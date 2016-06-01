Я - тот, кого боишься ты

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:32

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

gastric_juice Просмотров: 69 Комментарии: 4 0 Вчера, 20:32 by

Я- тот, кого боишься ты,кого ты так отчаянно пытаешься не знать.Ты бродишь иногда по улице, заглядывая в гости,А я сижу там, в уголке, ломая когти о шкафы и двери.Ты делаешь вид, что не слышишь, а я же вижутвой страх и дрожь в движеньях,расширенные глазки.Приходишь к себе в любимый дом, зажигаешь свет, идешь сквозь комнаты, пытаясьне смотреть назад, ведь знаешь-сзади я стою, смотрю всегда сквозь стены и преграды.Ты мужественен и бесстрашен - выключаешь свет,ложишься спать.Я тихо посмеюсь у себя в углу, разбудив тебя,заставив вновь бояться.Ты бледен и суров, твой сон так резко прерван, но сделать ничего не можешь."Я тут один"- говоришь ты сам себе.Ну, да. Один. Ведь для тебя меня не существует, а на деле-то нас двое.Сегодня- смех, а завтра сяду я тебе на грудь,дыхание прервется, и умрешь ты, не заметив моего прекрасного лица.

Ключевые слова: Страх свет комнаты авторский стих

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