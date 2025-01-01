Зов Океана - 2 часть

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:35

Причина: Стилистика автора сохранена

zepepe Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:35 by

Зов Океана – часть 2Стук колёс об асфальт, дождь, что бьёт по крыше грузовика, вот что их сопровождало уже большую часть пути. Олег часто спал, ведь водитель он такой себе. Оттого постоянно вёл Саша, который уже к тому моменту устал. Недалеко от них, метрах в 20, стояла группа людей. Якобы бедные и якобы раненные. Таких они уже видели — это обычные разбойники. Они разводят людей, чтоб они их впустили, а потом убивают, забирают всё, что у них есть. В первый раз они тоже не поверили, так эти достали пистолет и как давай стрелять.После того раза они, наоборот, были бы рады давить таких ублюдков. Но патроны очень уж драгоценные, на всех так или иначе не хватит. Надо экономить.Они пронеслись у этих с большой скоростью под носом, каждый из них завопил, достал нож, кинул, но он не долетел до машины, к счастью.- Вот как такое может быть? Мы едем дня два, три от силы. Ну никак не может быть такого… Люди вовсе одичали. – Спросил Саша, смотря на дорогу.- Да как… Просто. Ты сам знаешь. Это коснётся всех, думаю. Мы видим только начало этого, уверен, та тварь разойдётся по всей стране.- Да уж. Это прям… Больно в груди от такого.- А что делать? – Он достал сигарету, поджёг зажигалкой и спросил. – Так куда едем? А то мы уж третий день мотаемся туда-сюда.- Мы всё это время едем к моему хорошему знакомому. Его Васей звать. Он нормальный мужик, в деревушке живёт. Уверен, что его это не коснётся, ибо живут эти люди у чёрта на куличиках.- Классно. Ты знаешь, куда ехать?- Ты очень сильно недооцениваешь военных. Ты вообще смотрел хоть что-то в машине? Или просто спал?- Да так… Спал, ел, пил, спал. Повторить.- Ясно. Короче, ехать ещё с тысячу километров. Так что едем. Тут навигатор есть.- Тысячу? Это сколько изначально тогда? – С удивлением спросил он. Смотря на навигатор и в бардачок, в котором лежал пистолет и пара магазинов для него. – Нифига, так они подготовились…- Да, подготовились… Изначально: 3 тысячи километров. Я же сказал, у чёрта на куличиках он живёт. Там люди городские никогда не бывают.- Нихрена се. Он отшельник?- Своего рода. Там деревушка такая, небольшая уж совсем. – На том они и закончили диалог. Молча смотря на дорогу, думая о своём. Олег думал про своих друзей, легко вспомнил про девушку, так, на мгновение. Наверное, друзья да сослуживцы вернее были, чем она. А Саша думал о родне: что с ней, как она, живы ли они, знают ли они об этом?- Слышь, а помнишь, как мы сессию прогуляли? – Саша спросил его с теплотой старых воспоминаний. Хотел просто напомнить себе и ему, что было что-то хорошее, помимо нынешней действительности.- Помню. Мы потом пошли в бар, выпили. Нажрались так, что наши планы пойти в клуб и девок потрогать поменялись на: как бы не словить тошноту. – Олег задумчиво смотрел на дорогу, видно, вспоминая всё это.- А потом нам таких пистонов вставили. Вообще все. Ведь оказалось, что именно тогда проходила практика, а мы неудачно прогулять решили.- А ты не помнишь, почему прогуляли-то? Мы же больше не прогуливали, если не ошибаюсь.- Ну так мой дядя приехал. Говорит: «Олежа, мне премию дали, мне такие деньги ни к чему. Вот, возьми». И протянул тогда тысяч 50-55 точно, то-то я и сказал тебе тогда: «Чувак, а пошли прогуляем?»- Серьёзно? А чё ты не сказал-то? Я же платил за пиво, как минимум за своё точно. Дальше не помню, если честно.