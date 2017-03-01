Шаг в Бездну

Шаг в БезднуВ тишине, где нет мороки,
В катакомбах под землёй,
Там, где спят людские страхи,
Называемые Тьмой,
Там, где нету лишних звуков,
Где царит лишь пустота,
Я услышал голос Бездны:
В глубь тех мест он звал меня.
С каждым шагом по ступеням,
С каждым метром вниз, ко дну,
Голос тот звучал все громче,
Заполняя тишину.
Я блуждаю в лабиринте
То ли вечность, то ли миг.
Голос становился громче,
Превращаясь в звонкий крик.
Ужас опьяняет разум,
Предо мной стоит алтарь.
Весь залитый алой кровью
С пламенем, несущим гарь.
В том огне горят три жертвы,
Может, среди них есть я?
Так и есть, но кто же смотрит
И испытывает страх?
За вратами я оставил
Все, чем я себя считал.
Кто же я теперь?
Не знаю.
Есть ли я вообще?
Не факт.
Я ушёл из лабиринта,
Но вернулся ли назад?
Так, ещё во время жизни,
Я нашёл дорогу в Ад.
Что мне делать?
Я не знаю.
Бесконечно ждать утра?
Нет! Плясать Безумный Танец!
Без Начала и Конца!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:23 by SAMIDARAПросмотров: 45Комментарии: 0
Ключевые слова: Тьма бездна лабиринт ад авторский стих