я.Не получив ответа, я решил пойти и самолично оторвать его от двери. Перед тем как вернуться обратно к Игорю, я тоже заглянул в замочную скважину и понял, почему Саша не торопился идти с нами. Наш вожатый сидел на диване рядом с привлекательной девушкой - вожатой другого отряда. Они целовались и постепенно принимали горизонтальное положение. Его рука неуверенно елозила у нее под футболкой. На столе стояла стеклянная бутылка с неизвестным содержимым.– Да что там такое? Дайте и мне посмотреть, – раздался голос Игоря, который уже двигался к нам на цыпочках, но очень быстро.Я перехватил его на полпути, и мы наконец вышли из корпуса. Теперь не было опасений, что нас кто-то заметит.Не успели мы пройти и десяти метров, как на нас со скамейки прыгнул монстр, яростно крича. Мое сердце тут же рухнуло в пятки, а Игорь даже вскрикнул. Когда страх ушел, я понял, что никакой это не монстр, а просто черный кот, и он не кричал, а доброжелательно мяукал.Мы продолжили идти. И вот мы подошли к пустырю, в центре которого стоял ржавый «Ветерок». По пустырю стелился густой туман.– Я не пойду… – тихо произнес Саша. – Когда туман, значит, что это она гуляет. Я не пойду через туман. Она тут умерла, и она не даст живым ходить по ее пустырю…– Да все это глупости. Мы очень быстро пробежим, нас никто и не заметит, – честно говоря, я и сам был до смерти напуган в тот момент, но желание найти колодец было сильнее страха. – Но если ты не пойдешь с нами, то тебе придется идти обратно через весь лагерь по темноте. Так что решай.Конечно же, Саша решил пойти с нами. Тогда мы все вместе посчитали до трех и рванули сквозь туман к забору. Преодолеть нам надо было метров двести, и мы бежали так быстро, как только могли. Кажется, в тот день мы побили какой-нибудь рекорд по бегу.Мы добежали до деревянного забора, затормозив и влепившись в него. Ночь, большая луна, густой туман, ржавый аттракцион и призраки на пустыре – все это создало такую атмосферу, что нам казалось, будто кто-то не просто следит за нами, а гонится и очень быстро, будто он вот-вот схватит нас за головы и разорвет на куски. Поэтому я тут же принялся судорожно искать ту самую хлипкую доску в заборе.Я наконец нашел нужную доску, отодвинул ее в сторону, и мы быстро пролезли в образовавшуюся брешь, оказавшись в лесу. Сразу стало немного спокойнее. Чувство погони исчезло. Мы достали фонари и пошли по еле заметной тропинке, по которой, видимо очень давно никто не ходил. С обеих ее сторон рос высокий папоротник. Нехорошее растение, если верить легендам. Отороченная папоротником тропинка сразу становилась какой-то зловещей, дьявольской, своеобразным коридором для нечистой силы.Очень скоро мы наткнулись на старый, давно проржавевший и покрытый мхом автомобиль, сквозь который росло молодое дерево. Отовсюду раздавались непонятные и ужасающие звуки, а напуганное сознание то и дело рисовало везде страшные образы.Вскоре полил дождь, но он был достаточно слабым, чтобы мы могли продолжить поиски.Не знаю, сколько еще мы бродили по лесу, возможно, часы, но в итоге, полностью отчаявшись, мы решили развернуться и идти обратно, как вдруг в луч фонарика Игоря попал на нечто необычное, что выделялось на общем фоне леса. Дождь тем временем набирал обороты.Подойдя ближе, мы увидели щит, сколоченный из досок, лежащий на земле.– Его нужно отодвинуть. Ты посвети, – я отдал фонарик Игорю, – а мы с Сашей его сдвинем.Убрав защитный круг, я разочаровался. Это действительно был колодец. Канализационный колодец. В моем воображении колодец желаний был волшебным, построенным из бревен, а это был просто бетонный цилиндр, уходящий глубоко в землю. Но все же своей цели мы наполовину достигли.Недавний слабый дождь превратился в сильнейший ливень. Мы уже собрались уходить, как вдруг увидели Макса. От неожиданности я вздрогнул. Неизвестно, сколько он уже стоял за нашими спинами и наблюдал. Его губы растянулись в безумной улыбке, он посмеивался, по лицу стекали ручьи дождя. По всей видимости, он шел за нами всю дорогу, и мы привели его в место, где уже никто не сможет ему помешать расправиться с нами. Я понимал, что мы в опасности, но был рад, что в этот раз в его руке не было ножа.