- Так я глянул на ценники, решил, что одному обоих нас оплатить накладно будет. Вот мы, как два самодостаточных мужика, заплатили сами за себя. – С усмешкой произнёс он, выкинув окурок сигары в окно.- Ну ты… Друг называется. Крохобор. – Они оба посмеялись, разрядив обстановку. Теперь чувствовалось всё намного легче и лучше, чем было пару минут назад. Они так долго ещё разговаривали, вспоминая прошлое, но внезапно…- Внимание! Всем, кто это услышит. Ситуация усложняется, людям следует приехать в город ***, дабы полностью эвакуироваться. Будьте очень внимательны и ни при каких обстоятельствах не подходите к океану ближе, чем на километр. Это строго запрещено! – Сказал голос военного из радио, которое всё это время работало.- Точняк, это же военная машина. Я и забыл совсем. – Сказал Саша, который начал обдумывать всё это, что было сказано.Олег покрутил радиоволну туда-сюда, ища волну военных. Ему было важно знать, что происходит среди них. Не хотелось остаться в дураках. Спустя пару минут он наконец-то нашёл эту волну.- Приём. Была замечена активность монстра, он вышел в город и крушит там всё. За ним вышли мелкие рыбы, что так же, магическим образом, получили ноги и руки, похожие на наши. Удары по твари никак не останавливают её. – Они говорили уже совершенно безрадостно, как будто осознавая, что ситуация полностью безвыходная.- Приём. Слышно вас, мы уже видели это по трансляции. Мы не понимаем, что может навредить ему. Говорят, если так продолжится и дальше, а монстр перейдёт за город, то будет решено сбросить ядерную бомбу. По словам вышестоящих, это должно уничтожить её, но… Скажи мне, ты вот веришь, что такое существо вообще возможно убить? – С этим можно было легко согласиться, ведь Олег и Саша видели это существо, оно ни разу не похоже на то, которое можно убить.- Приём. Очень надеюсь, но да, пока результаты… неутешительны. Сколько по расчётам оно будет выходить из города?- Приём. По самым точным расчётам учёных правительства, примерно дня 2, в самом лучшем случае 3. Всем негласно рекомендуется уехать подальше от этого места. – Они ожидали продолжения, но радио замолчало. Видимо, было нормой, что разговоры прерывались вот так.- Слышал? Ядерную бомбу… Видимо, обстрел вёлся целый день, иначе неясно, зачем сразу так рисковать.- Олег, не тупи. Ты видел, какая это штука? Я думаю, если не скинуть ядерную бомбу там, то последствия будут намного-намного хуже. – С небольшим раздражением, но и страхом произнёс он. Было страшно, что придётся использовать такое оружие.- Я вообще не уверен, что его возможно убить. Оно не умерло от голода, ни от самого мощного неядерного оружия. Я уверен, что они там не пульками стреляли по нему, а чем-то похлеще.Они ещё немного молчат, после чего Саша прерывает тишину:- Чувак, а может и правда в этот *** поехать? Ну, может…- Ты что, совсем с дубу рухнул? Леща прописать оздоровительного? Нас если убьют не за знание информации, то за то, что мы военную тачку угнали, так ещё и автомат отобрали у их парня. Нас либо расстреляют, либо отправят в тюрьму своего рода, либо спасать никто не будет.- Точно… Ладно, ты прав, чёрт с ним. Едем к Васе тогда. – Олег кивнул, теперь просто смотря в лобовое стекло.Теперь молчание было долгим. Олег думал теперь уже о своей девушке, хоть и бывшей, но всё же. Было приятно знать, что тебя любили и могли всегда поддержать. В такие времена было тяжело, и хотелось разделить его с важными для себя людьми. Радовало только то, что он с Сашей, а не с каким-то зелёным новичком. Было что вспомнить и на кого положиться, на доверенного человека.Саша продолжал думать про семью. Про мать, которой очень редко звонил. Об отце, который часто давал ему правильные советы, а потом они шли выпить, пообедать всем вместе, прямо как тогда, в детстве.