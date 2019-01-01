Никогда не воруй у мёртвых

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:17

Причина: Изменен раздел.

Страшный кот Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 04:17 by

На часах было около десяти, что-то скрипело около двери в дом сторожа, у его рабочего места. А самого сторожа там уже не было. Никто не знал, куда он подевался, да и узнают о его пропаже только дня через три. В квартале от городского кладбища стояла машина, а владельцы машины потихоньку ходили вокруг городского кладбища и искали лазейки. Это были двое мужчин, один здоровый, метра полтора ростом, другой же чуть поменьше, худой, но ловкий, по крайне мере, так могло показаться на первый взгляд. Как ни странно, тот, что побольше, был помладше года на два, ему было двадцать четыре. Ну а второму, думаю, не трудно догадаться сколько. У них было имя одно на двоих, но они не хотели его палить, так что называли они друг друга Джеком и Громилой. Вот, подошли они к воротам кладбища, и у них завязался диалог:- Слушай, а ты уверен, что тут действительно есть лазейки?- Мда, походу придётся перелезать.– Ты уверен, что это хорошая идея?– У тебя есть другое предложение?- Нет, давай лезть.Парни взглянули на большую решетку, огораживающую кладбище, проход был закрыт, а по прутьям было не очень удобно лазать.- Ты перчатки надел, Джек? - спросил Громила у своего союзника.Он сказал, что надел, и парни принялись перелезать через забор. Правда, перелазкой это не назовешь. Громила просто подпрыгнул на двух ногах и оказался наверху, после чего быстро и аккуратно слез. А Джек подпрыгнул и оказался на середине, всё же он долез до верху, но спустился не бесшумно. Громила поднял его на ноги за шкирку и сказал:- Тихо, а то сторож проснётся, пьяный он будет ещё злее, так что мало нам не покажется.- А ты уверен, что он вообще спит?- Да, он в последнее время вообще в запой ушёл, говорят, что горе случилось.- Ну ладно, пошли.Громила просунул руку через прутья решётки и достал оттуда лопату, и мешок для добычи, который взял Джек. Джек же достал из кармана бумажку, развернул её и показал карту кладбища с отмеченными могилами. Парни полчаса бродили по могилам, собирая и выкапывая разные штуки, оставленные или закопанные людьми на могилах своих близких. Где-то пришлось копать глубоко, где-то не очень, где-то копать вообще не приходилось, а где-то даже нужно было открыть гробы. В основном там лежали только кости и ничего больше. Естественно, они закапывали всё обратно, чтобы никто не заметил. Но это только присказка, сказка ещё впереди.Провозившись так почти два часа, когда на часах была почти полночь, Джек открыл карту, и там осталась одна единственная могила, собственно, за ней они и пришли, просто раз уж воровать, то воровать по-крупному. Парни пришли к этой могиле, она представляла собой памятник с изображением, полноватой девушки, которая явно была богатая, на ней было написано «Миссис Френсисон». Громила начал её раскапывать, но в земле они не находили ничего. Когда же он докопал до гроба, он решительно открыл его. Там было много разной всячины: выделялись медальоны, обереги, портреты с изображением нечисти и всего остального. Громила выбрасывал это всё, и Джек активно складывал это в мешок. Вскоре громила вылез из могилы и уже собирался закрыть гроб, но тут посмотрели парни на трупы, они лежали странно, вроде бы свежий труп мужчины лежал в обнимку с уже чуть прогнившей женщиной, но ведь хоронили только её. «Ты думаешь о том же что и я?» - спросил Джек у громилы. Он ответил: «Да, погрузим их в машину, а дома разберём, органы нынче дорого стоят». Громила завязал мешок с добычей и вытащил трупы из могилы, положив друг на друга. Парни уже было хотели закапывать, но вдруг услышали чей-то мужской и хриплый голос: «Верните нас в землю». Они оглянулись в поисках чего-то странного, в то время как скептически относились ко всякой нечисти. Через полминуты они вновь услышали голос, но только уже смахивающий на женский: «Не воруйте у мёртвых, не хорошо». «Так, - скомандовал Громила, - завтра закопаем всё это дело, а сейчас несём это туда, откуда сами пришли». Он засунул лопату подмышку, мешок взял в левую руку, а правой поднял труп. Джеку нужно было нести труп двумя руками. Так понесли они Труп к тому месту, где перебрались, оба были напуганы и не понимали, что такое усталость, но их запуганность лишь малейшее с чем им придётся столкнуться, они перебросили всё что у них было, сами перелезли и понесли всё в машину.Приехав домой, машину они оставили во дворе. Жили они на окраине города, в трехкомнатной квартире, а такие вещи как «неразложившиеся трупы», «картины, которые можно продать» и прочую шелуху, они оставляли в подвале данного дома. Вот, отнесли они сокровища в квартиру, вернулись в машину и понесли в подвал картины, найденные в могиле, и трупы. Вообще были они мелкими ворами, но очень часто прибегали к поискам на кладбищах, ведь за такое меньше дадут. Они вошли в подвал, это был длинный, тёмный коридор, с разными дверьми на стенах. Вот подошли они к двери, Громила достал свободной рукой ключи, ведь лопату и мешок они оставили в квартире, а Джеку нужно было держать трупы двумя руками. Они занесли трупы в большое, просторное помещение, в центре которого стоял большой операционный стол, напоминающий больше стол для пыток. Когда положили они аккуратно туда два этих трупа, так, что они лежали рядом, Громила сказал:- Фууух, дотащили. Хотя труп бабы уже немного разложился, наврятли там будут нормальные органы.- То есть, ты хочешь сказать, что мы тащили сюда два трупа, у меня отсохли руки, когда можно было дотащить один?- Не кипятись, Джек, я тоже не рад тому факту, что мы зря тащили разложившуюся бабу.- Ну ладно, однако, погоди.Джек стал внимательно рассматривать тело мужчины, который лежал рядом с бабой. Через пять минут до него дошло, и он крикнул:- Мама, да это же сторож, это этот, Мистер Фри, Мистер Фру, Фра не помню уже.- Ничего себе, это что, сторож кладбища? Что за чертовщина? Может ещё, паранормальные явления начнутся?- Сплюнь Громила, хочешь, чтобы нас сожрали?- Ты прав, не стоит верить во всякую дичь. Ладно, я пойду за приборами, а ты стой на стрёме и никому не открывай.Громила вышел, пошёл за приборами для вскрытия, но отошёл он от их комнаты на два метра, как вдруг услышал эхом раздающийся голос Джека: «Мама, Громила, где ты?» В ту минуту в той комнате произошло нечто. Джек подошёл к трупу, чтобы рассмотреть его поближе. Но вдруг он услышал хриплый голос: «Верните обратно нас». Голос был то ли жалобный и молящий о помощи, то ли угрожающий. Джек задрожал, но пытался себя успокоить. Вскоре он услышал хриплый, но женский: «Верните, пока не поздно». Он уже напоминал угрозу. Тут Джеку стало не по себе. Свет в комнате погас, Джек подбежал к выключателю, пытался что-то нажимать, но ничего не получалось. На него сверху капало что-то мокрое, одна капля даже попала в рот. Это было что-то солёное. На месте стола было четыре зелёных огонька, напоминающие глаза. Он потерял дар речи, он хотел выкрикнуть и не мог. Но через минут пять, когда он стоял в ступоре, не зная, что делать, свет включился, трупы лежали, как лежали до этого. Он посмотрел на потолок, там сверху стекала кровь. В этот момент его пробило на крик, он опустил голову вниз, дабы не видеть всего ужаса. Но тут входная дверь открылась. Джек думал, что ему конец, но вдруг услышал грубый мужской голос: «Чё ты орёшь, как будто тебя режут?» Он взглянул на дверь и увидел Громилу, он явно был чем-то встревожен. Джек посмотрел на потолок и сказал:- Странно, там же только что была кровь.- Что, чё ты за чушь несёшь?- Ох, Громила, или я схожу с ума, или нам конец, может, завтра вскроем их?- Чего тянуть? Вскроем и дело с концом. Я за приборами, а ты разберись со своими бзиками.Тут дверь снова закрылась, и Громила пошёл за приборами. Но только он дошёл до лестницы вверх, сразу же услышал крик Джека. Он вновь помчался ему на помощь. Открыв дверь, он вновь увидел, что ничего нет, но Джек спрятался за столом и не хотел вылезать. Громила отправил Джека за приборами, а сам остался там. Сначала всё было нормально, Громила взял те самые бумаги, найденные с трупами, и начал их читать. Ах да, я забыл, что на кладбище, около той могилы, где они их нашли, они также нашли бумаги, которые были, типа, дневником сторожа. Громила читал это вслух:«Я хандрю уже третий день, мне так больно без неё. Моя жена была не самой приятной женщиной, всё время баловалась с мистикой, но была мне дорога. Когда её хоронили, к ней в могилу забыли положить её любимый оберег. Это нужно исправить, я отнесу туда его, разрою могилу, положу туда его и зарою всё обратно».На следующей странице было написано: «Но что, что это?»На этом месте страница обрывалась, Громила отложил бумаги, и вдруг свет погас, он посмотрел на трупы, у них снова светились глаза, он было готов закричать, но вдруг свет включился, и в комнату вошёл Джек с чемоданом, в котором лежали приборы. Он поставил его рядом с дверью и спросил: «Громила, что-то случилось?» Громила минуту молчал, но потом сказал: «Ты знаешь, ты был прав, мы устали сегодня, так что давай завтра их вскроем». Джек просто пожал плечами. Они вышли из комнаты, закрыли дверь и отправились в свою квартиру, спать.Пока Джек спокойно спал в своей комнате, Громила ходил по дому, не находя себе место. Он думал, не привиделось ли ему то, что он видел, не сошёл ли он с ума, и почему кричал Джек? Что бы это ни было, нужно поговорить с Джеком, а сейчас нужно ложиться спать. Где-то часов в семь, Громила проснулся от крика, доносящегося из комнаты Джека. Крик, как ни странно, был женским. Громила вскочил и побежал в ту комнату, где спал Джек. Войдя туда, он увидел, что вся кровать измазана кровью, но Джека там нет. Громила протёр глаза, надеясь, что это галлюцинация и это пройдёт, но кровь никак не хотела исчезать. Сзади послышался голос Джека: «Что ты делаешь у моей комнаты, и почему ты в одежде?» Громила только что понял, что так и уснул он этой ночью: в кожаной куртке и джинсах, но это его особо не волновало. Громила обернулся и увидел Джека в пижаме в сердечко. Он отошёл немного и спросил: «Ты тоже это видишь?» Джек посмотрел в свою комнату и просто ужаснулся, но на сей раз можно было увидеть надпись: «Верните нас».Громила спросил у Джека:- А ты чего встал так рано?- Я услышал женский крик в кухне.- А я услышал крик в твоей комнате.- Пойдём на кухню, может там что-то сейчас происходит.Парни пошли на кухню и увидели там кровавую надпись: «НЕМЕДЛЕННО». Парни были в шоке от увиденного, Джек даже потерял сознание. Громила хотел дотащить его до его комнаты, но, увидев, что там уже нет никакой крови, тоже упал в обморок. Через часа два, они пришли в сознание и начали думать страшную думу. Что с этим делать, куда и к кому идти, о чём думать. И вдруг Джек сказал:- Ты же у нас любитель страшилок, придумывай, что нам делать.- Для начала убедиться, что не сошли с ума. Берём соль, насыпаем в блюдце и уйдём минут на 5.- Зачем?- Если у нас завёлся полтергейст, то соль будет рассыпана.Так они и поступили, оставили соль с блюдцем на кухне и уши в свой подвальчик. Когда же они вернулись, соль была раскидана по всей кухне. Парни не были удивлены этому факту, они поняли, что они не сумасшедшие, но что делать дальше они не понимали. Пока Джек не спросил:- Ну, и что дальше делать, мистер исключительный?- Найдём экзорциста через интернет, послушаем, что скажет, и примем решение. В интернете они нашли экзорциста, который обещал немедленно прийти. Через минут 10, к ним в дверь позвонили. Джек и Громила в этот момент находились в своих комнатах и читали книги. Так как комната Джека находилась ближе к двери, он тотчас её открыл. На пороге стоял человек в чёрном одеянии, на правом плече был ворон, на левом плече летучая мышь. Он не поздоровался, не представился, он просто зашёл в дом. Не разуваясь, походил, понюхал, поделал что-то. Громила и Джек смотрели на него, как на идиота, Джек ходил за ним, чтобы не украл чего. Вскоре он вошёл в комнату к Громиле и начал им рассказывать: «Слушайте меня. Украли вы у проклятых мёртвых, украли зря. Хозяйка кладбища была женой сторожа, весь её бизнес был на тьме построен. Немедленно верните их в могилы и всё, что украли или потом поздно будет». Но парни просто взашей прогнали его, не собирались они возвращать ничего, а продать хотели. Но решили пока на оставшееся добро жить, если за неделю не произойдет ничего странного, то продадут они всё, что на кладбище нашли, а если что, вернут они всё на место, правда, трупы будут ни к чему не годные. Вот так неделя и прошла, предметы падали сами по себе, стекло разбивалось, кровь была в непонятных местах, время от времени. В конце концов, Громила психанул: «Всё, хватит с меня этой чертовщины, давай вернём их». Джек был с ним полностью согласен. В полночь они вновь пришли на кладбище с лопатой, двумя трупами и мешком, где лежало всё то добро, что они вытащили тогда из могилы. Приехали они на машине, в которой они и везли трупы, кстати, трупы, как ни странно, не прогнили с тех пор ни на капельку. Как только Громила вырыл могилу и, спустившись туда, открыл гроб, Джек сбросил ему трупы, которые он уложил в могилу, и мешок с тем ценным добром. Но Громила, забыв закрыть Гроб, вылез. Казалось бы, сейчас закопаем и всё будет хорошо. Но не тут-то было. Джек и Громила услышали громкое: «Поздно». В воздухе. Они начали оглядываться, и вдруг Джека что-то схватило за ногу и потащило в могилу. Джек сразу же поймал его и хотел вытащить, но лопата, которой они копали, вдруг дала ему подзадник, и они оба упали в гроб, он закрылся. Лопата, будто бы, сошла с ума и зарыла могилу самостоятельно.Не знаю в чём мораль этой истории, просто знайте, никогда не воруйте у мёртвых, это может плохо кончиться.

Ключевые слова: Кладбище труп воры авторская история

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