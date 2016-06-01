Я - тот, кого боишься ты

Я - тот, кого боишься тыЯ- тот, кого боишься ты,
кого ты так отчаянно пытаешься не знать.
Ты бродишь иногда по улице, заглядывая в гости,
А я сижу там, в уголке, ломая когти о шкафы и двери.
Ты делаешь вид, что не слышишь, а я же вижу
твой страх и дрожь в движеньях,
расширенные глазки.
Приходишь к себе в любимый дом, зажигаешь свет, идешь сквозь комнаты, пытаясь
не смотреть назад, ведь знаешь-
сзади я стою, смотрю всегда сквозь стены и преграды.
Ты мужественен и бесстрашен - выключаешь свет,
ложишься спать.
Я тихо посмеюсь у себя в углу, разбудив тебя,
заставив вновь бояться.
Ты бледен и суров, твой сон так резко прерван, но сделать ничего не можешь.
"Я тут один"- говоришь ты сам себе.
Ну, да. Один. Ведь для тебя меня не существует, а на деле-то нас двое.
Сегодня- смех, а завтра сяду я тебе на грудь,
дыхание прервется, и умрешь ты, не заметив моего прекрасного лица.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:32
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:32 by gastric_juiceПросмотров: 69Комментарии: 4
Ключевые слова: Страх свет комнаты авторский стих