- А кто этот твой Вася-то? Сослуживец или гражданский?- Да, сослуживец. Он чисто в армии отслужил, да ушёл. Я с ним иногда встречался, он-то и рассказал мне, что и куда он уехал жить. Потом ездили к нему порыбачить, выпить, шашлыков пожарить. – Ответил Саша, вспоминая это всё с теплотой.- Да, мечта… Отдал бы что угодно сейчас за шашлык и кружку пива.- А кто бы нет? Хотя, думаю, это всё сейчас скрывается от общественности, так, проскакивает между делом. То, что ядерной бомбой бабахнут, тоже скроют, скорее всего. Там в деревне, где Вася живёт, скорее всего, ничего неизвестно об этом всём.- Я сейчас подумал об одном… Прикинь, если эта тварь, типа как своего рода мутатор? Ну, появилась она, появились эти рыбы. А помнишь, что было первее? Заражённая рыба. То есть возможно, что эта тварь может влиять на рыбу в каком-то радиусе…- А и правда ведь… А что, если не в радиусе?- По всей планете? – Решил уточнить Олег, который сам был удивлён своей догадке.- Да…- Тогда нет ни шанса. Ты знаешь, сколько рыб? Мы всё оружие на них спустим, пока будем выкашивать, а если не на них, то на этого их… предводителя. – Образ этого существа будто промелькнул перед глазами. Будто они связаны… Хотя, такой вид может заставить напугать любого человека, даже если он ветеран войны.Они вновь замолкают. Снова дождь бьёт по крыше грузовика, снова стук колёс. Может, они бы и проехали так всю дорогу, если бы не раненый военный, что вылез из-за угла. Он держался за бок, оттуда сочилась кровь. Сам он тоже был весь в крови, будто из бойни.Несмотря на весь их цинизм, Саша остановился возле него, взяв пистолет и вложив в него магазин, снял с предохранителя. Подошёл к нему, держа его на мушке. – Что с тобой случилось?- Сейчас… Бинт есть? - Олег отрезает немного полотна с заднего отсека грузовика, теперь там чуть виден кузов этой машины, кидает Сане, что протягивает мужику. Он перебинтовывается еле-еле и говорит:- Спасибо… Наши же постреляли нас. Я один, кто из отряда выжил. Там в лагере есть много гражданских, надо их отвезти в другое место…- Сторожи машину и мужика приведи в чувства, не притворяется. Держи на мушке, но дай попить. – Сказал Саша, уже убегающий от грузовика. Он быстро сориентировался, где находился этот лагерь. Был виден издалека, совсем цивильно, появилась надежда, что люди смогут скооперироваться и помочь друг другу. Всё это подтверждало, кроме раненого военного. Обычные стены, ворота, всё красиво и ухожено. Вот только, когда он забежал за ворота, то вся эта надежда пропала…Женщина кричала, ребёнок рыдал, а последний из военных встал с земли и достал нож, желая зарезать её семью. Муж женщины выстрелил в него, сильно подбив, а потом убедился в том, что патроны закончились.Саша не стал ждать и разрядил две пули прямо в тело военного. Он упал замертво. Вокруг было сплошное мясо, кишки, кровь, трупы — одним словом, скотобойня. Все были перебиты. И мирные граждане и военные, а палатки были разрезаны ножами. Вода размывала кровь, органы и тела.- Что тут случилось? – С волнением и разочарованием спросил он и убрал пистолет.- Мы… Мы спали, а потом… - Говорила женщина с ребёнком, которому от силы лет 5 было.Муж семьи отвёл его за ворота лагеря, чтобы не травмировать ребёнка ещё больше. - Спали мы, а потом слышим выстрелы. Да, сука, прямо под ухом пролетело. Я подскочил, вышел, вижу, заварушка нехилая. Взял автомат и отстрелялся еле-еле. Мы без тебя бы сдохли, спасибо. А почему… Да не ебу. Но очень подозреваю, что власти виновны.- Целый лагерь в трупах?- Да. Эти каннибалы расстреляли своих же, а потом начали мирных стрелять. Тут тачка есть?- Да, видишь? Там по прямой. Подберите ключи у вояк.- Откуда ты знаешь, что они у военных?- Да так… Предполагаю. – Он развернулся и ушёл от этого местечка, дойдя уже до машины. Там стоял Олег с автоматом и целился на военного.- О, Саня. Вернулся, чё там?- Да как… Пусть этот лучше объяснит. Ты же был там, да? Как тебя звать, кстати? – Спросил он, на вид, мужика лет 30, сильным телом, с бородой, серыми глазами и шрамом на лбу.- Да, был. Коля меня зовут. – Уже перевязанный вояка стоял и опирался об дерево. – Возьмёте с собой, мужики?Они переглянулись, но в итоге оба кивнули. Посадив его на заднее сиденье, а сами сели на передние. Теперь они оба ждали большей информации от него, хотя бы чего-то.- Так что там было то? – Спросил Олег, который один был в неведении насчёт этого всего.- Перед тем, как лагерь утонул в крови, нам сообщили, что власти оцепили местность. Если не ошибаюсь, то отсюда тыща километров и уже будут военные. По всему периметру. Сказали, что нас отсюда не выпустят, расстреляют без предупреждения при попытке уехать отсюда. Сказали, чтоб только мирных граждан отдали. Тогда-то и появились предатели. Они скооперировались ночью, сговорились и положили почти всех адекватных солдат, потом начали уже мирных убивать. У меня патронов не осталось, ушёл оттуда еле-еле.- Ты сказал, что там много мирных людей, но я прибежал туда и там была только одна семейка. Всё остальное — трупы. – Саша повернулся к нему с небольшим недоверием.- Когда уходил оттуда, было много людей… А, да. Почему парни-то свихнулись. Власти между делом реки отравили. Вроде для того, чтобы рыба эта не попала к нам и не ранила никого. По той же логике, скоро сделают массивный арт обстрел, а потом и попробуют накачать эту тварь газом.- А как же ядерная бомба? Это крайняя мера? Просто, мы наткнулись на волну военных, там и сказали, что тварь, если пересечёт границы города, то ударят прям по ней. – Решил спросить Олег, теперь он ещё больше запутался в этом всём.- Ядерная бомба… Хм. Да, говорили об этом. Сказали, чтобы уносили ноги подальше, в леса какие. Тогда не заденет. Хотя и так не должно.- А какой радиус взрыва? – Продолжал спрашивать Олег.- Скинут небольшую, думаю. Иначе это совсем клиника.- Небольшую — это какую?- Килотонн 20 условно. Немного. Специально, чтоб конкретно по монстру стрелять.- А вы сами-то монстра видели?- Видели. Эта тварь… Не знаю даже. Сначала думали, что легко будет, ну, после того, как удивились и адреналин скаканул. Ведь монстр-то в воде, значит, ограничен. А нет, как оказалось. Постояло так с пару часов, а потом выломало всю ограду одним ударом, начав перемещаться по городу своими лапками. Не знаю сколько их, но очень много, и все разные такие… То на человеческие смахивают, то на колья, то вообще щупальца, с руками тоже самое.- Да… Мы видели его. Знаем. А что будет, если, допустим, бомба не сработает?- Тебе честно сказать? – Уже помрачнев, спросил военный.- Ну, да.- Апокалипсис будет. – Без всякого вранья, откровенно сказал он. - Будут травить воздух и стрелять ракетами каждый час, бомбами, потом отправят уже более сильную группу военных, которая расстреляет нас, а потом и тварь.- А нас-то зачем?- Гос. тайна. Властям легче будет убрать пару сотен тысяч людей, чем оглашать правду миллионам. Тех, кто вообще ничего не знает… детей, допустим, возьмут, заберут.- А зачем тогда отправлять людей к власт…- Олег сам понял, зачем.- Понял, да? Технически, они нас как прикормку оставили, а обычных людей либо отупят, либо убьют.- Мы сегодня по радио слышали об этом. Чтоб в город *** привезли людей или самим приехать. – Вмешался в разговор Саша, который внимательно их слушал.- Ну вот. Скорее всего, завезут, если доедут.- Ты имеешь в виду, что не в одном лагере свихнулись вояки? – Решил уточнить Олег, который был теперь по-настоящему рад, что он ехал с Сашей.