Глухая топь

Новость отредактировал Летяга - 14-04-2026, 10:02

Причина: Стилистика автора сохранена

В остывшие избы вползает тяжелая топь,В глухом буреломе не видно затерянных троп.Здесь чавкает мох, подбираясь к гнилым воротам,И древняя хтонь просыпается здесь по ночам.Слепая вода пожирает свои валуныВ пространстве больной, абсолютной, немой тишины.Любая надежда сгниет под напором болот,Никто не услышит и верный свой путь не найдет.И если однажды обрушится небо во тьму,Оно в этой топи не нужно уже никому.Безмолвная жижа проглотит последний наш вздох,И всё уравняет холодный, безжалостный мох.

Ключевые слова: Болото топь хтонь авторский стих

