Стихи

Глухая топь

В остывшие избы вползает тяжелая топь,
В глухом буреломе не видно затерянных троп.
Здесь чавкает мох, подбираясь к гнилым воротам,
И древняя хтонь просыпается здесь по ночам.

Слепая вода пожирает свои валуны
В пространстве больной, абсолютной, немой тишины.
Любая надежда сгниет под напором болот,
Никто не услышит и верный свой путь не найдет.

И если однажды обрушится небо во тьму,
Оно в этой топи не нужно уже никому.
Безмолвная жижа проглотит последний наш вздох,
И всё уравняет холодный, безжалостный мох.


Новость отредактировал Летяга - 14-04-2026, 10:02
Причина: Стилистика автора сохранена
14-04-2026, 10:02 by VedagorПросмотров: 94Комментарии: 0
+2

Ключевые слова: Болото топь хтонь авторский стих

