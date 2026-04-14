Глухая топь

Глухая топьВ остывшие избы вползает тяжелая топь,
В глухом буреломе не видно затерянных троп.
Здесь чавкает мох, подбираясь к гнилым воротам,
И древняя хтонь просыпается здесь по ночам.
Слепая вода пожирает свои валуны
В пространстве больной, абсолютной, немой тишины.
Любая надежда сгниет под напором болот,
Никто не услышит и верный свой путь не найдет.
И если однажды обрушится небо во тьму,
Оно в этой топи не нужно уже никому.
Безмолвная жижа проглотит последний наш вздох,
И всё уравняет холодный, безжалостный мох.
14-04-2026, 10:02 by Vedagor
