Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Исповедь безумной ясновидящей

Исповедь безумной ясновидящей


Терновым венцом изувеченный, хилый
Рассудок смутился и стал незнаком.
Мелькали в глазах белозубые вилы,
Безумье грозило своим кулаком.

С рождения ум был колючим, речистым,
Он знал слишком много, но вам не понять,
Что послан он был, чтобы молниям чистым
Всецело себя на распятье отдать.

Забыв, как на ангелов бесы похожи,
Как черное с красным, как сын на отца,
Я черные пики увидела позже,
Сменившие червы – восхода сердца.

Но кто бы подумал, что карта побита,
Что все указали на черную дверь,
И высекла мысль на тени из гранита
Историю жизни, любви и потерь.

Так было угодно могучему Богу,
Что кто-то шептал, что безумно влюблен,
Что он пересек мне когда-то дорогу,
Как черная кошка, как пламенный клен.

О да, он опомнится, он возвратится,
Как только поднимется в сердце волна,
Но время безумья не даст мне забыться,
Напомнив, что я расплатилась сполна.

Сейчас не нужны мне ни деньги, ни слава...
Я вижу, как время скользит взаперти,
И плавится разум, течет, будто лава,
Сжигая живое на долгом пути.

Верна я кошмарным, но четким виденьям,
Которые вы не оцените в грош.
Я рада растаявшим частым мгновеньям,
Когда до подкорки себя познаешь.

Вы, верно, считаете, будто на свете
Такие, как я, провалились в дыру?
Но что же вы знаете, глупые дети?
Ведь я только этим безумьем живу!

Мне нравится, что среди вас мы – изгои,
Мы – гении все, вы же – ядерный гриб.
Как знать, может терн упадет с паранойи,
И нас увенчает сияющий нимб.


Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:42
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:42 by Ацкий АнгилПросмотров: 286Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Безумие ясновидящая видения нимб будущее авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:43
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1574|0)
Публикаций: 139
Комментариев: 1 088
Просто восхитительно! Каждую строчку смаковала! Плюсище! Тань, пиши еще свежак!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Ацкий Ангил
Вчера, 23:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 37
Цитата: Lynx
Просто восхитительно! Каждую строчку смаковала! Плюсище! Тань, пиши еще свежак!

покраснела снова. и еще раз спасибо.
насчет свежака не знаю, пока не до этого, но можно что нибудь выложить примерно того же периода. тогда муза так и пёрла )
посмотрю как будет это стихотворение читаться. если кому-то еще оно понравится, то одно точно на рассмотрение отправлю.
Зарегистрирован: 7.01.2016
#3 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:13
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (942|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 591
+++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#4 написал: kusi
Сегодня, 06:52
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1465|0)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 243
Бесподобно!От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.