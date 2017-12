"Простите, святой отец, ибо я согрешила"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:06

Причина: Изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:06 by

Из-за двери доносились приглушённые звуки песни, слова которой разобрать было невозможно. Распахнув дверь, мужчина увидел дочь, которая сидела на кровати. Несколько секунд девочка сверлила отца глазами, а затем перешла на злое шипение:— Оставь меня в покое и уходи прочь!— Элизабет! Что за отвратительнейшее поведение? – возмутился мужчина и вошёл в спальню.— Вон отсюда! – она указала пальцем на дверь.Её болезненный и надорванный крик, от которого кровь застывала в жилах, разнёсся по всем этажам дома.— Может, не стоит этого делать? Мне уже не нравится эта идея, – встревоженно проговорила рыжеволосая девушка.— Ты такая трусливая, – возмутилась Элизабет, расставляя свечи вокруг себя так, чтобы красная свеча (свеча огня) была на стороне Запада. — Знаешь, а раньше ты мне казалась бесстрашной, – она начала смеяться. — Эй, ты там что, приросла к земле? – повернувшись к подруге, воскликнула та. — Давай, сыпь соль против часовой стрелки вокруг свечей по кругу!Рыжая не стала возражать. Наоборот, молча кивнула и выполнила просьбу подруги. В глубине души Бетти была уверена, что им не стоит этого делать, но, поскольку отступать было поздно, девушка продолжила подготовку к обряду.— Так-то лучше, – одобрительно кивнула первая и, потушив керосиновую лампу, зажгла свечи.В воздухе витал аромат ладана и шалфея. Когда всё было готово, время уже близилось к полуночи. Очертания деревьев расплывались в мутной пелене беспрерывно моросящего дождя. На улице скулили собаки. Девушки положили на пол спиритическую доску и уселись как можно удобнее. Капли дождя барабанили по просевшей крыше. Мимо пробежала крыса, а за ней ободранная кошка, голодными глазами глядя на свою добычу. Хлоя приглушённо взвизгнула и, закрыв лицо, уткнулась головой в колени.— Тс-с-с… – прошипела Бет.На чердаке царил полумрак – казалось, что все предметы окутаны дымкой. От пыли и паутины всё казалось косматым и лохматым. Элизабет поёжилась от неприятного дуновения ветерка, который проникал в щели старинного семейного дома. Половицы, доски перекрытий достаточно прогнили, чтобы «удачливому» посетителю чердака когда-нибудь посчастливилось провалиться вниз.— Готова? – с полным осознанием всех реальных рисков, но без страха и сомнения, спросила зачинщица.Хлоя кивнула. «Ну, начали!» – пронеслось у обеих девушек в голове одновременно. Посередине лежала доска с алфавитом, цифрами и фразами: «Да», «Нет», «Не знаю», «Здравствуйте», «До свидания». Разнообразие и оригинальность символов поражали. Взявшись за руки, на душе Хлои появилась тревожность, с которой она никак не могла расстаться. Бетти испытывала совершенно другое чувство – её безумные зелёные глаза светились в темноте и вселяли в подругу страх.— Расслабься и отпусти мои руки, плавно кладя их на колени, – прошептала Бет и положила указательный палец на указатель доски, закрыв при этом глаза. Хлоя беспрекословно всё выполняла, не задавая лишних вопросов.— Здесь есть кто-нибудь, кроме нас?В полной тишине прошли несколько жутких минут. Внезапный порыв ветра неожиданно распахнул окно, отчего девушки обернулись. Рыжая из-за всех сил старалась выглядеть смело, хотя внутри всё дрожало от страха.— Не вставай. Рано ещё выходить из «игры». Мы не заслужили такой смерти, – Бетти почувствовала эту слабинку, и на фоне её страха её собственный властный голос звучал ещё более впечатляющим.Пальцы Бет резко двинулись к отметке «Да», отчего та вздрогнула. Девушки переглянулись.— Сколько духов в этой комнате?Стрелка плавно передвинулась к цифре «1». Вдруг свечи одна за другой начали гаснуть: то ли от сквозняка, то ли от дыхания. Детские игры закончились. Это понимали обе. Они призвали нечто тёмное, ужасное, и это «что-то» было в ярости. Хлоя закрыла от страха глаза, а Элизабет не чувствовала себя уже такой бесстрашной. Глаза не блестели как раньше – они потухли. Хриплый голос, в котором не было ничего человеческого, невольно возник в голове рыжей. Смотреть на всё это не хотелось, но, почувствовав мёртвое дыхание, открыла глаза и увидела перед собой бледный силуэт призрака. Рассудок Хлои помутнел и, забыв про указания подруги, она побежала прочь с чердака. Споткнувшись о подвернувшийся в темноте мусор, потеряла равновесие, кубарем полетев с лестницы. Бэт сидела неподвижно до тех пор, пока сущность не испарилась в воздухе.Могильный холод исчез, в комнате стало ощутимо теплее. Потухшие свечи вдруг вспыхнули синеватым огнём. Внизу раздался отчаянный крик миссис Джонсон. Быстро спустившись по лестнице, Бет увидела бездыханное тело Хлои. Скрючившееся тельце лежало на полу и не двигалось – её шея была свёрнута под неестественным углом. В глазах застыл неподдельный ужас. Бетти обомлела, сознание вернулось, но двигаться не хотелось.На следующий день после отпевания Хлою похоронили на кладбище *Z. Убитые горем родители подошли к дочери. На миссис Дей нахлынула истерика. Двое высоких мужчин с помощью троса опускали гроб в тёмный квадрат выкопанной могилы. По крышке застучали комья земли, срывающиеся с лопат работников кладбища. После того, как все разошлись, Элизабет подошла к каменному надгробию: на памятнике она прочла фамилию, имя, отчество и даты жизни лучшей подруги. Сверху была выгравирована надпись: «Здесь покоится душа Хлои Дей».К обеду солнце уже не грело, а пекло. Дышать становилось труднее. Птицы, сидя на широких стволах деревьев, радовали своим прекрасным пением, но Элизабет считала это отвратным чириканьем. Всю её голову занимали мысли о смерти подруги. Если б она не потащила её в ту ночь на чердак – ничего бы не произошло. Запоздалые угрызения совести, когда ничего уже не можешь исправить... Бет моргнула, чтобы сбросить повисшие на ресницах слёзы и, поджав губы, еле подавляя гнев, упала на колени и, проводя пальцами по памятнику, изо рта вырвалось вялое: «Прости меня».От стены отделилась полупрозрачная фигура, похожая на утреннюю дымку над рекой, и «вошла» в тело спящей девушки. Её тело тут же отозвалось сотней маленьких иголочек. Ни единого шороха не было слышно, ни единого звука.— Я не хотела! – Элизабет завопила кому-то во сне, нервно дёрнувшись.Проснувшись в холодном поту, хриплое дыхание было отчётливо слышно в комнате, которую освещала луна. На девушку нахлынула тошнота. Отбросив одеяло и вскочив на кровать, стала медленно ощупывать себя руками. После смерти Хлои ночные кошмары преследовали каждую ночь. «Нужно взять себя в руки», – крутилось в голове.— Сон. Это всего лишь кошмарный сон, – бубнила себе под нос девушка, но успокоиться была не в силах.С той ночи чувства и эмоции Бет менялись ежесекундно: то грустная, как осенняя погода, то счастливая, как маленький ребёнок. Похожим было и физическое состояние: то внезапная рвота, сопровождающаяся диареей, повышением температуры, сильной слабостью и недомоганием, то вполне хорошее состояние для ребёнка. К девочке несколько раз на дню приезжали доктора, но выявить какую-либо болезнь не удалось. По всем показателям она была здорова.Вечером в дом Джонсонов пришли гости и, мило беседуя, пили чай. Миссис Джонсон медленно отпивала из чашки, когда наверху послышался грохот, будто что-то рухнуло – после топот и звук бьющегося стекла.— Да что там, чёрт возьми, творится?! – возмутился мистер Джонсон и с громким стуком поставил чашку на стол, при этом разлив немного чая.— Тише, я сейчас схожу и проверю. Она ещё не отошла после смерти Хлои. Ей трудно, – произнесла миссис Джонсон спокойным голосом.Извинившись, встала из-за стола и, поднявшись на второй этаж, услышала приглушённые голоса, доносящиеся из комнаты дочери. Дверь медленно открылась, в комнату вошла мать Элизабет, Эмма, и увидела, что дочь устроила в комнате настоящий погром. Посреди всего этого бардака сидела Бет и, наклонив голову вниз, что-то ела, тихо напевая песню.— Бетти, – прошептала Эмма и подошла к дочери, усевшись рядом.Девочка повернула голову. У миссис Джонсон пропал дар речи. Её дочь, обезумев, вырывала органы крысы, поедая их прямо на глазах у матери. Рот был испачкан кровью. Не обращая никакого внимания на крики, она продолжала жадно чавкать. Эмма с отвращением вырвала у неё из рук крысу и кинула в угол. Девушка подняла глаза, в ту же секунду они наполнились злобой и жаждой. Одичавшая Элизабет набросилась на женщину и в один миг перегрызла ей сонную артерию. Волосы девушки беспорядочно растрепались. Разорвав одежду, она стала кромсать кожу, впиваясь зубами в податливую плоть – вырывая куски мяса, не проявляя никакого милосердия по отношению к матери. Сущность окончательно подчинила себе тело и разум девочки. Внизу послышались шаги. Бет подскочила и, открыв шкаф, затолкала тело Эммы. Предварительно вытерев салфеткой рот и усевшись на край кровати.Из-за двери доносились приглушённые звуки песни, слова которой разобрать было невозможно. Распахнув дверь, мужчина увидел дочь, которая сидела на кровати. Несколько секунд девочка сверлила отца глазами, а затем перешла на злое шипение:— Оставь меня в покое и уходи прочь!— Элизабет! Что за отвратительнейшее поведение? – возмутился мужчина и вошёл в спальню.— Вон отсюда! – она указала пальцем на дверь.Её болезненный и надорванный крик, от которого кровь застывала в жилах, разнёсся по всем этажам дома.Заметив следы крови, которые вели от кровати до шкафа, мужчина подошёл ближе к платяному шкафу. Девочка заметно напряглась. Неожиданно из небольшой щели шкафа выпала покусанная женская рука. Он побледнел и со страхом перевёл взгляд на дочь. На лице девочки появилась кривоватая улыбка. Мужчина и опомниться не успел, как Элизабет накинулась на него и больно укусила за руку. С невероятной силой он оттолкнул её, что та отлетела до самой стены. Резко закрыв дверь, подпёр её тяжёлой этажеркой. Не обращая внимания на гостей, Джонсон выбежал на пустынную улицу и побежал к церкви. На его лице отчётливо выражалось острое ощущение опасности, страха и жуткой нервозности. Настойчиво стуча кулаками о дверь, мужчине всё-таки её отрывают.— Отец Аднет! – выпалил он, задыхаясь от быстрого бега. — Беда стряслась!— Что случилось? – священник непонимающе смотрит на него, слова получаются рваными и еле слышными.— Моя дочь одержима! Прошу вас, помогите! – мистер Джонсон бессильно падает на колени. — Она убила мою жену.Слёзы ручьями текут по щекам. Священник не торопится с ответом. Его пальцы медленно перебирают чётки, зажатые в правой руке. На запястьях висят медные распятья.— Сейчас, – с этими словами отец Аднет удаляется на несколько минут и выходит уже с двумя помощниками.— Идём, Эндрю, – обратился один из них к мистеру Джонсону.Мужчина привёл священнослужителей в дом. Гости в спешке покинули дом после того, как хозяин дома в панике выбежал. Элизабет всё так же сидела на полу и царапала ногтями на досках символы.— Элизабет, – уверенным тоном обратился отец Аднет к девочке.— Это я во всём виновата, – тихим голосом ответила девушка. — Из-за меня они погибли. Я считала это игрой, но это… мы не должны были вызывать его, – неуверенно и с запинками говорила Бет.— Кого - его? Ты знаешь его имя? Скажи мне, Элизабет.Пока Аднет разговаривал с задумчивой до рассеянности девочкой, один из его помощников очертил мелом круг возле кровати и посыпал его солью, а второй расставил и зажёг свечи.— Простите меня, святой отец, ибо я согрешила. На моих руках кровь, я их убила, – девушка закатила глаза и потеряла сознание.Двое помощников при свете лампы в другой комнате пытались найти в книгах по экзорцизму что-либо похожее. Привязав девушку к кровати, священник открыл Библию и начал произносить слова на латыни, всё это время перекрещиваясь:— In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus Satanas Isidi.Девушку начало выворачивать. Громкий и нечеловеческий крик вырывался из её горла. После она начала истерически смеяться. Эндрю стоял в дверном проёме и молился за дочь.— Convertantur peccatores in infernum - omnes gentes quae obliviscuntur Deum. Criminosorum convertantur peccatores in infernum omnes gentes quae obliviscuntur Deum Impius revertar ad inferos, – отец Аднет брызгает на девушку святую воду, та кричит и шипит от боли.Борьба продолжалась около двух часов, пока демон не отпустил тело девушки.— Он ушёл? – встревоженно спросил у священника мистер Джонсон, аккуратно подходя к дочери и кладя руку на лоб.Отец Аднет отрицательно покачал головой и начал чертить символы мелом, читая заклинания изгнания. Двое помощников и сам Эндрю повторяли все слова за ним. Элизабет корчилась от боли, кричала и выла в агонии. Ужасные вопли, которые заставляли сердце спускаться в пятки. Чёрный сгусток энергии медленно начал выходить из тела, пытаясь нецензурно выражаться через девушку.— Vade ad infernum demergeris! – выкрикнул Аднет, и демон испарился в воздухе.***На кладбище, присыпанном летней росой, склонившись возле могилы матери, стояла Элизабет. За столь короткое время это место стало до боли родным. Ведь здесь по её вине похоронены два самых близких человека.

Ключевые слова: Изгнание сущности экзорцизм святой отец девочка одержимость демон

Другие, подобные истории: