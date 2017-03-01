Шаг в Бездну

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

SAMIDARA Просмотров: 45 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 13:23 by

В тишине, где нет мороки,В катакомбах под землёй,Там, где спят людские страхи,Называемые Тьмой,Там, где нету лишних звуков,Где царит лишь пустота,Я услышал голос Бездны:В глубь тех мест он звал меня.С каждым шагом по ступеням,С каждым метром вниз, ко дну,Голос тот звучал все громче,Заполняя тишину.Я блуждаю в лабиринтеТо ли вечность, то ли миг.Голос становился громче,Превращаясь в звонкий крик.Ужас опьяняет разум,Предо мной стоит алтарь.Весь залитый алой кровьюС пламенем, несущим гарь.В том огне горят три жертвы,Может, среди них есть я?Так и есть, но кто же смотритИ испытывает страх?За вратами я оставилВсе, чем я себя считал.Кто же я теперь?Не знаю.Есть ли я вообще?Не факт.Я ушёл из лабиринта,Но вернулся ли назад?Так, ещё во время жизни,Я нашёл дорогу в Ад.Что мне делать?Я не знаю.Бесконечно ждать утра?Нет! Плясать Безумный Танец!Без Начала и Конца!

Ключевые слова: Тьма бездна лабиринт ад авторский стих

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