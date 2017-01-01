ДетиХолодный закат над туманной долиной.
Присел у горящего мирно костра.
Себя ощущаю последней скотиной.
Кто знал, что боль в сердце настолько остра?
Сдавила мне грудь, я уже задыхаюсь.
Лопата торчит из холодной земли.
Четыре могилы. Я плачу и каюсь.
В них дети лежат молодые мои.
Сначала я думал, что это так просто,
Но руки тряслись, кровь стучала в висках.
В ту ночь, как зелёный, пугливый подросток,
Мне стыдно признаться, почувствовал страх.
Я знал куда бить, чтобы не было крика.
Я так не хотел всю семью разбудить.
Я часто моргал, как от нервного тика,
Но я все же смог их без шума убить.
Я страшно боялся, что дети проснутся:
Для них было лучше во сне умереть.
А мне остается во мрак окунутся,
Так бьёт по спине лучей солнечных плеть.
А может быть, это проклятая совесть
Так жжёт, что горит тело всё изнутри.
Но так было надо. Топлю свою горесть,
Ведь мне здесь сидеть вплоть до самой зари.
***
Ребята сказали: пойдут на охоту.
Капкан, усыпитель забрали и сеть.
Я рад даже был, что пошли на природу,
Ведь нечего дома мальчишкам сидеть.
Они возвратились домой очень поздно,
Без ужина, сразу отправились спать.
На улице вьюга. До жути морозно.
Уставших детей я решил не ругать.
Но все же заметил: пока поднимались,
Пытались они свои шеи прикрыть:
Рубахой, рукой. Они сильно боялись,
Куда-то девалась обычная прыть.
Я тихо дождался, пока все уснули,
Поднялся, готовый уже ко всему.
Следы от клыков. Без сомнения, гули.
Так больно: помочь я не мог никому.
Они предо мною лежали живые,
Но то ненадолго, об этом я знал.
Мои дорогие, такие родные...
Но им не помочь, это я понимал.
Осиновый кол взял ладонью вспотевшей,
Они ведь могли притвориться, что спят.
Мне разум кричал: «Ну, давай же! Не мешкай!».
Я ждал нападения от этих ребят.
Но то, что случилось, не мог и представить,
Они не пытались меня обмануть.
И я как отец им решил предоставить
Возможность спокойно навеки уснуть.
Старшой, младший, средний. 3 тела в повозку.
Подальше от глаз трупоедов, в поля.
Присел у костра. Закурил папироску.
Какая же драная участь моя.
***
Я буду следить до утра, чтоб не встали,
Хотя не должны после колышка в грудь.
На случай взял меч из серебряной стали.
Теперь надо лишь досидеть, не уснуть.
Рассветное солнце лицо осветило.
Пора бы и мне, старику, отдохнуть.
Четвёртая ждёт меня тихо могила.
Я в ней полежу и продолжу свой путь.
Мне в рай пути нет, но я, может, увижусь
С детьми: попадём в один общий котёл.
Уж коль не признают, на них не обижусь.
Плохой я отец, всех до смерти довёл.
Прижал клинок к брюху. Одно лишь движение:
Как будто комарика мелкий укус.
Я чувствовал мышц живота напряжение.
Отбросил клинок. Ну какой же я трус!
Убил трёх детей из банального страха
И даже себя не могу погубить.
Пойду на погост. Там есть старая плаха
И там много кто меня сможет убить.
Я плёлся на казнь, что я сам и устроил.
Мой путь пролегал через чащу и лес.
В ней нежити много лесной упокоил.
Здесь солнца не видно, не видно небес.
Здесь нежить спокойно и днём даже бродит,
В любую секунду насадит на клык.
Я слышу рычание. Кто ищет - находит.
Уверенным шагом иду я на рык.
Увидел вдруг гуля в капкане и сети.
А рядом валялся пустой пузырёк.
Я сплюнул на землю: «Какие же дети...
Пойду я домой, то был долгий денёк».
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 10:15 by МитяйПросмотров: 156Комментарии: 0
Ключевые слова: Убийство дети кол авторский стих