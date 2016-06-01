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Стихи

Я - тот, кого боишься ты

Я- тот, кого боишься ты,
кого ты так отчаянно пытаешься не знать.
Ты бродишь иногда по улице, заглядывая в гости,
А я сижу там, в уголке, ломая когти о шкафы и двери.
Ты делаешь вид, что не слышишь, а я же вижу
твой страх и дрожь в движеньях,
расширенные глазки.
Приходишь к себе в любимый дом, зажигаешь свет, идешь сквозь комнаты, пытаясь
не смотреть назад, ведь знаешь-
сзади я стою, смотрю всегда сквозь стены и преграды.
Ты мужественен и бесстрашен - выключаешь свет,
ложишься спать.
Я тихо посмеюсь у себя в углу, разбудив тебя,
заставив вновь бояться.
Ты бледен и суров, твой сон так резко прерван, но сделать ничего не можешь.
"Я тут один"- говоришь ты сам себе.
Ну, да. Один. Ведь для тебя меня не существует, а на деле-то нас двое.
Сегодня- смех, а завтра сяду я тебе на грудь,
дыхание прервется, и умрешь ты, не заметив моего прекрасного лица.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:32
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 20:32 by gastric_juiceПросмотров: 69Комментарии: 4
0

Ключевые слова: Страх свет комнаты авторский стих

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Комментарии

#1 написал: SAMIDARA
Вчера, 20:59
+1
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Репутация: (46|-1)
Публикаций: 25
Комментариев: 175
Рифму скорее всего цыгане украли, мне так кажется.
Зарегистрирован: 1.06.2016
#2 написал: Estellan
Вчера, 21:05
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2094|0)
Публикаций: 237
Комментариев: 2 779
Цитата: SAMIDARA
Рифму скорее всего цыгане украли, мне так кажется.

Значит, мне это не показалось от усталости...
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#3 написал: Эвиллс
Вчера, 21:49
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 247
Комментариев: 3 720
На прозу похоже или белостишие. Рифмы нет. Смысл - в тумане. Хотя...А не про Смерть ли часом написан текст?
Зарегистрирован: 27.04.2016
                
#4 написал: Hi-Fi
Вчера, 21:50
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 33
Или реально рифмы нету, или я не понимаю смысла данного творения...
Зарегистрирован: 26.03.2020
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