- Запросто. Нам сказали: «Завезём еду, воду». Мы решили, что наладится всё, но ничего не завезли. Реки, как я и сказал, отравили. Еды было мало, потом и вовсе не осталось, решили жрать друг друга. Думаю, во всех лагерях похожая картина. Никто и не собирался нам помогать. – После этого они замолчали. Теперь всё было ясно. Единственное, что отличаться будет при успехе плана с бомбой и провале, так это, возможно, выжившие солдаты и часть мирных граждан. Надежда теперь была только на далёкие деревни, где можно будет перекантоваться, обождать, пока всё это закончится. Если закончится…Они пересекли отметку в первые сотню километров за день. Дождь продолжал тарабанить по крыше. Появлялось ощущение, что именно этот морской монстр причастен к этому бесконечному дождю. Что они заметили, так это то, что все лагеря, которые они встречали: были уже либо безжизненными, либо ресурсов там почти не осталось.Теперь надо было сторониться вообще всех. Неясно, откуда ждать угрозы. Стоит подозревать вообще всех… С этими мыслями они доедали остатки запасов еды. Воды осталось бутылки две, консервов… штуки 3 полных и одна полусъеденная, которую сейчас ел Коля. Он снял своё обмундирование, оставив один бронежилет, что надел под футболку и камуфляжные штаны. Снял он это всё, так как было ну просто очень жарко в ней, даже несмотря на дождь. Теперь было видно, что Коля лысый. Ему шло, так что они не сильно удивились.- Колян, как думаешь, в лагере есть что поесть?- Вполне. Плохо будет, если там еще остались люди и военные. Нас трое, их — целый лагерь. Тут, как бы, силы вовсе не равны.- Ясное дело. Хорошо, сейчас я одним глазком загляну, вернусь и скажу, надо ли всем идти туда. – Сказал Олег, который доел и вышел из грузовика. На всякий случай взял с собой Сашин пистолет. Постучал в ворота, спрятав пистолет за спину, но результата не было. Никого там будто и не было. С чистой совестью он отворил ворота, что легко поддались.Олег лишний раз не увидел трупов. Люди просто будто пропали из этого места. Видимо, это был тот случай, когда людей решили отвезти в этот город ***. Что самое важное, так это то, что еда и вода была. Он взял пару и того и того, занеся банки 4 тушёнки и пару бутылок воды. Некоторая была выпита, но сейчас это было не столь важно. Важно, что была.Потом он решил проверить лагерь на что-либо ещё. Толком больше ничего не нашёл, кроме пары клочков одежды и одеял, что оставили, видимо, в спешке. Он забрал и их, так как спать всё равно надо, даже если они торопились.Вернулся, открыв дверцу машины, и они вновь поехали. – Во, держите. Одеяла нашёл для нас. – Он отдал одно для Коли, которому хоть и не сильно доверял ему, но в такой ситуации друзей не выбирают. А другое для Саши, третье для себя.- Спасибо, не думал, что там хоть что-то осталось. – Ответил Коля, который лёг на оба заднего сиденья, пытаясь уснуть.- Да, я тоже.Вскоре они остановились возле лесополосы. Решив поспать, но Саша с Олегом условились меняться каждые 3 часа. Выезжать решили на рассвете, чтобы больше успеть. А в нынешних обстоятельствах это было очень важно.Все выспались, ничего ужасного за ночь не произошло, так что всё было хорошо. Они продолжили ехать по навигатору, разговаривая и думая обо всей этой ситуации. Были разговоры про разное: еду, что была раньше, красивых женщин, хорошие книги и фильмы, что они видели, кем они все работали. Коля, как оказалось, работал связистом. Он сказал, что скоро должны будут отключить и радио. Интернет уже был отключен, его отрезали в первую очередь, чтобы информация не просочилась в массы.- Я вот редко в рестораны ходил. Дорого, но кормят… просто шик. Сам так никогда не сделаю. – Сказал Коля, смотря в боковое стекло. – А девушки нет.