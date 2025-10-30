Страшилки

Love.avi (Пугающий смертельный файл про любви)

Я, как обычно, сидел в интернете в поисках чего-либо преинтересного. Под рукой — горячая кружка кофе, в доме один. В общем, можно сказать, жизнь удалась.
И тут я наткнулся на jodi.org. Прочитал на английской Википедии, что это типа собрания художников. Чуть-чуть полазив в интернете, я узнал, что сайт безопасен. Так как делать было нечего, я решил изучить его вдоль и поперёк. И вот, перейдя на jodi.org, меня перекинуло на новую страницу, которая ещё ни разу не выскакивала. Там было нарисовано сердце ярко-красного цвета. И была кнопка Do IT?. При нажатии на неё началась скачка Love.avi. Я посмотрел в адресную строку, там было написано: non potest. Я хотел залезть в «Гугл Транслейт», но в каждой новой вкладке открывалась эта страница. Я не на шутку испугался и перезагрузился. Зашёл в браузер, вроде всё было нормально. «Ладно, всё, надо завязывать с jodi», — сказал я сам себе. И продолжил лазить в интернете. И тут вдруг во всех мессенджерах ко мне пытался добавиться некий Love54563. Я отклонил, но он был настырным и повторял запросы. Хммм... Я решил рискнуть и согласился. Как только я его добавил, он сразу отправил мне файл Love.avi.

Я, конечно, не принял файл и добавил его в игнор. Я уже собирался выключать комп. Закрывал все программы и дошел до рабочего стола. Там был один Love.avi. Я не на шутку испугался. Нажал «Завершение работы», как вдруг фон рабочего стола сменился на картинку, которую я видел на Jodi.org, с ярко-красным сердцем. И вылезла табличка «Quid de amore?». И было два варианта: yes и да. Я попытался закрыть окно, но тут запустился Windows Media Player. Я понял, что запускается Love.avi, и хотел выключить компьютер из сети, но мне что-то мешало. Я не мог даже пошевелить головой. Я смотрел только в монитор. Вначале видео показалось безопасным. Но потом стали происходить странные вещи, у меня потемнело в глазах, и колонки заорали на 100%, хотя были только на 40%. Там были очень страшные звуки. Был очень страшный ор. Я даже не знаю, был ли он человеческий. Он был ужасен. На экране тем временем показывалось сердце. Оно становилось все ярче и ярче. В глазах темнело все больше. Вдруг на видео я увидел свой коридор, и боковым зрением я увидел, что в коридоре зажегся свет. Я никогда так не боялся. Я хотел закрыть глаза, чтобы ничего не видеть, но у меня не получалось. На видео показывалось, что по моему коридору ходит что-то очень красное. И вдруг я опять услышал этот ор. Прямо у себя за спиной.

Я был на грани потери сознания. Я не знал, что делать, я не мог пошевелиться. Черт, я думал, это конец. На видео показывалась уже моя комната. Я почувствовал ужасное дыхание за спиной. Свет в моей комнате становился всё краснее и краснее. Это был не просто красный цвет. Это был ужасный цвет. Чудовище, стоящее позади меня, прикоснулось ко мне. О, Боже, такой боли я не чувствовал никогда. Я хотел закричать, но не мог. Такое ощущение, что миллион иголок воткнулись в то место, куда он прикоснулся. Я собрал всю волю в кулак и попытался двинуться. Я попытался еще раз. Боль становилась все сильнее. Тогда я попытался еще раз. Я двинулся. Он убрал свою руку. И, черт, он опять заорал... Чем сильнее он орал, тем слабее становился я. Я закрыл уши. И посмотрел на него. Это нельзя было описать. Даже в кошмарах я не видел такого. После 2-ух секундного взгляда на него я вырубился. Я очнулся у себя в комнате. На компьютере был открыт 404.jodi.org. В глазах у меня еще было темно. Я посмотрел на раб.стол. Там не было ни одного love.avi. Я облегченно вздохнул, хотя очень сильный страх еще присутствовал во мне. Через месяц вроде все утихло. Но тут мне на электронку пришло письмо от Love@love.avi (очень странный адрес), содержащее текст: We love you very much. And waiting you down.


Комментарии

#1 написал: Vedrevin
Вчера, 12:25
https://youtu.be/BAeYk1cQgKQ?si=E_YL1MGbPQ7sMkaB вот кстати видео
#2 написал: Vedrevin
Сегодня, 10:32
так стоп, теперь я понял что @LostEpisode666 сделал этат история это не автор и он не сделал этот смертельный файл да и вообще этат история не моя! Летяга, исправь это!

это кстати рекрешион видео
