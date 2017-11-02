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Один сайт

Недавно наткнулся на один сайт, путешествуя по просторам интернета, исследуя Jodi.org и SuperBad.com.
На его первой странице мне высветилась фотография робота Валли из кино Пиксара и непонятный текст, который и есть ссылка.
первая страница

На этой странице было 2 ссылки: одна, верхняя, ведет на страницу www.exyod.do.am/base.html, я сначала думал, что там ничего нет, но после выделения увидил это :
после выделения

и подумал: "Что за лабуда!" Вернулся на первую страницу и нажал на текст, и меня перебросило на страницу с 4-мя кнопками (1,192 1,885 1,111 и 1,115)
страница с 4 мя кнопками

Я спева нажал на первую, меня перебросило на страницу поисковика DuckDuckGo, где расказывалось на английском языке о Хабаровске
первая кнопка


Затем я вернулся назад и нажал на вторую, меня перебросило на страницу с какой-то фотографией, я нажал на текст и меня перебросило в вк.
Вот фото:
фото

Я вернулся назад, на страницу с кнопками, и меня снова перебросило на страницу с каким-то текстом:
текст

Я нажал на этот текст, меня перебросило на страницу с каринкой Automatic Rain и я нажал на неё, мне предложили скачать файл, я отказался, нажав No i'm not, и меня перебросило снова на главную, и я снова нажал на текст, и меня снова перебросило на страницу с кнопками, я нажал 4-ю, и меня перебросило на страницу с котами, я нажал на первого, и меня перебросило в поиск DuckDuckgo с запросом "FelixCat download free". Я вернулся назад, нажал на второго, но ничего не произошло, тогда я нажал на третьего, и у меня открылся Microsoft Outlook, я его закрыл. Вот фото :
коты

Кто знает, что это за сайт?
вот ссылка: exynos.do.am.
Сегодня, 08:57 by TiorinПросмотров: 18Комментарии: 1
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Ключевые слова: Сайт странный сайт интернет

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 09:27
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И подумал "Что за лабуда! " -удивительно и я подумала то же самое) мистика
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