- А чего так? – Решил полюбопытствовать Олег.- Да так, фигня с ними полная. Мне вот нормально живётся в трёхкомнатной квартире, со своими привычками, а их как-то бесило, что я не вожу их никуда, денег толком не даю. Хотя они б сами сказали, чего хотят, я бы проанализировал, сказал бы: «Да» или «Нет». А так не дал денег непонятно на что: «цинник», «жлоб», «бросаю тебя». Конечно, не сразу, но так, постепенно, всё к этой фразе и шло.- А, понимаю. Бывает такое, забей. В конце концов… - Его перебили звуки тормозов, по которым ударил Саша, остановив грузовик прямо посреди дороги. – Ты что творишь?!Саша указал глазами на трупы людей, лежащих перед ними. Человек 5, все убитые, по всей видимости, пулями.- Сваливаем отсюда, Сань! Давай, быстро, быстро, нам не надо с каннибалами воевать! – Затараторил Олег, на всякий случай взяв автомат в руки.- Хорошо, хорошо, не ори. Аккуратно проедем просто, вряд ли тут кто-то остался. – Успокоил его Саша, который уже нажал на педаль газа и проехал между тел людей, заехал на поворот, и в грузовик полетели пули. Одиночные, видимо, с пистолета. Они уезжали, но один из них попал по колесу, отчего они закрутились на мокрой дороге, почти угодив в кювет, но рулящий смог вырулить, и они остались живы.Коля взял пистолет Саши, выйдя с Олегом из грузовика. Пока на них шли два сильно исхудавших мужика, с бледной кожей, еле держащих пистолет. Олег расстрелял их, отдав должок за такой приём. Коля начал шмонать их, достав только два пистолета да магазин патронов. После чего они оба пошли в лагерь. Сначала невооружённым взглядом казалось, что в нём никого не осталось и везде была кровь и кости людей, которые обглодали эти ублюдки.Но потом Саша заметил краем глаза, как что-то шевельнулось в палатке. Тогда он выпустил очередь в неё, а потом послышался крик. Ещё одна такая очередь, но чуть повыше, и крик затих. Они оба осмотрели лагерь, не найдя ничего полезного. Только трупы, скелеты, человеческие глаза, мозги, изредка были целые тела, что уже начали есть черви и опарыши, так к тому же всё это омывалось дождём. Зрелище, в общем, очень нелицеприятное.С этими знаниями они вышли из этой кровавой бани, дойдя до грузовика. Саша уже нашёл запасное колесо в грузовике, заменяя его. К счастью, у военных были инструменты и для этого. Подождав с пару минут, они вновь были готовы ехать.Дождь не заканчивался. Дорога казалась бесконечной, до спасения осталось 600 километров. Саша ехал быстро, настолько, насколько это возможно. Но по мокрой дороге толком не разгонишься, чтобы потом не размотаться на первом же повороте. Разбойники или другие люди не встречались.Радио не вещало ничего, военные молчали, интернета не было. Иногда пролетали самолёты, что летели прямо в сторону города, пытаясь расстрелять эту тварь. Но, видимо, было безуспешно. Летали вертолёты, ища обычных людей, в такие моменты Саша радовался, что у них военная машина с камуфляжной раскраской, который не так-то легко приметить, особенно с такой высоты.Через пару дней они останутся без еды и воды, останется надеяться только на эту деревню и то, что всё это не коснулось далёких глубинок России. Они ехали вновь в полной тишине, думая каждый о своём горе и счастье. Лишь Олег решил сказать то, что крутилось у всех на уме, но никто не решился озвучить:— Мир явно съехал с катушек… — сказал он и укрылся одеялом, завернувшись в клубок, закрыв глаза и надеясь, что всё это скоро закончится…Продолжение следует.

Ключевые слова: Постапокалипсис глубины Монстр Каннибалы Трупы Смерть атмосфера выживание неизбежность Военные Мистика фантастика Жизнь и смерть авторская история

Другие, подобные истории: