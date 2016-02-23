Исповедь безумной ясновидящей

Терновым венцом изувеченный, хилый

Рассудок смутился и стал незнаком.

Мелькали в глазах белозубые вилы,

Безумье грозило своим кулаком.



С рождения ум был колючим, речистым,

Он знал слишком много, но вам не понять,

Что послан он был, чтобы молниям чистым

Всецело себя на распятье отдать.



Забыв, как на ангелов бесы похожи,

Как черное с красным, как сын на отца,

Я черные пики увидела позже,

Сменившие червы – восхода сердца.



Но кто бы подумал, что карта побита,

Что все указали на черную дверь,

И высекла мысль на тени из гранита

Историю жизни, любви и потерь.



Так было угодно могучему Богу,

Что кто-то шептал, что безумно влюблен,

Что он пересек мне когда-то дорогу,

Как черная кошка, как пламенный клен.



О да, он опомнится, он возвратится,

Как только поднимется в сердце волна,

Но время безумья не даст мне забыться,

Напомнив, что я расплатилась сполна.



Сейчас не нужны мне ни деньги, ни слава...

Я вижу, как время скользит взаперти,

И плавится разум, течет, будто лава,

Сжигая живое на долгом пути.



Верна я кошмарным, но четким виденьям,

Которые вы не оцените в грош.

Я рада растаявшим частым мгновеньям,

Когда до подкорки себя познаешь.



Вы, верно, считаете, будто на свете

Такие, как я, провалились в дыру?

Но что же вы знаете, глупые дети?

Ведь я только этим безумьем живу!



Мне нравится, что среди вас мы – изгои,

Мы – гении все, вы же – ядерный гриб.

Как знать, может терн упадет с паранойи,

И нас увенчает сияющий нимб.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:42

Причина: Стилистика автора сохранена

Ацкий Ангил Просмотров: 286 Комментарии: 4 +5 Вчера, 23:42 by

Ключевые слова: Безумие ясновидящая видения нимб будущее авторский стих

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