– Ну что, сопляки, сейчас вас уже никто не спасет, да? – его глаза были налиты кровью от злости, а ладони сжаты в кулаки. Я понимал, что он набросится на меня в любую секунду. – Вы двое, если не будете мешать, то вас я не трону, – он бросил короткий взгляд на Сашу с Игорем и вновь уставился на меня, как бык на красную тряпку.Прошло несколько мгновений. Макс сорвался с места и помчался на меня. Он был очень зол, а значит, невнимателен, мне это было на руку. От его первого удара я сумел увернуться, но тут же последовал второй - в живот, от которого я согнулся пополам и выронил фонарик. Макс с криком опрокинул меня на спину и сел сверху. Затем он ударил меня в лицо, чтобы я перестал сопротивляться, и обхватил мою шею руками, начав с силой ее сдавливать.Саша что-то кричал, потом он попытался оттащить Макса, но тот был сильнее и больше его. Я брыкался, пытался нащупать руками какое-нибудь оружие, но чувствовал, как силы меня покидают, и я теряю сознание. Голова будто надувалась, как воздушный шар.Затем сквозь шум дождя я услышал глухой удар, после чего кислород вновь начал поступать в мой организм.Я приподнялся на локтях, жадно хватая воздух и не понимая, что произошло, но картина, которую я увидел в следующую секунду, моментально вернула меня в реальность и повергла в шок. Не веря своим глазам, я резко вскочил на ноги.Максим валялся на земле и дергался. Его глаза были широко раскрыты, а изо рта текла кровь, и доносилось какое-то мычание. По его телу будто пропускали заряды тока.В метре от него стоял Игорь, держа в руке окровавленный камень, с которого капала кровь Макса, смываемая дождем. Он как заколдованный смотрел на трясущееся тело, на его лице не было никаких эмоций.– Ты что наделал? Зачем ты его ударил? – я напирал на Игоря, но он молчал и продолжал смотреть на Макса. – А ты? Саша, почему ты его не остановил?– Я… я не успел. Все так быстро произошло. Вот он стоит, а уже через секунду замахивается! Я даже ничего не понял, – нервы Саши сдали, он начал рыдать, сел на корточки и обхватил голову руками.Один в ступоре, другого одолела паника. Поэтому я собрал всю волю, чтобы сохранять спокойствие, и стал думать, что делать дальше.– Он бы тебя убил, – подал голос Игорь. Теперь он смотрел уже на меня. – Что мне еще оставалось делать? Он бы не остановился, сам же знаешь.– Что сделано, то сделано. Нам нужно избавиться от тела, – я ненавидел себя за эти слова, но другого выхода не было.– Нет! Так нельзя! – запротестовал Саша. – Мы должны обо всем рассказать.Я подошел и влепил ему пощечину, чтобы он пришел в себя. Рыдать он перестал.– Послушай. Ему уже ничего не поможет, – я кивнул на Макса, который уже перестал дергаться. – А вот у нас могут быть проблемы, если кто-то узнает о том, что мы сделали. Нас никто не видел, понимаешь? Никто не знает, что мы здесь были. Но труп все же нужно спрятать.– Он прав, – тихо произнес Игорь. Я удивлялся, откуда в нас взялось столько хладнокровия. Видимо, сработал инстинкт самосохранения.Саша успокоился, но отказался нам помогать, поэтому пока мы с Игорем тащили тяжелое тело Макса, он светил нам фонариком.Мы притащили тело к колодцу и бросили его вниз. Затем заглянули внутрь. Макс по горло лежал в дождевой воде, туда же следом мы швырнули окровавленный камень. После этого мы накрыли колодец щитом.Всю дорогу до корпуса мы молчали. Даже призрак на пустыре нас уже не пугал, мы просто прошли мимо «Ветерка», не взглянув на него.К этому моменту дождь уже перестал. Мы переоделись в сухую одежду, а мокрую и грязную убрали в рюкзаки. Затем мы умылись и бесшумно вернулись в свои постели. На часах было 04:45. Кажется, никто не заметил нашего отсутствия. Это хорошо.Когда после подъема Максима не обнаружили, в лагере начался переполох. В первый день найти его пытались своими силами. Все сотрудники лагеря, включая самого директора, и даже некоторые дети рыскали по территории лагеря в поисках пропавшего. Наша троица старалась держаться ото всех подальше. На всякий случай.К вечеру приехали родители Максима, а также милиция и спасатели. И вот тогда мы по-настоящему занервничали. Вожатые и директор не выходили за пределы лагеря в поисках Макса, но спасатели точно будут прочесывать лес, и тогда они очень быстро найдут канализационный колодец, а в нем Максима. И вот тогда дело примет куда более серьезный оборот. В тот вечер они решили устроить поиски на территории лагеря, так как уже темнело.Мы пробыли в лагере еще ночь, а утром на общем собрании директор объявил, что скоро за нами приедут автобусы и тогда нас в срочном порядке отправят домой, поэтому нам нужно начинать собирать свои вещи. Дальше он выразил сожаление о пропаже Максима и сказал, что ему грустно видеть, как лагерь прекращает свою работу на две недели раньше.Он говорил что-то еще, но мы с Игорем и Сашей уже не слушали. Мы наблюдали за группой из двадцати спасателей, которые проходили через главные ворота, чтобы начать поиски в лесу. Вот и все. Им потребуется не больше получаса, чтобы найти колодец.Мы разошлись по корпусам и принялись собирать вещи.– Они его точно найдут, – тихо сказал Игорь, складывая одежду в сумку.– Конечно, найдут. А как не найти? Колодец же совсем близко. Ой, что с нами будет… – Саша вновь начал паниковать.– Тихо, – твердо скомандовал я. – Пусть находят. Они не смогут понять, кто это с ним сделал. Нас никто не видел, и ничто не указывает на нас. К тому же… – я не успел закончить фразу, так как в комнату зашел наш вожатый. Все дети прекратили собираться и уставились на него. Он же смотрел на меня. Прямо мне в глаза. А затем произнес:– Выйди, там с тобой поговорить хотят.Внутри у меня все похолодело. Я недоумевал, где я мог проколоться. Неужели нам не удалось вернуться незамеченными прошлой ночью? Мы были в таком ступоре, что вполне могли не соблюсти осторожность. Это конец. Отвертеться уже не удастся.Я шел по коридору на улицу, судорожно думая о том, как мне поступить. Бежать? Или, может, признаться во всем? Меня ведь не могут надолго посадить, потому что я еще ребенок. Да, я точно во всем признаюсь.На лавке возле корпуса сидел мужчина лет сорока. В руках у него была записная книжка. Я видел его раньше в лагере. Это следователь. Он ходил и задавал всем вопросы. Но почему именно я?– Вадим, правильно?– Да, – я старался вести себя естественно.– Как ты знаешь, пропал один мальчик из вашего лагеря. Вы с ним были знакомы, верно? – следователь сверлил меня своим тяжелым взглядом, но мне удавалась сохранять спокойствие. По крайней мере, внешне.– Тут все его знали.– Мне сказали, с тобой у него были особые отношения. Он тебя донимал, да?– Ну, он и его дружки донимали всех, – я старался не концентрировать внимание на себе.Следователь задал еще пару вопросов и ушел. Но из разговора с ним я понял, что тело еще не нашли и никаких подозрений у них пока нет. Это удивительно.Вечером за нами приехали автобусы. Из окна я видел, как плачущая мать Максима и его отец общаются с каким-то человеком в строгом костюме. Снова полил дождь. Всю дорогу в автобусе висело молчание. Мы ехали домой.В тот день тело не нашли. Как и на следующий. И через неделю. А через пару месяцев поиски вообще прекратили. Насколько я знаю, позже Максима объявили мертвым и похоронили пустой гроб.Но как все это возможно?! Месяцы поисков, десятки профессионалов и все это не помогло найти колодец, который располагался в нескольких сотнях метров от лагеря. Это просто уму непостижимо!Я очень много думал о той злосчастной ночи. Я тщательно и многократно анализировал все события, связанные со смертью Макса, и мне кажется, есть только одно объяснение тому, что труп так и не нашли. Я вспомнил рассказ вожатого о лешем. Найти колодец может не каждый, а только тот, кому разрешит леший. И потом, мы втроем действительно очень хотели смерти Максима, ведь он насолил всем нам, так что наше желание, в конце концов, сбылось. Это безумие, но все сходится.И после всего, что случилось тем летом, я думаю, оно было «лучшим» в моей жизни.

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