Дети

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Митяй Просмотров: 156 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 10:15 by

Холодный закат над туманной долиной.Присел у горящего мирно костра.Себя ощущаю последней скотиной.Кто знал, что боль в сердце настолько остра?Сдавила мне грудь, я уже задыхаюсь.Лопата торчит из холодной земли.Четыре могилы. Я плачу и каюсь.В них дети лежат молодые мои.Сначала я думал, что это так просто,Но руки тряслись, кровь стучала в висках.В ту ночь, как зелёный, пугливый подросток,Мне стыдно признаться, почувствовал страх.Я знал куда бить, чтобы не было крика.Я так не хотел всю семью разбудить.Я часто моргал, как от нервного тика,Но я все же смог их без шума убить.Я страшно боялся, что дети проснутся:Для них было лучше во сне умереть.А мне остается во мрак окунутся,Так бьёт по спине лучей солнечных плеть.А может быть, это проклятая совестьТак жжёт, что горит тело всё изнутри.Но так было надо. Топлю свою горесть,Ведь мне здесь сидеть вплоть до самой зари.***Ребята сказали: пойдут на охоту.Капкан, усыпитель забрали и сеть.Я рад даже был, что пошли на природу,Ведь нечего дома мальчишкам сидеть.Они возвратились домой очень поздно,Без ужина, сразу отправились спать.На улице вьюга. До жути морозно.Уставших детей я решил не ругать.Но все же заметил: пока поднимались,Пытались они свои шеи прикрыть:Рубахой, рукой. Они сильно боялись,Куда-то девалась обычная прыть.Я тихо дождался, пока все уснули,Поднялся, готовый уже ко всему.Следы от клыков. Без сомнения, гули.Так больно: помочь я не мог никому.Они предо мною лежали живые,Но то ненадолго, об этом я знал.Мои дорогие, такие родные...Но им не помочь, это я понимал.Осиновый кол взял ладонью вспотевшей,Они ведь могли притвориться, что спят.Мне разум кричал: «Ну, давай же! Не мешкай!».Я ждал нападения от этих ребят.Но то, что случилось, не мог и представить,Они не пытались меня обмануть.И я как отец им решил предоставитьВозможность спокойно навеки уснуть.Старшой, младший, средний. 3 тела в повозку.Подальше от глаз трупоедов, в поля.Присел у костра. Закурил папироску.Какая же драная участь моя.***Я буду следить до утра, чтоб не встали,Хотя не должны после колышка в грудь.На случай взял меч из серебряной стали.Теперь надо лишь досидеть, не уснуть.Рассветное солнце лицо осветило.Пора бы и мне, старику, отдохнуть.Четвёртая ждёт меня тихо могила.Я в ней полежу и продолжу свой путь.Мне в рай пути нет, но я, может, увижусьС детьми: попадём в один общий котёл.Уж коль не признают, на них не обижусь.Плохой я отец, всех до смерти довёл.Прижал клинок к брюху. Одно лишь движение:Как будто комарика мелкий укус.Я чувствовал мышц живота напряжение.Отбросил клинок. Ну какой же я трус!Убил трёх детей из банального страхаИ даже себя не могу погубить.Пойду на погост. Там есть старая плахаИ там много кто меня сможет убить.Я плёлся на казнь, что я сам и устроил.Мой путь пролегал через чащу и лес.В ней нежити много лесной упокоил.Здесь солнца не видно, не видно небес.Здесь нежить спокойно и днём даже бродит,В любую секунду насадит на клык.Я слышу рычание. Кто ищет - находит.Уверенным шагом иду я на рык.Увидел вдруг гуля в капкане и сети.А рядом валялся пустой пузырёк.Я сплюнул на землю: «Какие же дети...Пойду я домой, то был долгий денёк».

Ключевые слова: Убийство дети кол авторский стих

Другие, подобные истории: